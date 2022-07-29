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Новини Війна
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В окупантів брак офіцерів через втрати. Звання "молодшого лейтенанта" роздають масово, - розвідка

ворог,русня,мертвий,орк

Російська армія через серйозні втрати особового складу в Україні зіткнулася з браком офіцерів. Щоб заповнити вакансії, в окупаційному війську масово надають сержантам офіцерське звання "молодший лейтенант".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна причина дефіциту кадрів - небажання військовослужбовців ЗС та Росгвардії з далекосхідних регіонів брати участь у бойових діях на території України. У тому числі через те, що їх часто включають до складу так званих зведених підрозділів, які формуються не за професійною ознакою. В результаті велика кількість військових у них не мають належної підготовки, що призводить до додаткового збільшення втрат", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, за даними української розвідки, багато окупантів, які брали участь у бойових діях, не бажають повертатися до своїх підрозділів, вказуючи проблеми зі здоров'ям як причину відмови.

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"Щоб запобігти "відтоку кадрів", керівництво ЗС РФ формує військово-лікарські комісії. Їхнє головне завдання - виявлення військовослужбовців, які імітують захворювання та поранення для ухилення від участі у бойових діях", - зазначили у Міноборони.

Автор: 

армія рф (17502) Міноборони (7401) розвідка (3866) офіцер (99)


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Топ коментарі
+5
А через який брак присвоєно звання підполковника арестовичу?
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29.07.2022 17:53
+1
Яка різниця скільки та які у кацапських свиней зірки-нищити потрібно усіх...
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29.07.2022 17:15
+1
будут лізти без офіцерів - такі собі ваньки - встаньки--- треба бити не збавляючи темпу
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29.07.2022 17:34
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Яка різниця скільки та які у кацапських свиней зірки-нищити потрібно усіх...
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29.07.2022 17:15 Відповісти
будут лізти без офіцерів - такі собі ваньки - встаньки--- треба бити не збавляючи темпу
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29.07.2022 17:34 Відповісти
А про нашу перемогу це ГУР ще не повідомляє?
Інформацію, яку воно публікує може здобути, навіть, бабця з лавки перед будинком!
От навіщо такими повідомленнями ганьбити важливу службу? Чи там теж працюють квартальники зеленського?
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29.07.2022 17:47 Відповісти
А через який брак присвоєно звання підполковника арестовичу?
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29.07.2022 17:53 Відповісти
За спорідненою національністю...
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29.07.2022 17:58 Відповісти
таке ще при совку було - під час бойових дій звання присвоюється автоматично відповідно до займаємої посади - напр. комсорг окремої роти (зам. політрука) при перекиданні частини в Афган автоматично получав звання молодшого лейтенанта, навіть якщо до того був просто рядовим
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29.07.2022 18:27 Відповісти
 
 