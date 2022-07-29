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За паспортом іншої країни виїхати можна лише після втрати українського громадянства, - Держприкордонслужба

прикордонник,кордон,держприкордонслужба,дпсу

В Україні не допускається подвійне громадянство. Тому виїхати за межі держави з паспортом іншої країни чоловіки можуть лише якщо їх позбавлять громадянства України.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.

"Особа, яка має декілька громадянств, одне з яких - України, у відносинах з Україною вважається громадянином України", - наголосили прикордонники.

Втратити українське громадянство можна лише після відповідного указу президента України.

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"Отже, використовувати паспорт громадянина іншої країни для перетину державного кордону України на законних підставах мають фізичні особи після видання Указу Президента України про втрату такими особами громадянства України", - йдеться у повідомленні.

За паспортом іншої країни виїхати можна лише після втрати українського громадянства, - Держприкордонслужба 01

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6016) громадянство (1074) кордон (4773) подвійне громадянство (152) чоловіки (157)


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Топ коментарі
+8
Хай розкажуть це тим хто по російських, молдовських, угорських та інших паспортах виїжджали , а то тепер спохватилися, видно кормова база почала зменшуватися, треба інші схеми створювати.
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29.07.2022 15:27
+6
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29.07.2022 15:33
+6
Портнов може заїхати коли йому заманеться і без документів, це ж свій чєл
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29.07.2022 15:56
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Хай розкажуть це тим хто по російських, молдовських, угорських та інших паспортах виїжджали , а то тепер спохватилися, видно кормова база почала зменшуватися, треба інші схеми створювати.
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29.07.2022 15:27 Відповісти
Раньше гордились погранвойсками а теперь политический шлак!!!
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29.07.2022 15:28 Відповісти
Таже схема работает лешают гражданства только мажоров за деньги
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29.07.2022 15:33 Відповісти
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29.07.2022 15:33 Відповісти
Дебіли так глибоко бажали лизнути, що навіть не помітили протиріччя
між першим і другим реченнями свого "пояснення" та не знання Конституції та Закону про громадянство.
Перше речення - фейк, 2, 3, 4 відповідає дійсності.
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29.07.2022 15:41 Відповісти
Портнову чому про це не сказали ?
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29.07.2022 15:54 Відповісти
Портнов може заїхати коли йому заманеться і без документів, це ж свій чєл
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29.07.2022 15:56 Відповісти
Які ті чиновники тупі. Як валянки.
Ще в школі вчили, що Україна не признає подвійного громадянства. Україна допускає подвійне громадянство, але не признає другого.
Тобто, якщо людина має громадянство іншої країни, то юридично воно у нас не визнається і, відповідно воно не має правочинних наслідків.
- Це велика прогалина в законодавстві, бо коли докопатись до букви закону, то депутатом може стати особа із двома громадянствами.
БО МИ НЕ ВИЗНАЄМО ДРУГОГО!!!
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29.07.2022 17:24 Відповісти
Цензор не пишите брехню!
В Украине допускается двойное гражданство.
В статье 4 Конституции Украины имеется ввиду что есть единое гражданство Украины, и нету татар, казахов, мадяр, румын, цыган и прочих. А в Законе Украины о гражданстве есть статья которая говорит что даже имея гражданство другой страны, гражданин Украины состоит в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины, что означает если он нахулиганил то отвечать будет по укранским законам. Всё!
КРОМЕ ТОГО, 20го декабря 2020 года, ПРЕЗИДЕНТ УКРАНЫ Зеленский подписал закон, который предполагает множественное гражданство!!!
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29.07.2022 18:22 Відповісти
 
 