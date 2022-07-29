Росіяни зазнають невдачі у війні проти України, тому Путін може змінити стратегію, - міністр оборони Британії Воллес

Російські війська в Україні зазнають невдачі в багатьох районах, і це може змусити військове керівництво РФ перейти до нового плану.

Про це міністр оборони Британії Бен Воллес сказав в ефірі Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Воллес сказав, що Росія зазнає невдачі в "багатьох місцях" в Україні, і президент Володимир Путін може знову спробувати змінити стратегію.

"На цей момент росіяни зазнають невдач у багатьох місцях фронту... Путінські плани A, B і C зазнали невдачі, і він може звернути увагу на план D", - зазначив міністр.

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