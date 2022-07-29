Семеро поранених під час обстрілу зупинки в Миколаєві - у важкому стані, - Сєнкевич
Через ранковий обстріл зупинки громадського транспорту Миколаєва російськими загарбниками 12 людей перебувають у лікарні, з них семеро у важкому стані, п’ятеро - загинули.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Наслідки ранкового обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві дуже трагічні. Наразі відомо про 5 загиблих. 12 осіб із пораненнями госпіталізовано, семеро з них - у важкому стані, трьох оперують, четверо - у реанімації", - сказав мер.
За його словами, обстріл стався вранці, коли люди чекали громадського транспорту або прямували у своїх справах. Це все люди цивільні, молоді і старшого віку. Жодного військового немає.
"Удар був завданий із РСЗВ, тому площа ураження дуже велика, вона сягає кількасот метрів. Тому багато постраждалих. Є ще й легко поранені, які після надання медичної допомоги лікуватимуться вдома", - зазначив Сєнкевич.
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Я конечно готов поверить, что русские абсолютно все сумасшедшие, но в то, что вместо заводов и/или мест скопления украинских войск, они тратят снаряды и с такой точностью бьют по остановкам - я не поверю никогда
що там поряд ми місцеві знаєм,а тобі якщо цікаво,велком
тільки памперс не забудь