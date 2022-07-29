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Новини Війна
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В СБУ є перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. АУДIО

СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в "обстрілі" Оленівської колонії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, таких аудіоперехоплень є декілька.

"Усі вони будуть долучені в якості доказів до відповідного кримінального провадження. Українська спецслужба уже відкрила його за 438 статтею Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни). Наразі весь масив інформації досліджується слідчими СБУ", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, росіяни могли влаштувати трагедію за рахунок вибухівки, яку вони розмістили у приміщенні колонії.

"Зокрема, жоден із очевидців не чув, як до виправної установи підлітає якась ракета. Не було характерного свисту, а вибухи відбувалися самі по собі. Перехоплені розмови підтверджують, що рашисти розмістили свої установки "Град" неподалік виправної установи і почали стріляти з них по території, підконтрольній Україні. Втім жодних обстрілів у відповідь не спостерігалось – це підтверджують самі бойовики "днр", - пояснили в Службі безпеки.

Також дивіться: Окупанти повідомили, що під час обстрілу колонії, в якій утримуються полонені "азовці", жоден наглядач не постраждав. ВIДЕО

Також, продовжили в СБУ, судячи з наявних у мережі відео, в окремих приміщеннях колонії повністю вціліли вікна. Це свідчить про те, що епіцентр вибуху знаходився всередині знищеної будівлі, а її стіни "погасили" вибухові хвилі і "вберегли" сусідні приміщення.

Водночас попередній аналіз відео свідчить, що такі сліди від вибуху на стінах найбільш імовірно могли залишилися саме через "внутрішнє джерело" вибуху.

"Загалом є безліч доказів того, що Збройні сили України не завдавали ракетних і артилерійських ударів по району населеного пункту Оленівка. Відтак усі заяви російської пропаганди про нібито обстріли з боку ЗСУ є відвертою брехнею та провокацією", - додали в СБУ.

Т.в.о. голови СБУ Василь Малюк заявив, що Росії не вдасться зняти з себе відповідальність за цей кривавий злочин.

"Які б нісенітниці не вигадував ворог, аби виправдати себе, всім очевидно - саме рф винна у свідомому вбивстві українських полонених. Це підтверджують і перші наявні докази. Я певен, що згодом доказова база буде тільки доповнюватись. Слідчі СБУ вже почали розслідування цього злочину в рамках відповідного кримінального провадження", - зазначив Малюк.

Тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ підкреслив, що спецслужба зробить усе можливе, аби винні в "оленівському злочині" отримали заслужене покарання.

"Ми не пробачимо жодного рашиста - усіх чекає кара", - додав Малюк.

Нагадаємо, рашисти обстріляли колонію з українськими військовополоненими в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

Також читайте: Внаслідок удару РФ по колонії в окупованій Оленівці загинули близько 40 осіб, 130 дістали поранення, розпочато розслідування - Офіс Генпрокурора

Автор: 

обстріл (28633) СБУ (12846) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+44
А хіба хтось мав сумніви що це зробили саме кацапські вбивці...
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29.07.2022 17:16
+43
Хто буде відповідати за наказ здатися?
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29.07.2022 17:19
+40
Сразу понятно

Согнали Азовцев в один барак и взорвали
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29.07.2022 17:18
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А хіба хтось мав сумніви що це зробили саме кацапські вбивці...
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29.07.2022 17:16 Відповісти
Вбивство українських Захисників в Оленівці здійснений руками найманців зі складу ПВК «Вагнера» (Ліга),

за особистою командою номінального власника вказаного ПВК - Євгена Пригожина.

Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони рФ.

Головна мета теракту - приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Відомо, що 1 серпня на «об'єкт» мала прибути комісія з москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених.

Ще одна мета здійсненої провокації - збільшення соціальної напруги в Україні. https://t.me/operativnoZSU/34312
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29.07.2022 17:47 Відповісти
Якісь базарні теревені. Злочин готували і усякі мутні контори мали б про це повідомити, та перехопити ініціативу. Але це буде можливим лише в іншій Україні.
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29.07.2022 22:52 Відповісти
Вот это бредятина, похуже скотобеевой, "контроль денег на военнопленных", ты в своем уме?
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31.07.2022 05:27 Відповісти
Сразу понятно

Согнали Азовцев в один барак и взорвали
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29.07.2022 17:18 Відповісти
...После «обстрела» СИЗО в Еленовке с нами связались два офицера ВС РФ, находящиеся на территории ДНР и один из наших источников в Чечне.
По их словам, произошедшее сделано руками либо ЧВК, либо какого-то спецподразделения ГУ ГШ МО РФ. Цель - замести следы, поскольку Украина подготовила списки военнопленных на обмен, и в этих списках были запытанные до смерти или сильно искалеченные бойцы «Азова», попавшие в руки Кадырова (который, по нашей информации, лично пытал привезенных к нему пленных). Если погибших еще можно было списать на то, что они умерли в плену от болезней или от ран, полученных во время боев в Мариуполе, то допустить возвращение в Украину жертв пыток было никак нельзя.

«Тут поступили как со спиз…ными складами, чтобы не попасть под уголовку, надо просто уничтожить сам склад и сказать, что так и было. Все сгорело, а так там был полный комплект всего, даже не сомневайтесь. Решили просто угробить всех, чтобы спрятать тех, кого запытали "чехи"», - говорит российский офицер. https://telegra.ph/Elenovka--rossijskaya-popytka-zamesti-sledy-*******-prestuplenij-protiv-ukrainskih-*************-07-29
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29.07.2022 18:29 Відповісти
"Информация, которой мы владеем на данный момент, свидетельствует, что военнослужащие сдались в плен под какие-то гарантии. Как их будут освобождать, на каких условиях - непонятно", - говорит юрист-международник Виталий Хекало. Он вспоминает, как в начале апреля в плен в Мариуполе сдались военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты: "Тогда переговоры о сдаче в плен велись на уровне командира подразделения и стороны противника. На этот раз - на высшем политическом при участии президента Украины Владимира Зеленского и международных партнеров. Поэтому, возможно, гарантии более надежные". Стаття за 17 травня, а що там наш гідрант скаже тепер? https://focus.ua/*******-novosti/515852-kakov-status-sdavshihsya-zashchitnikov-mariupolya https://focus.ua/*******-novosti/515852-kakov-status-sdavshihsya-zashchitnikov-mariupolya

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30.07.2022 11:31 Відповісти
Гра кацапів хоч і примітивна, але працює: уже безліч коментів у звинуваченні київської влади в здачі маріупольських захисників з тим щоби їх фізично знищити руками москалів.
Домовленості якісь були звісно. Але боневтіка знову нахитали. Виходить шо він таки лох?
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02.08.2022 13:14 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000829056947&__cft__[0]=AZVo_Bvg8WRijuDk1djNA3ocOHjZR0_NVprXN1VxsUDp3dVAtF2kCwFXsxpBp_ZIFW9o6afmH7ii0yUluRw416RqArMZsAIa_KhA0mhFSTJu_0CYp3duEKh_kctSYzrFWZls_GYJqZ7A8PbFTUPmDG4GZaVBBVBIU2sgwEGnQcP9Sc-INk80kLAvxn3EzB5WcEQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Володимир Горковенко

🇺🇦 Зараз по швам будуть тріщати московські скрєпи...
Ні, це не відома радянська пісня "Вставай, страна огромная", яка ніби-то була написана в 1941 році в перші дні нападу Німеччини на СРСР. Насправді, це пісня криворізьких повстанців УНР і з'явилася вона у 1919 році. Назва пісні "Повстань народе мій!"

Росія зробила те, що вміє робити найкраще - тупо вкрала мелодію і присвоїла чужу культурну спадщину.
Якщо відкинути все вкрадене росіянами, то виявиться, що велика російська культура не така то й велика.

Ось текст пісні:

Ось день війни народної,
Ось кари й помсти час
Немає сили жодної,
Щоб здержувала нас!

Приспів:

Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
За Україну в смертний бій.
Свята війна горить!

Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
За Україну в смертний бій.
Свята війна горить!

Ми йдемо в бій з ворожими
Полками орд чужих.
Ми віримо, що зможемо
Звільнити край від них!

Приспів.

Не нам неволя й панщина
І не для нас тюрма!
Не хочемо московщини
Кремлівського ярма!
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29.07.2022 17:19 Відповісти
Знаю про це. Але дуже дякую про публікцію
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29.07.2022 23:58 Відповісти
а написав жид який знає украінську мову
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30.07.2022 12:29 Відповісти
Вопрос в том, является ли весь этот кошмар единственным случаем.
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29.07.2022 17:19 Відповісти
І чи буде він останній? Вочевидь, НІ.
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29.07.2022 17:38 Відповісти
Хто буде відповідати за наказ здатися?
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29.07.2022 17:19 Відповісти
Їм їсте і пить не було чого, хто буде відповідать що групіровку в 4 тис . Завели в котел, а не відвели, щоб не захватили стільки территорій на півдні
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29.07.2022 17:24 Відповісти
ЗЕленое гавно лепит отмазки.
Виноват Зеленский,агент кремля.
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29.07.2022 17:37 Відповісти
Это верно. И еще к требуналу Кучму с его воровской шайкой. Оставили страну в нищите и без оружия. Сами доживают на островах.
Коррупция вот кто виноват в сегодняшнем состоянии дел.
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29.07.2022 18:04 Відповісти
"Кучму с его воровской шайкой" - и всех кто за него голосовал?
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29.07.2022 18:50 Відповісти
а нас поставили перед вибором - або кучма або комуніст симоненко. Ще тоді треба було виходити на майдан.
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02.08.2022 13:22 Відповісти
Їсти й пити там було тільки для військових. Ніхто при підготовці до операції не враховував фактор приєднання до них цивільного населення
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30.07.2022 00:00 Відповісти
У вас, вочевидь, були кращі варіанти, чи не так?
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29.07.2022 18:02 Відповісти
кращим варіантом було позбавлення права голосу тебе і таких як ти, 73/43%зебілів
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29.07.2022 18:31 Відповісти
починайте зі здачі Чонгару і півдня України (за північ і схід - окрема розмова) як з функції. Оточення Маріуполя разом з його захисниками - це вже наслідок, похідна першого порядку. А вбивства азовців в Оленівці - це вже як похідна цієї функції вищого (ніж другого) порядку.
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29.07.2022 18:30 Відповісти
Может сначала ты спросишь как за 5 часов до Херсона и Марика дошли?
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30.07.2022 08:49 Відповісти
Кацапських свинособак у полон не брати
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29.07.2022 17:20 Відповісти
Дуже слушне зауваження. В одному з виступів на каналі юрист, звернувся до наших бійців з поясненням що до до моменту офіційного признання попадання орків у наш полон бійці можуь чинити з ними що завгодно
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30.07.2022 00:04 Відповісти
До той Оленівки 6 км, невже не можно щось придумати, як Махно робив, налетіли звілнили полетіли
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29.07.2022 17:22 Відповісти
Було 6, зараз 26
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29.07.2022 17:26 Відповісти
думал так и будут действовать. но похоже толстозадые генералы савецкой школы все хотят свести с окопной войне.
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29.07.2022 17:32 Відповісти
Щось, мабуть, можна. Але не всі захисники Маріуполя знаходяться в Оленівці. Яка буде доля тих, хто в інших місцях, якщо цих звільнити в результаті спецоперації?
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29.07.2022 20:35 Відповісти
тачанки( чи швидкі джипи) не допоможуть. їх може спеціально там ради приманки розмістили.
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02.08.2022 13:25 Відповісти
Пропагандисти вже показують у Оленівці уламки від HIMARS.
Хоч частина з них іржава. https://t.me/operativnoZSU/34295 https://t.me/operativnoZSU/34295

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29.07.2022 17:25 Відповісти
Насобирать и показать можно все что угодно сейчас. Невпервой рашисты подбрасывают разное говно собраное по всему миру чтобы кого то обвинить
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29.07.2022 17:36 Відповісти
Що за перехоплення, це пропаганда від сбу, бо невідомо хто звонив, кому звонив... Бо, всім відомо що звязку немає у зонах бойових дій... нажаль все так.
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29.07.2022 17:34 Відповісти
не болтай ерундой, засланец
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29.07.2022 17:45 Відповісти
На взаєм.
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29.07.2022 17:46 Відповісти
Навзаєм - це прислівник, який Українцями пишеться разом
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29.07.2022 18:17 Відповісти
Російська ворожа мова, а корабель пішов... разом чи окремо?
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29.07.2022 19:20 Відповісти
..бо для лугандонских коллаборантов руzzкие - нЕнаши, а как раз "они"
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29.07.2022 20:59 Відповісти
Тупо взорвали наших пленных выродки рашистские. И что мы опять промолчим и будем ездить на переговоры нам же зерно нужно торговать. Кто гаранты сдачи Мариуполя? Сколько вы твари будете уже людей ложить в могилы своими переговорами с рашистами
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29.07.2022 17:34 Відповісти
Яку страшну ціну потрібно заплатити, щоби наш народ усвідомив хто такі кацапи...
Вони ж такими були ЗАВЖДИ!!!
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29.07.2022 17:49 Відповісти
Зе клоун таки виконує свої домовленості з владою кремля, схоже на те

Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :

1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля, дЄрмак у курсі і енергійно допомагає на всіх рівнях
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
разом з Маріуполем
3) Всі "заслуги" за перемогу (якщо вона буде) у цій війні перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, по домовленостім між Зе і кремлем Південь України також може відійти кремлю для коридору у Крим і Приднестровя
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі і Перекопі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями, Південь України має стати російською територією без референдумів
9) Захід буде допомагати Україні з затримками і великим піаром але так що б росія встигла відреагувати на всі контрзаходи проти неї
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля міліона людей і більше 500 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
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29.07.2022 17:52 Відповісти
Фантазером ты меня называла.
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29.07.2022 20:44 Відповісти
не все сходиться в цій схемі: втрати раші будуть значно більші, наша території ми не віддамо. І боневтік це знає. раша ледь не взяла Київ. А це означає що не лоха нахитали. і причому не раз.
Багато українців розуміють: аби не було більше загроз - треба домогтися розпаду імперії. І через це башні кремля йдуть у напрямі корабля масква. те, що вони вже вчинили і чинять, більшість українців їм ніколи не пробачуть. мирний договір підписуватимемо із окремими суб'єктами бувшої федерації з новими урядами. Бо всі учасники агресії мусять стати під суд. Під трибунал.
Але інфа як меч із двобічним лезом має два напрями: один проти зрадника в Києві, другий проти башень Кремля. Чи дійде до пуйла? А якщо пуйла вже давно нема в живих, тоді знову ж боневтік - лох. Що лиже зад бені і абрамовичу.
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02.08.2022 13:42 Відповісти
Цікаво,що скаже Зелупа рідним полонених азовців?Як це гівно зелене буде їм в очі дивитися?
Що там твоя шлюха білецький,нічого не нявкне,типу-"Не треба розголосу".Яка може бути довіра у військових до такого командування?
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29.07.2022 17:53 Відповісти
Воно не буде їм дивитись, воно зайняте з Ермаком закручуванням гайок по всьому в Україні поки йде війна
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29.07.2022 20:44 Відповісти
Ану нагадайте, хто після наказу здатися у полон затикав всім рота щоб мовчали бо все на контролі і щоб "не нашкодити"?! Хто говорив що всіх обміняємо і все буде (зе)ок?
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29.07.2022 18:04 Відповісти
і хто це ?
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29.07.2022 18:10 Відповісти
Как его зо-вут..: "Бу-Ля-ля-ля-ля-ра-Ля-ля-ля-ля-ти-Ля-ля-ля-ля-но!" Ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля , Бу-Ра-Ти-Но!
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29.07.2022 23:13 Відповісти
москали заранее заминировали места содержания Азовцев. имитировали артобстрел и под его прикрытием взорвали. они уже так делали в Аэропорту, в 14.
это их преступный почерк.
светлая память Азовцам. ❤️ героические парни.
кто отдал преступный приказ сдаться и кто гарантировал им жизнь от украинской власти?
верить кацапам никогда нельзя - это смертельные враги
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29.07.2022 18:08 Відповісти
Интересно, а если бы Зеленский сказал азовцам правду (которая фактически тому кто не идиот была понятна с самого начала), что если они сдадутся в плен их почти гарантированно убьют? Они бы тогда сдались или бы попытались продать свою жизнь подороже? Так кто их обманул?
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29.07.2022 18:23 Відповісти
Взрывчатку заложили за день до перевода в тот барак бойцов из Азова. За пару часов до взрыва охрану сняли. Почерк фсб московии. По всем признакам это похоже на терракты, которые путинская фсб осуществляла по всей территории россии в 1999 году, когда взрывали жилые дома.
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29.07.2022 18:28 Відповісти
Кацапам хоч 100 доказів представ, а вони будуть казати, що не переконливо і все не так однозначно. Гарний кацап - дохлий кацап!
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29.07.2022 18:41 Відповісти
Рядовому кацапові усе по цимбалах. Йому головне щоб горілка була та й оселедець на закуску. А от тим хто керує цими кацапам і сам не є кацапом а косить під кацапа це вже дуже серйозно
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30.07.2022 00:12 Відповісти
І карту покажете?
©
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29.07.2022 18:44 Відповісти
Безумовно ,що в світі нормальних людей ніхто москалям не повірить в їх версію.Але ,погодьтеся,що довести щось якимось аудіозаписом дуже важко.
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29.07.2022 19:47 Відповісти
У кацапов ужасная паника из-за общей хреновой ситуации для них на фронтах, раз они решились убить военнопленных из "Азова". Но орков уже ничего не спасет.
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29.07.2022 20:39 Відповісти
Черт обоссаный ты Киев взял за 3 дня? Теперь сиди на бутылке, а через 4 месяца мы вас тварей кацапских выбьем из Крыма, а еще через 4 месяца освободим все наши земли, а кацапстан распадется.
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29.07.2022 22:06 Відповісти
Не нервиничай так, ато санитары инет отключат )))))
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29.07.2022 22:34 Відповісти
Щось це СБУ як типу перехоплювати розмови нічим іншим не займається. А сходити в Оленівку і звільнити полонених слабо? При порошенко ходили на окуповану територію. При зеленому дибілові СБУ перетворилось в гавно. Інфантильні любитилі слуги народу привели у владу бездарів.
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29.07.2022 23:04 Відповісти
Бійці Азов виконали наказ здатись. Бійцям влада гарантувала життя. Хто віддав наказ і не зміг додержатись обіцянонного, виний у смерті як і вбивці......Влада домовлялась з ворогом під час війни, невже Іловайск нічого не навчив.
Спецслужби повинні надати незаперечну інформацію про виконавців злочину закордонним інформ агенствам доказав суспільству що вони чогось варті.
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29.07.2022 23:46 Відповісти
Влада ще з 2013 р домовилася з сусідом як будуть винищувати населення що в Україні що в Росії
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30.07.2022 00:15 Відповісти
з 2013 року? це овоч домовлявся? навряд чи , овоча взагалі ніхто не питав. його самого хотіли вбити ніби те зробили майданівці, а пуйло мало б привід ввести війська. Але весь час у москалів не зростається.
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02.08.2022 13:47 Відповісти
Наказание для этих тварей лишь одно, - расстрел, никакие тюрьмы, никакое пожизненное, а лишь уничтожение!
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29.07.2022 23:49 Відповісти
стены и крыша -целые Так о чем говорит недоумок буданов о каком обстреле?там внутри подорвали или зажгли что то сильно воспламеняющееся чтобы уничтожить следы пыток истязаний погибших пленных
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30.07.2022 03:17 Відповісти
Коли незграбний злодій вбиває господаря помешканя, то як правило він старається
підпалити помешкання щоб звалити все на пожежу - це знає кожний слідчий по
тяжким злочинам Земля пухом нашим Азовцям.
Бажаю тюрми Зе і подєльнікам які не вивели гарнізон з Маріуполя коли це було
можливо.
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30.07.2022 22:16 Відповісти
Мовчіть каже Зеленський і його патякали -триває спеціальна операція.
І скільки ще мовчати ?
Допоки кацапи всіх не стратять ?
Можливо вони розбомбили вже мертвих та скалічених... хто знає в яких муках вмирали наші бійці.
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31.07.2022 08:12 Відповісти
 
 