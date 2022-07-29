Латвія знов купує російський газ. Платить у євро, а не в рублях

Латвія відновила закупівлю газу у Російської Федерації. Але платять за нього в євро, а не в рублях, як хотіли росіяни.

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Про це повідомив голова компанії Latvijas gāze Айгарс Калвітіс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

За його словами, закуповують не у "Газпрому", а в посередника. Назву нового постачальника не розголошують.

Калвітіс наголосив, що Латвія платить за газ у євро. Хоча ще 23 березня президент РФ Володимир Путін вирішив, що "недружні країни" зможуть платити Кремлю за газ лише російськими рублями, а не доларами чи євро.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну постачання російського газу в Латвію декілька разів зупинялось. Постачання почали зростати з середини червня.

Водночас Латвія вирішила з 1 січня 2023 року повністю заборонити постачання природного газу з Росії. У поправках до закону про енергетику також ідеться про необхідність створення у країні стратегічних запасів газу: вони мають щороку накопичуватися в підземному газосховищі не пізніше 31 серпня, аби забезпечувати споживання в період із 1 жовтня того ж року по 30 квітня наступного.