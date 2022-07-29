Через брак бойової піхоти Росія залучає "вагнерівців" до війни в Україні, - британська розвідка

Британська розвідка стверджує, що російському Міноборони бракує піхоти, тому воно активно залучає найманців приватної військової компанії "Вагнер" до широкомасштабної війни в Україні, хоча досі вони виконували інші місії.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається, з березня російська приватна військова компанія "Вагнер" працює на сході України у координації з російськими військовими.

"Ймовірно, "Вагнеру" було призначено відповідальність за певні сектори лінії фронту, подібно до звичайних армійських підрозділів. Це суттєва зміна порівняно з попередньою роботою групи з 2015 року, коли вона зазвичай виконувала місії, відмінні від відкритої широкомасштабної регулярної російської військової діяльності" - йдеться в огляді.

В Міноборони Британії наголошують, що цей новий рівень інтеграції ще більше підриває давню політику російської влади щодо заперечення зв’язків між ПВК та російською державою.

"Роль "Вагнера", ймовірно, змінилася через те, що російському Міноборони не вистачає бойової піхоти, однак навряд чи сил "Вагнера" буде достатньо, щоб істотно змінити траєкторію війни" - йдеться в огляді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через зниження стандартів набору ПВК "Вагнер" втрачатиме свою роль для РФ, - британська розвідка