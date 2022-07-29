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Новини Війна
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Закликаємо Офіс прокурора МКС зафіксувати воєнні злочини РФ щодо українських полонених, - заява МЗС

мкс

Україна просить Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду невідкладно звернути увагу на звірства російських військовослужбовців.

Про це йдеться в заяві МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна рішуче засуджує жорстокі воєнні злочини, вчинені військовослужбовцями Російської Федерації щодо українських військовополонених, зокрема жахливі випадки катування, фізичного знущання, нелюдського поводження, умисного заподіяння тяжких страждань та серйозних тілесних ушкоджень і умисного вбиства українських військовополонених.

Умисне вбивство, катування або нелюдське поводження, умисне заподіяння тяжких страждань або серйозних тілесних ушкоджень або шкоди здоров'ю щодо українських військовополонених є серйозним порушеннями Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і є воєнними злочинами відповідно до положень Кримінального кодексу України та Римського статуту Міжнародного кримінального суду. За Римським статутом, такі дії також можуть бути кваліфіковані як злочини проти людяності", - наголосили в міністерстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок удару РФ по колонії в окупованій Оленівці загинули близько 40 осіб, 130 дістали поранення, розпочато розслідування - Офіс Генпрокурора

В МЗС зазначили, що всі порушення міжнародного права будуть належним чином зафіксовані та задокументовані і стануть основою відповідних розслідувань та переслідувань їх виконавців.

"Російська сторона зобов‘язана забезпечити гуманне поводження щодо українських військовополонених. Будь-які незаконні акти чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні військовополонених, забороняються. Поява інформації про жорстокі воєнні злочини військовослужбовців РФ щодо українських військовополонених співпала у часі зі скоєнням Росією іншого воєнного злочину - обстрілу виправної установи в окупованій Оленівці, де, як вважається, утримувалися українські військовополонені", - йдеться в заяві міністерства.

Читайте: Катування військового ЗСУ окупантами: омбудсмен Лубінець заявив про воєнний злочин

Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти.

Також напередодні в мережі з'явилося відео, на якому російський солдат катує українського військовополоненого - каструє його канцелярським ножем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В СБУ є перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. АУДIО

Автор: 

МЗС (4139) Міжнародний кримінальний суд (328) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+6
Тур Хеєрдал @ThorHeyerdahl5

Вчора відео про кастрацію, сьогодні вбивство близько 50 полонених азовців.
При цьому на сайті Уповноваженого - ні слова про це, якась дічь. В новинах про ООН - обговорення вивозу зерна і виплати пенсіонерам.
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29.07.2022 17:48
+4
А наша власть пока "военное положение" неприкасаемая?
Элдака мб запоребрик запулить уже нужно?
Сколько наших сливать будет эта худоба?
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29.07.2022 17:47
+3
это геноцид а какие то там скрытие воровства !не надо отмазывать рашисткую мразь вот такими статейками
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29.07.2022 17:54
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Вбивство українських Захисників в Оленівці здійснений руками найманців зі складу ПВК «Вагнера» (Ліга),

за особистою командою номінального власника вказаного ПВК - Євгена Пригожина.

Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони рФ.

Головна мета теракту - приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Відомо, що 1 серпня на «об'єкт» мала прибути комісія з москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених.

Ще одна мета здійсненої провокації - збільшення соціальної напруги в Україні. https://t.me/operativnoZSU/34312 https://t.me/operativnoZSU/34312

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29.07.2022 17:46 Відповісти
это геноцид а какие то там скрытие воровства !не надо отмазывать рашисткую мразь вот такими статейками
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29.07.2022 17:54 Відповісти
А наша власть пока "военное положение" неприкасаемая?
Элдака мб запоребрик запулить уже нужно?
Сколько наших сливать будет эта худоба?
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29.07.2022 17:47 Відповісти
Тур Хеєрдал @ThorHeyerdahl5

Вчора відео про кастрацію, сьогодні вбивство близько 50 полонених азовців.
При цьому на сайті Уповноваженого - ні слова про це, якась дічь. В новинах про ООН - обговорення вивозу зерна і виплати пенсіонерам.
Хочеться КРИЧАТИ
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29.07.2022 17:48 Відповісти
Когда Украина признает *лднр* террористическими организациями? Потом нужно требовать чтобы РФ так же признали террористической организацией.
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29.07.2022 17:48 Відповісти
Почалося це зі зняття мін, і Азов далі потрапив в полон. Хто їх наказав зняти і зняв? Поки не будуть ці суки арештовані, війна не закінчится.
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29.07.2022 17:48 Відповісти
Клин клином вышибается. Так и с украинской стороны должна быть адекватная реакция. Преступник, который не придерживается правил должен быть уничтожен. Никто не будет реагировать, только будет глубочайшая озабоченность.
Если хотите победить врага, нужно применять к нему его же методы.
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29.07.2022 17:51 Відповісти
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29.07.2022 17:53 Відповісти
Офис, Вы просто обязаны начать расследование против Кучмы, Литвина, министров обороны тех времен. Это изза их преступного действия такие вот последствия.
Изза них казнят наших военных.
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29.07.2022 17:54 Відповісти
А щось новий омбудсмен від Коломойського мовчить? Лицо русні не хоче бруднити?

А найвеличнійший геній соврємєнності чому мовчить? Єрмак забороняє? "Мирні" домовленості по зерну накриються?
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29.07.2022 18:00 Відповісти
Применяйте методы Нестора Ивановича Махно, тогда сможете победить врага - парашостан.
Осенью 1919 года Нестор Махно разгромил 1-ю Туземную конную дивизию деникинского генерала Ривишина. Рашистов и абреков резали с невиданной яростью.

https://www.armyua.com.ua/dikaya-diviziya-v-stepyax-ukrainy-1919-goda-maxno-protiv-gorcev/
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29.07.2022 18:02 Відповісти
мкс до лампочки все эти призывы
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29.07.2022 18:58 Відповісти
 
 