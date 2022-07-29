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Новини
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США готові дати $10 млн за інформацію про "кухаря Путіна" Пригожина та фабрики тролів

пригожин

У США нагородять 10 мільйонами доларів того, хто надасть інформацію, що дозволить виявити іноземне втручання в американські вибори. Насамперед ідеться про росіянина Євгена Пригожина та пов'язані з ним компанії.

Винагороду Деждепартамент США оголосив у рамках програми "Винагорода за правосуддя", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

10 мільйонів доларів призначать за дані, що дозволять ідентифікувати або встановити місцеперебування іноземних фізичних чи юридичних осіб, які брали участь у втручанні у вибори, а також за інформацію, яка дозволить запобігти такому майбутньому втручанню.

Серед людей, інформацією про яких цікавиться зовнішньополітичне відомство США, - російський бізнесмен Євген Пригожин, якого ЗМІ називають "кухарем Путіна". Також у Держдепі цікавляться організацією "Агентство інтернет-досліджень" (IRA), яку пов'язують з Пригожиним і називають "фабрикою тролів".

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За даними Держдепу, "Агентство інтернет-досліджень" - це російська організація, яка займається операціями з втручання у політичні процеси та вибори. "Починаючи з 2014 року, IRA почала операції з втручання в політичну систему США, включно з президентськими виборами 2016 року, маючи на меті посіяти розбрат", - йдеться на сайті відомства.

Влітку 2016 року представники організації почали просувати в соціальних мережах чутки про нібито підтасовування результатів виборів Демократичною партією. Їм також закидали підробку документів, організацію мітингів на підтримку республіканця Дональда Трампа та підбурювання етнічних меншин не брати участь у виборах.

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Організація діяла через кілька інших російських компаній та спонсорувалася через підконтрольні Пригожину "Конкорд Менеджмент і Консалтинг", "Конкорд кейтеринг". Крім Пригожина, у списку Держдепу ще 12 людей, імовірно пов'язаних з IRA. Деякі з них також перебувають у розшуку Федерального бюро розслідувань.

Пригожина пов'язують також із приватною військовою компанією Вагнера, найманці якої, за свідченнями з багатьох джерел, воювали, в тому числі на Донбасі з 2014 року та продовжують воювати в Україні після розв'язання Росією повномасштабної війни.

Також читайте: Депутат Держдуми РФ Мілонов та "кухар Путіна" Пригожин перебували у Первомайську на Луганщині, - керівник InformNapalm Бурко

Пригожину заборонено мати активи в Європейському Союзі та ШСполучених Штатах, оскільки він перебуває у їхніх санкційних списках.

Автор: 

Держдепартамент США (1637) США (22950) Пригожин Євген (522)


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Готовят новичок производства USA? который точно не промахнется.
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29.07.2022 10:53 Відповісти
А дерьмак замість нього не піде?
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29.07.2022 14:47 Відповісти
а ще краще подоляк і федоров
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29.07.2022 17:11 Відповісти
Ще треба 5 мильонів , щоб розповіли , як раша протести в ЕС робить , наприклад Жовті желети
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29.07.2022 10:53 Відповісти
сколько надо на 10 млн. коментов настрочить...легче сдать начальство. скоро будет
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29.07.2022 11:03 Відповісти
🤣
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29.07.2022 14:16 Відповісти
Заходу треба не давати грошей на Подоляківських тролей - бо Ермаківські вбивці демократичного медіа йдуть абсолютно шляхом Кремля . КРІСЯТНІКУ платять з бюджету, а бюджет тримає Захід та США
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29.07.2022 11:44 Відповісти
За таку суму , впевнений , здадуть і повара Пригожіна і ботоферму кремля 👍🏼👍🏼👍🏼😠
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29.07.2022 12:53 Відповісти
 
 