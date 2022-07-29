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Уночі рашисти обстріляли Дніпропетровщину із "Градів" та артилерії, по Нікополю випустили понад 40 реактивних снарядів, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Вночі ворог ударив по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровської області.

Про це у своєму телеграмі пише голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніечнко, інформує Цензор.НЕТ.

"По Нікополю російська армія поцілила із "Градів". Свідомо стріляли по житловому кварталу. Скерували туди понад 40 реактивних снарядів. Пошкоджено 6 приватних будинків та господарчі споруди", - наголосив він.

За його словами, зачепило лінію електропередач. Кілька тисяч нікопольчан приватного сектору залишилися без світла, на місці працюють аварійні бригади електриків.

Попередньо, люди не постраждали.

В місцях обстрілів розкидані уламки реактивних снарядів. Там працюють фахівці ДСНС.

Також Резніченко наголосив, що у Криворізькому районі ворог зі ствольної артилерії обстріляв Зеленодольську громаду.

Минулося без жертв та руйнувань.

Також читайте: Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини військами РФ загинула 1 людина, дві особи дістали поранення, - ОВА

Уночі рашисти обстріляли Дніпропетровщину із Градів та артилерії, по Нікополю випустили понад 40 реактивних снарядів, - Резніченко 01

Уночі рашисти обстріляли Дніпропетровщину із Градів та артилерії, по Нікополю випустили понад 40 реактивних снарядів, - Резніченко 02

Уночі рашисти обстріляли Дніпропетровщину із Градів та артилерії, по Нікополю випустили понад 40 реактивних снарядів, - Резніченко 03

Уночі рашисти обстріляли Дніпропетровщину із Градів та артилерії, по Нікополю випустили понад 40 реактивних снарядів, - Резніченко 04

Уночі рашисти обстріляли Дніпропетровщину із Градів та артилерії, по Нікополю випустили понад 40 реактивних снарядів, - Резніченко 05

Автор: 

обстріл (28596) Резніченко Валентин (518) Нікополь (1199) Дніпропетровська область (3756)


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треба відтісняти бо вони пішли в рознос
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29.07.2022 08:03 Відповісти
террористы-сыкуны, спрятались на аэс и за днепр
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29.07.2022 08:14 Відповісти
Не повірю. що ЗСУ не може у відповідь обстрілювати територію кацапстану. Причому кордон з кацапстаном величезний - можна знайти "дірки" і обстрілювати кацапстан.
Якщо палестинці досить успішно обстрілюють Ізраїль саморобними ракетами- то для України з цим не може бути проблем.
Розказувати. що західні партнери не дозволяють - це або брехня, або тоді які це партнери?
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29.07.2022 08:23 Відповісти
Чем это поможет Никополю? Кацапам пох на какую-то деревню или мелкий Курск.
Тем чем Украина может обстреливать терроросию,пусть лучше обстреливает тех ****** которые обстреливают Никополь.
А на данном этапе ЗСУ особо Никополем не заморачиваеться,для них он глубокий тыл,а обстреливают всю Украину и на фоне Харькова и Николаева он не заметен.
Даже по жидким комментам виден интерес к Никополю.
Свести к минимуму обстрелы можно применяя дроны камикадзе,поставленные США и БПЛА ,учитывая близость АЭС,можно было и не экономить.
Да и хоть одну ЗУшку,не говоря о чем то более серьезном, потому как кацапские беспилотники чувствуют себя вольготно,каждый день их видят и не по одному обычные горожане.
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29.07.2022 09:29 Відповісти
Якщо дійсно західні партнери не дозволяють, навіщо Зеленський 27-го вранці грозився:
"Саме такою важкою зброєю російська армія руйнує звичайний приватний сектор поблизу моря. Люди там жили, відпочивали...
І ми за це будемо обов'язково бити у відповідь, хоч би що там брехало про такі удари російське Міністерство оборони".
Тьху.
Ну який авторитет буде у президента, якщо він просто сотрясає повітря?
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29.07.2022 09:51 Відповісти
 
 