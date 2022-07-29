Загроза наступу сушею з території Білорусі зберігається, - голова Чернігівської ОВА Чаус
Зараз існує загроза наступу сушею з території Білорусі на Чернігівську область, і до цього готуються.
Про це повідомив голова Чернігівської обласної Військової адміністрації В'ячеслав Чаус в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
"Майже всі ракети, які випущені останнім часом, вони всі випущені з території Республіки Білорусь. Артилерійські обстріли на території Чернігівщини всі здійснюються з території Росії. Відповідно, ми бачимо загрозу можливого наступу сушею з території Білорусі і до цього готові", - сказав він.
За його словами, на випадок вторгнення у місцевої влади і військових є план дій у відповідь, деталі якого не розголошуються.
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Циган не піде на нас сушею, а от ракетами закидають.
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