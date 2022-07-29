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Новини Війна
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Рашисти беруть по 250 грн за переправу через Дніпро в окупованому Херсоні, - ОВА

соболевський

Російські окупанти беруть гроші з херсонців за переправу через Дніпро. Раніше вони заявляли, що послуга буде безкоштовною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОВА.

"У Херсоні окупанти запустили поромну переправу через Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту. Окупаційна влада заявляла, що користуватися нею можна буде безкоштовно, але очевидці розповідають, що одна поїздка коштує 250 грн", - йдеться в повідомленні.

Водночас, зазначили в ОВА, окрім легкового транспорту переправою користуються самі військові РФ, переправляючи свою техніку.

Також читайте: Військові РФ викрали пасажирський теплохід, щоб переправитися через Дніпро біля зруйнованого Антонівського мосту, - поліція

Автор: 

окупація (6717) Херсон (3377)


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Топ коментарі
+5
Расхерачить переправу вместе с кацапами!
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29.07.2022 16:37
+2
Знали б вони скільки українські мусора-прикордонники беруть з українців щоб виїхати у Європу
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29.07.2022 16:51
+2
‼️ БЕЗКОШТОВНО. ЕВАКУАЦІЯ ЛЮДЕЙ З ПРИФРОНТОВИХ ЗОН ДОНБАСУ

‼️Працюємо по Донецькій області, вивозимо з гарячих точок - Сіверськ, Бахмут, Краматорськ, Слов'янськ та села, в броньованому авто. Спільно з ВОСТОК-SOS.

Довозимо до евакуаційного потягу, який везе по всіх напрямках країни.
Є житло для маломобільних людей.

instagram.com/vostoksos_ua

В команді є парамедик.

Дзвонити за телефонами

+380681768876 (мобильний зв'язок, телеграм, вайбер)
+380734031180 (запасний)
https://t.me/operativnoZSU/34261
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29.07.2022 16:57
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в яку сторону вони переправляють свою техніку??
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29.07.2022 16:36 Відповісти
Расхерачить переправу вместе с кацапами!
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29.07.2022 16:37 Відповісти
я убью тебя лодочник (С)
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29.07.2022 16:40 Відповісти
Дуже радує новина про паромну переправу!
Судячи з усього, кацапи нездатні навести понтонний міст: або нехватка понтонів, або не знають як навести міст такої довжини!
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29.07.2022 16:40 Відповісти
Здатні, не здатні - але вони за 24 години зайняли Херсон із Новою Каховкою.
И ви, *****, кацапофоби ярі, тут гівном ізходите з радощів, якщо якогось кашевара москальского десь ХІМАРСом знищать.
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29.07.2022 16:59 Відповісти
Знали б вони скільки українські мусора-прикордонники беруть з українців щоб виїхати у Європу
показати весь коментар
29.07.2022 16:51 Відповісти
‼️ БЕЗКОШТОВНО. ЕВАКУАЦІЯ ЛЮДЕЙ З ПРИФРОНТОВИХ ЗОН ДОНБАСУ

‼️Працюємо по Донецькій області, вивозимо з гарячих точок - Сіверськ, Бахмут, Краматорськ, Слов'янськ та села, в броньованому авто. Спільно з ВОСТОК-SOS.

Довозимо до евакуаційного потягу, який везе по всіх напрямках країни.
Є житло для маломобільних людей.

instagram.com/vostoksos_ua

В команді є парамедик.

Дзвонити за телефонами

+380681768876 (мобильний зв'язок, телеграм, вайбер)
+380734031180 (запасний)
https://t.me/operativnoZSU/34261
показати весь коментар
29.07.2022 16:57 Відповісти
"Когда еврей сел на коня, получился русский" (с)
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29.07.2022 17:07 Відповісти
а то, что через речку переправиться, кто будет?
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29.07.2022 17:30 Відповісти
за то, чтобы стать бронежилетом кацапа, приходиться ещё и платить
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29.07.2022 18:01 Відповісти
 
 