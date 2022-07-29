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Суд обрав для ексголови КСУ Тупицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його можна екстрадувати з Австрії, - ДБР

тупицький

Суд обрав для колишнього Голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, це дозволяє клопотати про його екстрадицію з Австрії. У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

Подільський районний суд міста Києва обрав відносно колишнього Голови Конституційного Суду України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Цією ж ухвалою суду звернуто у дохід держави суму застави, раніше застосованої відносно обвинуваченого.

За матеріалами ДБР щодо місцеперебування ексголови КСУ, 27 травня 2022 року його було оголошено в міжнародний розшук. Це судове рішення дає змогу стороні обвинувачення клопотати перед судом про видачу (екстрадицію) обвинуваченого в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тупицького оголошено в міжнародний розшук, - Офіс Генпрокурора

"25 травня 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Голови Конституційного Суду України.У жовтні 2018 року в одному із кафе міста Києва експосадовець, який на той час обіймав посаду заступника Голови Конституційного Суду України, підкупив свідка у кримінальному провадженні. Свідок мав відмовитися від показань або дати "потрібні" покази на користь колишнього Голови Вищого господарського суду України, який перебував у статусі підозрюваного.

Крім того, колишній Голова у 2018 та 2019 роках надавав неправдиві покази у справі протиправного заволодіння майновими активами "Зуївського енергомеханічного заводу", що знаходиться у місті Зугресі Донецької області", - йдеться у повідомленні.

 Ексголова КСУ обвинувачується у завідомо неправдивих показаннях, поєднаних зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України) та підкупі свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 КК України).

суд (11698) Тупицький Олександр (259) ДБР (3504)


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Топ коментарі
+8
Если есть доказательства, то почему его на месте не арестовали? Или спустя пару дней? Или год? Почему только через 4 года? Я вижу только одну причину, дерибан СХ земли.
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29.07.2022 14:10
+5
У всій цій єкстрадиціїї ключові слова..." У разі доведення вини ...". Хто ж її доведе????????????
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29.07.2022 14:06
+3
Ніхто його екстрадіювати із Австрії не буде. Всі обвинувачування про нього шити білими нитками.
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29.07.2022 14:04
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Ніхто його екстрадіювати із Австрії не буде. Всі обвинувачування про нього шити білими нитками.
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29.07.2022 14:04 Відповісти
Буде екстрадувати хто цей кусок гівна, не буде, лише одне запитання до скурвленої і нікчемної судової системи України - зарплату судді Конституційного суду це чмо ще отримує чи ні?????
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29.07.2022 14:35 Відповісти
У всій цій єкстрадиціїї ключові слова..." У разі доведення вини ...". Хто ж її доведе????????????
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29.07.2022 14:06 Відповісти
ОАСК (вовчий суд) не дасть довести
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29.07.2022 14:08 Відповісти
а що, не можна було оцю судову процедуру провести ще до того, як Тупицький був в Україні?

Але ж для цього потрібно було розігнати вовчий суд (той самий ОАСК); але ж ні - він чинній владі потрібен... Он, вже чинний генпрокурор, будучи головвою профільного комітету ВР, рік не виносив рішення стосовно розгляду в парламенті питання ліквідації ОАСК...
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29.07.2022 14:07 Відповісти
Если есть доказательства, то почему его на месте не арестовали? Или спустя пару дней? Или год? Почему только через 4 года? Я вижу только одну причину, дерибан СХ земли.
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29.07.2022 14:10 Відповісти
і щоб довести незаконність цього дерібану, треба буде спочатку довести свою боєздатність і на полі боя і в політиці.
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29.07.2022 14:28 Відповісти
От так підлаштовуватись під хотелкі зезидента!
Отримав посаду голови - протягнув потрібне зезиденту рішеня.
А далі мабуть забаганки зросли так,що коли не зміг виконати - отримав по звизді мєшалкой!
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29.07.2022 14:28 Відповісти
Імітатори.
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29.07.2022 14:32 Відповісти
Шо он сидит в Австрии?Значит дерьмак хочет экстрадировать и здесь отпустить.
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29.07.2022 14:36 Відповісти
Очевидне політичне переслідування для контролю над КСУ.В Австрії діє закон,а не телефонне право.
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29.07.2022 16:32 Відповісти
ой ребятки- октябрятки, дело запахло выплатой компенсации этому, не на того прыгнули. Он вас двоечников 10 лет назад просчитал, и другие, что рядом с ним тоже. Поезд тю-тю с 3 путю на воркутю!
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29.07.2022 20:17 Відповісти
 
 