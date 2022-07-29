УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13840 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 258 2

Евакуаційний потяг з Покровська тимчасово скасовано. Рашисти пошкодили залізничні колії, - мер Требушкін

укрзалізниця

Внаслідок обстрілу залізничного вокзалу у Покровську пошкоджено залізничні колії. Евакуаційний потяг тимчасово не курсуватиме.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін.

"Евакуаційний потяг з Покровська скасовано. У результаті бойових дій пошкоджено колії, тож поїзд не курсуватиме. Принаймні поки що. Якщо буде нова інформація з цього приводу - обов'язково повідомлю", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали удару по залізничному вокзалу Покровська на Донеччині. Є поранені, - міська рада

обстріл (28596) евакуація (2317) Донецька область (8522) Покровськ (632)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Руся, опзж фсьо, что же делать?
показати весь коментар
29.07.2022 08:55 Відповісти
Це ж треба було так зпаскудити слово требуше
показати весь коментар
29.07.2022 10:01 Відповісти
 
 