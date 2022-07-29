УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13526 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 699 10

Внаслідок обстрілу Миколаєва 5 осіб загинули, а 7 дістали поранення, - Кім. ВIДЕО (оновлено)

Російські окупанти вранці вдарили по Миколаєву, внаслідок чого поранення дістали 7 осіб, а 5 людей загинули.

Про це розповів очільник ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, тільки що, вистрілили в район, поруч зупинка громадського транспорту. 12 людей лежать на землі. Швидкі поїхали працювати", - зазначив він.

Водночас Кім додав, що попередньо відомо про 7 поранених осіб та 4 загиблих. Пізніше голова ОВА відредагував пост та повідомив, що загинули 5 осіб.

Нагадаємо, вранці, 29 липня, повідомлялось, що рашисти вдарили касетними снарядами по Миколаєву, є постраждалі

Також читайте: Ворог продовжує обстрілювати Миколаївщину. Горіли поля, - ОВА

Автор: 

Миколаїв (1807) обстріл (28596) Кім Віталій (471)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Кацапи мразі, тут і коментувати немає чого. Співчуття рідних загиблим і скорішого одужання пораненим. Царство Небесне загиблим!
Де наші ракети пане представнику Президента в Миколаївській області? Вдарили вже по тих цілях, які наносили удар по не винних громадян, які вам довірили і проголосовали за вас? Що там представник президента цієї області прошептав, на якій мові? Ви що тут будуєте, малоросію?
показати весь коментар
29.07.2022 11:21
+4
Він демонстративно не хоче розмовляти українською мовою. Кого він представляє? Ганьба!
показати весь коментар
29.07.2022 11:25
+3
а з ними і наші виродки, які залишили українців незахищенними, все вбухкали в дороги і нічого на оборону. Якщо і сьогодні проїдетеся по Миколаївській області, то побачите дорогі бігборди, які нагадують про "Велике будівництво", на які протрачено купу бюджетних коштів: труби, "уголки" та тонші листи металу і цвітне фото "Велике крадівництво". Точно на ці бізборди пішло більше грошей чим на оборону. За ракети і мови немає. Навіть зараз в районі Нової Одеси активно йде будівництво дороги, де задіяні найновіші самоскиди, бульдозери, грейдери, люди і матеріал, якого не вистачає на фронті.
показати весь коментар
29.07.2022 11:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи мразі, тут і коментувати немає чого. Співчуття рідних загиблим і скорішого одужання пораненим. Царство Небесне загиблим!
Де наші ракети пане представнику Президента в Миколаївській області? Вдарили вже по тих цілях, які наносили удар по не винних громадян, які вам довірили і проголосовали за вас? Що там представник президента цієї області прошептав, на якій мові? Ви що тут будуєте, малоросію?
показати весь коментар
29.07.2022 11:21 Відповісти
Він демонстративно не хоче розмовляти українською мовою. Кого він представляє? Ганьба!
показати весь коментар
29.07.2022 11:25 Відповісти
Ніхто за нього не голосував. Його тупо ЗЕ призначив. Це перше. Друге, це відношення мера Сені до мешканців, в паніці усіх виганяє на куди небудь. А за що, як, де жити, йому насрать. Кіи на часі нічого вже не вирішує. Зараз почав знову працювати Марчело. Та орки знаходять прогалину і нею скористаються. Саме удару було завдано з боку лиманських поселень. Їх там вже практично немає, але виродки умудряються нашкодити.
показати весь коментар
29.07.2022 11:29 Відповісти
да, мер сенкевич редкое чьмо и цыничное быдло. толку городу от него ноль, одни убытки(калированый вор), даже выдачу гуманитарки оно не способно организовать, очереди людей(в основном стариков)в социальной службе с 6 утра до 13 на жаре.
показати весь коментар
29.07.2022 11:59 Відповісти
Кремлівські виродки , відповідатимете за всі криваві злочини в нашій країні і на суді , і перед Богом !!
показати весь коментар
29.07.2022 11:21 Відповісти
а з ними і наші виродки, які залишили українців незахищенними, все вбухкали в дороги і нічого на оборону. Якщо і сьогодні проїдетеся по Миколаївській області, то побачите дорогі бігборди, які нагадують про "Велике будівництво", на які протрачено купу бюджетних коштів: труби, "уголки" та тонші листи металу і цвітне фото "Велике крадівництво". Точно на ці бізборди пішло більше грошей чим на оборону. За ракети і мови немає. Навіть зараз в районі Нової Одеси активно йде будівництво дороги, де задіяні найновіші самоскиди, бульдозери, грейдери, люди і матеріал, якого не вистачає на фронті.
показати весь коментар
29.07.2022 11:32 Відповісти
Ідіоти сидять під обстрілами і тримають там своїх дітей. І це у той час, коли увесь світ відкрив кордони. Гинуть щодня, а могли жити і дати своїм дітям можливість побачити світ, вивчити мови, отримати освіту. Сидіть по підвалах далі, найвеличнішому це і потрібно
показати весь коментар
29.07.2022 11:36 Відповісти
Гнида, заткни свою нікчемну пельку.
показати весь коментар
29.07.2022 12:58 Відповісти
Дебіл, ротяру тобі дебілу розірвати.
показати весь коментар
29.07.2022 17:10 Відповісти
Николаев под обстрелами каждый день и уже давно и все обстрелы с Херсонской области как то не вяжется с контрнаступлением на Херсон и его освобождением.
показати весь коментар
29.07.2022 11:37 Відповісти
 
 