Евакуаційний потяг з Покровська тимчасово скасовано. Рашисти пошкодили залізничні колії, - мер Требушкін
Внаслідок обстрілу залізничного вокзалу у Покровську пошкоджено залізничні колії. Евакуаційний потяг тимчасово не курсуватиме.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін.
"Евакуаційний потяг з Покровська скасовано. У результаті бойових дій пошкоджено колії, тож поїзд не курсуватиме. Принаймні поки що. Якщо буде нова інформація з цього приводу - обов'язково повідомлю", - йдеться у повідомленні.
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Александр Иванов #442761
показати весь коментар29.07.2022 08:55 Відповісти Мені подобається 0
Яна Чорновола
показати весь коментар29.07.2022 10:01 Відповісти Мені подобається 0
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