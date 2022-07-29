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Новини Війна
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Внаслідок удару РФ по колонії в окупованій Оленівці загинули близько 40 осіб, 130 дістали поранення, розпочато розслідування, - Офіс Генпрокурора

огп,оленівка

За фактом удару військ РФ по колонії в окупованій Оленівці розпочато досудове розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"29 липня 2022 року держава-окупант нанесла удар по території виправної колонії № 120 у тимчасово окупованому селі Оленівка Волноваського району Донецької області. Внаслідок цього загинуло близько 40 осіб та 130 - отримали поранення", - інформує Офіс Генпрокурора.

У цій колонії російськими окупантами організовано місце несвободи, де протиправно утримують цивільних осіб та військовополонених Збройних Сил України.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про обстріл колонії в окупованій Оленівці: Закликаю всіх партнерів визнати РФ державою-терористом

Автор: 

обстріл (28633) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+16
Недарма мій чоловік казав,що краще смерть ніж полон у нелюдей,бо такий полон все рівно закінчиться смертю, але людожери створять із цього ще розвагу с тортурами та приниженням.
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29.07.2022 16:58
+13
Поки наших хлопців каструють, вбивають, суд'ї апеляційного суду, змінили вирок райсісянскому виродку Шишмаріну, який вбивав цивільних, з довічного ув' язнення на 15 років. Чого соромиться вже в підписку про невиїзд давали. А наші кугути, які стережуть полонених кацапів, бінтують їх, купляють вітамінки, збивають подушки, щоб тім спалося краще, скоро відсмоктувать почнуть, молодці ура
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29.07.2022 16:58
+12
спасибо зеленскому... он спас их из Азовстали... продлив мучения на целых 40 дней...
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29.07.2022 16:56
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Когда это все будет заканчиваться, одним из требованием кацапии будет закрыть глаза на этот бандитизм и ради того, чтобы настал мир, видимо с этим согласятся. Так оно всегда бывает. А потому, учитывая эту неприятность, надо найти пол сотни кацапских добровольцев, желающих совершить акт чистосердечного раскаяния и сгинуть туда, где их не достанет ни один мирный договор.
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29.07.2022 16:55 Відповісти
Их больше чем нас в 3.5 раза, поэтому и пропорция должна быть не меньше. А то у нас народ увлёкся благородством с чайками, одеялами и медпомощью для этой Дичи, не до конца понимая, Что перед ними находится. Так же хотелось бы услышать наших гавно-политиков по ситуации с нашими пленными, что они думают и главное делают по этому вопросу?...
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29.07.2022 17:02 Відповісти
Кто будет делать?? ЗЕкодле не до пленных украинцев. Они делят бюджет себе по карманам
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29.07.2022 18:33 Відповісти
нельзя и не о чем договариваться с раковой опухолью..., только химиотерапия, операция или, если не лечить, смерть..., поэтому у нас может быть только один выход - убивать эти раковые клетки, убивать и еще раз убивать..., тогда, возможно, мы выживем...
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29.07.2022 16:55 Відповісти
спасибо зеленскому... он спас их из Азовстали... продлив мучения на целых 40 дней...
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29.07.2022 16:56 Відповісти
Поки наших хлопців каструють, вбивають, суд'ї апеляційного суду, змінили вирок райсісянскому виродку Шишмаріну, який вбивав цивільних, з довічного ув' язнення на 15 років. Чого соромиться вже в підписку про невиїзд давали. А наші кугути, які стережуть полонених кацапів, бінтують їх, купляють вітамінки, збивають подушки, щоб тім спалося краще, скоро відсмоктувать почнуть, молодці ура
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29.07.2022 16:58 Відповісти
Недарма мій чоловік казав,що краще смерть ніж полон у нелюдей,бо такий полон все рівно закінчиться смертю, але людожери створять із цього ще розвагу с тортурами та приниженням.
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29.07.2022 16:58 Відповісти
Руками кацапов зеленский-дермак избавляются от украинских патриотов
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29.07.2022 18:35 Відповісти
не зовсім кацапів, але москвоцентристів і русофілів точно
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30.07.2022 12:55 Відповісти
Без боеприпасов, воды, еды и лекарств?
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29.07.2022 18:44 Відповісти
Кто выступал гарантом сдачи Азовцами Мариуполя? Почему с рашистами продолжают вести переговоры и после каждых переговоров наши люди проливают кровь а гаранты вообще низачто не отвечают? Примите суки уже в Конституцию Украины закон запрещающий вести любые переговоры с рашистами
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29.07.2022 17:02 Відповісти
Так ці ж зелені сукі і будуть приймати цей закон, інших сук у нас нема
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29.07.2022 17:17 Відповісти
Зато у нас рашистских пленных вылизывают, лечат на белых простынях, дают позвонить маме. А Абдрыстович рассказывает каждый вечер как он уважает росийских солдат и как после окончания войны мы будем опять дружить с рашистами
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29.07.2022 17:09 Відповісти
цього не чув, чув інше - що борців із внутрішнім ворогом треба нейтралізовувати. Тобто патріотів за непримиримість з активними русофілами
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30.07.2022 12:59 Відповісти
Яка загибель? Вбивство.
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29.07.2022 17:17 Відповісти
За Азовцев придеться отвечать и вам зеленое стадо,чего в рот воды набрали? Начали расследование? Ваши расследования,как и обещания сплошное вранье. Сердце болит за Азовцев,погибли такие воины.
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29.07.2022 17:19 Відповісти
Цапи только с пленными и умеют воевать.
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29.07.2022 17:20 Відповісти
Взагалі, для нормальних країн - полонений, то особа, яка має право на життя і це підтвкрджене міжнародними законами. Але Росія показує світу, що вона ігнорує всім. І це не є дивним, якщо РПЦ тріумфально підтвердила "святість"нападу на Україну, і то нібито християнська віра, але основана на невідомій біблії!
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29.07.2022 17:25 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000829056947&__cft__[0]=AZU_5_busA942iW1ckBDehy6wr1tsRnYAK_7aq0LTkHZ83NT40FCjmsI59XNtIQqLGov1KflnvdGffi3l2ikOoiCrkGjJgQekWuvqs_4dKgF0QackYtXIVWZ2xjAY8EAhwE_x-KbZGpNbemNeLf2SSE28hWWI8cXyXG8jKtc4ePS-g&__tn__=-UC%2CP-R Володимир Горковенко

https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZU_5_busA942iW1ckBDehy6wr1tsRnYAK_7aq0LTkHZ83NT40FCjmsI59XNtIQqLGov1KflnvdGffi3l2ikOoiCrkGjJgQekWuvqs_4dKgF0QackYtXIVWZ2xjAY8EAhwE_x-KbZGpNbemNeLf2SSE28hWWI8cXyXG8jKtc4ePS-g&__tn__=%2CO%2CP-R#?fie 2 hrs · Оленівки - це ******* Катинь. Рашисти знищують докази своїх злочинів та звірств.

Пропагандисти говорять про удар української ракети. Але фото більше нагадують пожежу: ліжка стоять не розкидані від удару і стоять вряд, вцілілі стіни та частково дах

За даними окупантів загинуло 53 українських полонених. Десь 70 поранено. Саме тут утримувалися захисники "Азовсталі". Водночас, усі 8 охоронців ніби-то лише отримали поранення. Чомусь українська ракета не вбила жодного окупанта. Та й занадто мало охорони на таку кількість полонених

Весь світ має побачити ці кадри. Росія країна-терорист. Рашисти - нелюди

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Russia-backed separatists alleged that 53 prisoners-of-war had been killed and injured 70 others, in a rocket strike on the prison camp in Olenivka.

This prison has been used to house many of the Ukrainian soldiers who surrendered at the Azovstal plant in Mariupol two months ago



11You and 10 others

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29.07.2022 17:39 Відповісти
так, є думка у спеціалістів про вибув зсередини
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30.07.2022 13:02 Відповісти
Зеля як там надія на життя в азовців??Накуя людям була така надія в муках померти.Вони були голодні але свобідні,а так втратили і свободу і життя.Я думаю ще місяць вони б протримались до хаймарсів і знищили ще з тисячу кацапів,так можливо половина б пала в бою але не так тупо як зараз їх просто розстріляли,кращих спеців.І тих 53 воїна могли б з собою забрати 530 орків а може і більше,який зміст здаватись якщо надії на обмін 1%.(((
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29.07.2022 17:46 Відповісти
А коли Офіс Генпрокурора почне розслідування, що до тих осіб, які сприяли захопленню ворогом без спротиву наших територій, сприявши тим самим оточенню Маріуполя?
За чиєю першовказівкою розміновували Чонгар та мости?
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29.07.2022 18:01 Відповісти
Дивлюсь Золкіна як ці потвори хіхікають і "заяеньке" розказують що скоро повернуться,морди глядяні,чистенькі,книги,телевізор,"первое,второе и компот"-мене тіпає від цієї толерантності,тим більш після Оленівки.Вони ж до полону окропом сцяли "биндеровци издеваться будут",а потім все побачили,зрозуміли, їх дивляться і полон для них краще ніж бойові будні,там же можуть вбити.Ми точно все робимо правильно? В мене сумніви.
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29.07.2022 18:42 Відповісти
нехер жевать сопли, 50 пленных кацапов д.б. казнены в ответ на действия рашистов
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29.07.2022 19:06 Відповісти
це неправильно, але можна відмовити групі військовополонених в обміні, і направити їх на роботи з відновлення інфраструктури, як заведено історично
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30.07.2022 13:06 Відповісти
 
 