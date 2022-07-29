Вбивство росіянами наших полонених в Оленівці - злочин, що поза межами будь-якого людського усвідомлення, - Вакарчук

Замовників, організаторів та виконавців вбивства українських полонених в Оленівці рано чи пізно дожене покарання.

Про це заявив лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Звірячі тортури, вбивство сьогодні наших полонених в Оленівці російськими вбивцями - злочин, що поза межами будь-якого людського усвідомлення! Я впевнений, що всіх замовників, організаторів та виконавців цього нелюдського злочину рано чи пізно дожене покарання, як догнало воно Адольфа Айхмана, організатора Голокосту. Нацизм дочекався своєї розплати. Рашизм дочекається своєї. Вже скоро", - заявив Вакарчук.

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Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.