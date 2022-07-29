Закликаємо Офіс прокурора МКС зафіксувати воєнні злочини РФ щодо українських полонених, - заява МЗС
Україна просить Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду невідкладно звернути увагу на звірства російських військовослужбовців.
Про це йдеться в заяві МЗС, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна рішуче засуджує жорстокі воєнні злочини, вчинені військовослужбовцями Російської Федерації щодо українських військовополонених, зокрема жахливі випадки катування, фізичного знущання, нелюдського поводження, умисного заподіяння тяжких страждань та серйозних тілесних ушкоджень і умисного вбиства українських військовополонених.
Умисне вбивство, катування або нелюдське поводження, умисне заподіяння тяжких страждань або серйозних тілесних ушкоджень або шкоди здоров'ю щодо українських військовополонених є серйозним порушеннями Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і є воєнними злочинами відповідно до положень Кримінального кодексу України та Римського статуту Міжнародного кримінального суду. За Римським статутом, такі дії також можуть бути кваліфіковані як злочини проти людяності", - наголосили в міністерстві.
В МЗС зазначили, що всі порушення міжнародного права будуть належним чином зафіксовані та задокументовані і стануть основою відповідних розслідувань та переслідувань їх виконавців.
"Російська сторона зобов‘язана забезпечити гуманне поводження щодо українських військовополонених. Будь-які незаконні акти чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні військовополонених, забороняються. Поява інформації про жорстокі воєнні злочини військовослужбовців РФ щодо українських військовополонених співпала у часі зі скоєнням Росією іншого воєнного злочину - обстрілу виправної установи в окупованій Оленівці, де, як вважається, утримувалися українські військовополонені", - йдеться в заяві міністерства.
Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.
В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.
В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти.
Також напередодні в мережі з'явилося відео, на якому російський солдат катує українського військовополоненого - каструє його канцелярським ножем.
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за особистою командою номінального власника вказаного ПВК - Євгена Пригожина.
Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони рФ.
Головна мета теракту - приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Відомо, що 1 серпня на «об'єкт» мала прибути комісія з москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених.
Ще одна мета здійсненої провокації - збільшення соціальної напруги в Україні. https://t.me/operativnoZSU/34312 https://t.me/operativnoZSU/34312
Элдака мб запоребрик запулить уже нужно?
Сколько наших сливать будет эта худоба?
Вчора відео про кастрацію, сьогодні вбивство близько 50 полонених азовців.
При цьому на сайті Уповноваженого - ні слова про це, якась дічь. В новинах про ООН - обговорення вивозу зерна і виплати пенсіонерам.
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Если хотите победить врага, нужно применять к нему его же методы.
Изза них казнят наших военных.
А найвеличнійший геній соврємєнності чому мовчить? Єрмак забороняє? "Мирні" домовленості по зерну накриються?
Осенью 1919 года Нестор Махно разгромил 1-ю Туземную конную дивизию деникинского генерала Ривишина. Рашистов и абреков резали с невиданной яростью.
https://www.armyua.com.ua/dikaya-diviziya-v-stepyax-ukrainy-1919-goda-maxno-protiv-gorcev/