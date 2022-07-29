В окупантів брак офіцерів через втрати. Звання "молодшого лейтенанта" роздають масово, - розвідка

Російська армія через серйозні втрати особового складу в Україні зіткнулася з браком офіцерів. Щоб заповнити вакансії, в окупаційному війську масово надають сержантам офіцерське звання "молодший лейтенант".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна причина дефіциту кадрів - небажання військовослужбовців ЗС та Росгвардії з далекосхідних регіонів брати участь у бойових діях на території України. У тому числі через те, що їх часто включають до складу так званих зведених підрозділів, які формуються не за професійною ознакою. В результаті велика кількість військових у них не мають належної підготовки, що призводить до додаткового збільшення втрат", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, за даними української розвідки, багато окупантів, які брали участь у бойових діях, не бажають повертатися до своїх підрозділів, вказуючи проблеми зі здоров'ям як причину відмови.

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"Щоб запобігти "відтоку кадрів", керівництво ЗС РФ формує військово-лікарські комісії. Їхнє головне завдання - виявлення військовослужбовців, які імітують захворювання та поранення для ухилення від участі у бойових діях", - зазначили у Міноборони.