Внаслідок обстрілу Миколаєва 5 осіб загинули, а 7 дістали поранення, - Кім. ВIДЕО (оновлено)

Російські окупанти вранці вдарили по Миколаєву, внаслідок чого поранення дістали 7 осіб, а 5 людей загинули.

Про це розповів очільник ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, тільки що, вистрілили в район, поруч зупинка громадського транспорту. 12 людей лежать на землі. Швидкі поїхали працювати", - зазначив він.

Водночас Кім додав, що попередньо відомо про 7 поранених осіб та 4 загиблих. Пізніше голова ОВА відредагував пост та повідомив, що загинули 5 осіб.

Нагадаємо, вранці, 29 липня, повідомлялось, що рашисти вдарили касетними снарядами по Миколаєву, є постраждалі

Також читайте: Ворог продовжує обстрілювати Миколаївщину. Горіли поля, - ОВА