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Новини Війна
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Після воєнного злочину РФ в Оленівці Порошенко закликав світ надати Україні більше зброї: Маємо зупинити російське чудовисько!

огп,оленівка

Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту засудити черговий військовий злочин кремля в Оленівці і визнати росію державою-терористом. Порошенко наголосив: санкції проти росії мають посилюватись, і закликав терміново надати Україні ще більше зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Вибух у підконтрольній росії Оленівці, який забрав життя більше п’ятдесяти українських військовополонених, є черговим жахливим воєнним злочином путінського режиму, спрямованим на приховування масових страт та тортур українських воїнів. Це чергове порушення Женевської Конвенції про військовополонених, а також принципів поваги до прав людини, міжнародного права та порядку", – написав Порошенко у Facebook.

"Путінський режим є терористичним і за злочини проти України має бути притягнутим до відповідальності", – наголосив політик.

"Ми закликаємо наших міжнародних партнерів, включаючи Групу Семи, ЄС, а також політичні родини Європейської народної партії та Міжнародного демократичного союзу жорстко засудити останні воєнні злочини путінського режиму, просувати визнання росії країною-терористом та сприяти подальшому посиленню економічних санкцій проти росії, наданню Україні сучасних танків, бойових літаків, далекобійних важких озброєнь для успішного контрнаступу та відновлення територіальної цілісності України. Разом ми маємо зупинити російське чудовисько!", – резюмуав Порошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибухи в Оленівці, які спричинили загибель українських військовополонених - беззаперечний акт тероризму з боку РФ, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Порошенко Петро (15180) полонені (2267) Європейська Солідарність (1084) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+41
Петро Олексійович молодець.
А зелена шобла - гниди.
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29.07.2022 20:32
+39
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29.07.2022 20:31
+19
Для початку: ракети на дальність 300км до HIMARS - і чим побільше. HIMARS - безвідмовні
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29.07.2022 20:32
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29.07.2022 20:31 Відповісти
СБУ, ЗСУ, ГУР і Уповноважений з прав людини зробили спільну заяву щодо вбивства полонених у Оленівці.

Головне

• Вибух у колонії - терористичний акт рф, військова провокація та класична false flag operation. Мета - приховування воєнних злочинів, дискредитація ЗСУ, зрив постачання західної зброї та підвищення напруги в суспільстві.

• ЗСУ завдають ударів винятково по російським військовим об'єктам.

• Евакуація українських воїнів з «Азовсталі» і здача їх у полон відбувалася за посередництва ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ключова умова - зобов'язання росії зберегти життя та здоров'я українських захисників. Її цинічно порушили.

• Є задокументовані докази того, що в Оленівці відбулося організоване вбивство полонених.

• ООН та Червоний Хрест, які виступали гарантами життя та здоров'я українських військовополонених, повинні негайно відреагувати на терористичний акт рф та направити своїх представників на тимчасово окуповані території Донеччини з інспекцією.
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29.07.2022 20:54 Відповісти
Петро Олексійович молодець.
А зелена шобла - гниди.
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29.07.2022 20:32 Відповісти
Зеленский ездил в Одессу пропиариться и подлизать ж
… ПРОКАЦАПЛЕННОМУ ООН И НЕ ЗАИКНУЛСЯ О СТРАШНЕЙШЕМ ПРЕСТУПЛЕНИИ Обязан был сделать заявление и требовать признания РАШИСТОВ СТРАНОЙ ТЕРРОРИСТКОЙ ‼️
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29.07.2022 21:10 Відповісти
Воно профан. Яка заява?
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29.07.2022 21:50 Відповісти
Тебе мало котла мариупольского с 3,5 ТЫСЯЧАМИ пленных? Склады, взорванные кацапами вспомнил? А что же ты не вспомнил, как зеленые сдали 20% территории всей страны, как сдали юг и север просрали, сотни тысяч погибших на их совести, и вообще за три года ничего для обороны и армии не сделали???Постоянные договорняки с кацапьем не навпрягают. начиная с Омана и заканчивая Стамбулом?
Да, жаль, что не Порох президент---такой войны бы не было или мы бы были к ней готовы, а не к шашлыкам найвелычнейшего ничтожества.
Да и оружие Запад давал бы охотнее без уклонистов-дерьмаков-татаровых-демченко и пр. ФСбэшных кадров во власти!
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29.07.2022 21:49 Відповісти
Гнида беніна , зтули пельку , бо смердить лаптями від твоіх коментарів
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29.07.2022 22:25 Відповісти
це зедебіл 73%. це гівно-троль подоляка.
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29.07.2022 22:28 Відповісти
пане Вам краще було промовчати за склади, наскільки я пам'ятаю при Порошенко російські гниди зірвали 4 склади, а при Зеленському за пару днів сотню. Така сама ситуація з "котлами". Чого тут тільки варто здача півдня, де два моря з портами, базами відпочинку і всією логістикою опинилася в руках ворога. А АЕС в Енергодарі, це чий "котел"?
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29.07.2022 22:17 Відповісти
Для початку: ракети на дальність 300км до HIMARS - і чим побільше. HIMARS - безвідмовні
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29.07.2022 20:32 Відповісти
Нехай надають ядерну зброю, третій арсенал, який був. Все націлити на рф і потім видаляти цю ракову пухлину рф.
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29.07.2022 21:43 Відповісти
И самое мерзкое что эти террористы и звери являются членами ООН. Нужно значит притензии выставить ООН, так как они тоже получается косвенно причастны к этим убийствам
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29.07.2022 20:32 Відповісти
это полностью атрофированное, аморфное образование....
они туда ходят только зарплату от Госдепа проедать и щеки для важности надувать.....
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29.07.2022 20:43 Відповісти
если бы только членами оон это пол беды самое анекдотичное что страну которую вот вот признают спонсором террористов является членом совбеза оон с правом вето - сюрреализм какой то
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29.07.2022 20:44 Відповісти
в ООН сидять представники сирійського уряду Асада, який зруйнував країну і вбив мільйони своїх співвітчизників. І нічого всі звикли. Як нічого і не було.
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29.07.2022 20:45 Відповісти
Хто крим здав?
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29.07.2022 21:05 Відповісти
Янукович,а ти де 8+ років був?!!
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29.07.2022 21:45 Відповісти
по перше, Чайка - вона жінка; по-друге - вона задавала запитання провокатору. Розбирайся.
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29.07.2022 21:57 Відповісти
ты и сдал, голосуя за яныка в 2010м)))))
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29.07.2022 22:33 Відповісти
А чому зелені почвари не збирають засідання ООН?
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29.07.2022 20:50 Відповісти
Фуфлогоны Ольги ********** не унимаются. Порошенко враг рюZZkoго быдла Шариковых ..
Крысы..Путлерские..вам до Пороха 100 лет шагать...не шагами Маркса Энгельса чЛэнина.
Стадо баранов Бурлаков с Волги...
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29.07.2022 20:55 Відповісти
Я так понял ты себе вождя нашел. Были ленинцы,сталенисты.путинцы . Ты порошенковец?))) Одним словом-коммуняки. Нахрена закон. Вождя подавай.
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30.07.2022 00:11 Відповісти
одна з думок :
///
У тому, хто це зробив, не може бути жодних сумнівів - це росіяни. Якщо там загиблі - наші хлопці, то ми повинні вимагати видачі їх тіл, або того що зосталось від тіл. І маємо тиснути так, щоб усі розуміли, що ми не зліземо. І якщо це є можливим (невідомо, які там ушкодження) - проводити експертизи. Швидше за все, цих людей заздалегідь катували, вбивали чи навіть вбили.
Також ми маємо вимагати передачі нам наших поранених. Без додаткових умов і обмінів.

Жоден корабель із краденим у нас зерном не повинен сприйматися як нормальний об'єкт. Ми повинні робити все, щоб це зерно не було продане, і ламати Росії всі її схеми.
Буде тяжко, але це наш обов'язок. Помститися. На всіх можливих фронтах помстимося.

Але якщо ви пишете публічно про "в полон більше не брати, Женевських конвенцій не дотримуватись" - ви робите велику послугу росіянам тварюкам.

Щодо покарання катам (а це кати, а не солдати й офіцери) компетентні люди розберуться (мусять!!!) і без вас. І хай розбираються як слід.
А крики в соцмережах і в телевізорі - це гарне тло для продукування фейків про дії нашої сторони і наше безсилля

Запам'ятаємо : наші військові - не кати і ніколи не будуть ними. Адже ми не росіяни.
Не можете не верещати - підіть покричіть на вулиці та подихайте глибоко. Все ж користі більше.

А ось до кого я маю питання в контексті того, що сталося сьогодні, - так це до МКЧХ.
Як успіхи щодо гарантій безпеки полонених?
І нах*ра ви такі красиві потрібні, якщо в підсумку виходить так, як не повинно.
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29.07.2022 20:56 Відповісти
все ж таки потрібно автора вказувати, особливо адекватного
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29.07.2022 22:04 Відповісти
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29.07.2022 21:08 Відповісти
То тварі, як і Верховне Чмо.
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29.07.2022 21:55 Відповісти
друже час нам ядерну поставлять
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29.07.2022 21:13 Відповісти
А хто такий
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29.07.2022 22:14 Відповісти
Тут лише 1 запитання.
Хто першим виступить проти Голобородьок: політична сила чи все ж таки військові?
Хотілось би щоб військові, ті все ж таки почнуть стрілять українськіх гнид (привітулі і прокуратурі, СБУ, ДБР), що хоч якось злякає зрадників.
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29.07.2022 21:25 Відповісти
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29.07.2022 21:54 Відповісти
тварь пузата...
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29.07.2022 21:35 Відповісти
Цілий Свинарчук (тварь пузата) керує у ВРУ,і цей монозбрід лайнодавів до тями привести не може!
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29.07.2022 21:49 Відповісти
Kurt Wootz@vinnicanin

https://mobile.twitter.com/vinnicanin/status/1553043080143577088 2 ч

ГУР: вибухи в Оленівці здійснила «ПВК Вагнера» за командою Пригожина. Якщо хто забув, то нагадаю, що це самі ті вагнерівці, яких Зеленський з Єрмаком врятував від української розвідки.
Ще раз по буквам: ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТА ЄРМАК ЗЛИЛИ ВОРОГУ ОПЕРАЦІЮ УКРАЇНСЬКИХ СПЕЦЛУЖБ.
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29.07.2022 21:37 Відповісти
То може треба поїхати Пороху,і особистим спілкуваням Президента з політиками прискорити постачаня зброї одразу до ЗСУ, оминаючи ОПу зезидента,який вже нема віри?
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29.07.2022 21:53 Відповісти
він це тайком і робить. Якраз це він, на відмінну від свого волонтерства та меценатства - і не афішує, і не піариться на цьому.
Але питання зброї так просто не рішаються. Особливо через голову д'єрмака
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29.07.2022 22:03 Відповісти
Коли Зеленський віддавав наказ "Азову" здатись, він прекрасно розумів , що більшість їх буде знищена. Оленівка - це лише те, що ми бачимо.
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29.07.2022 21:57 Відповісти
что правда то правда, больше оружия и снарядов к ним
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29.07.2022 22:26 Відповісти
..Требую ввести 82 Бригаду США в Ukrainu
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30.07.2022 08:23 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/07/30/poroshenko-zaklykav-stvoryty-mizhnarodnu-slidchu-grupu-dlya-rozsliduvannya-vbyvstva-azovcziv-v-olenivczi-za-prykladom-spravy-mh17/ Порошенко закликав створити міжнародну слідчу групу для розслідування вбивства «азовців» в Оленівці - за прикладом справи MH17

Підступним терористичним актом було знищено оборонців «Азовсталі» у колонії в Оленівці. Чи зробили це ПВК «Вагнер», чи ФСБ, чи ГРУ - у будь-якому разі це злочин країни-агресора. Уже встановлені і зафіксовані виконавці цього злочину. І ми точно знаємо, хто віддав наказ.
Я закликаю українську владу створити міжнародну слідчу групу для розслідування теракту в Оленівці за прикладом справи МН-17. Тоді у 2014 році ми знайшли, встановили, сформували міжнародну слідчу групу. І вже кінця цього року росіянам-терористам буде винесений вирок по справі МН-17.
Закликаю країни Великої Сімки, НАТО, Європейського Союзу долучитися до прозорого і неупередженого розслідування чергового злочину проти людства, який скоїла країна-агресор. І додати це в процес Гааги, за яким за ґратами має опинитися путін. Саме путін, бо здійснювали це за його наказом.

Ніколи не пробачимо.

https://t.me/PresidentPoroshenko/3782 Петро Порошенко в телеграмі
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30.07.2022 23:44 Відповісти
 
 