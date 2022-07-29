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Військові РФ викрали пасажирський теплохід, щоб переправитися через Дніпро біля зруйнованого Антонівського мосту, - поліція

міст,антонівський

В Херсоні військові РФ викрали пасажирський теплохід і з його допомогою переправляються через Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Херсонської області у фейсбуці.

Теплохід був пришвартований на Карантинному острові.

"В Херсоні військові РФ заволоділи пасажирським теплоходом, який був пришвартований на Карантинному острові.

Нині відомо, що окупаційні війська використовують теплохід для переправлення через річку Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти прокладають понтони замість Антонівського мосту. ФОТО

Нагадаємо, ввечері 26 липня очевидці повідомляли, що біля Антонівського мосту через Дніпро чути вибухи. Вранці представники окупаційної адміністрації повідомили, що рух мостом перекрито.

В оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що українські сили завдали ударів по Антонівському мосту в захопленому Херсоні.

Автор: 

армія рф (17468) міст (1234) теплохід (7) Херсон (3375) Херсонська область (5776)


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Топ коментарі
+24
зброд гвалтівників, маніяків і крадіїв, то хіба це армія?
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29.07.2022 06:46
+19
https://t.me/Sharpreview/15949 Олег Шарп повідомляє : "Бавовна. Брилёвка Херсонской области - это примерно посередине между Херсоном и крымским Армянском.
Через этот посёлок проходит железная дорога из Крыма, поэтому неудивительно, что ВСУ нанесли очередной удар по логистической инфраструктуре русни именно там. Следующие прилёты будут по Чонгару (мост).
Также сообщают о бавовне в Херсоне и Новой Каховке. Ну, а о том, что полыхает сдетонировавшими боекомплектами Иловайск, вы уже знаете".
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29.07.2022 07:21
+15
касаби і його втоплять- нація ублюдків
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29.07.2022 06:47
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зброд гвалтівників, маніяків і крадіїв, то хіба це армія?
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29.07.2022 06:46 Відповісти
Это дикая козломордая лаптекопытная орда, которая подлежит тотальному уничтожению.
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29.07.2022 07:38 Відповісти
І зброд таких, то хіба це спецоперація?
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29.07.2022 11:17 Відповісти
касаби і його втоплять- нація ублюдків
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29.07.2022 06:47 Відповісти
Цікаво, а smart працює по плавучим цілям?...
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29.07.2022 07:12 Відповісти
З теплоходом буде як з кришталевим "буєм" і руки поріжуть , і "буй" розіб"ють..
********** недодруга орда!
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29.07.2022 07:14 Відповісти
Я думаю про інше: на пасажирський теплохід можна завантажить лише "м"ясо" Ну (обмежено) - ящики з ************ (патронами і снарядами до ствольної артилерії) та 200-літрові бочки з пальним Що вони робитимуть з важкою технікою і снарядами до РСЗО? Та й пального їм набагато більше треба буде!
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29.07.2022 09:07 Відповісти
Як це "викрали"? Вночі, тихенько, щоб ніхто не бачив? Мабуть вонни його захопили, та ще, мабуть, команду в заручники взяли. Вони терористи та бандити.
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29.07.2022 07:18 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/15949 Олег Шарп повідомляє : "Бавовна. Брилёвка Херсонской области - это примерно посередине между Херсоном и крымским Армянском.
Через этот посёлок проходит железная дорога из Крыма, поэтому неудивительно, что ВСУ нанесли очередной удар по логистической инфраструктуре русни именно там. Следующие прилёты будут по Чонгару (мост).
Также сообщают о бавовне в Херсоне и Новой Каховке. Ну, а о том, что полыхает сдетонировавшими боекомплектами Иловайск, вы уже знаете".
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29.07.2022 07:21 Відповісти
а эхо от бавовны аж в климово брянской области
https://twitter.com/i/status/1552870028005064704
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29.07.2022 09:51 Відповісти
Цікаво що робив теплохід на окупованій території? Чому не уплив? Асвабадителей чекав?
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29.07.2022 07:21 Відповісти
Ну тоді на теплоход чекає участь Антонівського моста.
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29.07.2022 07:30 Відповісти
Орки вам нічого не допоможе , бо ви бидло безславне, кинуте таким же безславним виродком ****** на безпричинну смерть , немає за вами правди , Бога і честі
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29.07.2022 07:35 Відповісти
Когда теплоходы и лодки закончатся, козломордые репоеды будут делать плоты из комыша, как Тур Хеердал, чтобы драпать от наших ВСУ
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29.07.2022 07:36 Відповісти
Куди вони тікають? Там же на тому березі їх чечени чекають за дезертирство на пляшку посадити...
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29.07.2022 07:51 Відповісти
Ю.Антонов песня: "Ах, белый теплоход, гудка тревожный бас Печалит за кормой сиянье синих глаз. Ах, белый теплоход бегущая вода Уносишь ты меня, скажи куда. А теплоход по морю плыл, бежали волны за кормою, И ветер ласковый морской, развеселясь, играл с тобою. И засмотревшись на тебя, не знаю почему...."
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29.07.2022 08:48 Відповісти
Піратами вже стали. Це вони для втечі присобачать, буде як в Керчі в травні 1942 року.
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29.07.2022 08:50 Відповісти
""
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29.07.2022 08:52 Відповісти
а на теплоходе музыка играла?
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29.07.2022 09:48 Відповісти
А як же, теплоход то кончений, назва путін введі
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29.07.2022 10:05 Відповісти
ненаписано, в яку сторону переправляли, на мясо чи тікали
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29.07.2022 11:01 Відповісти
 
 