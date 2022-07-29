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Росіяни зазнають невдачі у війні проти України, тому Путін може змінити стратегію, - міністр оборони Британії Воллес
Російські війська в Україні зазнають невдачі в багатьох районах, і це може змусити військове керівництво РФ перейти до нового плану.
Про це міністр оборони Британії Бен Воллес сказав в ефірі Sky News, передає Цензор.НЕТ.
Воллес сказав, що Росія зазнає невдачі в "багатьох місцях" в Україні, і президент Володимир Путін може знову спробувати змінити стратегію.
"На цей момент росіяни зазнають невдач у багатьох місцях фронту... Путінські плани A, B і C зазнали невдачі, і він може звернути увагу на план D", - зазначив міністр.
Топ коментарі
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+8 Andrey Levenov
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показати весь коментар29.07.2022 12:36
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Ще більше терору, ще більше звірства, ще більше не гуманної зброї.
Будуть жінок, дітей та полонених гнати попереду своїх військ.
Все як робили фашисти і ще більше.
У ***** не вистачить алфавіту щоб означити всі плани по Україні , які зазнали невдачі і будуть зазнавати її і далі .
В нього є лише один вихід - застрелитись . .
🇺🇦 Зараз по швам будуть тріщати московські скрєпи...
Ні, це не відома радянська пісня "Вставай, страна огромная", яка ніби-то була написана в 1941 році в перші дні нападу Німеччини на СРСР. Насправді, це пісня криворізьких повстанців УНР і з'явилася вона у 1919 році. Назва пісні "Повстань народе мій!"
Росія зробила те, що вміє робити найкраще - тупо вкрала мелодію і присвоїла чужу культурну спадщину. Якщо відкинути все вкрадене росіянами, то виявиться, що велика російська культура не така то й велика. Ось текст пісні:
Ось день війни народної,
Ось кари й помсти час
Немає сили жодної,
Щоб здержувала нас!
Приспів:
Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
За Україну в смертний бій.
Свята війна горить!
Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
За Україну в смертний бій.
Свята війна горить!
Ми йдемо в бій з ворожими
Полками орд чужих.
Ми віримо, що зможемо
Звільнити край від них!
Приспів.
Не нам неволя й панщина
І не для нас тюрма!
Не хочемо московщини
Кремлівського ярма!