Рашисти беруть по 250 грн за переправу через Дніпро в окупованому Херсоні, - ОВА
Російські окупанти беруть гроші з херсонців за переправу через Дніпро. Раніше вони заявляли, що послуга буде безкоштовною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОВА.
"У Херсоні окупанти запустили поромну переправу через Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту. Окупаційна влада заявляла, що користуватися нею можна буде безкоштовно, але очевидці розповідають, що одна поїздка коштує 250 грн", - йдеться в повідомленні.
Водночас, зазначили в ОВА, окрім легкового транспорту переправою користуються самі військові РФ, переправляючи свою техніку.
Топ коментарі
+5 Татьяна Москаленко #526378
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Судячи з усього, кацапи нездатні навести понтонний міст: або нехватка понтонів, або не знають як навести міст такої довжини!
И ви, *****, кацапофоби ярі, тут гівном ізходите з радощів, якщо якогось кашевара москальского десь ХІМАРСом знищать.
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