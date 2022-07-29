Внаслідок удару РФ по колонії в окупованій Оленівці загинули близько 40 осіб, 130 дістали поранення, розпочато розслідування, - Офіс Генпрокурора

За фактом удару військ РФ по колонії в окупованій Оленівці розпочато досудове розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"29 липня 2022 року держава-окупант нанесла удар по території виправної колонії № 120 у тимчасово окупованому селі Оленівка Волноваського району Донецької області. Внаслідок цього загинуло близько 40 осіб та 130 - отримали поранення", - інформує Офіс Генпрокурора.

У цій колонії російськими окупантами організовано місце несвободи, де протиправно утримують цивільних осіб та військовополонених Збройних Сил України.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

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