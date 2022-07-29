Блінкен передасть Лаврову "жорсткий меседж" щодо спроб анексувати частину України, - Держдеп

Держсекретар Блінкен планує передати російському міністру лаврову "жорсткий меседж" про неприпустимість анексії нових територій України, а також про наслідки, які за це очікуватимуть росію.

Про це заявив на брифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Держсекретар хотів би передати дуже жорсткий меседж про наше занепокоєння, що росія може силою анексувати частини суверенної території України", - зазначив представник Держдепу.

Він підкреслив, що з москви продовжують надходити дуже тривожні заяви, в тому числі з боку особисто міністра лаврова про "розширення географії" планів рф на території поза окупованим Донбасом.

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"Ми вважаємо, що буде раціонально для міністра лаврова почути напряму від держсекретаря Блінкена меседж, що анексія за допомогою сили стане цілковитим порушенням Статуту ООН і міжнародного права та спричинить величезну ціну (для росії – ред.) і наслідки з боку більшої частини світу", - сказав представник Держдепу.

Прайс зауважив, що запланована розмова Блінкена з російським міністром – це не переговори щодо України, а також у жодному разі – не повернення до "бізнесу як зазвичай" з росією.

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"Це робиться для України, яка має зустрітися (за столом переговорів – ред.) з росією", - пояснив представник Держдепу.

За його словами, "українські партнери дуже чітко дали зрозуміти, що вони готові й повністю усвідомлюють, що агресія рф зрештою припиниться, і вона має бути завершена шляхом діалогу та дипломатії".

Водночас, додав Прайс, росія не демонструє жодних ознак зацікавленості в активному й конструктивному діалозі й дипломатії.

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