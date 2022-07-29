За паспортом іншої країни виїхати можна лише після втрати українського громадянства, - Держприкордонслужба
В Україні не допускається подвійне громадянство. Тому виїхати за межі держави з паспортом іншої країни чоловіки можуть лише якщо їх позбавлять громадянства України.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.
"Особа, яка має декілька громадянств, одне з яких - України, у відносинах з Україною вважається громадянином України", - наголосили прикордонники.
Втратити українське громадянство можна лише після відповідного указу президента України.
"Отже, використовувати паспорт громадянина іншої країни для перетину державного кордону України на законних підставах мають фізичні особи після видання Указу Президента України про втрату такими особами громадянства України", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+8 Danilo Gutenko
показати весь коментар29.07.2022 15:27
+6 частный сектор
показати весь коментар29.07.2022 15:33
+6 Ksenia VB
показати весь коментар29.07.2022 15:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
між першим і другим реченнями свого "пояснення" та не знання Конституції та Закону про громадянство.
Перше речення - фейк, 2, 3, 4 відповідає дійсності.
Ще в школі вчили, що Україна не признає подвійного громадянства. Україна допускає подвійне громадянство, але не признає другого.
Тобто, якщо людина має громадянство іншої країни, то юридично воно у нас не визнається і, відповідно воно не має правочинних наслідків.
- Це велика прогалина в законодавстві, бо коли докопатись до букви закону, то депутатом може стати особа із двома громадянствами.
БО МИ НЕ ВИЗНАЄМО ДРУГОГО!!!
В Украине допускается двойное гражданство.
В статье 4 Конституции Украины имеется ввиду что есть единое гражданство Украины, и нету татар, казахов, мадяр, румын, цыган и прочих. А в Законе Украины о гражданстве есть статья которая говорит что даже имея гражданство другой страны, гражданин Украины состоит в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины, что означает если он нахулиганил то отвечать будет по укранским законам. Всё!
КРОМЕ ТОГО, 20го декабря 2020 года, ПРЕЗИДЕНТ УКРАНЫ Зеленский подписал закон, который предполагает множественное гражданство!!!