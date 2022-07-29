Кулеба чекає реакції ООН на вбивство в Оленівці українських полонених з "Азовсталі"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ООН відвідати колонію в Оленівці задля встановлення всіх фактів скоєного російськими військами злочину, а Міжнародний комітет Червого Хреста - перевірити всіх українських військовополонених.

Про це глава української дипломатії написав у Твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я закликаю ООН, яка сприяла евакуації українських військовослужбовців з "Азовсталі", рішуче засудити Росію за обстріл Оленівської колонії та відвідати місце для встановлення всіх фактів цього жахливого злочину. Я також закликаю МКЧХ перевірити всіх українських військовополонених", - зазначив Кулеба.

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Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.