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Новини
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Шабунін - голові комісії з обрання глави САП Коваль: ЦПК не забуде, як ви перетворили конкурс в національну ганьбу. Ви станете уроком для всіх наступних нікчем

коваль,катерина

Голова конкурсної комісії з обрання очільника САП Катерина Коваль звинуватила одного з членів комісії Романа Куйбіду, який включався на засідання з фронту, у нібито затягуванні конкурсу.

Про це у Telegram пише голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"В конкурсі на керівника САП ми недооцінили бажання голови комісії виконувати вказівки Татарова/Єрмака. Ми припускали, що на якомусь етапі (задля збереження імені) Катерина Коваль відмовиться виконувати їх аж геть неадвекватні хотєлкі. Ми помилилися - дна не було. Коваль не просто виконувала ті вказівки, вона прямо старалася", - розповів голова ЦПК.

За словами Шабуніна, на останньому засіданні Коваль заявила, що військовослужбовець та член комісії Роман Куйбіда, який прямо з фронту включався на засідання, нібито затягує конкурс: "Голова комісії, руками якої Татаров/Єрмак перетворили конкурс в національну ганьбу, звинувачувала Куйбіду… в затягуванні конкурсу".

"Ми стежимо за вашими як адвоката клієнтами. Раз на кілька місяців ми будемо ганьбити їхні імена за співпрацю з вами. Ми стежимо за вашим способом життя. Ви ж не настільки дурна, щоб безкоштовно ганьбитися ці два роки. З нетерпінням чекаємо на ваші декларації. Ми слідкуємо за дипломатичною кар’єрою вашого сина. Якщо раптом вона зробить карколомний стрибок, ми про це розповімо і наступна влада з ганьбою викине його зі служби.

Катерина Коваль, ми в ЦПК не забудемо про вас. Ви станете уроком для всіх наступних нікчем, якими будь-яка влада захоче скористатися в конкурсних комісіях", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клименка призначено новим головою САП

Автор: 

Шабунін Віталій (534) САП (2220) Центр протидії корупції (265)


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Топ коментарі
+25
падлюка продажня- знайшла цапа відбувайла- бійця з передової! шмара їбуча!
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29.07.2022 13:45
+22


Зграя Люсі гавкає на активістів. Іди мову вчи, одоробло зелене, отримаєш на три копійки більше за коментар від Єрмака.
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29.07.2022 13:37
+18
там вже треба з гівном їх всіх замішувати, і навіть різниці не буде.
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29.07.2022 13:26
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там вже треба з гівном їх всіх замішувати, і навіть різниці не буде.
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29.07.2022 13:26 Відповісти
сильно сказано..., аминь
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29.07.2022 13:27 Відповісти
Було б ще так зроблено...амінь
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29.07.2022 13:33 Відповісти
Вместо того, чтобы подумать о реальных причинах проблемы, никчемный борец с коррупцией решил полаять на столб.
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29.07.2022 13:28 Відповісти


Зграя Люсі гавкає на активістів. Іди мову вчи, одоробло зелене, отримаєш на три копійки більше за коментар від Єрмака.
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29.07.2022 13:37 Відповісти
Вони і так відомі, що про них думати.
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29.07.2022 13:40 Відповісти
👏👏👏👏👏
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29.07.2022 13:44 Відповісти
на фото той КОВАЛЬ ПОСМОТРИТЕ ЧИСТОКРОВНАЯ "@ЫДОВКА МАЛАНСКАЯ" ЕЕ ИМЯ СРУЛЬ ИЗЯ ************ ИЗ ХАЙФЫ..сученны как @лядь достали эти еврейские полукровки половинчатые с кацапами выродки ушлебки... ЕРМАКИ ТАТАРОВЫ БЕЗМОЗГЛЫЕ ТИТЧЕНКО АРАХАМИИ И ПРОЧАЯ ШЕЛУПОНЬ...
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29.07.2022 13:49 Відповісти
Ось таке гαβно на палочці!
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29.07.2022 14:11 Відповісти
Volvo xs 70, меня бы сразу заблокировали за такой коммент. Молодец, правильно сказал.
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29.07.2022 14:42 Відповісти
Їх усіх треба за законом військового часу -знищити.
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29.07.2022 13:36 Відповісти
1000%, військовий стан треба використовувати з користю для країни і армії а у нас користуються ним всяка чиновна срань і пройдисвіти.
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29.07.2022 14:46 Відповісти
Как говорит нелох - какая разница
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29.07.2022 13:39 Відповісти
падлюка продажня- знайшла цапа відбувайла- бійця з передової! шмара їбуча!
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29.07.2022 13:45 Відповісти
А може лишити її громадянства?
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29.07.2022 13:49 Відповісти
У неї теж є Ізраїльський паспорт.
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29.07.2022 17:57 Відповісти
На жаль, нікчем у зеленського безліч. І саме їх він чи його оточення призначає на різні посади.
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29.07.2022 14:13 Відповісти
За роки незалежно виведена і викохана дбайливо така порода службової послушної і абсолютно безсовісної цинічної худоби... Треба започаткувати українську громадську ініціативу , - типу "Меморіал" - складання списку таких катериноковаль. Якщо таке буде, до можливо тривалість "роботи" таких вдасться скоротити, або навіть залишити їх поза межами...
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29.07.2022 14:28 Відповісти
Подякуєм мудрому наріду, який ніколи не помиляється
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29.07.2022 14:36 Відповісти
худоба
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29.07.2022 14:39 Відповісти
Я не симпатик Шабунина, но сказал правильно - ***** продажная...
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29.07.2022 14:44 Відповісти
«Піковий туз - чорна мітка» - її не хочуть тут бачити
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29.07.2022 14:47 Відповісти
та ***** це все! Піздьож на постному маслі! поки цех потвор не будуть вішати справи не рушать з місця!
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29.07.2022 15:01 Відповісти
А якже ж участь у ганьбі "нового генпрокурора"!? Буде "відзначена"!?
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29.07.2022 15:02 Відповісти
Продажна баба!
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29.07.2022 15:20 Відповісти
Повісить на сусідньому каштані з єрмаком. І більше нікчеми не позоритимуть Державу на весь світ. Запобіжник буде надійний 😡
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29.07.2022 18:07 Відповісти
а васятко слухає та жере.
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29.07.2022 18:51 Відповісти
Шабунько,а чим тепер займатись будеш,шукай скоріш нову тему!
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29.07.2022 20:10 Відповісти
Все эти твари после войны должны будут уйти. Сами. Или...
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29.07.2022 20:19 Відповісти
 
 