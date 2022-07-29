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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 40 500 осіб, 222 літаки, 190 гелікоптерів, 1 749 танки та 3 987 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

ворог,кацап,русня,орк

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 29 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 40 500 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.07 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 40 500 (+270) осіб ліквідовано,
  • танків - 1749 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 3987 (+8) од,
  • артилерійських систем - 900 (+6) од,
  • РСЗВ - 258 (+0) од,
  • засоби ППО - 117 (+0) од,
  • літаків - 222 (+0) од,
  • гелікоптерів - 190 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 731 (+2),
  • крилаті ракети - 174 (+0),
  • кораблі/катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2 870 (+16) од,
  • спеціальна техніка - 77 (+2).

"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку", - поінформували в Генштабі.

Також читайте: ЗСУ відбили наступи у напрямках Авдіївки, Красногорівки та Великої Новосілки, окупанти зазнали втрат та відійшли, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 40 500 осіб, 222 літаки, 190 гелікоптерів, 1 749 танки та 3 987 броньованих машин 01

Автор: 

Генштаб ЗС (6610) ліквідація (3949)


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Топ коментарі
+12
Здыхайте, кацапские суки! Вам тут не место
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29.07.2022 09:55
+8
Хто з мечем прийде від нього і загине. Горіть в пеклі москалі
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29.07.2022 09:53
+7
СКОРО НА КААЗЛАБАДЕ БУДЕТ ЮБИЛЕЙ - 50 тыщ х 200.
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29.07.2022 09:57
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Хто з мечем прийде від нього і загине. Горіть в пеклі москалі
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29.07.2022 09:53 Відповісти
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29.07.2022 10:06 Відповісти
Здыхайте, кацапские суки! Вам тут не место
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29.07.2022 09:55 Відповісти
СКОРО НА КААЗЛАБАДЕ БУДЕТ ЮБИЛЕЙ - 50 тыщ х 200.
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29.07.2022 09:57 Відповісти
До сентября нада 50к оформить, а если не будет хватать до круглой цыфры то 31 августа всегда можно будет казнить военнопленных, что бы подогнать красивую цыфру
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29.07.2022 09:59 Відповісти
До сентября все 60 двухсотых кусков будет.
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29.07.2022 10:01 Відповісти
40000********!
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29.07.2022 09:59 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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29.07.2022 10:01 Відповісти
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29.07.2022 11:03 Відповісти
Свиноруси взяли гарний темп в здиханні це радує.
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29.07.2022 10:05 Відповісти
В Афгане дохляк ссР потерял за 10 лет всего 13 000...
В эту туфту верят и сегодня...
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29.07.2022 10:08 Відповісти
щось не понятно з літаками і вертольотами
вроді в сводках що ворог літає бомбить наші позиції а втрат не має
стінгери закінчились чи що?
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29.07.2022 10:12 Відповісти
На рахунок стінгерів, читав що їм для пострілу потрібно більше часу, і не завжди він є. Наче про бпла ними відпрацьовують.
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29.07.2022 10:34 Відповісти
Вони в рідких випадках залітають за лінію фронту, б'ють з кабріювання.
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29.07.2022 10:34 Відповісти
Задача путлера полностью лишить Украину доступа к Черному морю...любой ценой...и с любыми жертвами Бурятов и прочих калмыко-удмурто-якутов...
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29.07.2022 10:17 Відповісти
Подивись вчорашній ефір Юрія Швеця. Про джевеліни, стінгери і т.п. Як їх хтось "притримував" в тилу, при цьому зберігав при мінусових температурах і в них зарядка на блоках живлення сіла...
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29.07.2022 10:20 Відповісти
конашенкова ще подивіться.
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29.07.2022 11:03 Відповісти
Як результат, більшість літальних апаратів кацапів наші збивають старими радянськими "стрілами". Почитай в інтернеті, чим останнім часом збивались летючі орки. Жодного "стінгера" не згадується.
Хоча, після отримання від Штатів сотень установок "стінгерів" динаміка мала б бути протележна.
Є така порода людей - тилові криси і ділки, які наживаються на війні...
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29.07.2022 10:26 Відповісти
я теж от прочитала і це збіглося з моїми спостереженнями, що Іглами в основному збивають, а не Стінгерами. що наводить на мислі.
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29.07.2022 11:18 Відповісти
Це гарне зауваження - чомусь відомство Шарапова (торгівля зброєю) по своїм мотивам
затримує західні зброю на своїх складах. Діяльність цього відомства хочуть захистити
секретністю за допомогою військового відомства. А от трофейні "Ігли" ніхто не затримує.
Іноді є відосікі як Стінгерами збивають безпілотніки Орлан 10 але таке враження що це
постановка у дусі кварталу....Шарапов це бувший подєльнік папіка дЄрмака ГРУшника.
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29.07.2022 12:16 Відповісти
дЄрмак і Шарапов разом як партнери, вся зброя від Заходу проходе через Шарапова
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29.07.2022 12:18 Відповісти
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29.07.2022 10:33 Відповісти
Пусть горят в аду,чем дольше,тем лучше.
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29.07.2022 11:20 Відповісти
Нажаль 40 000 дохлих кацапів це мало.
Чеченська війна закінчилась на цифрах 300 000 дохлих кацапів, с тих пір кацапи
платять данину Чечні.
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29.07.2022 12:12 Відповісти
Завдяки цим людям Україна затягує свою Перемогу на місяці
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29.07.2022 12:20 Відповісти
 
 