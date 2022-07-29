Блінкен попередив Лаврова про нові санкції у разі приєднання Росією окупованих територій України
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні я провів розмову з російським міністром закордонних справ Лавровим. Розмова була прямою і відвертою", - сказав Блінкен.
Держсекретар США заявив, що передав Лаврову, що Вашингтон запровадить нові санкції у разі приєднання Росією українських територій.
"Я також прояснив міністру закордонних справ Лаврову, що у світлі останніх заяв Кремля про плани подальшої анексії українських територій... ми введемо додаткові значні заходи проти Росії, якщо вона здійснюватиме задумане", - сказав він.
Також Блінкен обговорював з Лавровим долю засуджених у РФ американських громадян Грайнер та Уїлана.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
НАХІБА НАМ СТІКО ЩАСТЯ?
ХАЙ ЇХ КИТАЙ ЇСТЬ
@prof_preobr
·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1552995874766200835 5 ч
Встреча Лаврова со СМИ сегодня на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На встречу пришли: Первый канал, НТВ, Россия1, Russia Today, Звезда. Понимаете? Даже СМИ Китая, Индии, Казахстана глава МИД России абсолютно не нужен.
Это и есть изоляция страны.
Не санкциями нужно пугать, а дать нам столько оружия, чтобы мы их выгнали в кратчайшие сроки. А не заявлять на весь мир что больше 25 химарсов нам не дадут
@latiniano
·
https://twitter.com/latiniano/status/1552682249191100416 28 июл.
а представляете себе, если бы у русских сейчас был равный по ракетной силе противник, перевёрнутые колясочки на Арбате и мамаши, мечущиеся среди горящих обломков в поисках своих детей а я хорошо представляю..
конь доложить своєму господарю фюреру що сша слабкі і можна далі вбивати людей, катувати, грабувати і захоплювати,
і китаю буде сигнал,
після захоплень інших держав просто побалакають що так не можна і все
Ответка по Москве и Питеру и не надо санкций
ни, то ми можемо несподівано знайти ядерну зброю у старих занедбаних ракетних шахтах десь на заході України. )))
Ну, і сказати, шо "ето нє ми!".