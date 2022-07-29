Чула позицію, що Україна має перемогти, але війна повинна зупинитися, - глава МЗС Словенії Файон
Глава МЗС Словенії Таня Файон вважає зупинення війни, а не перемогу України найкращим сценарієм завершення війни з РФ.
Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.
Файон відповідала на питання про те, як, на її думку, має завершитись російське вторгнення - війна повинна зупинитися чи Україна має перемогти.
Дипломатка зазначила, що "чула позицію, що Україна має перемогти", але не стала висловлювати підтримку цьому сценарію.
Натомість вона сказала, що "війна повинна зупинитися" і як приклад, яким способом це мало б відбутись, навела "зернові домовленості".
"Я хотіла би бачити щось таке, як зараз, з угодою про початок експорту зерна. Можливо, це симоволічна угода, може це крок… Ми сподіваємося, що перші судна підуть. Бо цей експорт справді важливий не тільки для України, а й для подолання продовольчої кризи у світі", - заявила Файон.
Вона зауважила, що досягнення цієї "угоди" показало, що переговори з Росією можливі. "Я не кажу – зараз. Щодо термінів має вирішувати українська сторона – коли час сідати за стіл і починати переговори", - уточнила Файон свою позицію.
Водночас, міністр підкреслила, що доти, доки Україні буде потрібне військове обладнання, і доки у неї буде бажання продовжувати війну, повинна зберігатися підтримка об’єднаної Європи.
Під час візиту до Києва Файон заявила, що Словенія найближчими днями почне обговорювати черговий пакет безпекової допомоги для України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І що?
А то - що це касапський наратив: відпустіть нас зараз, ми піднакопимо сили і знову підемо в наступ з метою знищити Україну як державу, з метою колонізувати цю територію і населення на ній.
Українці з нею не погоджуються.
- Ізя, ну що там?! - Наші таки перемагають… - А наші це хто? - Таки скоро дізнаємось...
які порушуються ракетними обстрілами всього через кілька годин після домовленостей