Вибухи в Оленівці, які спричинили загибель українських військовополонених - беззаперечний акт тероризму з боку РФ, - Генштаб ЗСУ
Вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських військовополонених акт тероризму з боку збройних сил РФ.
Про це заявили у Генеральному штабі Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ.
"28 липня, на тимчасово окупований території Донецької області, у колишній виправній колонії №120 в місті Оленівка, яка зараз використовується як місце утримання українських військовополонених, відбувся потужний вибух. Внаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де знаходились полонені українці. Багато українців вбито та поранено – кількість уточнюється.
Вибухи відбулись на території промзони, в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з "Азовсталі". Обладнання будівлі закінчилось 2 дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських Захисників.
Наголошуємо, що вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських Захисників – свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта", - йдеться в інформації Генштабу.
Зазначається, що за даними розвідки, головна мета теракту – приховування фактів розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Відомо, що 1 серпня на "об’єкт" мала прибути комісія з Москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених.
За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України теракт здійснено руками найманців зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаної приватної військової компанії – Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони рф.
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як зручно мати ЧВК - і я не я, і хата МО рашки не моя
тільки злочин відбувся на контролюваній рашкою терористичній території ЛУГАНДи -
що це як не "росія - "держава пособник тероризму" ?
із наступним прикриттям в рашиських засобах масової інформації
це вам Єрмак написав цей прес-реліз?
афігєть.
В связи с массовым убийством русскими военными преступниками пленных азовцев повторяю вопрос: Если ******* ООН так нужно было украинское зерно, чтобы накормить Африку, почему блть переговорщики Украины не послали ООН *****, поставив ультиматум об обмене защитников Азовстали?
проте впевнена, що до багатьох все-таки дійшло!!
@BrainSturm
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https://twitter.com/BrainSturm/status/1553035634616553478
В ответ
https://twitter.com/_dopeless @_dopeless
навіть різні офіційно структури України лосі ніяких заяв не зробили азовсталь не можна згадувати?? і на відео про катування також ніяких заяв. сподіваюсь ті, хто причетний до цього з боку України, усвідомлюють що зробили
А зеленський на страту росією 50+ Азовців досі не відреагував. Розумію - складно вигадати формулювання, яке пояснить, як так вийшло, що росіся вбиває евакуйованих військових (
Банкрутство Нафтогазу,обрання генпрокурора ,який не пройшов відбір в САП, обстріли Миколаєва,катування полонених,знищення наших полонених в Оленівці,а наріт декілька днів про позу Ленки...(((
Индивидуальная ответственность прилетает только в результате действий конкретного трибунала и она намного тяжелее для этих индивидуумов, вплоть до публичного повешения, как в Нюрнберге или Багдаде.
Тільки такими темпами вже не буде кого визволяти.
Бідні люди.. кацапи їх знищать.
"За характером руйнувань можна зробити висновки, що обстріл робився з відстані 15-20 км від колонії. Як усі розуміють, українські позиції розташовані на дальній відстані від цієї місцевості, і ЗСУ фізично не могли дістати артилерію туди. Не кажучи вже про те, що цивільною інфраструктурою ЗСУ не стріляють", - повідомили ТСН.ua в оборонному відомстві.
До цього військові додали, що зараз є підстави припускати - обстрілом в'язниці в Оленівці провокації противника найближчими днями не закінчиться.
"Можливо, цей обстріл - лише частина комплексної провокації, наслідки якої можуть настати найближчими днями. Це не твердження та не офіційна позиція відомства, а думки окремих військових", - каже співрозмовник.
До цього військові додають, що за непідтвердженими даними загинули 53 особи. "Перевірюється інформація, що до Оленівської в'язниці були привезені саме ті українські військовополонені, яких катували", - повідомили у Міноборони.
Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 - зазнали поранень.
Замели следы.
КГБ СССР
Бога нет.
Но есть мой перевод денег для ЗСУ.
https://youtu.be/GPtIewV2ZDY https://youtu.be/GPtIewV2ZDY
https://youtu.be/LkAjIA6lJY8
https://youtu.be/Lq_JStvBICg
Денис Казанський
@den_kazansky
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https://twitter.com/den_kazansky/status/1553052679630471178 21 мин
Российский сливной бачок "Незыгарь" еще 5 июня анонсировал удар по лагерю военнопленных Еленовке. Значит, убийство планировали еще тогда.
1) найбільш кінчений дебіл рашист уже давно зрозумів, що в Україні такі операції до потрібного результату не приводять.
2) навпаки такого типу операції призводять до зворотної від очікуваної реакції, цих тварин ще більше б'ють і будуть бити.
3) єдиний мій висновок.... цим кінченим недолюдкам просто подобається вбивати та мучити людей. Це нелюди і всі їхні дії виходять з їх садистських нахилів. не варто шукати чорну кішку у темній кімнаті, якщо її там немає. Ніяких спецоперацій... тупо маніяки-садисти з кінченої країни де таких більшість, а то й все.