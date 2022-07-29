Безробіття через війну злетіло до 35%. До кінця року має скоротитися, - НБУ
Через війну рівень безробіття в країні підскочив до 35%. Знизитися має до кінця року.
Таки прогноз міститься в інфляційному звіті НБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Нацбанк зазначає, що через глибокий спад економічної активності й міграції значна частина населення втратила роботу.
Стримувала нарощування безробіття мобілізація до лав ЗСУ, йдеться у звіті.
Також, на думку Нацбанку, якби мігранти залишалися в Україні й активно шукали роботу, рівень безробіття зріс би ще більше.
НБУ прогнозує, що до кінця року рівень безробіття скоротиться з пікових значень у другому кварталі цього року завдяки відновленню економіки та збільшенню попиту на робочу силу.
Надалі відновлення економічної активності сприятиме пожвавленню попиту робочої сили, але, мабуть, зміниться його структура.
Зокрема, попит з'явиться на працівників на відновлення інфраструктури та виробничих потужностей у логістиці.
Окрім того, недостатні обсяги інвестицій в економіці найближчими повоєнними роками та слабкий фінансовий стан бізнесу стримуватимуть загальне відновлення попиту на робочу силу.
Нацбанк зазначає, що безробіття довгий час залишатиметься вищим за свій природний рівень через довгострокові ефекти війни.
Будь ласка, зачекайте...
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Ой, щось мало віриться. Це все одно як з курсом долара.
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УРА!!! "ВЕЛИКЕ КРАДІВЕИЦТСО" ПОВЕРТАЄТЬСЯ
"Ми думали що дно досягнуте, але тут знизу постукали...
Трухіну конче потрібно організувати нову "сумку повну шоколадок для дітей"
Печера дракона:
Ви будете сміятися, але ЗЕпутанги навіть зараз намагаються пропхати своє Велике Будівництво.
Група нардепів "Слуги народу" забажала збільшити витрати на ремонт доріг, і для цього вирішила дозволити витрачати на ремонти залишки по субвенціям місцевим бюджетам. Які зараз дозволено витрачати ТІЛЬКИ на витрати ТРО, забезпечення житлом біженців і подібне.
Хтось сумнівається, що в бюджетах зараз з'явиться купа "залишків", а ремонт доріг стане нереальним пріоритетом?
А пригадуєте "ми можемо збільшити збройні сили, але тоді нам ні на що буде будувати дороги"?
Я можу нагадати, що гроші закладені в бюджеті на будівництво доріг ніхто не переглянув.
До речі, траси від Києва до Дніпра (читайте - до фронту на Донбасі) немає й зараз. У влади в попередні роки були якісь інші дивні пріорітети.
Але й це не межа. Першим автором цієї правки стоїть... нардеп Трухін. Так, той самий "я піду тихенько в ліс". Певно, конче потрібно йому організувати нову "сумку повну шоколадок для дітей". Іншого пояснення таким діям я не маю.
бесплатна підказка
набираєте в резерв 80-100тис
остальних відпускаєте на роботу за кордон хто хоче
хай заробляють гроші
но єсть два застереження
перше переказ 100$ каждий місяць на армію
друге якщо якийсь мажор відбудеться всі дружню повертаються додому
"давайте порахуємо: нас до війни було десь 32 лями, нехай. Більше 5 втекли через кордони з ЄС, ще напевне так само через рашку, пара мільйонів в окупації, мертвих десятки тисяч."
******* далі самі.
Європа отримала колосальний буст генетичного матеріалу, а зє-команда отримала зруйновані домівки, втратила території (не треба розповідати, що бла-бла повернемо). Війна любить підготовку, а тут бай Боже втримати чорноморський регіон. А щоб його не втратити не треба підписувати всяку дрісню, а треба читати, що ви підписуєте. Бо Раша находить лазейкі як обійти зерновий коридор і популять кораблі без порушення міжнародного права. Рекомендую усім читати документи, які влада підписує.
Карочє, треба було готуватися до війни, а не шашликамі кормить. Втратити левову частку населення і розказувати, що все відновимо і відбудуємо. Чим бляха? Людського матеріалу не вистачить, а через 3 месяці вже будуть морози. Зато фотосет кльовий вийшов, добре посміхалися.