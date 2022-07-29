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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом 28 липня знищено 36 окупантів, 3 танки, 3 гаубиці, 1 РЛС та 4 склади боєприпасів, - ОК "Південь"

південь

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило інформацію про оперативну обстановку на півдні України станом на 28 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці командування.

У повідомленні зазначається: "Обстановка в нашій операційній зоні складна, але її розвиток під контролем сил оборони.

Ворог продовжує ведення бойових дій по зайнятих рубежах оборони. Скований нашими діями не має можливості для створення нових ударних угруповань. Триває контрбатарейна боротьба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація значно змінюється на користь України. Вважаю, що ЗСУ зможуть відсунути російські війська до лінії 23 лютого до кінця року, - генерал США Ходжес

Протягом ночі противник наніс один авіаційний та два ракетних удари.

Парою ударних гелікоптерів Ка-52 намагався атакувати відбиту в нього Андріївку. Без наших втрат.

 Серед ночі реактивною системою залпового вогню "Град" обстріляно околиці Малої Костромки. Без втрат.

Перед світанком 12 зенітних ракет С-300 було випущено по Миколаєву з напрямку Голої Пристані. Наслідками влучань є практично вщент зруйновані будівлі двох шкіл, уражений яхт-клуб, склади агропромислового підприємства, господарські споруди. Поранено одну людину.

Маже в той самий час з моря було здійснено пуски крилатих ракет типу "Калібр", якими атаковано північ країни.

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Ранком по селищу Шестірня Бериславського району Херсонщини ворог вдарив п’ятнадцятьма снарядами "Ураганів". Пошкоджено чотири приватні будинки. Пожежу ліквідовано. Загинув один, поранено два цивільних мешканці.

Протягом бойового дня ворог авіацією випробовував міцність наших позицій 9 разів, в тому числі в районі звільненого Потьомкіного та Ольгіного. Наших втрат нема.

Опівдні, імовірно двома "Іскандерами", атаковано Кропивницький. Ракети влучили в ангари авіапідприємства. 5 людей загинуло. 26 поранених доставлено до медичних закладів.

Шляхом нанесення двох вогневих ударів по скупченню ворога в районі Брускінського нашими силами зупинено висування ворожої ротної тактичної групи для проведення контратаки в напрямку Білогірки.

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Миколаїв надвечір атаковано чотирма реактивними снарядами з системи залпового вогню "Смерч". Влучено в елеватор і турбазу. Попередньо - без людських втрат, але суттєво пошкоджено навколишні будівлі.

Нашою авіацією нанесено 7 ударів по ворогу, із них по опорних пунктах – 4, по зосередженню ворожої сили та техніки – 3.

Виконуючи вогневі завдання, наші ракетно-артилерійські підрозділи відмінусували у ворога 36 рашистів, 3 танки, 3 гаубиці "Мста-Б", радіолокаційну станцію "Зоопарк-1", 4 одиниці броньованої та 7 – автомобільної техніки. Також в Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах знищено 4 склади боєприпасів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протягом минулої доби внаслідок обстрілів російськими військами на Миколаївщині сталося п’ять пожеж, - ДСНС. ФОТОрепортаж

В Чорному морі корабельне угруповання ворожих сил вчергове переформатовано. Наразі там чатують 2 надводних ракетоносії та 3 великих десантних кораблі. Зберігається ракетна загроза на високому рівні, в еквіваленті 16 ракет.

Разом з тим, в морі лишається й мінна загроза.  В районі гирла Бистрого річки Дунай мале гідрографічне судно внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримало пробоїну в носовій частині нижче ватерлінії. Силами екіпажу проведено заходи боротьби за живучість надводного судна. Здійснюються ремонтні роботи, людських втрат немає.

Нехтуючи забороною, попереджувальними інформаційними знаками, в районі Коблевого двоє чоловіків загинули під час купання, підірвавшись на морській міні, що дрейфувала в прибережній зоні після шторму".

Також читайте: Двоє людей підірвалися на міні під час купання у Коблево, - Миколаївська ОВА

Автор: 

Миколаївська область (2278) Одеська область (3226) Херсонська область (5776)


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Топ коментарі
+6
Только что 2 пакета по 6 ракет отхимарсили. Мне кажется по мосту прилеты.
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29.07.2022 02:12
+5
Гарна робота , хлопці Ви Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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29.07.2022 01:58
+3
Появились видео как калмык убивает нашего пленного ..Уже все каналы разных соцсетей взбудоражены жестокостью даного видео .История с Бучей будет повторяться пока мрази на нашей земле
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29.07.2022 03:30
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Гарна робота , хлопці Ви Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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29.07.2022 01:58 Відповісти
Только что 2 пакета по 6 ракет отхимарсили. Мне кажется по мосту прилеты.
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29.07.2022 02:12 Відповісти
вата ноет о прилетах по Херсону Донецку Макеевке Илловайску
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29.07.2022 03:19 Відповісти
Появились видео как калмык убивает нашего пленного ..Уже все каналы разных соцсетей взбудоражены жестокостью даного видео .История с Бучей будет повторяться пока мрази на нашей земле
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29.07.2022 03:30 Відповісти
Релакс в наше время - https://m.youtube.com/watch?v=a_Wsad4RpmM
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29.07.2022 03:47 Відповісти
"В нескольких телеграм-каналах появилось видео, на котором, предположительно, российские военнослужащие канцелярским ножом https://vot-tak.tv/tag/*******-prestupleniya-v-ukraine/ отрезают гениталии украинскому пленному.В частности, неполная версия видео, на которой не видно основных издевательств, была https://t.me/astrapress/9412 опубликована в каналах Insider UA и Moscow calling.На кадрах видно, как связанному человеку в военной форме канцелярским ножом отрезают мошонку. Пленный пытается сопротивляться, но его отправляют в нокаут ударом ноги по затылку.
Полная версия видеозаписи есть в распоряжении «Вот Так», однако редакция не публикует ее из этических соображений.

Человека с ножом некоторые телеграм-каналы https://t.me/astrapress/9412 идентифицировали как участника одного из сюжетов на федеральном ТВ: в нем его представили как бойца чеченского добровольческого батальона «Ахмат». Тогда российское телевидение рассказывало про «зачистку» северодонецкого завода «Азот»."
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29.07.2022 03:50 Відповісти
Терпение самый большой дар украинцам от Бога. Русня провоцирует нас на жестокость и все что нужно украинцам, это использовать тактику Айкидо направляя их жестокость, против самих ватников. Фиксировать все преступления и настаивать признать русню террористами. Последствия этого принесет всю эту жестокость в каждый русский дом. Они будут умирать более мучительной смертью
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29.07.2022 04:00 Відповісти
Коли ще це буде. Це тільки у особистих справах помста має бути холодною. Як на мене "око за око" саме те
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29.07.2022 06:23 Відповісти
Идентифицирован военный преступник

На видео преступник отрезал гениталии пленному канцелярским ножом.

"ФИО: Арошанов Виталий Вальерьевич.
Дата рождения: 21.02.1983
Номера телефонов: 79169261270, 79779710839, 79688136227.
Email: .
Номер паспорта: 8514499211
ИНН: 081408919308
СНИЛС: 12247005916
Адрес: Россия, Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 4-й, д. 48, кв. 16"

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29.07.2022 04:37 Відповісти
Цензор ми чекаємо на публікацію ..Всі просять максимально зробити репост цього катування навіть в зарубіжні мас-медіа...Чекаєм
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29.07.2022 08:51 Відповісти
 
 