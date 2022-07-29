Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 40 500 осіб, 222 літаки, 190 гелікоптерів, 1 749 танки та 3 987 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 29 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 40 500 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.07 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 40 500 (+270) осіб ліквідовано,
- танків - 1749 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 3987 (+8) од,
- артилерійських систем - 900 (+6) од,
- РСЗВ - 258 (+0) од,
- засоби ППО - 117 (+0) од,
- літаків - 222 (+0) од,
- гелікоптерів - 190 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 731 (+2),
- крилаті ракети - 174 (+0),
- кораблі/катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2 870 (+16) од,
- спеціальна техніка - 77 (+2).
"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку", - поінформували в Генштабі.
Топ коментарі
+12 Ирина Иваненко #519065
показати весь коментар29.07.2022 09:55
+8 Валентина Саюн #523841
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+7 alexandr shamov
показати весь коментар29.07.2022 09:57
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
В эту туфту верят и сегодня...
вроді в сводках що ворог літає бомбить наші позиції а втрат не має
стінгери закінчились чи що?
Хоча, після отримання від Штатів сотень установок "стінгерів" динаміка мала б бути протележна.
Є така порода людей - тилові криси і ділки, які наживаються на війні...
затримує західні зброю на своїх складах. Діяльність цього відомства хочуть захистити
секретністю за допомогою військового відомства. А от трофейні "Ігли" ніхто не затримує.
Іноді є відосікі як Стінгерами збивають безпілотніки Орлан 10 але таке враження що це
постановка у дусі кварталу....Шарапов це бувший подєльнік папіка дЄрмака ГРУшника.
Чеченська війна закінчилась на цифрах 300 000 дохлих кацапів, с тих пір кацапи
платять данину Чечні.