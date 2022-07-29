У Криму російські окупанти призивають до армії навіть студентів, які мають відстрочку, - Ташева

В окупованому Криму Росія проводить приховану мобілізацію, а також у межах незаконної призовної кампанії залучає на військову службу студентів, плануючи кинути їх на війну з Україною.

Про це повідомила на брифінгу постійна представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На території окупованого Криму Росія веде приховану мобілізацію та відправляє на війну проти України її ж громадян. Цим Російська Федерація порушує всі існуючі норми міжнародного гуманітарного права, зокрема положення IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", - зазначила Ташева.

Вона повідомила, що 30 червня так званий глава окупаційної "влади" Криму Сергій Аксьонов підписав "указ" про створення мобілізаційної комісії, затвердив її склад і зобов'язав створити комісії на рівнях "муніціпалітетів". Їхнім завданням є підготовка військових резервів, які РФ планує застосувати у війні проти України.

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Ташева заявила, що у представництві володіють інформацією про всіх членів незаконних комісій, і вона буде подана для формування санкційних списків, а після війни всі винні будуть покарані.

"Основним механізмом залучення жителів окупованого Криму на війну є військовий рекрутинг в окупаційних університетах, де впродовж усіх років навчання ведеться активна мілітарна пропаганда для молоді, щоб у подальшому залучити їх на підписання контрактів з армією РФ", - зазначила постійна представниця Президента в АРК.

Вона наголосила, що в межах чергової незаконної призовної кампанії РФ залучає на військову службу навіть студентів, які мають відстрочку від призову. У представництва є інформація, що у Севастополі і Джанкої студентам останнього курсу профтехучилищ вручили повістки нібито для уточнення облікових даних. В окупаційних військкоматах їх направили на медкомісії, після чого всім вручили повістки про призов до армії РФ. Для забезпечення цього механізму в ПТУ навіть провели прискорений випуск.

Також кримчан призовного віку окупанти зобов’язують до проходження повторних медкомісій, щоб переглянути їхні особові справи на придатність для військової служби. Представництво прогнозує, що більшість таких "медкомісій" завершаться відправкою кримчан на війну проти України.

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Ташева зазначила, що задля поповнення резервів унаслідок колосальних втрат і здійснення прихованої мобілізації Росія приховує реальні втрати, проводить таємні поховання на території окупованого Криму, забороняє поширювати правдиву інформацію. Представництву вже відомо про 125 поховань солдатів РФ на території окупованого Криму, з яких 62, ймовірно, є громадянами України.