Вбивство росіянами наших полонених в Оленівці - злочин, що поза межами будь-якого людського усвідомлення, - Вакарчук
Замовників, організаторів та виконавців вбивства українських полонених в Оленівці рано чи пізно дожене покарання.
Про це заявив лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Звірячі тортури, вбивство сьогодні наших полонених в Оленівці російськими вбивцями - злочин, що поза межами будь-якого людського усвідомлення! Я впевнений, що всіх замовників, організаторів та виконавців цього нелюдського злочину рано чи пізно дожене покарання, як догнало воно Адольфа Айхмана, організатора Голокосту. Нацизм дочекався своєї розплати. Рашизм дочекається своєї. Вже скоро", - заявив Вакарчук.
Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.
В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.
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https://twitter.com/666_mancer/status/1553044762663559169?s=20
тут немає водки
Хто несе за це відповідальність? Знищити 2000 бійців--
це не може ні щим зрівнятися. Орден і звання Героя !
Це над усіма нами, як над тим невідомим героєм вчинили наругу, це вбили нас в Оленівці.
Вони це вчинили навмисно позірно, для того щоби бачили всі і всі були причетні.
Тепер це справп кожного українця, а не тільки Вакарчука і Азова.
Зараз потрібно визначатись, потрібно зупиняти всю нашу нікчемну метушню торгівлю, розваги оголосити національну жалобу, поститися, молитися, каятися, рвати власні душі і серця щоби знайти ВИХІД І ШЛЯХ із цього приниження і безчестя.
Так просто це не минеться.
Це момент істини!
Ми НАЦІЯ і НАРОД, чи ми мовчазне скотське стадо приречене на забій?!