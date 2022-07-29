В СБУ є перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. АУДIО
СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в "обстрілі" Оленівської колонії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, таких аудіоперехоплень є декілька.
"Усі вони будуть долучені в якості доказів до відповідного кримінального провадження. Українська спецслужба уже відкрила його за 438 статтею Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни). Наразі весь масив інформації досліджується слідчими СБУ", - йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, росіяни могли влаштувати трагедію за рахунок вибухівки, яку вони розмістили у приміщенні колонії.
"Зокрема, жоден із очевидців не чув, як до виправної установи підлітає якась ракета. Не було характерного свисту, а вибухи відбувалися самі по собі. Перехоплені розмови підтверджують, що рашисти розмістили свої установки "Град" неподалік виправної установи і почали стріляти з них по території, підконтрольній Україні. Втім жодних обстрілів у відповідь не спостерігалось – це підтверджують самі бойовики "днр", - пояснили в Службі безпеки.
Також, продовжили в СБУ, судячи з наявних у мережі відео, в окремих приміщеннях колонії повністю вціліли вікна. Це свідчить про те, що епіцентр вибуху знаходився всередині знищеної будівлі, а її стіни "погасили" вибухові хвилі і "вберегли" сусідні приміщення.
Водночас попередній аналіз відео свідчить, що такі сліди від вибуху на стінах найбільш імовірно могли залишилися саме через "внутрішнє джерело" вибуху.
"Загалом є безліч доказів того, що Збройні сили України не завдавали ракетних і артилерійських ударів по району населеного пункту Оленівка. Відтак усі заяви російської пропаганди про нібито обстріли з боку ЗСУ є відвертою брехнею та провокацією", - додали в СБУ.
Т.в.о. голови СБУ Василь Малюк заявив, що Росії не вдасться зняти з себе відповідальність за цей кривавий злочин.
"Які б нісенітниці не вигадував ворог, аби виправдати себе, всім очевидно - саме рф винна у свідомому вбивстві українських полонених. Це підтверджують і перші наявні докази. Я певен, що згодом доказова база буде тільки доповнюватись. Слідчі СБУ вже почали розслідування цього злочину в рамках відповідного кримінального провадження", - зазначив Малюк.
Тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ підкреслив, що спецслужба зробить усе можливе, аби винні в "оленівському злочині" отримали заслужене покарання.
"Ми не пробачимо жодного рашиста - усіх чекає кара", - додав Малюк.
Нагадаємо, рашисти обстріляли колонію з українськими військовополоненими в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.
В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.
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за особистою командою номінального власника вказаного ПВК - Євгена Пригожина.
Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони рФ.
Головна мета теракту - приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Відомо, що 1 серпня на «об'єкт» мала прибути комісія з москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених.
Ще одна мета здійсненої провокації - збільшення соціальної напруги в Україні. https://t.me/operativnoZSU/34312
Согнали Азовцев в один барак и взорвали
По их словам, произошедшее сделано руками либо ЧВК, либо какого-то спецподразделения ГУ ГШ МО РФ. Цель - замести следы, поскольку Украина подготовила списки военнопленных на обмен, и в этих списках были запытанные до смерти или сильно искалеченные бойцы «Азова», попавшие в руки Кадырова (который, по нашей информации, лично пытал привезенных к нему пленных). Если погибших еще можно было списать на то, что они умерли в плену от болезней или от ран, полученных во время боев в Мариуполе, то допустить возвращение в Украину жертв пыток было никак нельзя.
«Тут поступили как со спиз…ными складами, чтобы не попасть под уголовку, надо просто уничтожить сам склад и сказать, что так и было. Все сгорело, а так там был полный комплект всего, даже не сомневайтесь. Решили просто угробить всех, чтобы спрятать тех, кого запытали "чехи"», - говорит российский офицер. https://telegra.ph/Elenovka--rossijskaya-popytka-zamesti-sledy-*******-prestuplenij-protiv-ukrainskih-*************-07-29
Домовленості якісь були звісно. Але боневтіка знову нахитали. Виходить шо він таки лох?
🇺🇦 Зараз по швам будуть тріщати московські скрєпи...
Ні, це не відома радянська пісня "Вставай, страна огромная", яка ніби-то була написана в 1941 році в перші дні нападу Німеччини на СРСР. Насправді, це пісня криворізьких повстанців УНР і з'явилася вона у 1919 році. Назва пісні "Повстань народе мій!"
Росія зробила те, що вміє робити найкраще - тупо вкрала мелодію і присвоїла чужу культурну спадщину.
Якщо відкинути все вкрадене росіянами, то виявиться, що велика російська культура не така то й велика.
Ось текст пісні:
Ось день війни народної,
Ось кари й помсти час
Немає сили жодної,
Щоб здержувала нас!
Приспів:
Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
За Україну в смертний бій.
Свята війна горить!
Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
За Україну в смертний бій.
Свята війна горить!
Ми йдемо в бій з ворожими
Полками орд чужих.
Ми віримо, що зможемо
Звільнити край від них!
Приспів.
Не нам неволя й панщина
І не для нас тюрма!
Не хочемо московщини
Кремлівського ярма!
Виноват Зеленский,агент кремля.
Коррупция вот кто виноват в сегодняшнем состоянии дел.
Хоч частина з них іржава. https://t.me/operativnoZSU/34295 https://t.me/operativnoZSU/34295
Вони ж такими були ЗАВЖДИ!!!
Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :
1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля, дЄрмак у курсі і енергійно допомагає на всіх рівнях
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
разом з Маріуполем
3) Всі "заслуги" за перемогу (якщо вона буде) у цій війні перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, по домовленостім між Зе і кремлем Південь України також може відійти кремлю для коридору у Крим і Приднестровя
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі і Перекопі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями, Південь України має стати російською територією без референдумів
9) Захід буде допомагати Україні з затримками і великим піаром але так що б росія встигла відреагувати на всі контрзаходи проти неї
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля міліона людей і більше 500 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
Багато українців розуміють: аби не було більше загроз - треба домогтися розпаду імперії. І через це башні кремля йдуть у напрямі корабля масква. те, що вони вже вчинили і чинять, більшість українців їм ніколи не пробачуть. мирний договір підписуватимемо із окремими суб'єктами бувшої федерації з новими урядами. Бо всі учасники агресії мусять стати під суд. Під трибунал.
Але інфа як меч із двобічним лезом має два напрями: один проти зрадника в Києві, другий проти башень Кремля. Чи дійде до пуйла? А якщо пуйла вже давно нема в живих, тоді знову ж боневтік - лох. Що лиже зад бені і абрамовичу.
Що там твоя шлюха білецький,нічого не нявкне,типу-"Не треба розголосу".Яка може бути довіра у військових до такого командування?
это их преступный почерк.
светлая память Азовцам. ❤️ героические парни.
кто отдал преступный приказ сдаться и кто гарантировал им жизнь от украинской власти?
верить кацапам никогда нельзя - это смертельные враги
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Спецслужби повинні надати незаперечну інформацію про виконавців злочину закордонним інформ агенствам доказав суспільству що вони чогось варті.
підпалити помешкання щоб звалити все на пожежу - це знає кожний слідчий по
тяжким злочинам Земля пухом нашим Азовцям.
Бажаю тюрми Зе і подєльнікам які не вивели гарнізон з Маріуполя коли це було
можливо.
І скільки ще мовчати ?
Допоки кацапи всіх не стратять ?
Можливо вони розбомбили вже мертвих та скалічених... хто знає в яких муках вмирали наші бійці.