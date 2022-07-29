Блінкен передасть Лаврову "жорсткий меседж" щодо спроб анексувати частину України, - Держдеп
Держсекретар Блінкен планує передати російському міністру лаврову "жорсткий меседж" про неприпустимість анексії нових територій України, а також про наслідки, які за це очікуватимуть росію.
Про це заявив на брифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.
"Держсекретар хотів би передати дуже жорсткий меседж про наше занепокоєння, що росія може силою анексувати частини суверенної території України", - зазначив представник Держдепу.
Він підкреслив, що з москви продовжують надходити дуже тривожні заяви, в тому числі з боку особисто міністра лаврова про "розширення географії" планів рф на території поза окупованим Донбасом.
"Ми вважаємо, що буде раціонально для міністра лаврова почути напряму від держсекретаря Блінкена меседж, що анексія за допомогою сили стане цілковитим порушенням Статуту ООН і міжнародного права та спричинить величезну ціну (для росії – ред.) і наслідки з боку більшої частини світу", - сказав представник Держдепу.
Прайс зауважив, що запланована розмова Блінкена з російським міністром – це не переговори щодо України, а також у жодному разі – не повернення до "бізнесу як зазвичай" з росією.
"Це робиться для України, яка має зустрітися (за столом переговорів – ред.) з росією", - пояснив представник Держдепу.
За його словами, "українські партнери дуже чітко дали зрозуміти, що вони готові й повністю усвідомлюють, що агресія рф зрештою припиниться, і вона має бути завершена шляхом діалогу та дипломатії".
Водночас, додав Прайс, росія не демонструє жодних ознак зацікавленості в активному й конструктивному діалозі й дипломатії.
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штірліц, б^я
Та ну???
Невже "висловить стурбованість"???
Чи навіть пальцем насвариться???
Если отталкиваться от традиционной периодичности такого рода учений, то можно отметить, что прошли они намного раньше, чем того можно было ожидать. И насколько видно из того, что в учениях приняли участие более 3 тыс военнослужащих из 19 стран и организованы они были командованием США по Европе и Африке, то вывод о том, что мероприятие как-то связано с Украиной, напрашивается сам собой. Ну а после того, как на глаза попадается эмблема учений, то все становится на место.
https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/Design-ohne-Titel21.png
На самом деле это - профильные, артиллерийские учения и на них, в основном, была представлена именно та техника, которая начала работать в Украине. Речь идет р разных типах гаубиц, в том числе и М777, ну куда же деться без Хаймерсов. Сейчас они стали абсолютной звездой в мире артиллерии, а на полигоне Графенвёр, где проводились натурные стрельбы, с 18 по 23 июля был полный аншлаг. Как стало известно из наших собственных источников, там шла речь о том, что уже хорошо известные артиллерийские системы неожиданно получили второе дыхание и Вооруженные Силы Украины показали, что на самом деле можно выделывать этими системами.
https://www.youtube.com/watch?v=6Rt-PuLSMEw&t=319s
Можно даже не сомневаться в том, что американские специалисты четко фиксируют все то, что делают наши военные и перенимают опыт. С них никогда корона не падала, и если есть возможность почерпнуть что-то важное и полезное, они это сделают без лишней рефлексии. А кроме того, наши военные показали, что освоение новых систем вооружений может проходить намного быстрее, чем это было принято, что крайне важно для быстрого развертывания систем в совершенно новых местах. Правда, речь здесь уже идет не только в мастерстве, трудолюбии, грамотности и прочем, но и в мотивации, с чем у многих могут быть проблемы.
Очевидно, что результаты, показанные ВСУ, и то, что было продемонстрировано на учениях Dynamic Front 22, стало толчком для многих, чтобы задуматься о приобретении такого оружия, а кто уже сделал заявки, существенно их расширил. Так что наши военные, получая оружие в дар, на самом деле, существенно отрабатывают его стоимость, поскольку уже сделали такую рекламу поставленному оружию, что никакие выставки, красивые ролики и даже показуха, не смогли бы так повлиять на рост спроса. И ведь это нам поставлен мизер, в плане номенклатуры. Но эти торжественные гимны и кантаты звучат в адрес Западного оружия, а для мордорского ВПК это скорее - траурный марш.
Як щодо жорсткого меседжу про неприпустимість анексії старих (16.03.2014, 22.02.2022)?
Цього разу буде жосткий чи жестачайший?
намає зі звинуванням кремлівського обмилка !
Так тримати , кацапські боти 🤬
а все інше до москалів не дійде,
все інше будуть вважати за слабкість
Вот это про меседж очень похоже на - Южный парк Мультипликационные войны, часть II (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Cartoon Wars Part II) - эпизод 1004 (№ 143) Где торрористы обещали жесткую ответку, а ответили таким же дном.