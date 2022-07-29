Внаслідок обстрілу Миколаєва 5 осіб загинули, а 7 дістали поранення, - Кім. ВIДЕО (оновлено)
Російські окупанти вранці вдарили по Миколаєву, внаслідок чого поранення дістали 7 осіб, а 5 людей загинули.
Про це розповів очільник ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, тільки що, вистрілили в район, поруч зупинка громадського транспорту. 12 людей лежать на землі. Швидкі поїхали працювати", - зазначив він.
Водночас Кім додав, що попередньо відомо про 7 поранених осіб та 4 загиблих. Пізніше голова ОВА відредагував пост та повідомив, що загинули 5 осіб.
Нагадаємо, вранці, 29 липня, повідомлялось, що рашисти вдарили касетними снарядами по Миколаєву, є постраждалі
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+4 Анатолий К #427424
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+3 Анатолий К #427424
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Де наші ракети пане представнику Президента в Миколаївській області? Вдарили вже по тих цілях, які наносили удар по не винних громадян, які вам довірили і проголосовали за вас? Що там представник президента цієї області прошептав, на якій мові? Ви що тут будуєте, малоросію?