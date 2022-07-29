Кабмін вніс зміни у положення про комісію з відбору керівника НАБУ, що дозволить розпочати конкурс
Уряд вніс зміни у положення про комісію з відбору керівника Національного антикорупційного бюро, які дозволять розпочати конкурс з відбору нового керівника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Голова Спеціальної антикорупційної прокуратури призначений. Тепер вносимо зміни в положення про комісію з відбору керівника Національного антикорупційного бюро, які дадуть можливість усім членам комісії брати участь у такому відборі", - повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль
Очільник уряду зауважив, що установче засідання відбулось у вівторок, 26 липня, і від імені Кабміну закликав комісію невідкладно зібратися та якнайшвидше розпочати роботу з відбору кандидатів на посаду директора НАБУ.
Нагадуємо, з 17 квітня 2022 року після закінчення повноважень директора НАБУ Артема Ситника, їх тимчасово виконує його перший заступник Гізо Углава.
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так от повноправними члєнами комісії по вибору директора НАБУ вони могли стати тільки при умові виходу з комісії по вибору прокурора САП.
прокурор САП вибраний - вони виходять з цієї комісії і стають повноправними членами комісії по виборам директора НАБУ.
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-skladu-komisiyi-z-provedennya-konkursu-na-zajnyattya-posadi-direktora-nacionalnogo-antikorupcijnogo-byuro-148-150222