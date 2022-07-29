Росіяни завдали удару по залізничному вокзалу Покровська на Донеччині. Є поранені, - міська рада

28 липня близько 22:00 у Покровську стався потужний вибух. Російські окупаційні війська завдали удару по залізничному вокзалу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Покровській міській раді.

" Близько 22 години мешканці Покровська почули потужний вибух. За інформацією ДСНС, під обстріл потрапив залізничний вокзал та прилегла територія. В результаті обстрілу у житлових будинках пошкоджені вікна, без постраждалих. Руйнування на залізничному вокзалі: пошкоджені вікна та двері, 70 м. високовольтної лінії електропередачі, 1,5 м. залізничної колії", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зранку рашисти завдали удару по центру Слов'янська, - мер Лях. ВIДЕО

Зазначається, що постраждало п’ять осіб, працівники залізниці: троє відправлені каретою швидкої допомоги, двоє відмовились від госпіталізації. У нежитловому двоповерховому будинку, розташованому біля залізничного вокзалу, пошкоджені вікна. ВНП не виявлено, піротехніки виїжджали на місто з пожежною частиною, були знайдені уламки ракети.