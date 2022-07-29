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Новини Окуповані території Війна
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У Криму російські окупанти призивають до армії навіть студентів, які мають відстрочку, - Ташева

рф

В окупованому Криму Росія проводить приховану мобілізацію, а також у межах незаконної призовної кампанії залучає на військову службу студентів, плануючи кинути їх на війну з Україною.

Про це повідомила на брифінгу постійна представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На території окупованого Криму Росія веде приховану мобілізацію та відправляє на війну проти України її ж громадян. Цим Російська Федерація порушує всі існуючі норми міжнародного гуманітарного права, зокрема положення IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", - зазначила Ташева.

Вона повідомила, що 30 червня так званий глава окупаційної "влади" Криму Сергій Аксьонов підписав "указ" про створення мобілізаційної комісії, затвердив її склад і зобов'язав створити комісії на рівнях "муніціпалітетів". Їхнім завданням є підготовка військових резервів, які РФ планує застосувати у війні проти України.

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Ташева заявила, що у представництві володіють інформацією про всіх членів незаконних комісій, і вона буде подана для формування санкційних списків, а після війни всі винні будуть покарані.

"Основним механізмом залучення жителів окупованого Криму на війну є військовий рекрутинг в окупаційних університетах, де впродовж усіх років навчання ведеться активна мілітарна пропаганда для молоді, щоб у подальшому залучити їх на підписання контрактів з армією РФ", - зазначила постійна представниця Президента в АРК.

Вона наголосила, що в межах чергової незаконної призовної кампанії РФ залучає на військову службу навіть студентів, які мають відстрочку від призову. У представництва є інформація, що у Севастополі і Джанкої студентам останнього курсу профтехучилищ вручили повістки нібито для уточнення облікових даних. В окупаційних військкоматах їх направили на медкомісії, після чого всім вручили повістки про призов до армії РФ. Для забезпечення цього механізму в ПТУ навіть провели прискорений випуск.

Також кримчан призовного віку окупанти зобов’язують до проходження повторних медкомісій, щоб переглянути їхні особові справи на придатність для військової служби. Представництво прогнозує, що більшість таких "медкомісій" завершаться відправкою кримчан на війну проти України.

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Ташева зазначила, що задля поповнення резервів унаслідок колосальних втрат і здійснення прихованої мобілізації Росія приховує реальні втрати, проводить таємні поховання на території окупованого Криму, забороняє поширювати правдиву інформацію. Представництву вже відомо про 125 поховань солдатів РФ на території окупованого Криму, з яких 62, ймовірно, є громадянами України.

Автор: 

армія рф (17502) Крим (14173) окупація (6717) росія (65336) мобілізація (3070) Ташева Таміла (70)


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Топ коментарі
+24
якось цих зрадників і не шкода. хотіли російських пенсій - розплачуйтесь молодими життями своїх внуків. параша інших розплат не бере.
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29.07.2022 18:34
+20
Всі бажаючі мали змогу вчитися в українських закладах абсолютно безкоштовно ,але якщо вони обрали російський "диплом" то хто їм дохтор..
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29.07.2022 18:32
+16
Що хотіли,те й маєте.
Кричали ж нам хоч каміння з неба,ми дома.Вигрібайте.
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29.07.2022 18:39
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як на мене кримчане вже років 8 травили б собі рашшистів потихому - нхто б здогадався..довбана рфія Крим зруйнувала..перетворила на помийку..може Крим сам тепер вигрібає..
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29.07.2022 18:31 Відповісти
Всіх, хто народився чи проживав в/на Україні Путін "мобілізує" на утилізації так і

Сталін поступав ....
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29.07.2022 18:32 Відповісти
Всі бажаючі мали змогу вчитися в українських закладах абсолютно безкоштовно ,але якщо вони обрали російський "диплом" то хто їм дохтор..
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29.07.2022 18:32 Відповісти
диплом и гражданство
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29.07.2022 22:31 Відповісти
якось цих зрадників і не шкода. хотіли російських пенсій - розплачуйтесь молодими життями своїх внуків. параша інших розплат не бере.
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29.07.2022 18:34 Відповісти
Що просили , те і матимуть. Поїдуть дамой у мішках.
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29.07.2022 18:34 Відповісти
Що хотіли,те й маєте.
Кричали ж нам хоч каміння з неба,ми дома.Вигрібайте.
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29.07.2022 18:39 Відповісти
Да да, крымчане в бой. Вам же там выделили земельку. Под 40к могил...
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29.07.2022 18:42 Відповісти
якось похер, чи законно пришидшується утилізація москворотих валянків
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29.07.2022 18:44 Відповісти
Зато ладу каліну дадут, да, орки?
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29.07.2022 18:49 Відповісти
та там рідко кому і дадуть ту компенсацію. в більшості випадків вони ж кидають. пропав безвісти, нічого не знаємо. настамнєт, етонєми, ми його не посилали, він на території параши загинув, тому не положено, та мілліон відмазок.
так будуть і без сина, і без каліни, лохи.
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29.07.2022 18:54 Відповісти
І це вдвічі краще. Гниді - гнидьска доля.
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29.07.2022 18:57 Відповісти
Борик, сруская ты скотинка, надеюсь ты своего ублюдка не отмазал от призыва. Скоро он к тебе вернётся, в пакете. А мажет и не вернётся. Перегниёт на помойке.
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29.07.2022 18:51 Відповісти
біда-то яка, ах!
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29.07.2022 18:51 Відповісти
Все правильно робить Москва. Інакше їх би захопила Омєріка і мобілізували би до армії аґрєсівнаво блока НАТИ!
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29.07.2022 18:53 Відповісти
Точно. Правда им платили бы тысяч по 5 долларов в месяц.
Но здохнуть безплатно за Росию куда лучше.
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29.07.2022 19:26 Відповісти
Атлічна! Нехай жруть на повне іпало руцькій мір і падохнуть
А їнні нетрахані кобили смокчуть у бурятів з чеченами. Отака винагорода, на яку вони не чекали
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29.07.2022 18:55 Відповісти
Ще в 2014 писав що крисчанє розраховуватись за підтримку русні будуть своїми дітьми.
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29.07.2022 19:15 Відповісти
Якось ніяково коли читаеш такі повідомлення"набирають студентів, бомжей, уголовників, пенсінерів" і т.д. а чому ж наше ЗСУ так тяжко воюе несе тяжкі втрати чи ми не вміем воювати чи в ніх армія професіоналів мені здается не треба писати цій непотріб ви ображаете наших воїнів
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29.07.2022 19:17 Відповісти
Війна це не тільки стріляння з автомату чи арилерії. Багато живої сили ще потрібно на буденні задачі типу копати окопи, підвозити снаряди провізію, виносити 200/300.. Таким чином берегуть бойовий кістяк від швидкого згоряння
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29.07.2022 19:29 Відповісти
тому що вони воюють як у першу світову. просто стріляють з усього, з мінометів, гранатометів, ствольної артилерії, авіації, ракетних установок, шквальним вогнем, випалюють все. просто посилають гарматне м'ясо вперед. отака війна. до цього ніхто у світі не виявився готовим. ми робим чудо, що зупиняємо їх при цьому.
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29.07.2022 22:15 Відповісти
Родители кричали Крым наш, а дети будут расплачиваться.
Так и должно быть.
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29.07.2022 19:23 Відповісти
В Крыму действительно очень много предателей . Верили Путину что он повысит пенсии зарплаты но результат всем известный. Народ Путину никогда не нужен был а они повелись. А теперь своими жизнями расплачиваются .
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29.07.2022 19:43 Відповісти
На орділо майже все вигрібли,тепер вигрібають Крим.
За 2-4 місяці буде примусова мобілізація з інших окупованих.
На розмінуваня та виявленя вогневих точок ЗСУ одноразових використають.
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29.07.2022 20:05 Відповісти
Ми що повині разридатися та нехай йдуть та дохнуть зрадницьки свині
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29.07.2022 20:42 Відповісти
Спасибо скажите своим родителям, сбегавшим на референдум! Теперь, щеночки, под ружье....
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29.07.2022 20:50 Відповісти
Чим більше їх здохне - тим краще
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29.07.2022 21:30 Відповісти
А ці крисчанє так раділи, що в них не так як на Донбасі 'ліш би нєбило вайни'....а ще ватне бидло з Донбасу масово переїхало в Крим цілими родинами... А ще вже зараз в Криму призивають не лише студентів, а й тим кому за 30, і хто вже встиг наплодити по 2є дітей за час анексії....Ой, а я радію, це така помста холодна і прекрасна конченим тупорилим жлобам і ваті! Бажаю смерті їм всім без виключення! Бажано в 1й день потрапляння на фронт.
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29.07.2022 23:11 Відповісти
А ось це вже діточки розплачуються за гріхи своїх батьків. Коли їхні батьки зрадили Україну за «великі» расєйські пенсії та зарплати, вони чомусь не подумали, що їхні синочки будуть дохнути за раісю, якщо та почне війну.
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29.07.2022 23:34 Відповісти
 
 