Третя спроба визнати РФ державою-спонсором тероризму може стати успішною, - нардеп "Голосу" Рахманін
Шанси визнати Росію державою-спонсором тероризму є, хоча залишаються питання, чи Білий Дім на це погодиться, адже адміністрація Джо Байдена діє дуже зважено.
Про це заявив нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.
"Це вже третя спроба визнати РФ спонсором тероризму (перша була у 2014, друга - після отруєння Скрипалів). Цього разу спостерігаємо більшу активність і цілком можливо, що вона буде успішною. Однак слід памʼятати, що США стосовно РФ діють дуже зважено. Вони вважають, що чим більше заганяти росію в глухий кут, тим більше є ризик застосування ядерної зброї", - зазначив парламентар.
Рахманін вважає, що для Росії визнання її державою-спонсором тероризму матиме психологічний і політичний ефект, адже з практичної точки зору усі санкції, передбачені таким статусом, РФ вже має.
"Статус держави-спонсора тероризму означає, що до неї застосовується певна кількість санкцій. А всі ці санкції вже і так застосовуються до РФ, вона вже найбільш підсанкційна країна світу і навіть країни, визнані спонсорами тероризму, відстають у кількості накладених обмежень. Тому з практичної точки зору це суттєвих сенсів не несе. Але це несе величезний політичний і психологічний сенс. Це офіційне визнання урядом США, що РФ - держава-вигнанець", - пояснив нардеп "Голосу".
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не ЗАВАДИЛО б просто самим прийняти як факт, що раїся країна-терорист, але всім поф, доки у голову прильоту не буде
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-20#Text ЗАКОН УКРАЇНИ
чинний, поточна редакція - Прийняття від 22.05.2022
"Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну"
Стаття 2. Заборона пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федераціїяк держави-терориста проти України
1. Російська Федерація є державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є геноцид Українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури, штучне створення гуманітарної катастрофи в Україні або окремих її регіонах.
2. Політичний режим Російської Федерації є нацистським за своєю суттю і практикою та ідеологічно наслідує націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарний режим.
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У Туреччині руськіє почали "любіть родіну на растоянії" і підтримувати окупацію та вбивство українців.
Полякам це не сподобалося і вони натовкли скрєпні пики. Поки приїхала поліція поляків вже не було. Тому заарештували послідовників фашизму. Тепер представники нації-виродків пускають соплі у соцмережах
Прекрасна русофобія!!!
83Георгій Цагареішвілі and 82 others
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