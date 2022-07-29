УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12510 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
20 738 30

Росіяни зазнають невдачі у війні проти України, тому Путін може змінити стратегію, - міністр оборони Британії Воллес

бен,уоллес,воллес

Російські війська в Україні зазнають невдачі в багатьох районах, і це може змусити військове керівництво РФ перейти до нового плану.

Про це міністр оборони Британії Бен Воллес сказав в ефірі Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Воллес сказав, що Росія зазнає невдачі в "багатьох місцях" в Україні, і президент Володимир Путін може знову спробувати змінити стратегію.

"На цей момент росіяни зазнають невдач у багатьох місцях фронту... Путінські плани A, B і C зазнали невдачі, і він може звернути увагу на план D", - зазначив міністр.

Також читайте: Воллес застеріг країни, які намагаються залишатися осторонь війни Росії проти України: Якщо сидіти на паркані з Путіним, він з'їсть паркан, а потім - і вас

Автор: 

армія рф (17468) Воллес Бен (217)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
Нема у ***** ніяких планів. Він діє ситуативно.
показати весь коментар
29.07.2022 12:25
+8
не треба недооцінювати цю потвору, у них є чіткі плани які вони планували ще з часів Тузли, яка також планувалась... Якби ви знали на якому волоску ми висіли 24-28 лютого... нам дуже пощастило, що дії клоуна не так сильно вплинули як могли + тотальна корупція і неймовірна віра в себе підвела русню ще більше.
показати весь коментар
29.07.2022 13:39
+6
A, B і C зазнали невдачі, і він може звернути увагу на план D )) Джерело:
У ***** не вистачить алфавіту щоб означити всі плани по Україні , які зазнали невдачі і будуть зазнавати її і далі .
В нього є лише один вихід - застрелитись . .
показати весь коментар
29.07.2022 12:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сказав А кажи і Б
показати весь коментар
29.07.2022 12:23 Відповісти
Ядрьона бімба.
показати весь коментар
29.07.2022 12:26 Відповісти
превентивный ядерный удар, надо только выбрать по ком...
показати весь коментар
29.07.2022 12:29 Відповісти
але після плану Д із ЯО інших варіантів вже не буде, навіть у *****
показати весь коментар
29.07.2022 16:21 Відповісти
Машовец сегодня сказал. Погуглите...
показати весь коментар
29.07.2022 12:59 Відповісти
Нема у ***** ніяких планів. Він діє ситуативно.
показати весь коментар
29.07.2022 12:25 Відповісти
не треба недооцінювати цю потвору, у них є чіткі плани які вони планували ще з часів Тузли, яка також планувалась... Якби ви знали на якому волоску ми висіли 24-28 лютого... нам дуже пощастило, що дії клоуна не так сильно вплинули як могли + тотальна корупція і неймовірна віра в себе підвела русню ще більше.
показати весь коментар
29.07.2022 13:39 Відповісти
зачем их поражения, у них бомбы не падают.
показати весь коментар
29.07.2022 12:27 Відповісти
"Новий" план:
Ще більше терору, ще більше звірства, ще більше не гуманної зброї.
Будуть жінок, дітей та полонених гнати попереду своїх військ.
Все як робили фашисти і ще більше.
показати весь коментар
29.07.2022 12:31 Відповісти
Фашисти так не робили! Тільки радянськи.
показати весь коментар
29.07.2022 13:23 Відповісти
Я теж час од часу порівнюю нинішні звірства рашистів із злочинами німецьких фашистів. Я народився майже через два десятки років після закінчення тієї війни, тому мої знання - це розповіді родичів та знайомих (батьки ту війну пройшли), книжки та лекції з історії в школі, технікумі та інституті (історію вивчали у 1986-87). Так хоту сказати, що німці, хоча й діяли більш раціонально (не було масових вбивств заради власного задоволення), але лапочками вони не були - Бабин Яр (і Голокост взагалі), Хатинь, Лідіце, Орадур. спалені українські села (по типу Хатині, але про них менше говорили, тому назв не згадаю). Можливо, через 1-2 покоління якось вдатся "замиритись" із запоребриком, як крок за кроком замирились із німцями. Але для цього запоребрик має покаятись за свої злочини та довго виплачувати репарації, як це робила Німеччина.
показати весь коментар
29.07.2022 14:58 Відповісти
Какие то они немного ***..утие, такое впечатление что они хотят лисого поправить
показати весь коментар
29.07.2022 12:31 Відповісти
У ху.ла остался только план Х.
показати весь коментар
29.07.2022 12:35 Відповісти
A, B і C зазнали невдачі, і він може звернути увагу на план D )) Джерело:
У ***** не вистачить алфавіту щоб означити всі плани по Україні , які зазнали невдачі і будуть зазнавати її і далі .
В нього є лише один вихід - застрелитись . .
показати весь коментар
29.07.2022 12:36 Відповісти
Путін гадає що це він творить історію ....Це його використали щоб насрати людям та протидіяти Богу! Не розуміє, що він лише палка, якою гімно колотять...
показати весь коментар
29.07.2022 12:47 Відповісти
Во, галиматНя
показати весь коментар
29.07.2022 13:08 Відповісти
План -- план Украіну підімяти
показати весь коментар
29.07.2022 12:49 Відповісти
план Д путина, - денацифицировать себя об стену.
показати весь коментар
29.07.2022 12:52 Відповісти
Невже залишились ще тут наївні люди, які вважають, що уйло проковтне поразку? Він використає все, що в нього є, поступово підвищуючи ставки. Єдина надія на те, що воно скоро здохне. Але це так собі надія...
показати весь коментар
29.07.2022 12:53 Відповісти
І тому висновок ... треба знищувати "росіянців". Чим більше-тим краще.👍
показати весь коментар
29.07.2022 12:58 Відповісти
Темпи знищення слабуваті, на жаль ((
показати весь коментар
29.07.2022 13:03 Відповісти
Респект англійцям,але цей весь пиз#іж про плани D..Z..F..W..до самої сраки. Вибачай Воллес,але тобі ніхто нічого не розкаже про методи та способи визволення України.
показати весь коментар
29.07.2022 12:56 Відповісти
це такий тонкий натяк від англійців, що цей план їм відомий, як і попередні, і вони його також нейтралізують - читайте між рядків )
показати весь коментар
29.07.2022 13:43 Відповісти
а давайте ви Аляску з переляку віддасте,та й НАТО повернете до стану 1997 року...бо не дай боже наступить план Є...
показати весь коментар
29.07.2022 12:58 Відповісти
План З - застрелиться...
показати весь коментар
29.07.2022 13:19 Відповісти
План D - отрезать себе яйца
показати весь коментар
29.07.2022 14:39 Відповісти
Головне щоб Зеля не погодився узаконити окупацію... а ***** буде знищений разом з тими хто давав наказ окупувати Україну
показати весь коментар
29.07.2022 14:45 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000829056947&__cft__[0]=AZVo_Bvg8WRijuDk1djNA3ocOHjZR0_NVprXN1VxsUDp3dVAtF2kCwFXsxpBp_ZIFW9o6afmH7ii0yUluRw416RqArMZsAIa_KhA0mhFSTJu_0CYp3duEKh_kctSYzrFWZls_GYJqZ7A8PbFTUPmDG4GZaVBBVBIU2sgwEGnQcP9Sc-INk80kLAvxn3EzB5WcEQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Володимир Горковенко
🇺🇦 Зараз по швам будуть тріщати московські скрєпи...
Ні, це не відома радянська пісня "Вставай, страна огромная", яка ніби-то була написана в 1941 році в перші дні нападу Німеччини на СРСР. Насправді, це пісня криворізьких повстанців УНР і з'явилася вона у 1919 році. Назва пісні "Повстань народе мій!"

Росія зробила те, що вміє робити найкраще - тупо вкрала мелодію і присвоїла чужу культурну спадщину. Якщо відкинути все вкрадене росіянами, то виявиться, що велика російська культура не така то й велика. Ось текст пісні:

Ось день війни народної,
Ось кари й помсти час
Немає сили жодної,
Щоб здержувала нас!

Приспів:

Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
За Україну в смертний бій.
Свята війна горить!

Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
За Україну в смертний бій.
Свята війна горить!

Ми йдемо в бій з ворожими
Полками орд чужих.
Ми віримо, що зможемо
Звільнити край від них!

Приспів.

Не нам неволя й панщина
І не для нас тюрма!
Не хочемо московщини
Кремлівського ярма!
показати весь коментар
29.07.2022 17:34 Відповісти
A,B,C,D... І все? Ні про що.
показати весь коментар
30.07.2022 08:49 Відповісти
 
 