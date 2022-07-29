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Новини Війна
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3-4 колони техніки рашистів щодня проходять через окупований Мелітополь, - мер Федоров

рф,орки,окупанти,арміярф,рашисти,військарф

Мешканці тимчасово окупованого Мелітополя вже кілька днів спостерігають за тим, як через місто проходять колони російської військової техніки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив мер Іван Федоров.

"Це 3-4 колони щодня. Сьогодні вночі була чергова колона. Вони йдуть як по центру міста, так і по околицях, у кожній колоні - від 20 до 30 одиниць техніки. Це різного роду озброєння: від танків до бойових машин десанту, бойових машин піхоти. Також іде просто броньоване озброєння та піхотні війська", - розповів очільник міста.

За словами Федорова, вчора на території міста помічено "Бук-М2" - зенітний ракетний комплекс, який є останньою модифікацією цього озброєння, і воно також прямує у бік окупованих Херсона та Криму.

"Війська стягуються туди, йдуть вони з боку Донбасу, Маріуполя, Бердянська", - додав мер.

Федоров також наголосив, що Мелітополь є історично логістичним центром Півдня, "воротами в Крим", "і без деокупації Мелітополя ми не можемо говорити про деокупацію Криму і Півдня України в цілому".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіційно близько 20 мелітопольців перебувають у російському полоні. Реальна цифра значно більша, - мер Федоров

Автор: 

армія рф (17468) Мелітополь (771) окупація (6713) Федоров Іван (649)


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Топ коментарі
+27
Воно лишило без оборони увесь південь. Проїбали, панімашш.
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29.07.2022 12:09
+19
Це не той Мелітополь, що Боневтік без оборони лишив?
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29.07.2022 12:05
+10
Бояться що втратять Херсон і воду на Крим. Що Хаймарси дістануть і до кримського мосту.
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29.07.2022 12:06
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Це не той Мелітополь, що Боневтік без оборони лишив?
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29.07.2022 12:05 Відповісти
Воно лишило без оборони увесь південь. Проїбали, панімашш.
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29.07.2022 12:09 Відповісти
Свеженькая консерва
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29.07.2022 12:16 Відповісти
Ну почему? Боневтік - уже давно протухшая консерва.
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29.07.2022 12:22 Відповісти
Що, зеленого божка не поважають?
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29.07.2022 12:36 Відповісти
Бояться що втратять Херсон і воду на Крим. Що Хаймарси дістануть і до кримського мосту.
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29.07.2022 12:06 Відповісти
Лезут дурдомовцы на убой, во благо фюрерка с палаты 6.
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29.07.2022 12:13 Відповісти
с 2014 такие колонны под ГУМ конвой маскировали
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29.07.2022 12:18 Відповісти
Поки одні завозили озброєння під виглядом гумконвоїв, інші рахували їхню кількість. Дорахувалися, счітоводы?
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29.07.2022 12:42 Відповісти
там багато гнали і порожняком для вивозу обладнання на рашу
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29.07.2022 15:13 Відповісти
Війська стягуються туди, блин куды ? ?Чтоо за статьи ? куда идут колоны ? если в в Херсон то как ? мосты типа разрушены.
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29.07.2022 12:21 Відповісти
Інформацію про стан Антонівського мосту та інших ми беремо зі ЗМІ, як насправді ми не знаємо.
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29.07.2022 12:47 Відповісти
говорили же, там наведены понтонные переправы
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29.07.2022 13:25 Відповісти
ну, Херсон вже перекритий, в Крим немає резону

ці мабуть йдуть на Запоріжжя

.
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29.07.2022 12:21 Відповісти
палити іх на марші
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29.07.2022 12:25 Відповісти
шматками асфальту закидати, з саморобних катапульт
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29.07.2022 12:27 Відповісти
мер Садовии заправив 1000000 смузі
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29.07.2022 15:53 Відповісти
то нехай проти рашиської артилерії Садовий встромить ці "смузі" собі в сраку, "подвіг Матросова" ******* !
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29.07.2022 16:19 Відповісти
Окремі боти все ніяк не заспокоюються з асфальтною темою. А так да, дійсно цікаво, куди ті колони йдуть, якщо мостів нема. Чи нам брешуть, і переправа для важкої техніки, нехай навіть понтонна, працює?
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29.07.2022 12:34 Відповісти
Чого питаєш? Поїдь та подивися - асфальт для тебе покладений. Що, не для тебе? А що ж таке?
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29.07.2022 12:38 Відповісти
А Байрактари вже закінчилися, шось про них нечуть вже давно
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29.07.2022 12:34 Відповісти
Цей поц хоть розуміє що меле? Три-чотири колони щодень? Краще б мовчав ******** зільоний...
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29.07.2022 12:40 Відповісти
До херсона метнулись.
Але міст уже взірваний.
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29.07.2022 13:03 Відповісти
А деж всюдисуще око HIMARS !
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29.07.2022 13:10 Відповісти
расстояние до Мелитополя измерить религия не позволяет? У нас нет дальнобойных ракет к Хаймарсом... пока что.
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29.07.2022 13:23 Відповісти
думаите -- вони ж не під Мелітопольом буксуют -- вони вже під Херсоном або Запоріжжям
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29.07.2022 15:58 Відповісти
 
 