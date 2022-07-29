УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8412 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 896 15

Третя спроба визнати РФ державою-спонсором тероризму може стати успішною, - нардеп "Голосу" Рахманін

тероризм,росія

Шанси визнати Росію державою-спонсором тероризму є, хоча залишаються питання, чи Білий Дім на це погодиться, адже адміністрація Джо Байдена діє дуже зважено.

Про це заявив нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"Це вже третя спроба визнати РФ спонсором тероризму (перша була у 2014, друга - після отруєння Скрипалів). Цього разу спостерігаємо більшу активність і цілком можливо, що вона буде успішною. Однак слід памʼятати, що США стосовно РФ діють дуже зважено. Вони вважають, що чим більше заганяти росію в глухий кут, тим більше є ризик застосування ядерної зброї", - зазначив парламентар.

Рахманін вважає, що для Росії визнання її державою-спонсором тероризму матиме психологічний і політичний ефект, адже з практичної точки зору усі санкції, передбачені таким статусом, РФ вже має.

"Статус держави-спонсора тероризму означає, що до неї застосовується певна кількість санкцій. А всі ці санкції вже і так застосовуються до РФ, вона вже найбільш підсанкційна країна світу і навіть країни, визнані спонсорами тероризму, відстають у кількості накладених обмежень. Тому з практичної точки зору це суттєвих сенсів не несе. Але це несе величезний політичний і психологічний сенс. Це офіційне визнання урядом США, що РФ - держава-вигнанець", - пояснив нардеп "Голосу".

Також читайте: Сенат США підтримав резолюцію щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму

Автор: 

росія (65328) США (23024) тероризм (2867) Рахманін Сергій (137)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
ну головне тут вторинні санкції за співпрацю з державою-терористом
показати весь коментар
29.07.2022 14:56
+7
Зняли з язика. Тоді можна наполегливо ставити питання до тих, хто із терористом співпрацює - Китай, Індія, Іран та інші.
показати весь коментар
29.07.2022 15:01
+7
але НЕ мішало б щоб Україна спочатку визнала раZZію країною терористом...чи єрмаки з арахаміями ще проти того?! і татарови з різними партновими будуть затягувати рішення....
показати весь коментар
29.07.2022 15:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну головне тут вторинні санкції за співпрацю з державою-терористом
показати весь коментар
29.07.2022 14:56 Відповісти
Зняли з язика. Тоді можна наполегливо ставити питання до тих, хто із терористом співпрацює - Китай, Індія, Іран та інші.
показати весь коментар
29.07.2022 15:01 Відповісти
Орбан, Шредер, Вучич, фрау Штази etc... та и в самой администрации Джейк Салливан тянет за рашку время от времени. так что вряд ли все пройдет гладко.
показати весь коментар
29.07.2022 15:14 Відповісти
и снова госдеп тянет....что еще должна раша сделать, чтобы байден осмелел??
показати весь коментар
29.07.2022 15:01 Відповісти
Это похоронит рашу но, на месте этой помойки образуется новая помойка с такими же диктаторами которые гарантированно начнут войну с кем либо. Исторически это доказано. Террористами нужно признавать территорию и население нещависимо от того как они будут называться завтра.
показати весь коментар
29.07.2022 15:02 Відповісти
Який такий глибинний сенс зевлади щось методично вимагати віз наших партнерів, а самим нічого не робити? Де накладені санкції на кацапські банки зевладою? Де визнання Кацапії спонсором тероризму від зевлади? Нема. Бо є плани знову купувати газ та нафту, електрику, соляру, та бітум для нових схем Великих будівництв? Та патологічне бажання глянути в очі та потиснути руку вбивцю, щоб щось там підписати заготовлене ФСБшниками?
показати весь коментар
29.07.2022 15:05 Відповісти
але НЕ мішало б щоб Україна спочатку визнала раZZію країною терористом...чи єрмаки з арахаміями ще проти того?! і татарови з різними партновими будуть затягувати рішення....
показати весь коментар
29.07.2022 15:09 Відповісти
і чого Ви претесь на тих єрмаків і Ко..вони вже політичні трупи..

не ЗАВАДИЛО б просто самим прийняти як факт, що раїся країна-терорист, але всім поф, доки у голову прильоту не буде
показати весь коментар
29.07.2022 15:24 Відповісти
щоб Україна спочатку визнала раZZію країною терористом


https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-20#Text ЗАКОН УКРАЇНИ
чинний, поточна редакція - Прийняття від 22.05.2022

"Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну"

Стаття 2. Заборона пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федераціїяк держави-терориста проти України

1. Російська Федерація є державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є геноцид Українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури, штучне створення гуманітарної катастрофи в Україні або окремих її регіонах.

2. Політичний режим Російської Федерації є нацистським за своєю суттю і практикою та ідеологічно наслідує націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарний режим.
показати весь коментар
29.07.2022 16:09 Відповісти
наші-то, "моЖнобольшинство", самі хоча б визнали "РФ державою-спонсором тероризму"..? бо знову буде невдОбно, якщо НІ
показати весь коментар
29.07.2022 15:42 Відповісти
давно да
показати весь коментар
29.07.2022 15:54 Відповісти
Наступний крок - визнати касапстан державою-терористом, єдиною такою в світі.
показати весь коментар
29.07.2022 15:57 Відповісти
Та не зважено, пане Сергію, а боязко.
показати весь коментар
29.07.2022 16:25 Відповісти
Рахманін вважає, що для Росії визнання її державою-спонсором тероризму матиме психологічний і політичний ефект, адже з практичної точки зору усі санкції, передбачені таким статусом, РФ вже має. З практичної точки зору відношення з державою ,котра під санкціями і котра є спонсором тероризму все таки різьне.
показати весь коментар
29.07.2022 16:33 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000829056947&__cft__[0]=AZWJNtBTjPVMy7cV6jhFqnmDSO43TVXzPUbUl-luAPfi4VimtNe1-rnXGpKzLQNL-uMnOmnlfZBSFXsHGVEdXUMnyxkmI14Of7wm-H7ZKmoVItysSx682VdvRXzFygKzPzSy7mKcms9N5VHQamcKwv2gug-QwGa_a-FIoY1EL31Cpw&__tn__=-UC%2CP-R Володимир Горковенко

https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZWJNtBTjPVMy7cV6jhFqnmDSO43TVXzPUbUl-luAPfi4VimtNe1-rnXGpKzLQNL-uMnOmnlfZBSFXsHGVEdXUMnyxkmI14Of7wm-H7ZKmoVItysSx682VdvRXzFygKzPzSy7mKcms9N5VHQamcKwv2gug-QwGa_a-FIoY1EL31Cpw&__tn__=%2CO%2CP-R#?jgj July 25 at 8:31 PM · Яка сумна новина. Аж зупинитися від сміху не можу

У Туреччині руськіє почали "любіть родіну на растоянії" і підтримувати окупацію та вбивство українців.

Полякам це не сподобалося і вони натовкли скрєпні пики. Поки приїхала поліція поляків вже не було. Тому заарештували послідовників фашизму. Тепер представники нації-виродків пускають соплі у соцмережах

Прекрасна русофобія!!!





83Георгій Цагареішвілі and 82 others

4 Comments

7 Shares



Like



Share

показати весь коментар
29.07.2022 17:48 Відповісти
 
 