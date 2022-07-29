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Новини Боротьба з корупцією
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Кабмін вніс зміни у положення про комісію з відбору керівника НАБУ, що дозволить розпочати конкурс

набу

Уряд вніс зміни у положення про комісію з відбору керівника Національного антикорупційного бюро, які дозволять розпочати конкурс з відбору нового керівника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Голова Спеціальної антикорупційної прокуратури призначений. Тепер вносимо зміни в положення про комісію з відбору керівника Національного антикорупційного бюро, які дадуть можливість усім членам комісії брати участь у такому відборі", - повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Очільник уряду зауважив, що установче засідання відбулось у вівторок, 26 липня, і від імені Кабміну закликав комісію невідкладно зібратися та якнайшвидше розпочати роботу з відбору кандидатів на посаду директора НАБУ.

Також читайте: Конкурс на керівника НАБУ буде оголошено найближчим часом, – Зеленський

Нагадуємо, з 17 квітня 2022 року після закінчення повноважень директора НАБУ Артема Ситника, їх тимчасово виконує його перший заступник Гізо Углава.

Автор: 

НАБУ (5071) Кабмін (14103) конкурс (1287) Ситник Артем (863) Шмигаль Денис (4602)


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Як Дерьмак сказав, так кабмін зробив
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29.07.2022 18:25 Відповісти
Наперсточники продовжують наперстити...
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29.07.2022 18:27 Відповісти
Щось підтасували, бо якесь надто лаконічне повідомлення та ще й від пана Ніхто, шмигаля?
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29.07.2022 18:28 Відповісти
Єрмак уже як як Путін - не випустить здобич. І США не зможуть нічого зарадити... Потім в нього там коваль сидить панфіловка...
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29.07.2022 18:28 Відповісти
З комісії приберуть всії іноземців. Членів комісії буде призначати особисто завхоз та його консультанти з зЕзидентської ОПи.
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29.07.2022 18:30 Відповісти
та нє, там є общі члєни комісій по ізбранію прокурора САП і комісії по їзбранію директора НАБУ,

так от повноправними члєнами комісії по вибору директора НАБУ вони могли стати тільки при умові виходу з комісії по вибору прокурора САП.

прокурор САП вибраний - вони виходять з цієї комісії і стають повноправними членами комісії по виборам директора НАБУ.

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-skladu-komisiyi-z-provedennya-konkursu-na-zajnyattya-posadi-direktora-nacionalnogo-antikorupcijnogo-byuro-148-150222
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29.07.2022 19:36 Відповісти
но так повинно бути, а поновлення пока шо нема і які вони будуть - то загадка
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29.07.2022 19:54 Відповісти
ну тепер потрібно ловити імена кандидатів, щоб засланці від ОПГ 90 не проникли, один вже є в САПі. А то Єрмак з кумом Колею-Котлетою таких претендентів навносять, Я так зрозумів, що іноземних членів комісії вони замінити не зможуть і їх голоси по відводу є вирішальними. А комісія по САПу збиралася в Польщі. Якось сумирно вони погодились, повна смиренність як монастирі. З чого б це.
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29.07.2022 23:58 Відповісти
 
 