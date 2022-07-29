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Загроза наступу сушею з території Білорусі зберігається, - голова Чернігівської ОВА Чаус

білорусь

Зараз існує загроза наступу сушею з території Білорусі на Чернігівську область, і до цього готуються.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної Військової адміністрації В'ячеслав Чаус в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Майже всі ракети, які випущені останнім часом, вони всі випущені з території Республіки Білорусь. Артилерійські обстріли на території Чернігівщини всі здійснюються з території Росії. Відповідно, ми бачимо загрозу можливого наступу сушею з території Білорусі і до цього готові", - сказав він.

За його словами, на випадок вторгнення у місцевої влади і військових є план дій у відповідь, деталі якого не розголошуються.

Також дивіться: Держприкордонслужба контролює ситуацію на кордоні Чернігівщини, - голова ОВА Чаус. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7937) Чернігівщина (1584) Чаус В’ячеслав (60)


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Ми втомились баяцца!
Циган не піде на нас сушею, а от ракетами закидають.
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29.07.2022 11:24 Відповісти
Арестович ти? Як же ти забембав, тобі Бучи і Ірпеня мало?
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29.07.2022 11:38 Відповісти
А морем не нападет ?
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29.07.2022 11:25 Відповісти
І ДРГ закидають:
https://petition.president.gov.ua/petition/148490
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29.07.2022 11:25 Відповісти
Ба більше, чім ближче ми до Херсону, тим більша вірогідність наступу із білорусії..
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29.07.2022 11:36 Відповісти
Розкажіть і покажіть будь-ласка, як може бути наступ з Білорусії морем?
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29.07.2022 13:53 Відповісти
 
 