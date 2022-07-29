Військові РФ викрали пасажирський теплохід, щоб переправитися через Дніпро біля зруйнованого Антонівського мосту, - поліція
В Херсоні військові РФ викрали пасажирський теплохід і з його допомогою переправляються через Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Херсонської області у фейсбуці.
Теплохід був пришвартований на Карантинному острові.
"В Херсоні військові РФ заволоділи пасажирським теплоходом, який був пришвартований на Карантинному острові.
Нині відомо, що окупаційні війська використовують теплохід для переправлення через річку Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ввечері 26 липня очевидці повідомляли, що біля Антонівського мосту через Дніпро чути вибухи. Вранці представники окупаційної адміністрації повідомили, що рух мостом перекрито.
В оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що українські сили завдали ударів по Антонівському мосту в захопленому Херсоні.
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********** недодруга орда!
Через этот посёлок проходит железная дорога из Крыма, поэтому неудивительно, что ВСУ нанесли очередной удар по логистической инфраструктуре русни именно там. Следующие прилёты будут по Чонгару (мост).
Также сообщают о бавовне в Херсоне и Новой Каховке. Ну, а о том, что полыхает сдетонировавшими боекомплектами Иловайск, вы уже знаете".
https://twitter.com/i/status/1552870028005064704