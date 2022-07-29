Семеро поранених під час обстрілу зупинки в Миколаєві - у важкому стані, - Сєнкевич

Через ранковий обстріл зупинки громадського транспорту Миколаєва російськими загарбниками 12 людей перебувають у лікарні, з них семеро у важкому стані, п’ятеро - загинули.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наслідки ранкового обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві дуже трагічні. Наразі відомо про 5 загиблих. 12 осіб із пораненнями госпіталізовано, семеро з них - у важкому стані, трьох оперують, четверо - у реанімації", - сказав мер.

За його словами, обстріл стався вранці, коли люди чекали громадського транспорту або прямували у своїх справах. Це все люди цивільні, молоді і старшого віку. Жодного військового немає.

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"Удар був завданий із РСЗВ, тому площа ураження дуже велика, вона сягає кількасот метрів. Тому багато постраждалих. Є ще й легко поранені, які після надання медичної допомоги лікуватимуться вдома", - зазначив Сєнкевич.