Наслідки удару військ РФ по Миколаєву: Відомо про 5 загиблих та 13 поранених. ВІДЕО+ФОТО 18+
Внаслідок обстрілу Миколаєва російськими військами загинули 5 осіб, ще 13 - дістали поранення.
Світлини опублікував радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
Водночас, за словами глави облради Ганни Замазєєвої, відомо про 13 поранених та 5 загиблих.
Нагадаємо, вранці 29 липня рашисти вдарили касетними снарядами по Миколаєву.
Голова ОВА Кім заявив, що російські снаряди впали поблизу зупинки громадського транспорту.
Топ коментарі
+46 Прощай немытая раССея
показати весь коментар29.07.2022 12:17
+32 Валентина Саюн #523841
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+29 Ольга Мартынюк #458587
показати весь коментар29.07.2022 12:15
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Латвийские власти требуют от въезжающих подписать заранее подготовленную бумагу о несогласии с политикой Российской Федерации, в противном случае им запрещают въезд.
Так. Должна. Поступать. Каждая. Цивилизованная. Страна.