3-4 колони техніки рашистів щодня проходять через окупований Мелітополь, - мер Федоров

Мешканці тимчасово окупованого Мелітополя вже кілька днів спостерігають за тим, як через місто проходять колони російської військової техніки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив мер Іван Федоров.

"Це 3-4 колони щодня. Сьогодні вночі була чергова колона. Вони йдуть як по центру міста, так і по околицях, у кожній колоні - від 20 до 30 одиниць техніки. Це різного роду озброєння: від танків до бойових машин десанту, бойових машин піхоти. Також іде просто броньоване озброєння та піхотні війська", - розповів очільник міста.

За словами Федорова, вчора на території міста помічено "Бук-М2" - зенітний ракетний комплекс, який є останньою модифікацією цього озброєння, і воно також прямує у бік окупованих Херсона та Криму.

"Війська стягуються туди, йдуть вони з боку Донбасу, Маріуполя, Бердянська", - додав мер.

Федоров також наголосив, що Мелітополь є історично логістичним центром Півдня, "воротами в Крим", "і без деокупації Мелітополя ми не можемо говорити про деокупацію Криму і Півдня України в цілому".

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