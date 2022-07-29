Вибухи в Оленівці, які спричинили загибель українських військовополонених - беззаперечний акт тероризму з боку РФ, - Генштаб ЗСУ

Вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських військовополонених акт тероризму з боку збройних сил РФ.

Про це заявили у Генеральному штабі Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"28 липня, на тимчасово окупований території Донецької області, у колишній виправній колонії №120 в місті Оленівка, яка зараз використовується як місце утримання українських військовополонених, відбувся потужний вибух. Внаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де знаходились полонені українці. Багато українців вбито та поранено – кількість уточнюється.

Вибухи відбулись на території промзони, в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з "Азовсталі". Обладнання будівлі закінчилось 2 дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських Захисників.

Наголошуємо, що вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських Захисників – свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта", - йдеться в інформації Генштабу.

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Зазначається, що за даними розвідки, головна мета теракту – приховування фактів розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Відомо, що 1 серпня на "об’єкт" мала прибути комісія з Москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України теракт здійснено руками найманців зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаної приватної військової компанії – Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони рф.

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