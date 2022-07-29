Після воєнного злочину РФ в Оленівці Порошенко закликав світ надати Україні більше зброї: Маємо зупинити російське чудовисько!

Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту засудити черговий військовий злочин кремля в Оленівці і визнати росію державою-терористом. Порошенко наголосив: санкції проти росії мають посилюватись, і закликав терміново надати Україні ще більше зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Вибух у підконтрольній росії Оленівці, який забрав життя більше п’ятдесяти українських військовополонених, є черговим жахливим воєнним злочином путінського режиму, спрямованим на приховування масових страт та тортур українських воїнів. Це чергове порушення Женевської Конвенції про військовополонених, а також принципів поваги до прав людини, міжнародного права та порядку", – написав Порошенко у Facebook.

"Путінський режим є терористичним і за злочини проти України має бути притягнутим до відповідальності", – наголосив політик.

"Ми закликаємо наших міжнародних партнерів, включаючи Групу Семи, ЄС, а також політичні родини Європейської народної партії та Міжнародного демократичного союзу жорстко засудити останні воєнні злочини путінського режиму, просувати визнання росії країною-терористом та сприяти подальшому посиленню економічних санкцій проти росії, наданню Україні сучасних танків, бойових літаків, далекобійних важких озброєнь для успішного контрнаступу та відновлення територіальної цілісності України. Разом ми маємо зупинити російське чудовисько!", – резюмуав Порошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибухи в Оленівці, які спричинили загибель українських військовополонених - беззаперечний акт тероризму з боку РФ, - Генштаб ЗСУ