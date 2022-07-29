Посли G7 прибули до Одеси та наголошують на важливості зернової угоди, - Сіммонс
Посли країн "Великої сімки" прибули до Одеси та наголосили на важливості угоди про експорт агропромислової продукції через українські порти.
Про це у Twitter повідомила посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, інформує Цензор.НЕТ.
"Мої колеги-посли G7 і я перебуваємо в Одесі разом із Туреччиною, щоб ще раз наголосити на важливості угоди за посередництва ООН, що дозволяє вивозити продовольство з України. Росія має поважати угоду", - наголосила дипломат.
Нагадаємо, 22 липня 2022 під егідою ООН Україна та Туреччина підписали у Стамбулі угоду про відновлення безпечного експорту українських зернових Чорним морем.
Однак 23 липня російські окупанти атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". У МЗС України заявили, що РФ ракетним ударом по порту Одеси поставила під сумнів домовленості, дані нею ООН і Туреччини в "зерновому" договорі.
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треба більше показувати руцький мир , до якого так вата хотіла.
https://www.youtube.com/watch?v=bUpX_bjbQ54&ab_channel=NeoHistory
А только дай-дай...