Нацбанк заборонив виставляти на вулиці курс валют, щоб "не розхитувати ситуацію"

Національний банк України звинуватив небанківські установи, які здійснюють обмін готівкової валюти, у штучному підвищенні курсу і ввів обмеження на їх роботу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

"Небанківські установи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, розпочали штучно підвищувати курс у готівковому сегменті валютного ринку, підтримуючи цим фактично існування "банкоматного туризму". Таке підвищення курсу виглядає безпідставним на тлі відносної стабілізації попиту й пропозиції у безготівковому сегменті валютного ринку та може свідчити про винятково спекулятивні підходи до курсоутворення небанківськими установами", - йдеться в повідомленні НБУ

Зважаючи на це, НБУ посилив вимоги до небанківських установ щодо організації торгівлі готівковою валютою. Зокрема, тепер інформація про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют має надаватися населенню лише у форматі копії наказу (розпорядження).

"Ця інформація розміщуватиметься виключно в касах установ та структурних підрозділів. Водночас, небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв'язку забороняється здійснювати інформування про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют поза касами установ та їх структурних підрозділів, привертаючи до них додаткову надмірну увагу будь-якими цифровими значеннями чи символами", – повідомили у Нацбанку.

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Регулятор також відновив обов'язок надання установами інформації про Реєстр приміщень, в яких здійснюються валютні операції, зобов'язав вести відеоспостереження та переглянути технічні вимоги до кас. Також буде посилено контроль за дотриманням вимог щодо здійснення купівлі та продажу валют виключно із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій.