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Новини
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Безробіття через війну злетіло до 35%. До кінця року має скоротитися, - НБУ

безработица,книжка,трудовая

Через війну рівень безробіття в країні підскочив до 35%. Знизитися має до кінця року.

Таки прогноз міститься в інфляційному звіті НБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нацбанк зазначає, що через глибокий спад економічної активності й міграції значна частина населення втратила роботу.

Стримувала нарощування безробіття мобілізація до лав ЗСУ, йдеться у звіті.

Також, на думку Нацбанку, якби мігранти залишалися в Україні й активно шукали роботу, рівень безробіття зріс би ще більше.

Читайте: Реальні зарплати українців за 2022 рік впадуть більш ніж на 25%, - НБУ

НБУ прогнозує, що до кінця року рівень безробіття скоротиться з пікових значень у другому кварталі цього року завдяки відновленню економіки та збільшенню попиту на робочу силу.

Надалі відновлення економічної активності сприятиме пожвавленню попиту робочої сили, але, мабуть, зміниться його структура.

Зокрема, попит з'явиться на працівників на відновлення інфраструктури та виробничих потужностей у логістиці.

Окрім того, недостатні обсяги інвестицій в економіці найближчими повоєнними роками та слабкий фінансовий стан бізнесу стримуватимуть загальне відновлення попиту на робочу силу.

Також читайте: До кінця року інфляція сягне 31%, повернення до цілі 5% передбачається у 2025 році, - НБУ

Нацбанк зазначає, що безробіття довгий час залишатиметься вищим за свій природний рівень через довгострокові ефекти війни.

Автор: 

безробіття (548) НБУ (10401)


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Топ коментарі
+11
... скоротитись за рахунок загиблих . Дякуємо , зе ! Дякуємо !
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29.07.2022 16:48
+8
За який рахунок, безробіття скоротиться? Мільйони чоловіків їздили закордон на заробітки, а зараз ні.
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29.07.2022 16:49
+7
Знизитися має до кінця року.

Ой, щось мало віриться. Це все одно як з курсом долара.
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29.07.2022 16:47
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Знизитися має до кінця року.

Ой, щось мало віриться. Це все одно як з курсом долара.
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29.07.2022 16:47 Відповісти
Про яке відновлення економіки йде мова?
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29.07.2022 16:47 Відповісти
Зняти заборону виїзду чоловікам за межі України.
https://petition.president.gov.ua/petition/146960
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29.07.2022 16:47 Відповісти
Вже майже 23 тисячі. Цікаво, яка буде відповідь цього разу? Інакше кажучи, що воно збреше?
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29.07.2022 19:53 Відповісти
... скоротитись за рахунок загиблих . Дякуємо , зе ! Дякуємо !
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29.07.2022 16:48 Відповісти
Конечно дикая безработица, а откроется ещё граница для мужиков, ну тех, которые вначале и по поддельным бумажкам за бабло не сбежали, так ещё пару-тройку миллионов людей недосчитаемся, ведь как говорит величайший политик современности Арахамия : не паникуйте, вы портите нам инвестиционный климат, ситуация под контролем, войны не будет...
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29.07.2022 16:48 Відповісти
За який рахунок, безробіття скоротиться? Мільйони чоловіків їздили закордон на заробітки, а зараз ні.
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29.07.2022 16:49 Відповісти
"завдяки відновленню економіки та збільшенню попиту на робочу силу" "попит з'явиться на працівників на відновлення інфраструктури та виробничих потужностей у логістиці "
УРА!!! "ВЕЛИКЕ КРАДІВЕИЦТСО" ПОВЕРТАЄТЬСЯ
"Ми думали що дно досягнуте, але тут знизу постукали...
Трухіну конче потрібно організувати нову "сумку повну шоколадок для дітей"
Печера дракона:
Ви будете сміятися, але ЗЕпутанги навіть зараз намагаються пропхати своє Велике Будівництво.
Група нардепів "Слуги народу" забажала збільшити витрати на ремонт доріг, і для цього вирішила дозволити витрачати на ремонти залишки по субвенціям місцевим бюджетам. Які зараз дозволено витрачати ТІЛЬКИ на витрати ТРО, забезпечення житлом біженців і подібне.
Хтось сумнівається, що в бюджетах зараз з'явиться купа "залишків", а ремонт доріг стане нереальним пріоритетом?
А пригадуєте "ми можемо збільшити збройні сили, але тоді нам ні на що буде будувати дороги"?
Я можу нагадати, що гроші закладені в бюджеті на будівництво доріг ніхто не переглянув.
До речі, траси від Києва до Дніпра (читайте - до фронту на Донбасі) немає й зараз. У влади в попередні роки були якісь інші дивні пріорітети.
Але й це не межа. Першим автором цієї правки стоїть... нардеп Трухін. Так, той самий "я піду тихенько в ліс". Певно, конче потрібно йому організувати нову "сумку повну шоколадок для дітей". Іншого пояснення таким діям я не маю.
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29.07.2022 16:53 Відповісти
Всі підуть класти асфальт?
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29.07.2022 16:56 Відповісти
конечно сократится. Кто еще уедет за бугор, а кому-то уже и не понадобится никакая работа
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29.07.2022 17:09 Відповісти
прорвемся --- шо за панічні настроі -- треба хвіст морковкою
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29.07.2022 17:23 Відповісти
Існує і така думка. Ситий голодному не товариш.

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29.07.2022 17:25 Відповісти
я ось дивуюсь що з такої простої проблеми не можуть найти вихід
бесплатна підказка
набираєте в резерв 80-100тис
остальних відпускаєте на роботу за кордон хто хоче
хай заробляють гроші
но єсть два застереження
перше переказ 100$ каждий місяць на армію
друге якщо якийсь мажор відбудеться всі дружню повертаються додому
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29.07.2022 17:27 Відповісти
у КоЗе Ностра безработицы нет и не предвидится.. наоборот, кастинги на работу в труппу бродячего цЫрка не прекращаются
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29.07.2022 17:59 Відповісти
До кінця року скоротиться населення України заодно(
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29.07.2022 18:25 Відповісти
Напевно обізнана дівчина Melaniya Podolyak пише по населенню

"давайте порахуємо: нас до війни було десь 32 лями, нехай. Більше 5 втекли через кордони з ЄС, ще напевне так само через рашку, пара мільйонів в окупації, мертвих десятки тисяч."

******* далі самі.
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29.07.2022 19:26 Відповісти
******* шашликі вийшли. Мільйони у Європі і не повернуться сюди. Мільйони чекають, коли держава відкриє кордони, бо держава людей знову тупо наїбала. Типу все ок, а потім **** закрила кордони і типу йди мобілізуйся падло за наші награбовані гроші вмирай. *****, що мільйони без роботи сидять, *****, що економіка лежить.

Європа отримала колосальний буст генетичного матеріалу, а зє-команда отримала зруйновані домівки, втратила території (не треба розповідати, що бла-бла повернемо). Війна любить підготовку, а тут бай Боже втримати чорноморський регіон. А щоб його не втратити не треба підписувати всяку дрісню, а треба читати, що ви підписуєте. Бо Раша находить лазейкі як обійти зерновий коридор і популять кораблі без порушення міжнародного права. Рекомендую усім читати документи, які влада підписує.

Карочє, треба було готуватися до війни, а не шашликамі кормить. Втратити левову частку населення і розказувати, що все відновимо і відбудуємо. Чим бляха? Людського матеріалу не вистачить, а через 3 месяці вже будуть морози. Зато фотосет кльовий вийшов, добре посміхалися.
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30.07.2022 23:13 Відповісти
 
 