Тарифи на "комуналку" не підвищуватимуть до кінця війни: Рада встановила мораторій

Парламент ухвалив законопроєкт 7427, яким встановлюється мораторій на підвищення тарифів на тепло для населення.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт підтримали 260 народних депутатів.

Мораторій діятиме протягом воєнного стану в Україні + 6 місяців після.

За словами Железняка, забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на:



- послуги з розподілу природного газу;

- теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання);

- послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

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