Тарифи на "комуналку" не підвищуватимуть до кінця війни: Рада встановила мораторій
Парламент ухвалив законопроєкт 7427, яким встановлюється мораторій на підвищення тарифів на тепло для населення.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Законопроєкт підтримали 260 народних депутатів.
Мораторій діятиме протягом воєнного стану в Україні + 6 місяців після.
За словами Железняка, забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на:
- послуги з розподілу природного газу;
- теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання);
- послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
Топ коментарі
+11 Чайка Київ
показати весь коментар29.07.2022 14:50
+9 Чайка Київ
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+7 Юрій Петрович #301281
показати весь коментар29.07.2022 14:51
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ті грабжницьки тарифи на тепло..
мене не покидає враження, що по тим тарифам ми сплачуємо все для можновладців..
та не потрібне мені ваше тепло!!! он труба проходить через мою квартиру - сплачуйте за оренду й транзит..ні?? виріжу її к ****** - прокладайте як завгодно..
квартира - то моя власність.
Азовців уже звільнили, мразота.
Сохранят тарифы, подорожает другое
Инфляция никуда не денется
Тепло то не вся комуналка
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q
@hochu_dodomu
·
https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1552995054146535425 2 ч
Опять дороги??? Когда же вы нажретесь?
Нащо ці балачки про тарифи?