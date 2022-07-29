За паспортом іншої країни виїхати можна лише після втрати українського громадянства, - Держприкордонслужба

В Україні не допускається подвійне громадянство. Тому виїхати за межі держави з паспортом іншої країни чоловіки можуть лише якщо їх позбавлять громадянства України.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.

"Особа, яка має декілька громадянств, одне з яких - України, у відносинах з Україною вважається громадянином України", - наголосили прикордонники.

Втратити українське громадянство можна лише після відповідного указу президента України.

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"Отже, використовувати паспорт громадянина іншої країни для перетину державного кордону України на законних підставах мають фізичні особи після видання Указу Президента України про втрату такими особами громадянства України", - йдеться у повідомленні.