Безробіття через війну злетіло до 35%. До кінця року має скоротитися, - НБУ

Через війну рівень безробіття в країні підскочив до 35%. Знизитися має до кінця року.

Таки прогноз міститься в інфляційному звіті НБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нацбанк зазначає, що через глибокий спад економічної активності й міграції значна частина населення втратила роботу.

Стримувала нарощування безробіття мобілізація до лав ЗСУ, йдеться у звіті.

Також, на думку Нацбанку, якби мігранти залишалися в Україні й активно шукали роботу, рівень безробіття зріс би ще більше.

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НБУ прогнозує, що до кінця року рівень безробіття скоротиться з пікових значень у другому кварталі цього року завдяки відновленню економіки та збільшенню попиту на робочу силу.

Надалі відновлення економічної активності сприятиме пожвавленню попиту робочої сили, але, мабуть, зміниться його структура.

Зокрема, попит з'явиться на працівників на відновлення інфраструктури та виробничих потужностей у логістиці.

Окрім того, недостатні обсяги інвестицій в економіці найближчими повоєнними роками та слабкий фінансовий стан бізнесу стримуватимуть загальне відновлення попиту на робочу силу.

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Нацбанк зазначає, що безробіття довгий час залишатиметься вищим за свій природний рівень через довгострокові ефекти війни.