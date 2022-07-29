За добу окупанти обстріляли Сумщину чотири рази, зафіксовано понад 44 "прильоти", - Живицький

За добу росіяни обстріляли Сумщину чотири рази з мінометів, гранатометів та САУ, минулося без жертв та руйнувань.

Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

Під обстріл потрапили Краснопільська, Шалигинська та Буринська громади.

Зазначається, що було понад 44 "прильоти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі та вранці війська РФ обстрілювали з мінометів територію Сумщини, жертв немає, - ОВА