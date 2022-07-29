США внесли до санкційного списку ще двох громадян і чотири компанії з РФ
Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти двох осіб та чотирьох організацій з Росії через їхню роль у "глобальних операціях щодо зловмисного впливу кремля та втручання у вибори".
Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому на сайті відомства у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ці фізичні та юридичні особи відігравали різні ролі у спробах Росії маніпулювати й дестабілізувати Сполучені Штати, а також наших союзників і партнерів, включно з Україною", - зауважується в повідомленні.
Зокрема, до санкційного списку внесені російські організації "Антиглобалістичний рух Росії", Центр підтримки й розвитку суспільних ініціатив "Креативна дипломатія", ТОВ "Іонов Трансконтінентал", Глобальне інформаційне агентство "STOP-Imperialism".
Також санкції запроваджені проти громадян РФ Наталії Бурлінової та Олександра Іонова.
Дії цих осіб та організацій в Мінфіні США пов’язують із виконанням завдань російських спецслужб, зокрема ФСБ. Вони підтримували керовані кремлем операції впливу на США, союзників і партнерів, а також вербували у свої мережі інших людей для виконання конкретних завдань.
Зокрема, зазначається, що Олександр Іонов є співробітником ФСБ, який використовує різні посади й компанії, щоби поширювати дезінформацію кремля, а також докладає інших зусиль з метою шкідливого впливу. Окрім того, він був помічений у взаємодії з "кухарем" путіна Євгеном Пригожиним. Наталія Бурлінова, яка очолює центр "Креативна дипломатія", також пов’язана з російськими спецслужбами та фінансується кремлем.
Організації, включені до списку санкцій, спрямовують свою діяльність, головним чином, на поширення дезінформації в іномовному середовищі.
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