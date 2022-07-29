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Новини Війна
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Тарифи на "комуналку" не підвищуватимуть до кінця війни: Рада встановила мораторій

тариф

Парламент ухвалив законопроєкт 7427, яким встановлюється мораторій на підвищення тарифів на тепло для населення.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт підтримали 260 народних депутатів.

Мораторій діятиме протягом воєнного стану в Україні + 6 місяців після.

За словами Железняка, забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на:

- послуги з розподілу природного газу;
- теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання);
- послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Також читайте: Рада прийняла за основу законопроєкт щодо стягнення боргів за комуналку під час війни

Автор: 

ВР (14992) тарифи (2040) Железняк Ярослав (555)


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Топ коментарі
+11
Плісняві вірити, себе не поважати.
Азовців уже звільнили, мразота.
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29.07.2022 14:50
+9
Нахріна? Головне- обіСцянка. І так три роки. "Хуже не будет. Научится. Не нападут. Шашлички."
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29.07.2022 14:51
+7
зелений комунізм.А оплатять цей банкет громадяни України.
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29.07.2022 14:51
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бу ба ч ка !!!!!!
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29.07.2022 14:43 Відповісти
БоНепіднявТариф!!!
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29.07.2022 14:44 Відповісти
бо ка пе ць ! восени !
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29.07.2022 14:47 Відповісти
Ага, як і на зростання Доллара.
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29.07.2022 14:43 Відповісти
а откуда брать деньги на дотирование "замороженных" тарифов в законе написано?
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29.07.2022 14:50 Відповісти
из цены на хлеб, не ясно разве?))))
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29.07.2022 14:51 Відповісти
Нахріна? Головне- обіСцянка. І так три роки. "Хуже не будет. Научится. Не нападут. Шашлички."
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29.07.2022 14:51 Відповісти
це із серії = ітак повний пндецб..куди вже далі..

ті грабжницьки тарифи на тепло..

мене не покидає враження, що по тим тарифам ми сплачуємо все для можновладців..

та не потрібне мені ваше тепло!!! он труба проходить через мою квартиру - сплачуйте за оренду й транзит..ні?? виріжу її к ****** - прокладайте як завгодно..

квартира - то моя власність.
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29.07.2022 15:11 Відповісти
Вова атбірьот у алігархав і фсєм раздаст! (солодка мрія охлосу)
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29.07.2022 15:57 Відповісти
Плісняві вірити, себе не поважати.
Азовців уже звільнили, мразота.
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29.07.2022 14:50 Відповісти
зелений комунізм.А оплатять цей банкет громадяни України.
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29.07.2022 14:51 Відповісти
а деньги на погашение разницы берутся из тумбочки... какие же люди тупые, будут платить инфляцию, повышенный курс но думать что бубочка их спасает
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29.07.2022 14:52 Відповісти
Бесплатно ничего не бывает

Сохранят тарифы, подорожает другое

Инфляция никуда не денется
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29.07.2022 14:54 Відповісти
Піднімуть : абонплату та транспортування, водорозподіл, водовідведення і т.д. Вся комунальна мафія сидить на ціх висмоктанних з народу грошах і злазить не збирается.
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29.07.2022 14:55 Відповісти
Некоректний заголовок. В ньому йдеться про комуналку, в тексті лише про тепло.
Тепло то не вся комуналка
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29.07.2022 14:57 Відповісти
це 2/3 комуналки
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29.07.2022 15:15 Відповісти
Нам казали буде долар 45 при Зеленському, буде війна
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q
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29.07.2022 14:59 Відповісти
очередная цяцянка от клоуна своим избирателям, у которых айкью ниже курса доллара сейчас. Ведь очевидно же жто когда газ на бирже стоит 80 грн за куб, а Нафтогаз заставят его продавать по 8 грн. То это разницу ему компенсируют, забрав деньги у кого то. Не доплатят военным, не купять необходимое вооружение вовремя, не вылечат раненых как положено... но то слишком далекие горизонты для мозгов его избирателей
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29.07.2022 15:31 Відповісти
місто Умань в вели плату за трубу водоканал
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29.07.2022 17:12 Відповісти
Це найшвидший спосіб зруйнувати газову, опалювальну і водопостачальну системи країни до совкового стану. Безголові членограї дорвалися до керма - радійте, приколісти.
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29.07.2022 17:18 Відповісти
---Іще свіжі в пам*яті кадри передвиборчої гонки ЗЕ-стрибунця /під хіхоньки / із салона лімузіна -95 квартала :--- Ятак хачу. чтобьі все..кому за 70. вообще освобождались от комунальньіх платежей... Мені 75 .і отримав : третій рік. як підло--підступно -садистки соцжаху у корумпованім тандемі із комунальниками--здирниками Світловодська--- відібрали субсидію і скинули у бездонну боргову яму/самі ж штучно створивши мені заборгованість.../Запевнення мера міста-- героя Маріуполя : --- насамперед.куди путін завуалював свою агентуру--це комунальники---цілком згоден ... Життя прожив. але таких принижень. як у нашім соцжахі/включаючи службу в держимордівсьській РА /не мав... Я бачив : як гірко плакала. немов дитя 83-річна вчиталька. яку нелюдь соцжаху заганяла по кабінетам і виставила геть.../ ми ледь заспокоїли її... /Я бачив .як зранений АТО--шник / що нудлився в загальній черзі .впереді мене/ безкінця зривався і біг. до туалету. що на автостанції. за квартал. оскільки " соцзахисниці" позачиняли туалети кожна своїм ключем... А потім --- вискочив із приймальні . як ошпарений .увесь тіпався. покриваючись плямами...Добре. що поруч була кохана. яка сипнула йому пригоршню заспокійливих... Всі ці витівки провладної нечисті стали можливими завдячуючи " кришування" очільника області Лісоти...Тотальна кругова порука --всеохоплююча: від соцжаху--до судді. від судді. до Н/пошти№1 В останній запровадили держимордівську цензуру: змусили мене відкрити лист. до нашого ГАРАНТА...Коли ж запеленгували: що там йдеться про тотальне корумповане кишло. яке збиткується над злидотою--підкинули коника : 120-грм. лист--оформили. як кілограмову посилку...І ходе вона тудема--сюдема вже 110днев та ніяк не дійде. до найголовнішого КЕРМАНИЧА УКРАЇНИ ...
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29.07.2022 17:40 Відповісти
hochu domoy v UA

@hochu_dodomu

·

https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1552995054146535425 2 ч

Опять дороги??? Когда же вы нажретесь?

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29.07.2022 18:34 Відповісти
А щодо прожиткового мінімуму, то ж зрозуміло, що не на часі.
Нащо ці балачки про тарифи?
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30.07.2022 00:02 Відповісти
 
 