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Новини Війна
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Розгорнуті Росією в Україні сили є недостатніми для досягнення заявленої цілі по зміщенню уряду у Києві, - розвідка ЗС Канади

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Росія не має в Україні достатніх сил, які би привели до зміни влади в Києві.

Про це повідомляє розвідувальне управління Збройних сил Канади.ю інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі розгорнуті Росією в Україні сили є недостатніми для досягнення їх заявленої цілі зміщення уряду у Києві", - заявили розвідники. Зазначається, що "Росія й надалі матиме складнощі із досягненням навіть скромного тактичного успіху на східному та південному фронтах".

При цьому РФ уже не має достатніх резервів для посилення свого угруповання.

"Практично всі російські армійські підрозділи залучені до дій в Україні. Втрати більшості російських армійських підрозділів настільки високі, що їм навіть не вдається знайти достатню кількість непідготовлених новобранців, аби поповнити розгорнуті підрозділи", - наголосили у Збройних силах Канади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через брак бойової піхоти Росія залучає "вагнерівців" до війни в Україні, - британська розвідка

Це призводить й до суттєвого зменшення кількості учасників великих російських стратегічних військових навчань "Восток".

"Ми очікуємо, що цьогорічні навчання "Восток" будуть значно меншими за попередні, переважно через значну нестачу у Росії сил, зумовлену високими втратами в Україні. Під час минулих навчань "Восток" у 2018 Москва направила для участі в них 300 тис. осіб", - ідеться у повідомленні.

Також читайте: У Росії, щоб продемонструвати відсутність проблем з комплектуванням армії, проведуть навчання "Схід-2022"

Автор: 

армія рф (17502) Канада (2202) розвідка (3866)


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Топ коментарі
+12
Зрадники в оп допомогають
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29.07.2022 20:44
+10
Вони не збираються воювати з урядом, хоч і декларують це. Все таки демократичний світ дуже наївний і вірить у правила гри .

Зміщення нібито уряду (як вони пропагандують режиму) це прикриття геноциду українського народу.
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29.07.2022 20:46
+9
русні пізда
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29.07.2022 20:43
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Удивили. Капитан Очевидность просто какойто
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29.07.2022 20:43 Відповісти
русні пізда
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29.07.2022 20:43 Відповісти
Зрадники в оп допомогають
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29.07.2022 20:44 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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29.07.2022 20:45 Відповісти
Хоть миллион двухсотых привези - им пофиг.
Когда наши звонят матерям и говорят что их орченок погиб - они бухие и им пофиг. Там насрать на потери.
Да, они дохнуть, но землю по чуть-чуть у нас забирают, а мы ничего не можем с этим сделать кроме сказок о будущем страшном контрнаступлении
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29.07.2022 20:49 Відповісти
В смысле одного Ермака мало ? Так он и не один .
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29.07.2022 20:46 Відповісти
Вони не збираються воювати з урядом, хоч і декларують це. Все таки демократичний світ дуже наївний і вірить у правила гри .

Зміщення нібито уряду (як вони пропагандують режиму) це прикриття геноциду українського народу.
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29.07.2022 20:46 Відповісти
Спасибо за точный прогноз, не прошло и пол-года.
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29.07.2022 20:46 Відповісти
То поворушіть трохи кацапів зі сходу. І разом переможемо. ?
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29.07.2022 20:48 Відповісти
та нет уж! оставьте нам это удовольствие!
но это будет на десерт......, после мясных блюд......
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29.07.2022 20:49 Відповісти
заіпали ці розвідки усіх стран!!!!!! Країну вбивають, мешканців вбивають, а вони все розвідують і розвідують, гаранти будапештські срані. Та й будапешт та ще путінська підстілка.
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29.07.2022 20:52 Відповісти
зеленський на страту росією 50+ Азовців досі не відреагував. Розумію - складно вигадати формулювання, яке пояснить, як так вийшло, що росіся вбиває евакуйованих військових (
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29.07.2022 20:57 Відповісти
Він має вигадати формулювання з поясненнями чому недорашка таке зробила ? Він, а не брехливе *****, яке обіцяло ставитися до військовополонених так, як усі цивілізовані країни ? Ти у своєму розумі ? Ще напиши, що він особисто їх стратив.
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29.07.2022 21:18 Відповісти
Думаю що сьогодні вночі буде бавовна.
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29.07.2022 21:37 Відповісти
Якщо в ОПі гороху наїдяться.
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29.07.2022 21:54 Відповісти
Єдиний вихід для них - застосувати на всіх напрямках наступу тактичну ядерну зброю. А потім перейти у наступ.
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29.07.2022 21:01 Відповісти
Якби це можна було отак просто зробити- вже б застосували. В тих же Х-22 є "спеціальна" БЧ.
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29.07.2022 21:40 Відповісти
Хотел бы я посмотреть на цели для ТЯО. Скупчень наших войск нигде нет. А облако радиоактивных осадков понесет куда угодно
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29.07.2022 23:16 Відповісти
Киев показал, как нужно поступать с орками. Харьков - не первая столица, а придуманная коммуно-фашистами, временная столица УССР.
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29.07.2022 21:55 Відповісти
Ехал бы ты на землю обетованную и не сеял тут зраду. Группировка орков в Херсоне обречена.
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29.07.2022 22:00 Відповісти
Поясни!
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29.07.2022 22:49 Відповісти
Любое наступление на кратно превосходящего тебя в авиации, ракетах и пушках противника - самоубийство. Чего тут пояснять? Если Вы про Киев и прочий Чернигов, то там мы не наступали, а занимали оставленные орками территории. Под Херсоном же выстроенная оборона, это не одно и то же.
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29.07.2022 23:06 Відповісти
А на учения можно пожарников из МЧС отправить. Шойгу не заметит разницы.
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29.07.2022 21:54 Відповісти
значит москали хотят сместить своего агента фсб Штирлица-Ермака и для этого у них недостаточно сил
🤣🤣🤣🤣🤣😭
***... разведчики вы куевы 👎👎👎 ну что вы пи..дите долбо бы.
поезжайте в Киев и фсе
поезжайте в Киев и фсе
нет. вы поезжайте и спросите
- что делали Зеленский, Ермак и прочие фсбшные арахамии когда Небесную сотну расстреливали на Майдне? и из какой задницы они вылезли
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29.07.2022 21:54 Відповісти
Фигассе канадцы шустрые! И шести месяцев не прошло, а они уже во всем разобрались.
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29.07.2022 22:16 Відповісти
В Канаді є розвідка?

Складається враження, що ця розвідка дуже засмучена своїми розвідданими.
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29.07.2022 23:17 Відповісти
 
 