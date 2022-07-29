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Новини Війна
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Вбивство росіянами наших полонених в Оленівці - злочин, що поза межами будь-якого людського усвідомлення, - Вакарчук

вакарчук

Замовників, організаторів та виконавців вбивства українських полонених в Оленівці рано чи пізно дожене покарання.

Про це заявив лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Звірячі тортури, вбивство сьогодні наших полонених в Оленівці російськими вбивцями - злочин, що поза межами будь-якого людського усвідомлення! Я впевнений, що всіх замовників, організаторів та виконавців цього нелюдського злочину рано чи пізно дожене покарання, як догнало воно Адольфа Айхмана, організатора Голокосту. Нацизм дочекався своєї розплати. Рашизм дочекається своєї. Вже скоро", - заявив Вакарчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибухи в Оленівці, які спричинили загибель українських військовополонених - беззаперечний акт тероризму з боку РФ, - Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

Автор: 

Вакарчук Святослав (242) росія (65336) полонені (2267) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+14
обратите внимание на дату публикации этого высера!
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29.07.2022 20:01
+12
тому що вони нелюди. але ви продовжуйте, шукайте харошіх русскіх, флаг вам ....
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29.07.2022 19:58
+10
а для рашаговна это военная хитрость... это ощущение вседозволенности и вяличия....
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29.07.2022 20:00
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тому що вони нелюди. але ви продовжуйте, шукайте харошіх русскіх, флаг вам ....
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29.07.2022 19:58 Відповісти
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29.07.2022 20:53 Відповісти
Інформації про "діяльність" вагнерівців у відкритому доступі немає,але її предостатньо для тих,хто знає де її шукати.Повірте,що ця мерзота заслуговує на негайне знищення,як тільки попаде в приціл. Любими способами!!!Все найжахливіше і нелюдське,що ви будете чути-пов'язане з цими тварюками.Ніякого жалю і полону для цих потвор!!!
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29.07.2022 19:58 Відповісти
якби довбаний клован не злив вагнеровців,той шукати не було кого
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29.07.2022 20:19 Відповісти
а для рашаговна это военная хитрость... это ощущение вседозволенности и вяличия....
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29.07.2022 20:00 Відповісти
обратите внимание на дату публикации этого высера!
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29.07.2022 20:01 Відповісти
дурепа.....
https://twitter.com/666_mancer/status/1553044762663559169?s=20
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29.07.2022 20:27 Відповісти
"не твоя війна", вакарчук
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29.07.2022 20:01 Відповісти
НУ ВСЕ ПОНИМАЮТ И ДАЛЬШЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В ООН В НАТО К США О ПРИЗНАНИИ раЩИ СТРАНОЙ ТЕРОРИСТОМ
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29.07.2022 20:08 Відповісти
слава 1000%. Брать пртдністров'я і нікокого не щадить.
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29.07.2022 20:08 Відповісти
кастрірувать і убивать
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29.07.2022 20:10 Відповісти
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29.07.2022 20:11 Відповісти
отімєйте придністров'є
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29.07.2022 20:14 Відповісти
ти **** не туди забрів
тут немає водки
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29.07.2022 20:22 Відповісти
О ще один співак дупою висрався. А як там Славіку "ми один народ, брати та все таке" та гастролі на паРаші не де не жмуть чушко малороське?
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29.07.2022 20:19 Відповісти
Святослав, чему тут удивляться? Некто и на вопрос-то: "кто ты, Homosapiens?" - отвечает: "Я - руZкий!". No comments.
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29.07.2022 20:19 Відповісти
А хто гарантував військомим небезпечний "полон"?
Хто несе за це відповідальність? Знищити 2000 бійців--
це не може ні щим зрівнятися. Орден і звання Героя !
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29.07.2022 20:21 Відповісти
вони вже були не живі. Та пітушня просто трупи підкинула.
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29.07.2022 20:24 Відповісти
придністров'є
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29.07.2022 20:26 Відповісти
***** чому наший прєз такий лох?
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29.07.2022 20:40 Відповісти
лошок95ть
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29.07.2022 20:41 Відповісти
За пределами понимания это выбор клоуна на пост президента во время войны.
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29.07.2022 20:51 Відповісти
Якщо Україна українська влада (Президент, ВР, Кабмін...), Церква, громадські організації, політики, весь народ проковтне те що відбулося в Оленівці і те знущання яке показали всім нам по відео - нам не буде ні прощення ні виправдання.
Це над усіма нами, як над тим невідомим героєм вчинили наругу, це вбили нас в Оленівці.
Вони це вчинили навмисно позірно, для того щоби бачили всі і всі були причетні.
Тепер це справп кожного українця, а не тільки Вакарчука і Азова.
Зараз потрібно визначатись, потрібно зупиняти всю нашу нікчемну метушню торгівлю, розваги оголосити національну жалобу, поститися, молитися, каятися, рвати власні душі і серця щоби знайти ВИХІД І ШЛЯХ із цього приниження і безчестя.

Так просто це не минеться.
Це момент істини!

Ми НАЦІЯ і НАРОД, чи ми мовчазне скотське стадо приречене на забій?!
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29.07.2022 21:02 Відповісти
Не можу второпати чому карта держави НОВИЙ ЄРУСАЛИМ з одноіменного проекту ІГОРА ( ГЕРШЕЛЕ) БЕР КУТА чомусь збігається з проектом придуманої в масковському кремлі НОВОРОСІЇ. НОВИЙ ЄРЕСАЛИМ ************ певні кола з Ізраїлю але чому НЄ збігається з Новоросією від РФ
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29.07.2022 23:36 Відповісти
третий заход ?
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29.07.2022 21:22 Відповісти
А що з цього приводу кажуть Лисий,Потап і Іво Бобул ?
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29.07.2022 21:37 Відповісти
Мы отомстим. Мы накажем каждую мразь, которая это планировала, отдавала приказ и исполняла его. Мы это сделаем. И нам помогут наши западные и ближневосточные друзья и партнёры. Но сегодня нам нельзя поддаваться гневу. Месть - это блюдо, которое подают холодным. Мы рассчитаемся с военными преступниками за их дела. Но не будем делать то, что они ждут сейчас. Никаких видео и казней. Мы не они. Нас не запугать и не спровоцировать. Мы победим. И кара настигнет каждую сволочь, когда достойный руководитель Украины даст команду, которая когда-то прозвучала и до сих пор наводит ужас на всех террористов: - «Посылай мальчиков». И тогда воздастся каждому за дела его. Иначе и быть не может.
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30.07.2022 12:31 Відповісти
 
 