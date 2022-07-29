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Через брак бойової піхоти Росія залучає "вагнерівців" до війни в Україні, - британська розвідка

пвк,вагнерівці

Британська розвідка стверджує, що російському Міноборони бракує піхоти, тому воно активно залучає найманців приватної військової компанії "Вагнер" до широкомасштабної війни в Україні, хоча досі вони виконували інші місії.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається, з березня російська приватна військова компанія "Вагнер" працює на сході України у координації з російськими військовими.

"Ймовірно, "Вагнеру" було призначено відповідальність за певні сектори лінії фронту, подібно до звичайних армійських підрозділів. Це суттєва зміна порівняно з попередньою роботою групи з 2015 року, коли вона зазвичай виконувала місії, відмінні від відкритої широкомасштабної регулярної російської військової діяльності" - йдеться в огляді.

В Міноборони Британії наголошують, що цей новий рівень інтеграції ще більше підриває давню політику російської влади щодо заперечення зв’язків між ПВК та російською державою.

"Роль "Вагнера", ймовірно, змінилася через те, що російському Міноборони не вистачає бойової піхоти, однак навряд чи сил "Вагнера" буде достатньо, щоб істотно змінити траєкторію війни" - йдеться в огляді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через зниження стандартів набору ПВК "Вагнер" втрачатиме свою роль для РФ, - британська розвідка

Автор: 

армія рф (17468) Велика Британія (5602) розвідка (3866) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+12
Останній козир то дєрьмак
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29.07.2022 09:14
+8
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29.07.2022 09:22
+7
Ранок не ранок, без смаженої русні. Всім переможного дня. Слава Україні

#Дядичко_Ленд_Ліз разом з Бавовною і Селітрою нарешті дістались і Іловайська. Ну не могли вони ігнорувати численні запрошення орків, щодо організації і проведення концерту. Мега шоу, в якому орки виконували функції масовки. Кожному дісталась своя роль. Щоправда переважна більшість вибрала костюми "шкварок", бо вже дуже хотіли в "200 бригаду". Решта, з "веселими" криками біля вогнища, утворювали "харавод". В підсумку "не склад БК і ПММ" сяяв голосно і довго. Не маємо сумніву, що вся та "гуманітарка, міндобрива і селітра" вигоріли вщент.
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29.07.2022 09:18
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***** викидує останні козирі.
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29.07.2022 09:13 Відповісти
Останній козир то дєрьмак
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29.07.2022 09:14 Відповісти
Дєрьмак не піде в окоп.
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29.07.2022 09:16 Відповісти
Прочитала останніх козлів...
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29.07.2022 09:46 Відповісти
Вечно выделяют этих "вратеновцов", это обычный сброд алкашей и поехавших кукухой.
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29.07.2022 09:13 Відповісти
Если бы зеля с Елдаком не сорвали спецоперацию по вангеровцам, то возможно и войны сейчас бы не было!!!
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29.07.2022 09:53 Відповісти
Та ні,шановний,вагнерівці-це особливий вид тварюк,яких не можна брати в полон.Це професійні садисти,які ********** вбивати з особливою жорстокістю,по-звірячому глумляться навіть над трупами.Ця відбірна наволоч дуже відома в усіх гарячих точках планети.
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29.07.2022 10:34 Відповісти
Ранок не ранок, без смаженої русні. Всім переможного дня. Слава Україні

#Дядичко_Ленд_Ліз разом з Бавовною і Селітрою нарешті дістались і Іловайська. Ну не могли вони ігнорувати численні запрошення орків, щодо організації і проведення концерту. Мега шоу, в якому орки виконували функції масовки. Кожному дісталась своя роль. Щоправда переважна більшість вибрала костюми "шкварок", бо вже дуже хотіли в "200 бригаду". Решта, з "веселими" криками біля вогнища, утворювали "харавод". В підсумку "не склад БК і ПММ" сяяв голосно і довго. Не маємо сумніву, що вся та "гуманітарка, міндобрива і селітра" вигоріли вщент.
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29.07.2022 09:18 Відповісти
Перед великим концертом в Іловайську, наша джаз-банда розігрілась в Брілівці. "Подушки і ковдри" дуже голосно і довго горіли і розривались. Прямо чудова "фестивальна ніч". З радістю чекатимемо чергові звіти орків, де вони своїми "новітніми засобами ППО" - мостами і складами з БК перехопили всі наші ракети. Втрат немає.
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29.07.2022 09:20 Відповісти
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29.07.2022 09:22 Відповісти
Нехай не хвилюються. Хто залишиться в живих клоун віддасть назад.
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29.07.2022 09:26 Відповісти
Ну я много искал/читал про ВЧК Лига( Вагнер),там реально ***** этнических Хохлов, этих педиков украинцами называть не могу.Вот они и воюют " хорошо", особенно в 2018 по Хишам
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29.07.2022 09:26 Відповісти
та нє. З кожного регіону збирають по добровольчому батальйону. Хоча не регулярна армія, та кодло буде мама не горюй. Зарасайтесь патронами пацани.
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29.07.2022 09:38 Відповісти
Форма новенька, амуніція блищить,як у кота....проте це вже не той вагнер , гопота з усіх трущоб.
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29.07.2022 09:49 Відповісти
Там уже в это стадо гребут всех без разбора.
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29.07.2022 09:57 Відповісти
Днр и лнр закончился пусть крымчан берут.
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29.07.2022 10:33 Відповісти
"Бойові буряти" скінчилися? А як же "бойові зеки"? Чи для ник "нє па панятіям"?

Точно хтось сказав, що рашистська армія не сильна, а довга.
Де ж ми їх усіх прикопувать будемо? (с)
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29.07.2022 10:33 Відповісти
фашистSкой руSне = п і Z д а ....
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29.07.2022 10:44 Відповісти
 
 