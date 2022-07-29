Апеляційний суд змінив вирок російському окупанту Шишимаріну: 15 років ув'язнення замість довічного
Київський апеляційний суд змінив вирок російському військовому Вадиму Шишимаріну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Зазначається, що довічне ув'язнення замінили на 15 років позбавлення волі.
Раніше Шишимаріна визнали винним у вбивстві чоловіка на Сумщині 28 лютого. В суді він визнав провину.
Він є перший російським військовим, якого засудили за злочин проти цивільного. Вироком суду було довічне ув'язнення.
Топ коментарі
+46 Мобильный крематорий
показати весь коментар29.07.2022 12:58
+37 Ольга Мартынюк #458587
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+32 ChPr Katya
показати весь коментар29.07.2022 12:58
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всіх суддів АС на "нуль"(((
Да здравствует Київський апеляційний суд, самый гуманный суд в мире!
СВОЛОТА!
Ці суди себе віджили ще в 1995 році, а вони досі діють і вершать долі за гроші