Кабмін вніс зміни у положення про комісію з відбору керівника НАБУ, що дозволить розпочати конкурс

Уряд вніс зміни у положення про комісію з відбору керівника Національного антикорупційного бюро, які дозволять розпочати конкурс з відбору нового керівника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Голова Спеціальної антикорупційної прокуратури призначений. Тепер вносимо зміни в положення про комісію з відбору керівника Національного антикорупційного бюро, які дадуть можливість усім членам комісії брати участь у такому відборі", - повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Очільник уряду зауважив, що установче засідання відбулось у вівторок, 26 липня, і від імені Кабміну закликав комісію невідкладно зібратися та якнайшвидше розпочати роботу з відбору кандидатів на посаду директора НАБУ.

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Нагадуємо, з 17 квітня 2022 року після закінчення повноважень директора НАБУ Артема Ситника, їх тимчасово виконує його перший заступник Гізо Углава.