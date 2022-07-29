Закликаємо Офіс прокурора МКС зафіксувати воєнні злочини РФ щодо українських полонених, - заява МЗС

Україна просить Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду невідкладно звернути увагу на звірства російських військовослужбовців.

Про це йдеться в заяві МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна рішуче засуджує жорстокі воєнні злочини, вчинені військовослужбовцями Російської Федерації щодо українських військовополонених, зокрема жахливі випадки катування, фізичного знущання, нелюдського поводження, умисного заподіяння тяжких страждань та серйозних тілесних ушкоджень і умисного вбиства українських військовополонених.

Умисне вбивство, катування або нелюдське поводження, умисне заподіяння тяжких страждань або серйозних тілесних ушкоджень або шкоди здоров'ю щодо українських військовополонених є серйозним порушеннями Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і є воєнними злочинами відповідно до положень Кримінального кодексу України та Римського статуту Міжнародного кримінального суду. За Римським статутом, такі дії також можуть бути кваліфіковані як злочини проти людяності", - наголосили в міністерстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок удару РФ по колонії в окупованій Оленівці загинули близько 40 осіб, 130 дістали поранення, розпочато розслідування - Офіс Генпрокурора

В МЗС зазначили, що всі порушення міжнародного права будуть належним чином зафіксовані та задокументовані і стануть основою відповідних розслідувань та переслідувань їх виконавців.

"Російська сторона зобов‘язана забезпечити гуманне поводження щодо українських військовополонених. Будь-які незаконні акти чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні військовополонених, забороняються. Поява інформації про жорстокі воєнні злочини військовослужбовців РФ щодо українських військовополонених співпала у часі зі скоєнням Росією іншого воєнного злочину - обстрілу виправної установи в окупованій Оленівці, де, як вважається, утримувалися українські військовополонені", - йдеться в заяві міністерства.

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Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти.

Також напередодні в мережі з'явилося відео, на якому російський солдат катує українського військовополоненого - каструє його канцелярським ножем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В СБУ є перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. АУДIО