Блінкен попередив Лаврова про нові санкції у разі приєднання Росією окупованих територій України

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні я провів розмову з російським міністром закордонних справ Лавровим. Розмова була прямою і відвертою", - сказав Блінкен.

Держсекретар США заявив, що передав Лаврову, що Вашингтон запровадить нові санкції у разі приєднання Росією українських територій.

"Я також прояснив міністру закордонних справ Лаврову, що у світлі останніх заяв Кремля про плани подальшої анексії українських територій... ми введемо додаткові значні заходи проти Росії, якщо вона здійснюватиме задумане", - сказав він.

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Також Блінкен обговорював з Лавровим долю засуджених у РФ американських громадян Грайнер та Уїлана.