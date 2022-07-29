УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4544 відвідувача онлайн
Новини Війна
6 778 41

Апеляційний суд змінив вирок російському окупанту Шишимаріну: 15 років ув'язнення замість довічного

шишимарін

Київський апеляційний суд змінив вирок російському військовому Вадиму Шишимаріну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Зазначається, що довічне ув'язнення замінили на 15 років позбавлення волі.

Раніше Шишимаріна визнали винним у вбивстві чоловіка на Сумщині 28 лютого. В суді він визнав провину.

Він є перший російським військовим, якого засудили за злочин проти цивільного. Вироком суду було довічне ув'язнення.

Читайте: Снайпера НЗФ РФ, полоненого на Харківщині, засуджено до 12 років ув’язнення, - вирок

Автор: 

вирок (1077) Апеляційний суд (398) Шишимарін Вадим (10)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+46
После новостей с пытками солдат ВСУ эта новость звучит как какая-то насмешка.
показати весь коментар
29.07.2022 12:58
+37
Гуманісти ..., а свох згвалтованих, убитих, зарізаних українців не шкода? С уки.
показати весь коментар
29.07.2022 12:56
+32
И это после сегодняшнего видео издевательств над украинским военопленным? Я думаю этого судью расстрелять мало так же как и этого Шишимарина!
показати весь коментар
29.07.2022 12:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как на зоне парашники окажутся- всем яйца отрезать. А потом всех их Машками сделать.
показати весь коментар
29.07.2022 12:55 Відповісти
Та не судити до утримання в нашій тюрмі. Відрізати яйця та й відправити у МОРДОР. Щоб більше придурків ,схожих на нього не плодив
показати весь коментар
29.07.2022 13:09 Відповісти
ПОСЛЕ СЕГОДНЯШНИХ НОВОСТЕЙ ПО ПЛЕННЫМ АЗОВА ПО КАСТРАЦИИ НАШИХ РЕБЯТ ***** КАКИЕ ЛЬГОТЫ И ТОЛЛЕРАНТНОСТИ ПОЖИЗНЕННОЕ СМЕНИТЬ НА РАССТРЕЛ И ТОЧКА...
показати весь коментар
29.07.2022 13:53 Відповісти
А "Незнайка на луне" почитать?
показати весь коментар
29.07.2022 12:56 Відповісти
Гуманісти ..., а свох згвалтованих, убитих, зарізаних українців не шкода? С уки.
показати весь коментар
29.07.2022 12:56 Відповісти
Починається *****... Наш суд одним словом
показати весь коментар
29.07.2022 12:57 Відповісти
И это после сегодняшнего видео издевательств над украинским военопленным? Я думаю этого судью расстрелять мало так же как и этого Шишимарина!
показати весь коментар
29.07.2022 12:58 Відповісти
После новостей с пытками солдат ВСУ эта новость звучит как какая-то насмешка.
показати весь коментар
29.07.2022 12:58 Відповісти
Терміно відновлювати військові українськи суди, без сепарних цивільних тьоток....
показати весь коментар
29.07.2022 12:59 Відповісти
афуєть!! та луче вопше відпустити, і присудити читати вірші Шевченка!! да здравствуєт апіляціонний суд, самый апіляціонний суд в мірє!! ура
показати весь коментар
29.07.2022 12:59 Відповісти
Походу это позиция "найвеличнішого" лыдера в історії...
показати весь коментар
29.07.2022 13:00 Відповісти
1 рік умовно, на більше він не "заслужив", он вєдь хароший!
показати весь коментар
29.07.2022 13:01 Відповісти
🤷
показати весь коментар
29.07.2022 13:01 Відповісти
Всіх цих чортів на плетення сіток маскувальних, а не просто сидіти.
показати весь коментар
29.07.2022 13:03 Відповісти
шо це ще за ********** акції?! після того як кацапи катують, гвалтують вбивають наших полонених та цивільне населення ми тут у ************* граємось замість того щоб привселюдно катувати перед стратою усіх кацапських підарасів
показати весь коментар
29.07.2022 13:04 Відповісти
А що ви хотіли від кацапської влади в Україні
показати весь коментар
29.07.2022 14:32 Відповісти
Прізвище цієї суддівської мразоти де знайти? Щось судді йо#ані вирішили що вони безсмертні.
показати весь коментар
29.07.2022 13:09 Відповісти
https://www.facebook.com/Kyiv.Court.Of.Appeal/ ось тут можна напхати **** тим сепара
показати весь коментар
29.07.2022 13:15 Відповісти
А кастрірували його?
показати весь коментар
29.07.2022 13:10 Відповісти
**** тим ********* суддям можна напхати тут https://www.facebook.com/Kyiv.Court.Of.Appeal/ https://www.facebook.com/Kyiv.Court.Of.Appeal/

показати весь коментар
29.07.2022 13:14 Відповісти
комментарии удаляют, пока не начнем пихать судьям лично, а не в интернетах, ничего не изменится
показати весь коментар
29.07.2022 14:26 Відповісти
На "пихать судьям лично" у нас кишка тонка. Треба було Майдан довести до кінця, а то як завжди, міняємо тільки рила біля корита.
показати весь коментар
29.07.2022 14:36 Відповісти
Что это было? После новости об издевательствах и убийствах наших пленных,это плевок в лицо нашему народу. Ты посмотри какое проявление гуманизма к врагам,какие же вы твари,будьте прокляты!
показати весь коментар
29.07.2022 13:15 Відповісти
А що, нарід, який вибрав цю владу тільки на такий "пльевок" і заслуговує
показати весь коментар
29.07.2022 14:39 Відповісти
судья аппелянт мокша? или дебил..
показати весь коментар
29.07.2022 13:19 Відповісти
Судей самих нужно судить за такой приговор
показати весь коментар
29.07.2022 13:29 Відповісти
За гранью, сюр какой-то! Родственников судей - на войну (самим уродским судьям с огромными зарплатами и пенсиями - "не положено")!
показати весь коментар
29.07.2022 13:32 Відповісти
Хорошо бы суд изменил смерть Шелепова, которого убил это шишимарин.
показати весь коментар
29.07.2022 13:32 Відповісти
шо за муйня???
всіх суддів АС на "нуль"(((
показати весь коментар
29.07.2022 13:35 Відповісти
насмішка над народом України, просто насмішка і Знущання з цілого народу. В ОБЛИЧЧЯ. навіть не приховано...зеленський показує теж саме що путін показує росіянам - терпіть терпіли...
показати весь коментар
29.07.2022 13:38 Відповісти
В Україні потрібне не повне перезавантаження владних інститутів(уже було),а знищення на 0 та демократична процедура відновлення із залученням тільки демократичних проукраїнськи налаштованих сил !
показати весь коментар
29.07.2022 13:39 Відповісти
Шишимарин, козломордый, ты не радуйся. Когда ты, мразь, выйдешь, то тебя тут же зарежут. Больно и медленно зарежут. И это будет правильно.
показати весь коментар
29.07.2022 13:41 Відповісти
Ватне гівно суддівські мляді відмазують безкоштовно, за покликом серця, проте все решта - за гроші.
показати весь коментар
29.07.2022 13:45 Відповісти
А мы не знаем, как там было. Может, предложили родственничкам кацапа "порешать" за бабки.
показати весь коментар
29.07.2022 14:03 Відповісти
Ми точно знаєм, що у побуті всі вони патякають свинособачою.
показати весь коментар
29.07.2022 17:01 Відповісти
«Київський апеляційний суд змінив вирок російському військовому Вадиму Шишимаріну».
Да здравствует Київський апеляційний суд, самый гуманный суд в мире!
СВОЛОТА!
показати весь коментар
29.07.2022 14:39 Відповісти
Коли вжє у українському суді буде "суд присяжних" ?
показати весь коментар
29.07.2022 14:44 Відповісти
Такими темпами скоро его отпустят под домашний арест.
показати весь коментар
29.07.2022 14:56 Відповісти
*****************.........

Ці суди себе віджили ще в 1995 році, а вони досі діють і вершать долі за гроші
показати весь коментар
29.07.2022 17:03 Відповісти
Що за фігня? Всіх суддів на передову під Бахмут!
показати весь коментар
29.07.2022 18:30 Відповісти
 
 