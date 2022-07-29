Розгорнуті Росією в Україні сили є недостатніми для досягнення заявленої цілі по зміщенню уряду у Києві, - розвідка ЗС Канади
Росія не має в Україні достатніх сил, які би привели до зміни влади в Києві.
Про це повідомляє розвідувальне управління Збройних сил Канади.ю інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наразі розгорнуті Росією в Україні сили є недостатніми для досягнення їх заявленої цілі зміщення уряду у Києві", - заявили розвідники. Зазначається, що "Росія й надалі матиме складнощі із досягненням навіть скромного тактичного успіху на східному та південному фронтах".
При цьому РФ уже не має достатніх резервів для посилення свого угруповання.
"Практично всі російські армійські підрозділи залучені до дій в Україні. Втрати більшості російських армійських підрозділів настільки високі, що їм навіть не вдається знайти достатню кількість непідготовлених новобранців, аби поповнити розгорнуті підрозділи", - наголосили у Збройних силах Канади.
Це призводить й до суттєвого зменшення кількості учасників великих російських стратегічних військових навчань "Восток".
"Ми очікуємо, що цьогорічні навчання "Восток" будуть значно меншими за попередні, переважно через значну нестачу у Росії сил, зумовлену високими втратами в Україні. Під час минулих навчань "Восток" у 2018 Москва направила для участі в них 300 тис. осіб", - ідеться у повідомленні.
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Когда наши звонят матерям и говорят что их орченок погиб - они бухие и им пофиг. Там насрать на потери.
Да, они дохнуть, но землю по чуть-чуть у нас забирают, а мы ничего не можем с этим сделать кроме сказок о будущем страшном контрнаступлении
Зміщення нібито уряду (як вони пропагандують режиму) це прикриття геноциду українського народу.
но это будет на десерт......, после мясных блюд......
🤣🤣🤣🤣🤣😭
***... разведчики вы куевы 👎👎👎 ну что вы пи..дите долбо бы.
поезжайте в Киев и фсе
поезжайте в Киев и фсе
нет. вы поезжайте и спросите
- что делали Зеленский, Ермак и прочие фсбшные арахамии когда Небесную сотну расстреливали на Майдне? и из какой задницы они вылезли
Складається враження, що ця розвідка дуже засмучена своїми розвідданими.