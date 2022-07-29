Евакуаційний потяг з Покровська тимчасово скасовано. Рашисти пошкодили залізничні колії, - мер Требушкін

Внаслідок обстрілу залізничного вокзалу у Покровську пошкоджено залізничні колії. Евакуаційний потяг тимчасово не курсуватиме.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін.

"Евакуаційний потяг з Покровська скасовано. У результаті бойових дій пошкоджено колії, тож поїзд не курсуватиме. Принаймні поки що. Якщо буде нова інформація з цього приводу - обов'язково повідомлю", - йдеться у повідомленні.

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