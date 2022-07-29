Латвія знов купує російський газ. Платить у євро, а не в рублях
Латвія відновила закупівлю газу у Російської Федерації. Але платять за нього в євро, а не в рублях, як хотіли росіяни.
Про це повідомив голова компанії Latvijas gāze Айгарс Калвітіс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.
За його словами, закуповують не у "Газпрому", а в посередника. Назву нового постачальника не розголошують.
Калвітіс наголосив, що Латвія платить за газ у євро. Хоча ще 23 березня президент РФ Володимир Путін вирішив, що "недружні країни" зможуть платити Кремлю за газ лише російськими рублями, а не доларами чи євро.
Після повномасштабного вторгнення росії в Україну постачання російського газу в Латвію декілька разів зупинялось. Постачання почали зростати з середини червня.
Водночас Латвія вирішила з 1 січня 2023 року повністю заборонити постачання природного газу з Росії. У поправках до закону про енергетику також ідеться про необхідність створення у країні стратегічних запасів газу: вони мають щороку накопичуватися в підземному газосховищі не пізніше 31 серпня, аби забезпечувати споживання в період із 1 жовтня того ж року по 30 квітня наступного.
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марафон самі дивіться.
Кисломорді ходять всюди, портять настрій нашим людям,
В перемогах бачуть зраду, а поразкам наче раді,
І що влада виновата, що впустила цього ката.
Вони ніколи не осудять, за цю війну кремлівських крис,
Немов не бачуть та не чують, що саме звідти летить спис,
У них завжди лиш влада винна, як не в дорогах так в війні,
Самі ж і словом не поможуть, тим хто боронить їх в вогні.
Але коли вони на нервах, то втирають вони вперто,
Що в союзе добре жилось - їлось, пилось не тужилось,
Кажуть що оті кацапи, тут ни в чем не виноваты,
І що руські не кати і що рускі їм брати.
І ось так трояньскі коні, сіють зраду серед нас,
Зрада то московська зброя, що вбивала нас не раз,
І коли ворог не в силах подолати нас в бою,
Ставку робить він на зраду на підпільницю свою.
Коли ти чуєш; бачиш зраду, гони від себе цих чортів,
Не варті вони і хвилини, із наших бойових життів,
Не слід за їхній стіл сідати, щоб не втрачати настрій свій,
Їх треба швидко виявляти, та уникати їхніх дій.
Якщо ти чуєш що все марно, якщо здається що програв,
Зверни увагу хто є близько і чи не в зраду ти попав,
Не вір казкам брудним та чорним, їхню отруту не вживай,
Вір в перемогу України, а все що проти - видаляй.
Потом полный запрет на росгаз
Сейчас все так делают
що знищують Україну та вбивають її громадян. Росія має в день біля 1 млрд
надходжень , і це їм вистачає.
Але ж то нормальні люди, а не g2, яка рулить бізнес світом.
Раньше РФ платили за газ на счёт в зарубежном банке. В рамках санкций, деньги на этом счету стали замораживать. А Россия выдвинула условия, переводить деньги в свой банк (хоть рубли, баксы, хоть "евры"), где их нельзя заблокировать. И оплату стала считать проведённой только после того как обменяет валюту на рубли.
Яснохренственно что они не платят рублями. Однако санкции ЕС против России, де факто - обходят