За добу окупанти обстріляли Сумщину чотири рази, зафіксовано понад 44 "прильоти", - Живицький
За добу росіяни обстріляли Сумщину чотири рази з мінометів, гранатометів та САУ, минулося без жертв та руйнувань.
Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
Під обстріл потрапили Краснопільська, Шалигинська та Буринська громади.
Зазначається, що було понад 44 "прильоти".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль