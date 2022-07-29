УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8563 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 228 4

Семеро поранених під час обстрілу зупинки в Миколаєві - у важкому стані, - Сєнкевич

швидка

Через ранковий обстріл зупинки громадського транспорту Миколаєва російськими загарбниками 12 людей перебувають у лікарні, з них семеро у важкому стані, п’ятеро - загинули.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наслідки ранкового обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві дуже трагічні. Наразі відомо про 5 загиблих. 12 осіб із пораненнями госпіталізовано, семеро з них - у важкому стані, трьох оперують, четверо - у реанімації", - сказав мер.

За його словами, обстріл стався вранці, коли люди чекали громадського транспорту або прямували у своїх справах. Це все люди цивільні, молоді і старшого віку. Жодного військового немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару військ РФ по Миколаєву: Відомо про 5 загиблих та 13 поранених. ВІДЕО+ФОТО 18+

"Удар був завданий із РСЗВ, тому площа ураження дуже велика, вона сягає кількасот метрів. Тому багато постраждалих. Є ще й легко поранені, які після надання медичної допомоги лікуватимуться вдома", - зазначив Сєнкевич.

Автор: 

Миколаїв (1807) обстріл (28648) Сєнкевич Олександр (229)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а де фотки? фотки давай, боррелю пошлем.
показати весь коментар
29.07.2022 18:27 Відповісти
Там 100% завод рядом - потому ни фоток, ни улиц можно не ждать.
Я конечно готов поверить, что русские абсолютно все сумасшедшие, но в то, что вместо заводов и/или мест скопления украинских войск, они тратят снаряды и с такой точностью бьют по остановкам - я не поверю никогда
показати весь коментар
29.07.2022 18:42 Відповісти
Приєзжай до Харкова чи Миколаєва - повіриш і відчуєш.
показати весь коментар
29.07.2022 19:26 Відповісти
экспэрд,а не пішов би ти
що там поряд ми місцеві знаєм,а тобі якщо цікаво,велком
тільки памперс не забудь
показати весь коментар
29.07.2022 20:32 Відповісти
 
 