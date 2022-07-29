В СБУ є перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. АУДIО

СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в "обстрілі" Оленівської колонії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, таких аудіоперехоплень є декілька.

"Усі вони будуть долучені в якості доказів до відповідного кримінального провадження. Українська спецслужба уже відкрила його за 438 статтею Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни). Наразі весь масив інформації досліджується слідчими СБУ", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, росіяни могли влаштувати трагедію за рахунок вибухівки, яку вони розмістили у приміщенні колонії.

"Зокрема, жоден із очевидців не чув, як до виправної установи підлітає якась ракета. Не було характерного свисту, а вибухи відбувалися самі по собі. Перехоплені розмови підтверджують, що рашисти розмістили свої установки "Град" неподалік виправної установи і почали стріляти з них по території, підконтрольній Україні. Втім жодних обстрілів у відповідь не спостерігалось – це підтверджують самі бойовики "днр", - пояснили в Службі безпеки.

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Також, продовжили в СБУ, судячи з наявних у мережі відео, в окремих приміщеннях колонії повністю вціліли вікна. Це свідчить про те, що епіцентр вибуху знаходився всередині знищеної будівлі, а її стіни "погасили" вибухові хвилі і "вберегли" сусідні приміщення.

Водночас попередній аналіз відео свідчить, що такі сліди від вибуху на стінах найбільш імовірно могли залишилися саме через "внутрішнє джерело" вибуху.

"Загалом є безліч доказів того, що Збройні сили України не завдавали ракетних і артилерійських ударів по району населеного пункту Оленівка. Відтак усі заяви російської пропаганди про нібито обстріли з боку ЗСУ є відвертою брехнею та провокацією", - додали в СБУ.

Т.в.о. голови СБУ Василь Малюк заявив, що Росії не вдасться зняти з себе відповідальність за цей кривавий злочин.

"Які б нісенітниці не вигадував ворог, аби виправдати себе, всім очевидно - саме рф винна у свідомому вбивстві українських полонених. Це підтверджують і перші наявні докази. Я певен, що згодом доказова база буде тільки доповнюватись. Слідчі СБУ вже почали розслідування цього злочину в рамках відповідного кримінального провадження", - зазначив Малюк.

Тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ підкреслив, що спецслужба зробить усе можливе, аби винні в "оленівському злочині" отримали заслужене покарання.

"Ми не пробачимо жодного рашиста - усіх чекає кара", - додав Малюк.

Нагадаємо, рашисти обстріляли колонію з українськими військовополоненими в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

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