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Росіяни завдали удару по залізничному вокзалу Покровська на Донеччині. Є поранені, - міська рада

покровськ

28 липня близько 22:00 у Покровську стався потужний вибух. Російські окупаційні війська завдали удару по залізничному вокзалу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Покровській міській раді.

" Близько 22 години мешканці Покровська почули потужний вибух. За інформацією ДСНС, під обстріл потрапив залізничний вокзал та прилегла територія. В результаті обстрілу у житлових будинках пошкоджені вікна, без постраждалих. Руйнування на залізничному вокзалі: пошкоджені вікна та двері, 70 м. високовольтної лінії електропередачі, 1,5 м. залізничної колії", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що постраждало п’ять осіб, працівники залізниці: троє відправлені каретою швидкої допомоги, двоє відмовились від госпіталізації.  У нежитловому двоповерховому будинку, розташованому біля залізничного вокзалу, пошкоджені вікна. ВНП не виявлено, піротехніки виїжджали на місто з пожежною частиною, були знайдені уламки ракети.

обстріл (28596) Донецька область (8522) Покровськ (632)


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Зустрітись з ЗСУ кацапня не спроможна. Відразу обсерається.
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29.07.2022 08:45 Відповісти
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29.07.2022 08:55 Відповісти
Как раз там эвакуация планировалась сегодня
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29.07.2022 08:56 Відповісти
Треба публікувати побільше анонсів евакуаційних заходів. З яких вокзалів, скільки потягів, на яку годину. Влада або свідомий ворог, або неадекватні дебіли.
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29.07.2022 09:00 Відповісти
Ну, цими питаннями у нас займається... Правильно! Верещук.
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29.07.2022 09:08 Відповісти
а як інакше людей збирати ?Нехай потяг порожнім їде ?
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29.07.2022 09:15 Відповісти
Верещук расписывала все движения эвакуационных мероприятий по всей Украине задолго до самой эвакуации..с временем отправления и маршруте движения поездов и автобусов...
Когда Зе наградит эту "хероиню" Украины...?
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29.07.2022 09:10 Відповісти
Дуже багато анонсів по країні, і не тільки по цьому потягу, а й по іншому, наприклад по зерну, де збирають, куди відправляють, війна жорстока, а роти влади все більше хваляться, чи не розуміють, що роблять наводку.
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29.07.2022 09:27 Відповісти
Коли вже ЗСУ буде бомбити вокзали на кацапії? Чи не на часі, бо *уйло розсердиться.
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29.07.2022 09:31 Відповісти
 
 