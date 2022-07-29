Чула позицію, що Україна має перемогти, але війна повинна зупинитися, - глава МЗС Словенії Файон

Глава МЗС Словенії Таня Файон вважає зупинення війни, а не перемогу України найкращим сценарієм завершення війни з РФ.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

Файон відповідала на питання про те, як, на її думку, має завершитись російське вторгнення - війна повинна зупинитися чи Україна має перемогти.

Дипломатка зазначила, що "чула позицію, що Україна має перемогти", але не стала висловлювати підтримку цьому сценарію.

Натомість вона сказала, що "війна повинна зупинитися" і як приклад, яким способом це мало б відбутись, навела "зернові домовленості".

"Я хотіла би бачити щось таке, як зараз, з угодою про початок експорту зерна. Можливо, це симоволічна угода, може це крок… Ми сподіваємося, що перші судна підуть. Бо цей експорт справді важливий не тільки для України, а й для подолання продовольчої кризи у світі", - заявила Файон.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Голова МЗС Словенії Файон прибула в Україну та відвідала Ірпінь. ФОТОрепортаж

Вона зауважила, що досягнення цієї "угоди" показало, що переговори з Росією можливі. "Я не кажу – зараз. Щодо термінів має вирішувати українська сторона – коли час сідати за стіл і починати переговори", - уточнила Файон свою позицію.

Водночас, міністр підкреслила, що доти, доки Україні буде потрібне військове обладнання, і доки у неї буде бажання продовжувати війну, повинна зберігатися підтримка об’єднаної Європи.

Під час візиту до Києва Файон заявила, що Словенія найближчими днями почне обговорювати черговий пакет безпекової допомоги для України.