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Новини Війна
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Чула позицію, що Україна має перемогти, але війна повинна зупинитися, - глава МЗС Словенії Файон

файон

Глава МЗС Словенії Таня Файон вважає зупинення війни, а не перемогу України найкращим сценарієм завершення війни з РФ.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

Файон відповідала на питання про те, як, на її думку, має завершитись російське вторгнення - війна повинна зупинитися чи Україна має перемогти.

Дипломатка зазначила, що "чула позицію, що Україна має перемогти", але не стала висловлювати підтримку цьому сценарію.

Натомість вона сказала, що "війна повинна зупинитися" і як приклад, яким способом це мало б відбутись, навела "зернові домовленості".

"Я хотіла би бачити щось таке, як зараз, з угодою про початок експорту зерна. Можливо, це симоволічна угода, може це крок… Ми сподіваємося, що перші судна підуть. Бо цей експорт справді важливий не тільки для України, а й для подолання продовольчої кризи у світі", - заявила Файон.

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Вона зауважила, що досягнення цієї "угоди" показало, що переговори з Росією можливі. "Я не кажу – зараз. Щодо термінів має вирішувати українська сторона – коли час сідати за стіл і починати переговори", - уточнила Файон свою позицію.

Водночас, міністр підкреслила, що доти, доки Україні буде потрібне військове обладнання, і доки у неї буде бажання продовжувати війну, повинна зберігатися підтримка об’єднаної Європи.

Під час візиту до Києва Файон заявила, що Словенія найближчими днями почне обговорювати черговий пакет безпекової допомоги для України.

Автор: 

Словенія (182) переговори з Росією (1098)


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Топ коментарі
+27
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29.07.2022 16:48
+23
Якби Хорватія не перемогла, то де зараз була би Словенія?
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29.07.2022 16:44
+16
Кому это она?
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29.07.2022 16:41
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Кому это она?
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29.07.2022 16:41 Відповісти
И вашим и нашим, и тут и там, какбе да, но и нет, за мир во всём мире и тому подобное, попробуй разберись
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29.07.2022 16:44 Відповісти
да уж ПРОСТИТУЦИЯ БАБЫ НИКУДА НЕ ДЕЛАСЬ бабам е***лей надо заниматься а мужики воюют вот и \\\издит дамочка про просто перестать стрелять ****лядь когда е****нуть по Словении как раз такой совет будет актуальным...
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29.07.2022 16:59 Відповісти
шалом , не возбуждайся на словенских политиков , они все - проститутки на прикорме роиси .
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29.07.2022 17:10 Відповісти
цікаво, а скласти до купи цю галіматню не пробувала? якщо це не журналістські мутняки звісно.
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29.07.2022 17:42 Відповісти
ну они и гитлеру жопу лизали. все кроме Де Голля и его бойцов. шлюхи бесхребетные.
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29.07.2022 16:41 Відповісти
европа ***** (
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29.07.2022 16:51 Відповісти
британцы - отдельная тема. и тогда и сейчас хорошо выступают
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29.07.2022 16:52 Відповісти
Тьотя Таня-ти дура???
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29.07.2022 16:44 Відповісти
Якби Хорватія не перемогла, то де зараз була би Словенія?
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29.07.2022 16:44 Відповісти
даже боюсь дать ответ на этот риторический вопрос
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29.07.2022 18:20 Відповісти
А с этим вопросом Таня мы сами разберёмся. Сначала победа и освобождение от рашистских фашистов всей территории Украины . А уж потом и остановка войны. По другому никак! Слава Украине!
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29.07.2022 16:44 Відповісти
Хтось постійно розпускає наратив про те що типу Україна хоче воювати і повинна сама вирішувати коли припинити. Це погана думка, і дуже небезпечна. Україна НЕ хоче воювати, але вимушена захищатись від агресії рашкі!!! І припинити війну повинна не Україна, а рашка. Так повинні відповідати европейські діячи
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29.07.2022 18:50 Відповісти
Війна де-факто "зупинилася" з 15/02.2015р аж до 24/02.22р.
І що?

А то - що це касапський наратив: відпустіть нас зараз, ми піднакопимо сили і знову підемо в наступ з метою знищити Україну як державу, з метою колонізувати цю територію і населення на ній.
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29.07.2022 16:45 Відповісти
Ані і Мілошевичу здалися.без пострілу, не те що хорвати, ті билися до кінця. Там нема кого слухати, незалежність впала в руки і ховались за спиною хорваті. Там послом велика фігура, того і направив його Ермак, бо там за капітулірен.
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29.07.2022 16:46 Відповісти
все хотят мира. но "Zvery" и "Vory" только палку понимают. к сожалению. Таня трошки попутала.
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29.07.2022 16:46 Відповісти
Це хибна думка.
Українці з нею не погоджуються.
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29.07.2022 16:46 Відповісти
Які вони наївні ці європейські демократи, чи дійсно всі і все куплено ерефією!?
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29.07.2022 16:46 Відповісти
Ніяких зупинок, мордор повинен бути знищений
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29.07.2022 16:47 Відповісти
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29.07.2022 16:48 Відповісти
Поганий їй Порох був - "какаяразніца" краще....
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29.07.2022 17:15 Відповісти
Тихенько беріть американські гроші, віддавайте за це техніку і краще мовчіть.
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29.07.2022 16:49 Відповісти
Погано чує, треба вуха прочистити.
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29.07.2022 16:50 Відповісти
****.
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29.07.2022 16:50 Відповісти
Якщо війну зупинити, а не "Україна має перемогти", тоді рано, чи пізно війна прийде до вас.
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29.07.2022 16:51 Відповісти
" і доки у неї буде бажання продовжувати війну..." - ця Таня іспортілась. Заносьте нову!
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29.07.2022 16:52 Відповісти
Пошла на@@@, кобучча
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29.07.2022 16:55 Відповісти
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29.07.2022 16:55 Відповісти
... переговори з Росією можливі. - И она в это верит?
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29.07.2022 16:58 Відповісти
Може вона розуміє сербський фашизм, але в кацапському дикому фашизмові - вона повний профан.
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29.07.2022 16:59 Відповісти
****....
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29.07.2022 16:59 Відповісти
Шерепа...
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29.07.2022 16:59 Відповісти
пізнно танькка невийде завершить після такого. добровольці йдуть вже за помстою і гршми
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29.07.2022 17:00 Відповісти
для чого в Словенії призначають таких тупих міністрів МЗС? якщо вона малограмотна - нехай їй хтось розкаже, почитає, покаже фото
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29.07.2022 17:03 Відповісти
вона зкасаплена. Там також своя коаліція.
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29.07.2022 17:17 Відповісти
Цій дамочці варто було б з'їздити в Миколаїв чи навіть Вінницю (бо ближче до передової такій цяці не гоже), подивитись, куди ціляться рашистські вояки. Може попустить. Хоча московські гроші- зараза в'їдлива, лікується тільки тяжким власним досвідом.
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29.07.2022 17:07 Відповісти
***** це оно туди. вслід кацапському караблю
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29.07.2022 17:11 Відповісти
Війна, стій, раз-два!
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29.07.2022 17:14 Відповісти
Європа розслабилась -- на оборону виділяют 0 цілих *** десятих . Якби не Китаи якии напрягає США то вони теж би тормозили
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29.07.2022 17:15 Відповісти
Вот же сук развелось.
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29.07.2022 17:15 Відповісти
Может еще поцеловаться с теми кто убивает и кастрирует пленных , насилует женщин и детей? Сами целуйтесь!
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29.07.2022 17:17 Відповісти
Спочатку перемога, а тоді вже "війна має зупинитися" - і тільки в такій послідовності.
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29.07.2022 17:25 Відповісти
как холодный душ
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29.07.2022 17:32 Відповісти
Нажаль, вона там така не одна зі старою як світ позицією

- Ізя, ну що там?! - Наші таки перемагають… - А наші це хто? - Таки скоро дізнаємось...
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29.07.2022 17:33 Відповісти
ну так зупини росію тупа *****
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29.07.2022 17:41 Відповісти
Як відрізнити ідіота від консерви? А Якщо дивитися на результат, то різниці практично нема.
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29.07.2022 17:47 Відповісти
дуже дурна ще. вони міряють русню по собі, не розуміючи, що русня це тварі.
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29.07.2022 17:52 Відповісти
Слухаючи цю еуропську політикиню, напрошується думка: давно ви, словенці, не були 3.14жжені.
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29.07.2022 17:54 Відповісти
Підкажіть, вона сидить в шпагаті, бо на фото не видно?
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29.07.2022 18:05 Відповісти
Із-за позиції таких дур і раша і почала війну, будь проклята дебілка.
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29.07.2022 18:14 Відповісти
Лише чергова єврокурка!
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29.07.2022 19:39 Відповісти
Ой, Таню, іди *****
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29.07.2022 19:48 Відповісти
в дупу такі «домовленості»
які порушуються ракетними обстрілами всього через кілька годин після домовленостей
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29.07.2022 20:58 Відповісти
 
 