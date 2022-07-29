Третя спроба визнати РФ державою-спонсором тероризму може стати успішною, - нардеп "Голосу" Рахманін

Шанси визнати Росію державою-спонсором тероризму є, хоча залишаються питання, чи Білий Дім на це погодиться, адже адміністрація Джо Байдена діє дуже зважено.

Про це заявив нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"Це вже третя спроба визнати РФ спонсором тероризму (перша була у 2014, друга - після отруєння Скрипалів). Цього разу спостерігаємо більшу активність і цілком можливо, що вона буде успішною. Однак слід памʼятати, що США стосовно РФ діють дуже зважено. Вони вважають, що чим більше заганяти росію в глухий кут, тим більше є ризик застосування ядерної зброї", - зазначив парламентар.

Рахманін вважає, що для Росії визнання її державою-спонсором тероризму матиме психологічний і політичний ефект, адже з практичної точки зору усі санкції, передбачені таким статусом, РФ вже має.

"Статус держави-спонсора тероризму означає, що до неї застосовується певна кількість санкцій. А всі ці санкції вже і так застосовуються до РФ, вона вже найбільш підсанкційна країна світу і навіть країни, визнані спонсорами тероризму, відстають у кількості накладених обмежень. Тому з практичної точки зору це суттєвих сенсів не несе. Але це несе величезний політичний і психологічний сенс. Це офіційне визнання урядом США, що РФ - держава-вигнанець", - пояснив нардеп "Голосу".

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