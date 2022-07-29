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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Блінкен передасть Лаврову "жорсткий меседж" щодо спроб анексувати частину України, - Держдеп

блінкен

Держсекретар Блінкен планує передати російському міністру лаврову "жорсткий меседж" про неприпустимість анексії нових територій України, а також про наслідки, які за це очікуватимуть росію.

Про це заявив на брифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Держсекретар хотів би передати дуже жорсткий меседж про наше занепокоєння, що росія може силою анексувати частини суверенної території України", - зазначив представник Держдепу.

Він підкреслив, що з москви продовжують надходити дуже тривожні заяви, в тому числі з боку особисто міністра лаврова про "розширення географії" планів рф на території поза окупованим Донбасом.

Також читайте: Керівництво РФ усе ще планує анексувати окуповані території України, - Блінкен

"Ми вважаємо, що буде раціонально для міністра лаврова почути напряму від держсекретаря Блінкена меседж, що анексія за допомогою сили стане цілковитим порушенням Статуту ООН і міжнародного права та спричинить величезну ціну (для росії – ред.) і наслідки з боку більшої частини світу", - сказав представник Держдепу.

Прайс зауважив, що запланована розмова Блінкена з російським міністром – це не переговори щодо України, а також у жодному разі – не повернення до "бізнесу як зазвичай" з росією.

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"Це робиться для України, яка має зустрітися (за столом переговорів – ред.) з росією", - пояснив представник Держдепу.

За його словами, "українські партнери дуже чітко дали зрозуміти, що вони готові й повністю усвідомлюють, що агресія рф зрештою припиниться, і вона має бути завершена шляхом діалогу та дипломатії".

Водночас, додав Прайс, росія не демонструє жодних ознак зацікавленості в активному й конструктивному діалозі й дипломатії.

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Автор: 

Блінкен Ентоні (1157) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+15
Блінкен передасть лаврову "жорсткий меседж"

Та ну???
Невже "висловить стурбованість"???
Чи навіть пальцем насвариться???
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29.07.2022 00:38
+15
это не они считают, это все эти десятилетия так себя позиционировало население Украины, и только украинский народ, который в меньшинстве, что то отстаивал вопреки всему.
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29.07.2022 00:47
+13
многие вооруженные силы отдельных стран или альянсы, в том числе и НАТО, свои профильные учения проводят циклически, и обычно это происходит раз в год, в одно и то же время. Но вот оказывается, что дней десять назад прошли явно внеплановые учения НАТО под названием Dynamic Front 22. Причем, насколько можно понять это свежий формат учений, а предыдущие мероприятия с таким же названием и содержанием проходили в конце прошлой осени.

Если отталкиваться от традиционной периодичности такого рода учений, то можно отметить, что прошли они намного раньше, чем того можно было ожидать. И насколько видно из того, что в учениях приняли участие более 3 тыс военнослужащих из 19 стран и организованы они были командованием США по Европе и Африке, то вывод о том, что мероприятие как-то связано с Украиной, напрашивается сам собой. Ну а после того, как на глаза попадается эмблема учений, то все становится на место.

https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/Design-ohne-Titel21.png

На самом деле это - профильные, артиллерийские учения и на них, в основном, была представлена именно та техника, которая начала работать в Украине. Речь идет р разных типах гаубиц, в том числе и М777, ну куда же деться без Хаймерсов. Сейчас они стали абсолютной звездой в мире артиллерии, а на полигоне Графенвёр, где проводились натурные стрельбы, с 18 по 23 июля был полный аншлаг. Как стало известно из наших собственных источников, там шла речь о том, что уже хорошо известные артиллерийские системы неожиданно получили второе дыхание и Вооруженные Силы Украины показали, что на самом деле можно выделывать этими системами.

https://www.youtube.com/watch?v=6Rt-PuLSMEw&t=319s

Можно даже не сомневаться в том, что американские специалисты четко фиксируют все то, что делают наши военные и перенимают опыт. С них никогда корона не падала, и если есть возможность почерпнуть что-то важное и полезное, они это сделают без лишней рефлексии. А кроме того, наши военные показали, что освоение новых систем вооружений может проходить намного быстрее, чем это было принято, что крайне важно для быстрого развертывания систем в совершенно новых местах. Правда, речь здесь уже идет не только в мастерстве, трудолюбии, грамотности и прочем, но и в мотивации, с чем у многих могут быть проблемы.

Очевидно, что результаты, показанные ВСУ, и то, что было продемонстрировано на учениях Dynamic Front 22, стало толчком для многих, чтобы задуматься о приобретении такого оружия, а кто уже сделал заявки, существенно их расширил. Так что наши военные, получая оружие в дар, на самом деле, существенно отрабатывают его стоимость, поскольку уже сделали такую рекламу поставленному оружию, что никакие выставки, красивые ролики и даже показуха, не смогли бы так повлиять на рост спроса. И ведь это нам поставлен мизер, в плане номенклатуры. Но эти торжественные гимны и кантаты звучат в адрес Западного оружия, а для мордорского ВПК это скорее - траурный марш.
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29.07.2022 00:45
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Європа знизить споживання російського газу не на 15%, а на 15,1%?
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29.07.2022 00:36 Відповісти
Дуже смішно , що аж плакати хочеться від вашого креативу 🤔
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29.07.2022 01:27 Відповісти
Ніхто у наших бідах не винен,крім нас самих,не журіться,все одно ми здолаємо цього одвічного ворога,бо як він не намагався нас знищити протягом століть,прийшов час,коли один каже-Слава Україні,а мільйони відповідають-Героям Слава!Хто про це міг думати якихось 40років тому,лише одиниці.
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29.07.2022 01:40 Відповісти
Ага в наших бідах винуваті лише ми самі це те саме як дівчину згвалтували лише тому що вона була одягнена в коротку спідницю - так виходить. Це якось могло би спрацювати якби на Землі була би лише Україна і кацапстан - але це не так в світі ще понад 100 країн. Всі країни тіею чи іншою мірою заробляли гроші на співпраці з кацапстаном і всі хто хотів чув що говорили і робили кацапи - а винуваті лише ми.
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29.07.2022 05:06 Відповісти
А нас Європа та США 30 років допомагала позбутися зайвого озброєння. Розповідали що всюди мир і озброєння нам не потрібно. А еліта на цьому може трохи грошей ще заробити.
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29.07.2022 08:52 Відповісти
взагалі то головна наша проблема це корупція...політична і фінансова
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29.07.2022 09:50 Відповісти
Ви цілували руки брехні,корупції,знищували власну армію,тепер усі навколо винні крім вас?ні панове,оце все наслідки вашого існування.
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29.07.2022 11:40 Відповісти
Реєстрація: 28 липня 2022

штірліц, б^я
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29.07.2022 09:02 Відповісти
Нахрін іди ,судоплатов блд
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29.07.2022 11:41 Відповісти
Блінкен передасть лаврову "жорсткий меседж"

Та ну???
Невже "висловить стурбованість"???
Чи навіть пальцем насвариться???
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29.07.2022 00:38 Відповісти
Держсекретар хотів би передати дуже жорсткий меседж про наше занепокоєння Джерело:
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29.07.2022 03:58 Відповісти
тримай курс за караблекоритом лапотним !
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29.07.2022 08:23 Відповісти
Знаковая опечатка, что посееш, то и пожнешь. .
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29.07.2022 00:38 Відповісти
эти латентные идары, как и раися, нас считаю с раисяй одним нароТом. та соберитесь уже толпой и помогите дать ********. сцыкуны
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29.07.2022 00:42 Відповісти
это не они считают, это все эти десятилетия так себя позиционировало население Украины, и только украинский народ, который в меньшинстве, что то отстаивал вопреки всему.
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29.07.2022 00:47 Відповісти
З яких це пір серед населення України український народ у меншості?
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29.07.2022 09:57 Відповісти
А 73% за антиукраїнського блазня - це "український" народ?! Щоб бути нацією, треба засвоїти певну суму культурних, історичних знань. І не лише засвоїти, а й практикувати. А я в київському метро, коли доводилося там бувати, бачив масу людей, втуплену писками у газету "Факты".
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29.07.2022 13:00 Відповісти
Блінкін, замість меседжів, краще ******** ракетою по бункеру хйла. так русні буде зрозуміліше.
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29.07.2022 00:42 Відповісти
Нарізану гумову полоску з ската зафіксовану на кінець ліщини ?
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29.07.2022 00:45 Відповісти
Смужку .
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29.07.2022 00:51 Відповісти
Якшо нам смішно це слухати, уявіть як кацапи з них ржуть...
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29.07.2022 00:45 Відповісти
І кого це цікавить , як кацапи там ржуть ?
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29.07.2022 01:52 Відповісти
Не звертайте увагу на обнулЬОнньiх
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29.07.2022 07:04 Відповісти
многие вооруженные силы отдельных стран или альянсы, в том числе и НАТО, свои профильные учения проводят циклически, и обычно это происходит раз в год, в одно и то же время. Но вот оказывается, что дней десять назад прошли явно внеплановые учения НАТО под названием Dynamic Front 22. Причем, насколько можно понять это свежий формат учений, а предыдущие мероприятия с таким же названием и содержанием проходили в конце прошлой осени.

Если отталкиваться от традиционной периодичности такого рода учений, то можно отметить, что прошли они намного раньше, чем того можно было ожидать. И насколько видно из того, что в учениях приняли участие более 3 тыс военнослужащих из 19 стран и организованы они были командованием США по Европе и Африке, то вывод о том, что мероприятие как-то связано с Украиной, напрашивается сам собой. Ну а после того, как на глаза попадается эмблема учений, то все становится на место.

https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/Design-ohne-Titel21.png

На самом деле это - профильные, артиллерийские учения и на них, в основном, была представлена именно та техника, которая начала работать в Украине. Речь идет р разных типах гаубиц, в том числе и М777, ну куда же деться без Хаймерсов. Сейчас они стали абсолютной звездой в мире артиллерии, а на полигоне Графенвёр, где проводились натурные стрельбы, с 18 по 23 июля был полный аншлаг. Как стало известно из наших собственных источников, там шла речь о том, что уже хорошо известные артиллерийские системы неожиданно получили второе дыхание и Вооруженные Силы Украины показали, что на самом деле можно выделывать этими системами.

https://www.youtube.com/watch?v=6Rt-PuLSMEw&t=319s

Можно даже не сомневаться в том, что американские специалисты четко фиксируют все то, что делают наши военные и перенимают опыт. С них никогда корона не падала, и если есть возможность почерпнуть что-то важное и полезное, они это сделают без лишней рефлексии. А кроме того, наши военные показали, что освоение новых систем вооружений может проходить намного быстрее, чем это было принято, что крайне важно для быстрого развертывания систем в совершенно новых местах. Правда, речь здесь уже идет не только в мастерстве, трудолюбии, грамотности и прочем, но и в мотивации, с чем у многих могут быть проблемы.

Очевидно, что результаты, показанные ВСУ, и то, что было продемонстрировано на учениях Dynamic Front 22, стало толчком для многих, чтобы задуматься о приобретении такого оружия, а кто уже сделал заявки, существенно их расширил. Так что наши военные, получая оружие в дар, на самом деле, существенно отрабатывают его стоимость, поскольку уже сделали такую рекламу поставленному оружию, что никакие выставки, красивые ролики и даже показуха, не смогли бы так повлиять на рост спроса. И ведь это нам поставлен мизер, в плане номенклатуры. Но эти торжественные гимны и кантаты звучат в адрес Западного оружия, а для мордорского ВПК это скорее - траурный марш.
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29.07.2022 00:45 Відповісти
Вот бы вашу тегу почитали обнуленные этой страницы... А то все, ущербные , бочку катят на наших братьев по оружию.
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29.07.2022 07:08 Відповісти
а то путін без них не знає, що він порушує міжнародні закони. сцикуни срані
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29.07.2022 00:46 Відповісти
Ни о чём
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29.07.2022 00:50 Відповісти
"жорсткий меседж". Стоп. Десь я таке вже чув. Згадав. 2014 рік.
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29.07.2022 00:52 Відповісти
Жорсткий меседж це -надглибока стурбованість найвищого рівня?Чи може щось новеньке викотять?)
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29.07.2022 01:02 Відповісти
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29.07.2022 01:11 Відповісти
ойц
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29.07.2022 01:12 Відповісти
меньше трындеть - и больше хаймерсов .....вот конструктивная формула переговоров......
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29.07.2022 01:15 Відповісти
"...про неприпустимість анексії нових територій України"

Як щодо жорсткого меседжу про неприпустимість анексії старих (16.03.2014, 22.02.2022)?

Цього разу буде жосткий чи жестачайший?
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29.07.2022 01:23 Відповісти
Накинулись на Блінкена , як саранча африканська і жодного коментаря
намає зі звинуванням кремлівського обмилка !

Так тримати , кацапські боти 🤬
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29.07.2022 01:30 Відповісти
жорсткий меседж це коли жорстко по пиці

а все інше до москалів не дійде,
все інше будуть вважати за слабкість
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29.07.2022 02:31 Відповісти
Шо?
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29.07.2022 03:40 Відповісти
Любые переговоры с парашей, что головой об стенку...
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29.07.2022 05:02 Відповісти
Какое же днище! Лучше бы уже молчал. Запад в глазах свинорусых гопников вообще опустился. Они теперь только насмехаются над западными лидерами.

Вот это про меседж очень похоже на - Южный парк Мультипликационные войны, часть II (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Cartoon Wars Part II) - эпизод 1004 (№ 143) Где торрористы обещали жесткую ответку, а ответили таким же дном.
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29.07.2022 05:10 Відповісти
Так ,це вже дно без кришки.
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29.07.2022 07:41 Відповісти
Тобто засрашку країною-терористом блінкен не збирається визнавати? Вирішив зробити щось набагато суворіше та жахливіше. "Жорсткий меседж про занепокоєння..."🤦 😱🥴🥴🥴
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29.07.2022 06:04 Відповісти
Ми за останнi 30 рокiв зi своеi военки зробили пшик... То на вашу думку , чим ми зупинили москальських комунофашистiв? А пiсля таких заяв, як ви гадаете, за допомогою чого будуть гнанi ластоногi ааленi з нашоi землi?... Забули? - Морковку iжте - пам`ять вiдновлюе.
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29.07.2022 07:01 Відповісти
Гарний меседж це «томогавки», Абрамси, хімарси, літаки ф35.
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29.07.2022 06:41 Відповісти
сначала во время войны выбираете клоунов , а потом вам Блинкен виноват
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29.07.2022 06:56 Відповісти
Так рашисты уже анексировали и крым и дамбас. И ничего по сути за ето им небыло. ***** до жопы ваши озабоченности. Давайте нам самолеты и Тамагавки
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29.07.2022 07:15 Відповісти
***** как истинному террористу так льстит что с ним хотят опять поговорить и дагаварицца. Для этого он все и начал. И будет продолжать до тех пор пока вместо переговоров ему молча не будут давать по зубам а потом посадят привселюдно на бутылку посреди двора, отчего он лишится авторитета и станет изгоем даже среди своих
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29.07.2022 07:18 Відповісти
Які там меседжі? вже майже півроку незалежну країну, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї - безперервно обстрілюють ракетами. Заблокуйте їм усі платіжні системи, зв'язок, інтернет, дайте Україні крилаті ракети (яких у Штатах безліч)
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29.07.2022 08:43 Відповісти
Унылому лошадю - *жесткий месседж*, а Украине - *Томагавки*.
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29.07.2022 08:50 Відповісти
С каких это пор недоимперия понимает слова? Их надо бить по рукам и башке а не снимать санкции относительно сельхозпродукции,удобрений,ремонту самолетиков,банков,турбин и еще фиг знает каких - частично сняли но прецедент создан...вообще будут говорить про пленных американцах которые парашка хочет (грозится) казнить руками лугандона - московиты уже и цену назначили в виде оружейного барона бута который "отдыхает" в американской тюрьме...
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29.07.2022 09:03 Відповісти
краще передати належну кількість необхідної зброї
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29.07.2022 09:41 Відповісти
кращій меседж для кацапів - ракети дальньої дії.
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29.07.2022 09:43 Відповісти
СССР сдох от Инфаркта в августе 1991...ни НАТО ни Америка не нападали на то дерьмо дохлое задолго до распада Шариковских болванов...Раб ZZeя сдохнет от Инсульта внезапного...
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29.07.2022 09:53 Відповісти
а то что они делали до этого нарушениями не являлось?
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29.07.2022 10:37 Відповісти
Надеюсь в этом случае вместо традиционных озабоченностей США передадут Украине тактические ракеты и самолеты Ф16 вкупе с дальнобойной ПВО и ПРО? Озабоченностями рашку не испугать-Рашка уже пошла вразнос
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29.07.2022 11:01 Відповісти
Та не ганібіть Америку вже ще більше!!! Ніяких меседжів крім тих що "Хімарс" з м777 може надіслати рашисти не розуміють. Ще "меседжі" від F16 їм би гарно зайшли! Усе іньше дурна трата часу!
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29.07.2022 11:54 Відповісти
я за жорсткий диск у сраці лаврова
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29.07.2022 12:48 Відповісти
А що, як лавров насере на цей ваш "жорсткий меседж"?!
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29.07.2022 13:01 Відповісти
они озаботятся ((
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29.07.2022 14:46 Відповісти
Та санкцій мордору накиньте по максимуму, а Україні---зброї.
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29.07.2022 23:11 Відповісти
 
 