Посли G7 прибули до Одеси та наголошують на важливості зернової угоди, - Сіммонс

Посли країн "Великої сімки" прибули до Одеси та наголосили на важливості угоди про експорт агропромислової продукції через українські порти.

Про це у Twitter повідомила посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, інформує Цензор.НЕТ.

"Мої колеги-посли G7 і я перебуваємо в Одесі разом із Туреччиною, щоб ще раз наголосити на важливості угоди за посередництва ООН, що дозволяє вивозити продовольство з України. Росія має поважати угоду", - наголосила дипломат.

Нагадаємо, 22 липня 2022 під егідою ООН Україна та Туреччина підписали у Стамбулі угоду про відновлення безпечного експорту українських зернових Чорним морем.

Однак 23 липня російські окупанти атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". У МЗС України заявили, що РФ ракетним ударом по порту Одеси поставила під сумнів домовленості, дані нею ООН і Туреччини в "зерновому" договорі.

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