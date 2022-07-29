Рашисти беруть по 250 грн за переправу через Дніпро в окупованому Херсоні, - ОВА

Російські окупанти беруть гроші з херсонців за переправу через Дніпро. Раніше вони заявляли, що послуга буде безкоштовною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОВА.

"У Херсоні окупанти запустили поромну переправу через Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту. Окупаційна влада заявляла, що користуватися нею можна буде безкоштовно, але очевидці розповідають, що одна поїздка коштує 250 грн", - йдеться в повідомленні.

Водночас, зазначили в ОВА, окрім легкового транспорту переправою користуються самі військові РФ, переправляючи свою техніку.

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