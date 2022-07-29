Через брак бойової піхоти Росія залучає "вагнерівців" до війни в Україні, - британська розвідка
Британська розвідка стверджує, що російському Міноборони бракує піхоти, тому воно активно залучає найманців приватної військової компанії "Вагнер" до широкомасштабної війни в Україні, хоча досі вони виконували інші місії.
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зазначається, з березня російська приватна військова компанія "Вагнер" працює на сході України у координації з російськими військовими.
"Ймовірно, "Вагнеру" було призначено відповідальність за певні сектори лінії фронту, подібно до звичайних армійських підрозділів. Це суттєва зміна порівняно з попередньою роботою групи з 2015 року, коли вона зазвичай виконувала місії, відмінні від відкритої широкомасштабної регулярної російської військової діяльності" - йдеться в огляді.
В Міноборони Британії наголошують, що цей новий рівень інтеграції ще більше підриває давню політику російської влади щодо заперечення зв’язків між ПВК та російською державою.
"Роль "Вагнера", ймовірно, змінилася через те, що російському Міноборони не вистачає бойової піхоти, однак навряд чи сил "Вагнера" буде достатньо, щоб істотно змінити траєкторію війни" - йдеться в огляді.
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#Дядичко_Ленд_Ліз разом з Бавовною і Селітрою нарешті дістались і Іловайська. Ну не могли вони ігнорувати численні запрошення орків, щодо організації і проведення концерту. Мега шоу, в якому орки виконували функції масовки. Кожному дісталась своя роль. Щоправда переважна більшість вибрала костюми "шкварок", бо вже дуже хотіли в "200 бригаду". Решта, з "веселими" криками біля вогнища, утворювали "харавод". В підсумку "не склад БК і ПММ" сяяв голосно і довго. Не маємо сумніву, що вся та "гуманітарка, міндобрива і селітра" вигоріли вщент.
Точно хтось сказав, що рашистська армія не сильна, а довга.
Де ж ми їх усіх прикопувать будемо? (с)