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Нацбанк заборонив виставляти на вулиці курс валют, щоб "не розхитувати ситуацію"

валют,обмін,валюти

Національний банк України звинуватив небанківські установи, які здійснюють обмін готівкової валюти, у штучному підвищенні курсу і ввів обмеження на їх роботу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

"Небанківські установи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, розпочали штучно підвищувати курс у готівковому сегменті валютного ринку, підтримуючи цим фактично існування "банкоматного туризму". Таке підвищення курсу виглядає безпідставним на тлі відносної стабілізації попиту й пропозиції у безготівковому сегменті валютного ринку та може свідчити про винятково спекулятивні підходи до курсоутворення небанківськими установами", - йдеться в повідомленні НБУ

Зважаючи на це, НБУ посилив вимоги до небанківських установ щодо організації торгівлі готівковою валютою. Зокрема, тепер інформація про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют має надаватися населенню лише у форматі копії наказу (розпорядження).

"Ця інформація розміщуватиметься виключно в касах установ та структурних підрозділів. Водночас, небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв'язку забороняється здійснювати інформування про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют поза касами установ та їх структурних підрозділів, привертаючи до них додаткову надмірну увагу будь-якими цифровими значеннями чи символами", – повідомили у Нацбанку.

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Регулятор також відновив обов'язок надання установами інформації про Реєстр приміщень, в яких здійснюються валютні операції, зобов'язав вести відеоспостереження та переглянути технічні вимоги до кас. Також буде посилено контроль за дотриманням вимог щодо здійснення купівлі та продажу валют виключно із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій.

Автор: 

валюта (2394) НБУ (10401) обмін валюти (760)


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Топ коментарі
+84
а..... так табло виноваты? ))))
рашкой засмердело...
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29.07.2022 20:01
+74
Рашка стайл
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29.07.2022 20:00
+67
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29.07.2022 20:09
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Скоро в крамницях щезнуть цінники, а ціну на товар що ви схочете купити вам будуть казати на касі(пошепки- шоб ніхто позаду у черзі не почув!)🙄
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30.07.2022 00:27 Відповісти
Ну вiдкрий крамницю = куплю батон по 100 грн продам по 110 ....
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30.07.2022 00:29 Відповісти
Надо вообще запретить публиковать курсы валют. Пришел доллары менять. Сколько дадут, столько дадут. Курс засекречен.
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30.07.2022 01:00 Відповісти
Нацбанк начинает заниматься куйнёй. Что от выставленного курса военная тайна раскрывается? Такой путинской рашкой запахло… может ещё засекретите на ВВП и фамилию главы банка? Вы что ж думаете что от этих ваших мер курс гривны стабилизируется??? Может просто воровать надо меньше и поддерживать всяких жучар типа каломыйского??
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30.07.2022 01:23 Відповісти
І_Д_І_О_Т_И.

Чи я вже казав це? Ну все одно, ще пару раз для душі:

ідіоти
ідіоти
...ти
...ти
...ти
...ти............
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30.07.2022 01:44 Відповісти
Вонючая, ползучая рашка. Пока бойцы отдают жизни - зеленая шобла тихо но упорно внедряет совок вовсе поры общества.....
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30.07.2022 01:47 Відповісти
Еще что-то тупее они могли придумать? Туалетную бумагу перестаньте печатать и раздавать толстопузым чинушам миллионные зарплаты!
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30.07.2022 02:12 Відповісти
чергове дно пробито зекомандою!
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30.07.2022 03:38 Відповісти
эммм, а что - у нацбанка прям есть такое право? а кассирам по ушам себя хлопать при встрече с клиентами не сказал? еще не время видимо.
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30.07.2022 04:34 Відповісти
Мудро! цілювати той нацбанк до смерти! А табло ховайте.Битимуть. Тільки не те, що ви думаєте
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30.07.2022 05:25 Відповісти
Це ж яка воля!! До прикладу -йдете ви отримувати 100доларів на пошту. А там кажуть-по курсу. А ви-давайте. Дадуть 1=1. Тримайте. Впав. піднімайте
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30.07.2022 05:28 Відповісти
Табло з курсами валют можна замінити лозунгом «не на часі»
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30.07.2022 06:29 Відповісти
Найкращий вихід з "валютних проблем"!? Правильно: голову в пісок!!!
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30.07.2022 07:14 Відповісти
********!!! Других слов нет. Как раз этими дыбильними наказами они и "розхитують ситуацію"...
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30.07.2022 08:34 Відповісти
дерьмакстайл
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30.07.2022 09:02 Відповісти
Вважаю, що розстріляти Зеленського то занадто гуманно.
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30.07.2022 09:11 Відповісти
дебільна заборона по своїй суті
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30.07.2022 09:18 Відповісти
і чого це раніше не здогадалися? Не було б отієї клятої інфляції, і гривня на рівні дойче-марки
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30.07.2022 09:45 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVSvDE5ACAhf7MMX8keT_M2I3m9qg3MNn43eqImKD7SVp-YHIEKHryrs_JplL1YXMfZQaqny185CZtT84O5cV24wR8qsnPwq836ZGUHyRW0-g7J3qvUp329gewItcXBOV0ogAm1P8ZYa1FeWbmON1e1&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZVSvDE5ACAhf7MMX8keT_M2I3m9qg3MNn43eqImKD7SVp-YHIEKHryrs_JplL1YXMfZQaqny185CZtT84O5cV24wR8qsnPwq836ZGUHyRW0-g7J3qvUp329gewItcXBOV0ogAm1P8ZYa1FeWbmON1e1&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid02sjSDNJXg66LH4v5U33ojTXEYoKvhknXGnCSnaddAw7AhCK9kKua91PbAc14CLV3Al?__cft__[0]=AZVSvDE5ACAhf7MMX8keT_M2I3m9qg3MNn43eqImKD7SVp-YHIEKHryrs_JplL1YXMfZQaqny185CZtT84O5cV24wR8qsnPwq836ZGUHyRW0-g7J3qvUp329gewItcXBOV0ogAm1P8ZYa1FeWbmON1e1&__tn__=%2CO%2CP-R 11 ч. ·

Чтобы снизить курс доллара в «обменках», Нацбанк … запретил «обменкам» вывешивать курс на табло.

Самое страшное, когда страной во время войны руководят идиоты
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30.07.2022 09:51 Відповісти
А ещё страшнее, когда идиоты комментируют!
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30.07.2022 12:17 Відповісти
нац банк 95 далі буде...
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01.08.2022 09:28 Відповісти
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