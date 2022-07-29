Уночі рашисти обстріляли Дніпропетровщину із "Градів" та артилерії, по Нікополю випустили понад 40 реактивних снарядів, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Вночі ворог ударив по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровської області.

Про це у своєму телеграмі пише голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніечнко, інформує Цензор.НЕТ.

"По Нікополю російська армія поцілила із "Градів". Свідомо стріляли по житловому кварталу. Скерували туди понад 40 реактивних снарядів. Пошкоджено 6 приватних будинків та господарчі споруди", - наголосив він.

За його словами, зачепило лінію електропередач. Кілька тисяч нікопольчан приватного сектору залишилися без світла, на місці працюють аварійні бригади електриків.

Попередньо, люди не постраждали.

В місцях обстрілів розкидані уламки реактивних снарядів. Там працюють фахівці ДСНС.

Також Резніченко наголосив, що у Криворізькому районі ворог зі ствольної артилерії обстріляв Зеленодольську громаду.

Минулося без жертв та руйнувань.

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