Протягом 28 липня знищено 36 окупантів, 3 танки, 3 гаубиці, 1 РЛС та 4 склади боєприпасів, - ОК "Південь"

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило інформацію про оперативну обстановку на півдні України станом на 28 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці командування.

У повідомленні зазначається: "Обстановка в нашій операційній зоні складна, але її розвиток під контролем сил оборони.

Ворог продовжує ведення бойових дій по зайнятих рубежах оборони. Скований нашими діями не має можливості для створення нових ударних угруповань. Триває контрбатарейна боротьба.

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Протягом ночі противник наніс один авіаційний та два ракетних удари.

Парою ударних гелікоптерів Ка-52 намагався атакувати відбиту в нього Андріївку. Без наших втрат.

Серед ночі реактивною системою залпового вогню "Град" обстріляно околиці Малої Костромки. Без втрат.

Перед світанком 12 зенітних ракет С-300 було випущено по Миколаєву з напрямку Голої Пристані. Наслідками влучань є практично вщент зруйновані будівлі двох шкіл, уражений яхт-клуб, склади агропромислового підприємства, господарські споруди. Поранено одну людину.

Маже в той самий час з моря було здійснено пуски крилатих ракет типу "Калібр", якими атаковано північ країни.

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Ранком по селищу Шестірня Бериславського району Херсонщини ворог вдарив п’ятнадцятьма снарядами "Ураганів". Пошкоджено чотири приватні будинки. Пожежу ліквідовано. Загинув один, поранено два цивільних мешканці.

Протягом бойового дня ворог авіацією випробовував міцність наших позицій 9 разів, в тому числі в районі звільненого Потьомкіного та Ольгіного. Наших втрат нема.

Опівдні, імовірно двома "Іскандерами", атаковано Кропивницький. Ракети влучили в ангари авіапідприємства. 5 людей загинуло. 26 поранених доставлено до медичних закладів.

Шляхом нанесення двох вогневих ударів по скупченню ворога в районі Брускінського нашими силами зупинено висування ворожої ротної тактичної групи для проведення контратаки в напрямку Білогірки.

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Миколаїв надвечір атаковано чотирма реактивними снарядами з системи залпового вогню "Смерч". Влучено в елеватор і турбазу. Попередньо - без людських втрат, але суттєво пошкоджено навколишні будівлі.

Нашою авіацією нанесено 7 ударів по ворогу, із них по опорних пунктах – 4, по зосередженню ворожої сили та техніки – 3.

Виконуючи вогневі завдання, наші ракетно-артилерійські підрозділи відмінусували у ворога 36 рашистів, 3 танки, 3 гаубиці "Мста-Б", радіолокаційну станцію "Зоопарк-1", 4 одиниці броньованої та 7 – автомобільної техніки. Також в Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах знищено 4 склади боєприпасів.

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В Чорному морі корабельне угруповання ворожих сил вчергове переформатовано. Наразі там чатують 2 надводних ракетоносії та 3 великих десантних кораблі. Зберігається ракетна загроза на високому рівні, в еквіваленті 16 ракет.

Разом з тим, в морі лишається й мінна загроза. В районі гирла Бистрого річки Дунай мале гідрографічне судно внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримало пробоїну в носовій частині нижче ватерлінії. Силами екіпажу проведено заходи боротьби за живучість надводного судна. Здійснюються ремонтні роботи, людських втрат немає.

Нехтуючи забороною, попереджувальними інформаційними знаками, в районі Коблевого двоє чоловіків загинули під час купання, підірвавшись на морській міні, що дрейфувала в прибережній зоні після шторму".

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