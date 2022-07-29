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Вибухи в Оленівці, які спричинили загибель українських військовополонених - беззаперечний акт тероризму з боку РФ, - Генштаб ЗСУ

огп,оленівка

Вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських військовополонених акт тероризму з боку збройних сил РФ.

Про це заявили у Генеральному штабі Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"28 липня, на тимчасово окупований території Донецької області, у колишній виправній колонії №120 в місті Оленівка, яка зараз використовується як місце утримання українських військовополонених, відбувся потужний вибух. Внаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де знаходились полонені українці. Багато українців вбито та поранено – кількість уточнюється.

Вибухи відбулись на території промзони, в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з "Азовсталі". Обладнання будівлі закінчилось 2 дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських Захисників.

Наголошуємо, що вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських Захисників – свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта", - йдеться в інформації Генштабу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаємо Офіс прокурора МКС зафіксувати воєнні злочини РФ щодо українських полонених, - заява МЗС

Зазначається, що за даними розвідки, головна мета теракту – приховування фактів розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Відомо, що 1 серпня на "об’єкт" мала прибути комісія з Москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України теракт здійснено руками найманців зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаної приватної військової компанії – Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони рф.

Читайте також: В СБУ є перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. АУДIО

Автор: 

Генштаб ЗС (6618) полонені (2267) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+28
Вал Мишель

В связи с массовым убийством русскими военными преступниками пленных азовцев повторяю вопрос: Если ******* ООН так нужно было украинское зерно, чтобы накормить Африку, почему блть переговорщики Украины не послали ООН *****, поставив ультиматум об обмене защитников Азовстали?
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29.07.2022 19:05
+27
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29.07.2022 19:09
+20
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29.07.2022 19:05
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так буданов же объяснил -это не рф а вагнер А рф нивчем невиновата
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29.07.2022 19:03 Відповісти
здесь то же самое пишут
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29.07.2022 19:05 Відповісти
Вы дебил?
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29.07.2022 19:07 Відповісти
це була іронія...
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29.07.2022 19:12 Відповісти
іронія не на часі
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29.07.2022 19:14 Відповісти
Ну да. Как же потом завтра Зеленскому и Дерьмаку опять вести переговоры с ****** и его окружением если мы признаем что они террористы. А так спихнули на какого то Пригожина и лохторат поверит что ***** и его генералы не знали что такое громкое дело с Азовом, по своему распорядится какой то Пригожин и его наемники
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29.07.2022 19:10 Відповісти
Про "рф ни в чём не виновата", это ты уже от себя **********. За спонсирование терроризма рашка поплатится теперь внешней торговлей.
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29.07.2022 19:41 Відповісти
А "вагнер"-це не найманці з кацапіі ? Просто конкретизували який підрозділ причетний! Чи в тебе мозгів нема допетрати ? Чи вони тільки про асфальт можуть думати ?
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29.07.2022 23:03 Відповісти
генштаб тоже решил все на повара повесить? со временем повар отравится грибами, и виноватых нет
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29.07.2022 19:03 Відповісти
Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони рф.

як зручно мати ЧВК - і я не я, і хата МО рашки не моя

тільки злочин відбувся на контролюваній рашкою терористичній території ЛУГАНДи -
що це як не "росія - "держава пособник тероризму" ?
із наступним прикриттям в рашиських засобах масової інформації
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29.07.2022 19:15 Відповісти
А мені цікаво, щвідки ГУР (читай, Буданов) отримали інфу, що кацапське міністерство агресії не в курсі було? Невже сам Шойгу подзвонив? 😲
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29.07.2022 20:01 Відповісти
Всьому цивілізованому світу потрібно нарешті припинити жувати соплі та нарешті терориста назвати терористом...
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29.07.2022 19:04 Відповісти
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29.07.2022 19:49 Відповісти
В.О.Зеленський : " Та сторона . "
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29.07.2022 19:04 Відповісти
як кажуть слово не горобець..
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29.07.2022 19:21 Відповісти
ага, не буди узгоджені. ок, значить, мо рф тут ні при чому. це ж добре, да?
це вам Єрмак написав цей прес-реліз?
афігєть.
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29.07.2022 19:04 Відповісти
Вал Мишель

В связи с массовым убийством русскими военными преступниками пленных азовцев повторяю вопрос: Если ******* ООН так нужно было украинское зерно, чтобы накормить Африку, почему блть переговорщики Украины не послали ООН *****, поставив ультиматум об обмене защитников Азовстали?
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29.07.2022 19:05 Відповісти
патамучьта пєрєгаворщікамі керує рузкій пдорас дєрьмак.
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29.07.2022 19:12 Відповісти
Чому депутати мовчать ? Тому що в души радіють , бо боятся нацбатальони і Азовцев
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29.07.2022 19:15 Відповісти
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29.07.2022 19:24 Відповісти
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29.07.2022 19:05 Відповісти
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29.07.2022 19:16 Відповісти
Мы это слышим уже 9 лет что рашисты это террористы. И что дальше? Почему Украина до сих пор ведет себя с рашистами как с порядочными и законопослушными людьми? Где законы признающие рашистов и *лднр* террористами, где соответствующее с ними обращение? Почему в этой войне да и всегда, украинцев держат за терпил? Когда вы поймете что рашисты понимают только силу. Хорошим отношением и либеральными законами вы только рашистов, которые являются дикарями с животными инстинктами, раззодариваете и показываете что вы находитесь на ступеньку ниже по пищевой цепочке.
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29.07.2022 19:05 Відповісти
Как вовремя Вы это написали... Где были глаза и мысли зебирателей, массового идущие на избирательные участки со слоганом "Зеленский закончит войну!" Где эти уроды, которые здесь, в чате, признаются что голосовали за клована?! Аууууу...
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29.07.2022 19:13 Відповісти
та тут вони не сидять. вони дивляться марафон і оргазмують від бубочки, арестовича, подоляка, а єрмак хороший! син за отца нє отвєчаєт!
проте впевнена, що до багатьох все-таки дійшло!!
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29.07.2022 19:44 Відповісти
потому что украинцы и есть терпилы если выбирают клоунов во власть во время войны а те зе-слуги как на фото фото - просто ржут с них
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29.07.2022 23:38 Відповісти
им нсрать на заявления
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29.07.2022 19:07 Відповісти
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29.07.2022 19:09 Відповісти
Пора долбать Крымский мост
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29.07.2022 19:11 Відповісти
BrainStorm

@BrainSturm

·

https://twitter.com/BrainSturm/status/1553035634616553478

В ответ

https://twitter.com/_dopeless @_dopeless

навіть різні офіційно структури України лосі ніяких заяв не зробили азовсталь не можна згадувати?? і на відео про катування також ніяких заяв. сподіваюсь ті, хто причетний до цього з боку України, усвідомлюють що зробили
А зеленський на страту росією 50+ Азовців досі не відреагував. Розумію - складно вигадати формулювання, яке пояснить, як так вийшло, що росіся вбиває евакуйованих військових (
Банкрутство Нафтогазу,обрання генпрокурора ,який не пройшов відбір в САП, обстріли Миколаєва,катування полонених,знищення наших полонених в Оленівці,а наріт декілька днів про позу Ленки...(((
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29.07.2022 19:13 Відповісти
нет никакого вагнера, вс рф, пригожина и гиркина. есть коллективная ответственность ВСЕГО населения той территории. и не надо нам втюхивать ваши отмазки. пол года войне. дураков уже нет.
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29.07.2022 19:13 Відповісти
Не совсем так. Коллективная ответственность прилетает автоматически, во время принятия мер по уничтожению хунты: это санкции, ковровые бомбёжки, отработка 5-10 лет в денацификационном лагере.

Индивидуальная ответственность прилетает только в результате действий конкретного трибунала и она намного тяжелее для этих индивидуумов, вплоть до публичного повешения, как в Нюрнберге или Багдаде.
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29.07.2022 19:51 Відповісти
Ті що гарантували можуть відповісти тільки перед тими хто їх туди впихнув(73% зебілів).Але є маленька проблема-поки ці дебіли чи зебіли поки ніяк не хочуть щоб перед ними відповідав їхній "музикант".Може якось дійде...
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29.07.2022 19:14 Відповісти
Їх вбила терористична росія і крапка, лднр там вагнер шмангер яка різниця,просто коли президент казав про порятунок азовців це була просто солодка пігулка, бо доведено часом з терористами угоди не заключають ,терористів ліквідовують.
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29.07.2022 19:16 Відповісти
Як казав наш гарант - спеціальна операція триває..
Тільки такими темпами вже не буде кого визволяти.
Бідні люди.. кацапи їх знищать.
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29.07.2022 19:17 Відповісти
а пам'ятаєте ось цей піар?
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29.07.2022 19:24 Відповісти
А хто цю потвору в ЕС випустив ? ФІО погранця назвить
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29.07.2022 19:19 Відповісти
А при ком он вернулся в Украину, напомните....
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29.07.2022 19:34 Відповісти
портнов вернулся при предателе зеленском
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29.07.2022 23:40 Відповісти
А хто цю потвору в політику запустив. Хто тоді призначив його керівником фонду держ майна, для якісного дерибану цього державного майна.
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29.07.2022 19:48 Відповісти
Погранец исполнил то, что от главЗЕбил офиса исходило. Такие вопросы решаются на высшем уровне, поэтому имя называется безошибочно.
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29.07.2022 20:23 Відповісти
От дізнаєтесь ви його прізвище, побачите фото, що далі, викличте його на дуель чи зильонкой облиєте?
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29.07.2022 20:39 Відповісти
"Українських полонених до Оленівки звозили кілька днів", - Міноборониhttps://patrioty.org.ua/politic/ukrainskykh-polonenykh-do-olenivky-zvozyly-kilka-dniv--minoborony-430206.html https://patrioty.org.ua/politic/ukrainskykh-polonenykh-do-olenivky-zvozyly-kilka-dniv--minoborony-430206.html

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29.07.2022 19:24 Відповісти
і як це зробити без відома офіціозу?
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29.07.2022 19:25 Відповісти
Напередодні обстрілу окупанти кілька днів звозили українських військовополонених до в'язниці у Оленівці, щоб потім обстріляти ці помешкання з людьми. Про це повідомили джерела в Міноборони, уточнивши, що обстріл в'язниці, швидше за все, лише частина із задуманого окупантами, передають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.

"За характером руйнувань можна зробити висновки, що обстріл робився з відстані 15-20 км від колонії. Як усі розуміють, українські позиції розташовані на дальній відстані від цієї місцевості, і ЗСУ фізично не могли дістати артилерію туди. Не кажучи вже про те, що цивільною інфраструктурою ЗСУ не стріляють", - повідомили ТСН.ua в оборонному відомстві.

До цього військові додали, що зараз є підстави припускати - обстрілом в'язниці в Оленівці провокації противника найближчими днями не закінчиться.

"Можливо, цей обстріл - лише частина комплексної провокації, наслідки якої можуть настати найближчими днями. Це не твердження та не офіційна позиція відомства, а думки окремих військових", - каже співрозмовник.

До цього військові додають, що за непідтвердженими даними загинули 53 особи. "Перевірюється інформація, що до Оленівської в'язниці були привезені саме ті українські військовополонені, яких катували", - повідомили у Міноборони.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 - зазнали поранень.
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29.07.2022 19:34 Відповісти
Це все?
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29.07.2022 19:26 Відповісти
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29.07.2022 19:30 Відповісти
фарион кгбшная консерва типа сволоты
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29.07.2022 23:42 Відповісти
Страшно что их наверняка мучили до взрыва.
Замели следы.
КГБ СССР
Бога нет.
Но есть мой перевод денег для ЗСУ.
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29.07.2022 19:32 Відповісти
Никто не мешал Азовцам в Мариуполе подорвать себя гранатами чем попасть в плен рашистам. Но они предпочли позорный плен вместо героической гибели. Оленевка показала что это было неверное решение и нужно было держать Азовсталь до конца а не сдаваться в плен
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29.07.2022 19:40 Відповісти
дуже раджу подивитися інтерв'ю азовців, яких визволили з полону
https://youtu.be/GPtIewV2ZDY https://youtu.be/GPtIewV2ZDY

https://youtu.be/LkAjIA6lJY8
https://youtu.be/Lq_JStvBICg
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29.07.2022 19:48 Відповісти
ты совсем долбанулся кацап тупорылый? подорви свою мамку шлюху что бы она больше не рожала таких ублюдков
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29.07.2022 23:43 Відповісти
а це що тоді?👇

Денис Казанський

@den_kazansky

·

https://twitter.com/den_kazansky/status/1553052679630471178 21 мин

Российский сливной бачок "Незыгарь" еще 5 июня анонсировал удар по лагерю военнопленных Еленовке. Значит, убийство планировали еще тогда.

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29.07.2022 19:41 Відповісти
я не вперше читаю .... про операцію залякування. Думав над цим питанням, і ось які висновки особисто я зробив:
1) найбільш кінчений дебіл рашист уже давно зрозумів, що в Україні такі операції до потрібного результату не приводять.
2) навпаки такого типу операції призводять до зворотної від очікуваної реакції, цих тварин ще більше б'ють і будуть бити.
3) єдиний мій висновок.... цим кінченим недолюдкам просто подобається вбивати та мучити людей. Це нелюди і всі їхні дії виходять з їх садистських нахилів. не варто шукати чорну кішку у темній кімнаті, якщо її там немає. Ніяких спецоперацій... тупо маніяки-садисти з кінченої країни де таких більшість, а то й все.
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29.07.2022 19:44 Відповісти
Кацапью далеко не впервой уничтожать пленных. В том числе Катынь, где расстреляли десятки пленных польских офицеров.
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29.07.2022 19:54 Відповісти
И убийства военнопленных это только частный случай убийств ими. А убийства украинских патриотов в 30 годах, голодомор 33. А геноцид, через повальные убийства, отдельного этноса новгородцев иваном грозным.
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29.07.2022 20:04 Відповісти
Программа убийств проходит через ДНК их народа через столетия.
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29.07.2022 20:06 Відповісти
Kassap по тюркски это мясник, убийца. Это слово к ним возникло после резни в Казани. Они обещали защитникам, что если те сдадутся, то не будет террора. Когда те сдались, кацапье устроило резню.
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29.07.2022 20:10 Відповісти
Андрей боголюбский, иван грозный, сталин, путин - это естественные вожди у кацапья. У них запрос на таких вождей - убийц.
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29.07.2022 20:18 Відповісти
Вернее не десятки, а десятки тысяч. Прошу прощения за описку.
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29.07.2022 20:20 Відповісти
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29.07.2022 20:08 Відповісти
От же ж урод ЗЕбильный.
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29.07.2022 20:26 Відповісти
Напевно таки лох, або нас має за лохів. Мають бути зміни.
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29.07.2022 21:36 Відповісти
если украинцы терпят зеленых предателей до сих пор а тупые курицы фотографируются с арестовичем на улице -так кто они?
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29.07.2022 23:46 Відповісти
Євген Вікторович Пригожин (рос. Евгений Викторович Пригожин; *1 червня 1961, Ленінград, Російська РФСР[1][2]) - російський бізнесмен єврейського походження.
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29.07.2022 20:39 Відповісти
А чем отвечаем? Правильно - скулежом... По другому не умеем.
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29.07.2022 20:48 Відповісти
А нельзя чтобы где-то в украинской колонии, где держат пленных рашистов, случился пожар и пару десятков из них сгорели?
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29.07.2022 21:08 Відповісти
Це чужинці у "нашій" владі вже почали вигороджувати московію у невинуватості знищення АЗОВЦІВ, Де-кого з керівництва пора перетворювати на висок. (Будівельники знають що це таке.)
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29.07.2022 21:32 Відповісти
зєльониє громко заявілі і агрохамія ужесточіт позіцію на договорняках. Доколє?
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30.07.2022 07:20 Відповісти
 
 