Уночі рашисти обстріляли Дніпропетровщину із "Градів" та артилерії, по Нікополю випустили понад 40 реактивних снарядів, - Резніченко. ФОТОрепортаж
Вночі ворог ударив по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровської області.
Про це у своєму телеграмі пише голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніечнко, інформує Цензор.НЕТ.
"По Нікополю російська армія поцілила із "Градів". Свідомо стріляли по житловому кварталу. Скерували туди понад 40 реактивних снарядів. Пошкоджено 6 приватних будинків та господарчі споруди", - наголосив він.
За його словами, зачепило лінію електропередач. Кілька тисяч нікопольчан приватного сектору залишилися без світла, на місці працюють аварійні бригади електриків.
Попередньо, люди не постраждали.
В місцях обстрілів розкидані уламки реактивних снарядів. Там працюють фахівці ДСНС.
Також Резніченко наголосив, що у Криворізькому районі ворог зі ствольної артилерії обстріляв Зеленодольську громаду.
Минулося без жертв та руйнувань.
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Якщо палестинці досить успішно обстрілюють Ізраїль саморобними ракетами- то для України з цим не може бути проблем.
Розказувати. що західні партнери не дозволяють - це або брехня, або тоді які це партнери?
Тем чем Украина может обстреливать терроросию,пусть лучше обстреливает тех ****** которые обстреливают Никополь.
А на данном этапе ЗСУ особо Никополем не заморачиваеться,для них он глубокий тыл,а обстреливают всю Украину и на фоне Харькова и Николаева он не заметен.
Даже по жидким комментам виден интерес к Никополю.
Свести к минимуму обстрелы можно применяя дроны камикадзе,поставленные США и БПЛА ,учитывая близость АЭС,можно было и не экономить.
Да и хоть одну ЗУшку,не говоря о чем то более серьезном, потому как кацапские беспилотники чувствуют себя вольготно,каждый день их видят и не по одному обычные горожане.
"Саме такою важкою зброєю російська армія руйнує звичайний приватний сектор поблизу моря. Люди там жили, відпочивали...
І ми за це будемо обов'язково бити у відповідь, хоч би що там брехало про такі удари російське Міністерство оборони".
Тьху.
Ну який авторитет буде у президента, якщо він просто сотрясає повітря?