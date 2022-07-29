УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13526 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 678 15

Посли G7 прибули до Одеси та наголошують на важливості зернової угоди, - Сіммонс

сіммонс

Посли країн "Великої сімки" прибули до Одеси та наголосили на важливості угоди про експорт агропромислової продукції через українські порти.

Про це у Twitter повідомила посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, інформує Цензор.НЕТ.

"Мої колеги-посли G7 і я перебуваємо в Одесі разом із Туреччиною, щоб ще раз наголосити на важливості угоди за посередництва ООН, що дозволяє вивозити продовольство з України. Росія має поважати угоду", - наголосила дипломат.

Нагадаємо, 22 липня 2022 під егідою ООН Україна та Туреччина підписали у Стамбулі угоду про відновлення безпечного експорту українських зернових Чорним морем.

Однак 23 липня російські окупанти атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". У МЗС України заявили, що РФ ракетним ударом по порту Одеси поставила під сумнів домовленості, дані нею ООН і Туреччини в "зерновому" договорі.

Також читайте: У зв’язку з підписанням "зернової угоди" у Чорному морі відновлено роботу трьох українських портів, - ВМС

Автор: 

G-7 G7 (1034) зерно (3121) Одеса (5464) Сіммонс Мелінда (114)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
Вместо презентация, показать им видео где нашего солдата кастрируют,будут у них ещё мысли о зерне?
показати весь коментар
29.07.2022 10:35
+5
Покажите відео не тільки послам
треба більше показувати руцький мир , до якого так вата хотіла.
показати весь коментар
29.07.2022 10:43
+5
Ага, лучше кацапов из оон выгоните и объявите страной террористом, торговые партнёры...
показати весь коментар
29.07.2022 10:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не побоялись, респект, у нас тут и до воздушных тревог прилетает.
показати весь коментар
29.07.2022 10:35 Відповісти
Ось так хай і залишаються до закінчення епопеї зерна.
показати весь коментар
29.07.2022 11:13 Відповісти
Вместо презентация, показать им видео где нашего солдата кастрируют,будут у них ещё мысли о зерне?
показати весь коментар
29.07.2022 10:35 Відповісти
Покажите відео не тільки послам
треба більше показувати руцький мир , до якого так вата хотіла.
показати весь коментар
29.07.2022 10:43 Відповісти
Цинічний моазоті начхати на вбивства й гвалтування дітей а то Ви гадаєте їх вразити може відео кастрації одного солдата. Я так не думаю. Цинізм ЄС видно стало повністю, звісно Польща й Прибалти виключення.
показати весь коментар
29.07.2022 11:31 Відповісти
А українців сильно напружували події в Сирії, вбивства мирних людей та знищення міст? Цинічна мразота в Україні абсолютно нічим не допомагала сирійцям, але продукти туди продавала. І що?
показати весь коментар
29.07.2022 12:41 Відповісти
Украинское зерно и голод
https://www.youtube.com/watch?v=bUpX_bjbQ54&ab_channel=NeoHistory
показати весь коментар
29.07.2022 10:41 Відповісти
Шо, припікає?
показати весь коментар
29.07.2022 10:42 Відповісти
Покажіть послам.
показати весь коментар
29.07.2022 10:43 Відповісти
сама найкраща ідентифікація- це "зажмурений, на віки вічні кат"
показати весь коментар
29.07.2022 11:21 Відповісти
Кацапам пофіг на всі угоди!
показати весь коментар
29.07.2022 10:49 Відповісти
Ага, лучше кацапов из оон выгоните и объявите страной террористом, торговые партнёры...
показати весь коментар
29.07.2022 10:52 Відповісти
ставте намети в портах і рахуйте кацапські ракети раз так зерно потрібне.
показати весь коментар
29.07.2022 10:56 Відповісти
Росія має поважати угоду", - наголосила дипломат. "*********" накладе велику купу рашистського лайна ,на думку всієї світової спільноти і англійського дипломата про те, що вона щось поважає
показати весь коментар
29.07.2022 11:20 Відповісти
А почеу эти послы ни словом не заикаются об условиях безопасности перевозки зерна?
А только дай-дай...
показати весь коментар
29.07.2022 11:46 Відповісти
 
 