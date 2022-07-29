Кулеба чекає реакції ООН на вбивство в Оленівці українських полонених з "Азовсталі"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ООН відвідати колонію в Оленівці задля встановлення всіх фактів скоєного російськими військами злочину, а Міжнародний комітет Червого Хреста - перевірити всіх українських військовополонених.
Про це глава української дипломатії написав у Твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я закликаю ООН, яка сприяла евакуації українських військовослужбовців з "Азовсталі", рішуче засудити Росію за обстріл Оленівської колонії та відвідати місце для встановлення всіх фактів цього жахливого злочину. Я також закликаю МКЧХ перевірити всіх українських військовополонених", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.
В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.
Будь ласка, зачекайте...
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• Вибух у колонії - терористичний акт рф, військова провокація та класична false flag operation. Мета - приховування воєнних злочинів, дискредитація ЗСУ, зрив постачання західної зброї та підвищення напруги в суспільстві.
• ЗСУ завдають ударів винятково по російським військовим об'єктам.
• Евакуація українських воїнів з «Азовсталі» і здача їх у полон відбувалася за посередництва ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ключова умова - зобов'язання росії зберегти життя та здоров'я українських захисників. Її цинічно порушили.
• Є задокументовані докази того, що в Оленівці відбулося організоване вбивство полонених.
• ООН та Червоний Хрест, які виступали гарантами життя та здоров'я українських військовополонених, повинні негайно відреагувати на терористичний акт рф та направити своїх представників на тимчасово окуповані території Донеччини з інспекцією.
такая глубокая, шо пробивает дно Марианской впадины.....
И убийства военнопленных это только частный случай убийств ими. А массовые убийства украинских патриотов в 30 годах, голодомор 33. А геноцид, через повальные убийства, отдельного этноса новгородцев иваном грозным.
Kassap по тюркски это мясник, убийца. Это слово к ним возникло после резни войсками ивана грозного в Казани. Они обещали защитникам, что если те сдадутся, то не будет террора. Когда те сдались, кацапье устроило резню.
Андрей боголюбский, иван грозный, сталин, путин - это естественные вожди у кацапья. У них запрос на таких вождей-убийц.
Программа убийц проходит через ДНК их народа через столетия.
https://korrespondent.net/ukraine/4489754-veduschaia-kanala-Freedom-poprosyla-hlavu-poltavskoi-oha-hovoryt-po-russky На русскоязычном украинском канале Freedom ведущая попросила главу Полтавской ОГА не говорить на украинском языке, мотивируя это тем, что канал «вещает для всего мира».
А белгород - это Украина
хто же вигадав таку ... таке... такий вихід з оточення?
ті хто вижив і тоді і зараз думаю шкодують... бо стільки мук і знущань перетерпіли, щоби побачити це жахіття смерті їх побратимів....
зараз би валили по кацапах своєю зброєю і не чекали одобрямсів від ООН
змусили нас побиратись і просити милостиню..
ненавиджу вас так само як і кляту кацапню.
Це недоторканність усіх суддів, депутантів.... Вони можуть безкарно робити все, що хочуть.
І з початку отримання незалежності всі БЕЗ ВИНЯТКУ президенти, які обіцяли ХОЧА Б це уродство ліквідувати, виявились брехунами.
Чому хоча б один президент не відповів за свою брехню?
Якщо б усі при владі відповідали за свої вчинки, то й війна була б неможливою.
Йому гарно "подякують" за видачу на смерть Азовців.
так було з міморандумом, так і з усім іншим
Про ООН, гаранти...
А хто відповідальний в першу чергу?
Якщо б в Німеччині , Америці .. скоїлось подібне - міністр оборони мінімум був у відставці.
В Україні нічого не зміниться на краще доти, доки кожний при владі не буде відповідати.
Не здатний міністр оборони керувати так, щоб звільнити захоплені території - ЗВІЛЬНИ МІСЦЕ для ТОГО, ХТО ЗДАТНИЙ.
НЕ пішов з посади вчасно перед здачею Маріуполя та "Азова" росіянам - будь ласка , до в"язниці. І це ще м"яко за такі важливі наслідки