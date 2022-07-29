Шабунін - голові комісії з обрання глави САП Коваль: ЦПК не забуде, як ви перетворили конкурс в національну ганьбу. Ви станете уроком для всіх наступних нікчем

Голова конкурсної комісії з обрання очільника САП Катерина Коваль звинуватила одного з членів комісії Романа Куйбіду, який включався на засідання з фронту, у нібито затягуванні конкурсу.

Про це у Telegram пише голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"В конкурсі на керівника САП ми недооцінили бажання голови комісії виконувати вказівки Татарова/Єрмака. Ми припускали, що на якомусь етапі (задля збереження імені) Катерина Коваль відмовиться виконувати їх аж геть неадвекватні хотєлкі. Ми помилилися - дна не було. Коваль не просто виконувала ті вказівки, вона прямо старалася", - розповів голова ЦПК.

За словами Шабуніна, на останньому засіданні Коваль заявила, що військовослужбовець та член комісії Роман Куйбіда, який прямо з фронту включався на засідання, нібито затягує конкурс: "Голова комісії, руками якої Татаров/Єрмак перетворили конкурс в національну ганьбу, звинувачувала Куйбіду… в затягуванні конкурсу".

"Ми стежимо за вашими як адвоката клієнтами. Раз на кілька місяців ми будемо ганьбити їхні імена за співпрацю з вами. Ми стежимо за вашим способом життя. Ви ж не настільки дурна, щоб безкоштовно ганьбитися ці два роки. З нетерпінням чекаємо на ваші декларації. Ми слідкуємо за дипломатичною кар’єрою вашого сина. Якщо раптом вона зробить карколомний стрибок, ми про це розповімо і наступна влада з ганьбою викине його зі служби.



Катерина Коваль, ми в ЦПК не забудемо про вас. Ви станете уроком для всіх наступних нікчем, якими будь-яка влада захоче скористатися в конкурсних комісіях", - підсумував він.

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