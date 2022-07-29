Суд обрав для ексголови КСУ Тупицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його можна екстрадувати з Австрії, - ДБР

Суд обрав для колишнього Голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, це дозволяє клопотати про його екстрадицію з Австрії. У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

Подільський районний суд міста Києва обрав відносно колишнього Голови Конституційного Суду України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Цією ж ухвалою суду звернуто у дохід держави суму застави, раніше застосованої відносно обвинуваченого.

За матеріалами ДБР щодо місцеперебування ексголови КСУ, 27 травня 2022 року його було оголошено в міжнародний розшук. Це судове рішення дає змогу стороні обвинувачення клопотати перед судом про видачу (екстрадицію) обвинуваченого в Україну.

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"25 травня 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Голови Конституційного Суду України.У жовтні 2018 року в одному із кафе міста Києва експосадовець, який на той час обіймав посаду заступника Голови Конституційного Суду України, підкупив свідка у кримінальному провадженні. Свідок мав відмовитися від показань або дати "потрібні" покази на користь колишнього Голови Вищого господарського суду України, який перебував у статусі підозрюваного.

Крім того, колишній Голова у 2018 та 2019 роках надавав неправдиві покази у справі протиправного заволодіння майновими активами "Зуївського енергомеханічного заводу", що знаходиться у місті Зугресі Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Ексголова КСУ обвинувачується у завідомо неправдивих показаннях, поєднаних зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України) та підкупі свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 КК України).