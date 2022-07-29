Після воєнного злочину РФ в Оленівці Порошенко закликав світ надати Україні більше зброї: Маємо зупинити російське чудовисько!
Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту засудити черговий військовий злочин кремля в Оленівці і визнати росію державою-терористом. Порошенко наголосив: санкції проти росії мають посилюватись, і закликав терміново надати Україні ще більше зброї.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Вибух у підконтрольній росії Оленівці, який забрав життя більше п’ятдесяти українських військовополонених, є черговим жахливим воєнним злочином путінського режиму, спрямованим на приховування масових страт та тортур українських воїнів. Це чергове порушення Женевської Конвенції про військовополонених, а також принципів поваги до прав людини, міжнародного права та порядку", – написав Порошенко у Facebook.
"Путінський режим є терористичним і за злочини проти України має бути притягнутим до відповідальності", – наголосив політик.
"Ми закликаємо наших міжнародних партнерів, включаючи Групу Семи, ЄС, а також політичні родини Європейської народної партії та Міжнародного демократичного союзу жорстко засудити останні воєнні злочини путінського режиму, просувати визнання росії країною-терористом та сприяти подальшому посиленню економічних санкцій проти росії, наданню Україні сучасних танків, бойових літаків, далекобійних важких озброєнь для успішного контрнаступу та відновлення територіальної цілісності України. Разом ми маємо зупинити російське чудовисько!", – резюмуав Порошенко.
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Головне
• Вибух у колонії - терористичний акт рф, військова провокація та класична false flag operation. Мета - приховування воєнних злочинів, дискредитація ЗСУ, зрив постачання західної зброї та підвищення напруги в суспільстві.
• ЗСУ завдають ударів винятково по російським військовим об'єктам.
• Евакуація українських воїнів з «Азовсталі» і здача їх у полон відбувалася за посередництва ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ключова умова - зобов'язання росії зберегти життя та здоров'я українських захисників. Її цинічно порушили.
• Є задокументовані докази того, що в Оленівці відбулося організоване вбивство полонених.
• ООН та Червоний Хрест, які виступали гарантами життя та здоров'я українських військовополонених, повинні негайно відреагувати на терористичний акт рф та направити своїх представників на тимчасово окуповані території Донеччини з інспекцією.
А зелена шобла - гниди.
… ПРОКАЦАПЛЕННОМУ ООН И НЕ ЗАИКНУЛСЯ О СТРАШНЕЙШЕМ ПРЕСТУПЛЕНИИ Обязан был сделать заявление и требовать признания РАШИСТОВ СТРАНОЙ ТЕРРОРИСТКОЙ ‼️
Да, жаль, что не Порох президент---такой войны бы не было или мы бы были к ней готовы, а не к шашлыкам найвелычнейшего ничтожества.
Да и оружие Запад давал бы охотнее без уклонистов-дерьмаков-татаровых-демченко и пр. ФСбэшных кадров во власти!
они туда ходят только зарплату от Госдепа проедать и щеки для важности надувать.....
Крысы..Путлерские..вам до Пороха 100 лет шагать...не шагами Маркса Энгельса чЛэнина.
Стадо баранов Бурлаков с Волги...
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У тому, хто це зробив, не може бути жодних сумнівів - це росіяни. Якщо там загиблі - наші хлопці, то ми повинні вимагати видачі їх тіл, або того що зосталось від тіл. І маємо тиснути так, щоб усі розуміли, що ми не зліземо. І якщо це є можливим (невідомо, які там ушкодження) - проводити експертизи. Швидше за все, цих людей заздалегідь катували, вбивали чи навіть вбили.
Також ми маємо вимагати передачі нам наших поранених. Без додаткових умов і обмінів.
Жоден корабель із краденим у нас зерном не повинен сприйматися як нормальний об'єкт. Ми повинні робити все, щоб це зерно не було продане, і ламати Росії всі її схеми.
Буде тяжко, але це наш обов'язок. Помститися. На всіх можливих фронтах помстимося.
Але якщо ви пишете публічно про "в полон більше не брати, Женевських конвенцій не дотримуватись" - ви робите велику послугу
росіянамтварюкам.
Щодо покарання катам (а це кати, а не солдати й офіцери) компетентні люди розберуться (мусять!!!) і без вас. І хай розбираються як слід.
А крики в соцмережах і в телевізорі - це гарне тло для продукування фейків про дії нашої сторони і наше безсилля
Запам'ятаємо : наші військові - не кати і ніколи не будуть ними. Адже ми не росіяни.
Не можете не верещати - підіть покричіть на вулиці та подихайте глибоко. Все ж користі більше.
А ось до кого я маю питання в контексті того, що сталося сьогодні, - так це до МКЧХ.
Як успіхи щодо гарантій безпеки полонених?
І нах*ра ви такі красиві потрібні, якщо в підсумку виходить так, як не повинно.
Хто першим виступить проти Голобородьок: політична сила чи все ж таки військові?
Хотілось би щоб військові, ті все ж таки почнуть стрілять українськіх гнид (привітулі і прокуратурі, СБУ, ДБР), що хоч якось злякає зрадників.
https://mobile.twitter.com/vinnicanin/status/1553043080143577088 2 ч
ГУР: вибухи в Оленівці здійснила «ПВК Вагнера» за командою Пригожина. Якщо хто забув, то нагадаю, що це самі ті вагнерівці, яких Зеленський з Єрмаком врятував від української розвідки.
Ще раз по буквам: ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТА ЄРМАК ЗЛИЛИ ВОРОГУ ОПЕРАЦІЮ УКРАЇНСЬКИХ СПЕЦЛУЖБ.
Але питання зброї так просто не рішаються. Особливо через голову д'єрмака
Підступним терористичним актом було знищено оборонців «Азовсталі» у колонії в Оленівці. Чи зробили це ПВК «Вагнер», чи ФСБ, чи ГРУ - у будь-якому разі це злочин країни-агресора. Уже встановлені і зафіксовані виконавці цього злочину. І ми точно знаємо, хто віддав наказ.
Я закликаю українську владу створити міжнародну слідчу групу для розслідування теракту в Оленівці за прикладом справи МН-17. Тоді у 2014 році ми знайшли, встановили, сформували міжнародну слідчу групу. І вже кінця цього року росіянам-терористам буде винесений вирок по справі МН-17.
Закликаю країни Великої Сімки, НАТО, Європейського Союзу долучитися до прозорого і неупередженого розслідування чергового злочину проти людства, який скоїла країна-агресор. І додати це в процес Гааги, за яким за ґратами має опинитися путін. Саме путін, бо здійснювали це за його наказом.
Ніколи не пробачимо.
https://t.me/PresidentPoroshenko/3782 Петро Порошенко в телеграмі