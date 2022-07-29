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Кулеба чекає реакції ООН на вбивство в Оленівці українських полонених з "Азовсталі"

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ООН відвідати колонію в Оленівці задля встановлення всіх фактів скоєного російськими військами злочину, а Міжнародний комітет Червого Хреста - перевірити всіх українських військовополонених.

Про це глава української дипломатії написав у Твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я закликаю ООН, яка сприяла евакуації українських військовослужбовців з "Азовсталі", рішуче засудити Росію за обстріл Оленівської колонії та відвідати місце для встановлення всіх фактів цього жахливого злочину. Я також закликаю МКЧХ перевірити всіх українських військовополонених", - зазначив Кулеба.

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Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

Автор: 

ООН (3358) Кулеба Дмитро (3604) полонені (2267) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+13
а ми чекаєм реакціїї найвеличнішого
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29.07.2022 20:52
+12
Повторюю вчергове-ООН наразі просто лайНОО нажаль...
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29.07.2022 20:52
+11
марно... обєспокоіность і озабоченость...
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29.07.2022 20:51
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марно... обєспокоіность і озабоченость...
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29.07.2022 20:51 Відповісти
А працювати не пробував
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29.07.2022 20:51 Відповісти
СБУ, ЗСУ, ГУР і Уповноважений з прав людини зробили спільну заяву щодо вбивства полонених у Оленівці. Головне

• Вибух у колонії - терористичний акт рф, військова провокація та класична false flag operation. Мета - приховування воєнних злочинів, дискредитація ЗСУ, зрив постачання західної зброї та підвищення напруги в суспільстві.

• ЗСУ завдають ударів винятково по російським військовим об'єктам.

• Евакуація українських воїнів з «Азовсталі» і здача їх у полон відбувалася за посередництва ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ключова умова - зобов'язання росії зберегти життя та здоров'я українських захисників. Її цинічно порушили.

• Є задокументовані докази того, що в Оленівці відбулося організоване вбивство полонених.

• ООН та Червоний Хрест, які виступали гарантами життя та здоров'я українських військовополонених, повинні негайно відреагувати на терористичний акт рф та направити своїх представників на тимчасово окуповані території Донеччини з інспекцією.
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29.07.2022 20:51 Відповісти
Скажіть, будь ласка, хто сумнівався, що кацапам не можна вірити?! І тоді коли "евакуювали" Азовців?! Вони нелюди, без сумнівів. А ті хто Наказав "евакуйовуватись"? Вони хто?
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29.07.2022 21:03 Відповісти
Повірили не кацапії, а ООН та ЧХ, бо інших варіантів не було.
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29.07.2022 21:11 Відповісти
поркудахтала очередная экспердша
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29.07.2022 21:53 Відповісти
Тоді коли вже потрапили у пастку, дійсно, не було. А от як до пастки дійшло - мовчок. Не на часі.
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29.07.2022 22:37 Відповісти
Повторюю вчергове-ООН наразі просто лайНОО нажаль...
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29.07.2022 20:52 Відповісти
Неможливо нічого зробити державі з величезним арсеналом ядерної зброї. Про це в ООН ніколи не думали.
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29.07.2022 20:55 Відповісти
Ну кацапы на это и рассчитывают. Что никто им не будет ничего делать, а они, наоборот, будут делать, что захотят. Пока что работает.
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29.07.2022 21:00 Відповісти
Ще можна спробувати "просто пєрєстать стрілять".
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29.07.2022 22:39 Відповісти
а ми чекаєм реакціїї найвеличнішого
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29.07.2022 20:52 Відповісти
Вечером виступлєніє.
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29.07.2022 20:57 Відповісти
Напоминаю, что в это время Арахамия от имени Украины отбеливает кошелёк Тупина и ФСБ Рабиновича и снимает санкции с московии, потому что тот типа такой хороший и якобы людей спасает. Вот такой прикол, согласитесь.
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29.07.2022 21:37 Відповісти
Причому безкорисливо.
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29.07.2022 22:41 Відповісти
То хай найвеличніший ще раз у очі ***** зазирне. Може знову мир побачить...
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29.07.2022 20:54 Відповісти
і профілактично по аеродромах бульбостану..ібо нєюх..
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29.07.2022 20:57 Відповісти
самая глубокая озабоченность!
такая глубокая, шо пробивает дно Марианской впадины.....
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29.07.2022 20:54 Відповісти
Реакцією буде белькотіння із вживанням слова "занепокоєння"
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29.07.2022 20:57 Відповісти
нічого..найвеличнший вечірніми відосиками відповість
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29.07.2022 20:58 Відповісти
Кацапью далеко не впервой уничтожать пленных. В том числе Катынь, где расстреляли десятки тысяч пленных польских офицеров.

И убийства военнопленных это только частный случай убийств ими. А массовые убийства украинских патриотов в 30 годах, голодомор 33. А геноцид, через повальные убийства, отдельного этноса новгородцев иваном грозным.

Kassap по тюркски это мясник, убийца. Это слово к ним возникло после резни войсками ивана грозного в Казани. Они обещали защитникам, что если те сдадутся, то не будет террора. Когда те сдались, кацапье устроило резню.

Андрей боголюбский, иван грозный, сталин, путин - это естественные вожди у кацапья. У них запрос на таких вождей-убийц.

Программа убийц проходит через ДНК их народа через столетия.
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29.07.2022 20:57 Відповісти
о..я ж кажу - Новгород - то ісконно українські землі...Великий князь Київський і Князь Новгородський Володимир Хреститель..
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29.07.2022 21:02 Відповісти
чекає, закликає, просе і пздить, чекає, закликає, просе і пздить. трускавецька школа.
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29.07.2022 20:57 Відповісти
Українці які до сих пір розмовляють россійською, повинні провести всеукраїньський флешмоб - я не говорю мовою вбивць та нацистів. Це для кацапів буде вагомим ляпасом у відповідь.
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29.07.2022 20:58 Відповісти
Тебя за этот комент Дерьмак пайки лишит.

https://korrespondent.net/ukraine/4489754-veduschaia-kanala-Freedom-poprosyla-hlavu-poltavskoi-oha-hovoryt-po-russky На русскоязычном украинском канале Freedom ведущая попросила главу Полтавской ОГА не говорить на украинском языке, мотивируя это тем, что канал «вещает для всего мира».
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29.07.2022 21:02 Відповісти
Ага.. ударим автопробегом по бездорожью ! кацапы только поржут. Им уже давно насрать, на каком языке говорят их жертвы. Отвечать надо ракетами по Белгороду.
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29.07.2022 21:06 Відповісти
По казани, сыктывкару, чите и улан уде
А белгород - это Украина
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29.07.2022 21:16 Відповісти
ООН обеспокоится или очень обеспокоится?
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29.07.2022 20:58 Відповісти
проводять нараду з питання обєспокоєния
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29.07.2022 21:03 Відповісти
А народ чекае на реакцію нашего гавнокомандувача чи буде так як з Журавлем ?
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29.07.2022 20:58 Відповісти
Зелень снимет санкции с Рабиновича и позволит поставлять авиазапчасти в московию. Аречтович расскажет, что всё относительно и т.п.
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29.07.2022 21:40 Відповісти
мають виступити ті, хто гарантував і обіцяв...
хто же вигадав таку ... таке... такий вихід з оточення?
ті хто вижив і тоді і зараз думаю шкодують... бо стільки мук і знущань перетерпіли, щоби побачити це жахіття смерті їх побратимів....
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29.07.2022 21:01 Відповісти
А вечерний гундосик уже был, или ещё не было ?
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29.07.2022 21:01 Відповісти
казали вам лядьям не дороги будувати, а армію озброювати
зараз би валили по кацапах своєю зброєю і не чекали одобрямсів від ООН
змусили нас побиратись і просити милостиню..
ненавиджу вас так само як і кляту кацапню.
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29.07.2022 21:01 Відповісти
Кожен з присутніх знає, яка буде реакція. Ми засуджуємо дії росії. Нє, не так. Ми рішуче засуджуємо дії російських військових. Слово в слово буде.
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29.07.2022 21:01 Відповісти
***** вони вже були закатовані. Це саме то і було. Приховування злочину.
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29.07.2022 21:05 Відповісти
ООН нет такой организации пока мордор имеет право вето в Совбезе ООН
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29.07.2022 21:05 Відповісти
Україна повинна заблокувати експорт зерна поки є ця організвція оон -посібник держави терориста кацапії, яка гарантувала безпеку полонених, і яка тепер буде маститися жиром щоб вислизнути. це одне й теж рашка і оон. в них один хазяїн
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29.07.2022 21:06 Відповісти
Лучше примите быстро закон избавляющий от наказания за убийство любого кто называет себя русским!
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29.07.2022 21:09 Відповісти
Такий закон є - правда, не дослівно так, але суть та.
Це недоторканність усіх суддів, депутантів.... Вони можуть безкарно робити все, що хочуть.
І з початку отримання незалежності всі БЕЗ ВИНЯТКУ президенти, які обіцяли ХОЧА Б це уродство ліквідувати, виявились брехунами.
Чому хоча б один президент не відповів за свою брехню?
Якщо б усі при владі відповідали за свої вчинки, то й війна була б неможливою.
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30.07.2022 10:25 Відповісти
На передову, там чекати буде значно продуктивніше.
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29.07.2022 21:20 Відповісти
Знову воно в твіттері веде міжнародну дипломатію...
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29.07.2022 21:21 Відповісти
Денисова голосно голосно говорила про злочинини і де вона? В ОП сидять колоборанти і зрадники. Їм пох. на життя Азовців.
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29.07.2022 21:38 Відповісти
Великі іноземні змі особливо нічого не написали про ці події, тільки - " рашисти й Українці звиновачують одне одного в обстрілі в'язниці", потрібен інформаційний супровід в іноземній пресі інакше всім буде начхати.
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29.07.2022 21:48 Відповісти
А Зе актор таки всрався, відосиків щось не видно ....
Йому гарно "подякують" за видачу на смерть Азовців.
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29.07.2022 21:59 Відповісти
не чекай, Кулебо, бо діждеш сраної немочі
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29.07.2022 22:02 Відповісти
GARANTY - в перекладі з агліцької значить "ніякої відповідальності"
так було з міморандумом, так і з усім іншим
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29.07.2022 22:03 Відповісти
Кацапам немає прощення, звичайно це вони зробили. А сьогодні вже немає питань у Володі до Петра Олексійовича "хто відповість за Іловайськ?". Звичайно за Іловайськ має відповідати путін і його терористи, але як це перед баранами 73; робив Володя? Сьогодні логічно по його аналогії запитати у Володі "хто відповість за "Азовців"? Хто відповість за Маріуполь? А хто відповість за південь?
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29.07.2022 22:09 Відповісти
Какая может быть реакция у немощного старца который всего боится.
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29.07.2022 22:43 Відповісти
Червоний хрест, ООН... шукайте винного (((. У мене питаннячко: а наші, ті,хто повірив отим "гарантам" будуть нести відповідальність? Ті, хто фактично здав (нам доводили - вивели) у полон та просив менше говорити, бо заважають процесу обміну (величезний секрет!?!?!)?
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29.07.2022 22:43 Відповісти
Сотні коментарів, а сенсу - нуль.
Про ООН, гаранти...
А хто відповідальний в першу чергу?
Якщо б в Німеччині , Америці .. скоїлось подібне - міністр оборони мінімум був у відставці.
В Україні нічого не зміниться на краще доти, доки кожний при владі не буде відповідати.
Не здатний міністр оборони керувати так, щоб звільнити захоплені території - ЗВІЛЬНИ МІСЦЕ для ТОГО, ХТО ЗДАТНИЙ.
НЕ пішов з посади вчасно перед здачею Маріуполя та "Азова" росіянам - будь ласка , до в"язниці. І це ще м"яко за такі важливі наслідки
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29.07.2022 23:05 Відповісти
Ау ООН! ООН, ти де? Ти є? Ти існуєш?
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29.07.2022 23:11 Відповісти
Кулеба, ти тільки зараз згадав про українських полонених в Оленівці?!
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29.07.2022 23:14 Відповісти
Ага, "глибоке занепокоєння".
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29.07.2022 23:42 Відповісти
Жді, кулєба, жді.
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30.07.2022 07:17 Відповісти
Ждун...
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30.07.2022 09:47 Відповісти
 
 