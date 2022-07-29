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Новини Війна
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Українські захисники вимагають від ООН та Червоного Хреста відправити представників в Оленівку: ви виступали гарантами життя військовополонених, - спільна заява

оленівка

Після вбивства російськими окупантами військовополонених в Оленівці, українські захисники вимагають, аби ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських воїнів, направили своїх представників в колонію, де росіяни утримують захисників.

Про це йдеться в спільній заяві ЗСУ, ГУР Міноборони, СБУ та українського омбудсмена, передає Цензор.НЕТ.

"СПІЛЬНА ЗАЯВА

щодо масового вбивства українських військовополонених 29 липня 2022 року

у смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області

В ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії № 210 смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Внаслідок нього була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені. За даними росіян, загинуло більше 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Жоден працівник колонії, бойовик "ДНР" чи російський військовий, що здійснювали охорону приміщення, згідно з коментарями російської сторони внаслідок вибуху не постраждав. Одразу після вибуху Росія звинуватила Україну в обстрілі виправної колонії з використанням американської зброї та вбивстві українських військових. З цього приводу заявляємо таке:

1. Вчинений вибух є цинічним терористичним актом Російської Федерації, військовою провокацією та класичною false flag operation, метою якого є приховування воєнних злочинів, дискредитація Збройних Сил України, зрив постачання західної зброї та підвищення соціальної напруги в українському суспільстві.

2. Збройні Сили України завдають ударів винятково по російським військовим об‘єктам: складам з паливом, озброєнням та боєприпасами, командним пунктам, обʼєктам військової інфраструктури. Українська армія має достатньо засобів для ідентифікації цілей, включно з системами космічної розвідки. Україна не здійснювала ракетних та артилерійських обстрілів смт. Оленівка.

3. 16 травня, за посередництва ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, розпочався процес евакуації захисників Маріуполя з території заводу "Азовсталь", що тривалий час був оточений та знаходився під ударами російських військ. Формат евакуації передбачав встановлення режиму тиші та здачу українських військових в полон з подальшим обміном під гарантії ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Даний формат був обраний та затверджений захисниками Маріуполя, що брали участь в перемовинах. 29 червня відбувся перший із запланованих обмінів військовополонених, в результаті якого в Україну повернулися 144 захисника. Серед них — 95 оборонців "Азовсталі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба чекає реакції ООН на вбивство в Оленівці українських полонених з "Азовсталі"

4. Ключовою умовою обраного формату були зобов’язання російської сторони перед міжнародними організаціями щодо збереження життя та здоров‘я українських захисників. Дана гарантія була цинічно порушена.

5. В ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії смт. Оленівка відбулося організоване вбивство українських військовополонених. На спланований характер цього злочину та вчинення його російською стороною вказують багато задокументованих доказів: зокрема, умисне переведення бійців в нове приміщення незадовго до вибуху, аналіз характеру ушкоджень та руху вибухової хвилі, перехоплення телефонних розмов бойовиків, відсутність обстрілів у вказаному місці та інші. Все це не залишає сумніву: вибух в Оленівці був російським терористичним актом та грубим порушенням міжнародних домовленостей.

Враховуючи вищевказане,

ВИМАГАЄМО:

1. Від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста, які виступали гарантами життя та здоров'я українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, здійснений Російською Федерацією.

2. Негайно направити представників Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та представників Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених на територію колонії в смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії", - йдеться в заяві.

Автор: 

ООН (3358) Червоний Хрест (403) Азовсталь (443) полонені (2267) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+57
запретить немедленно выход пароходов с зерном из Одессы. отказаться полностью от морского судоходства в сторону ****** африки. вагонами, машинами, тачками - в страны Балтии, в Польшу, куда угодно, только не обезьянам. дать ***** турции, только не понятно как за футбольных фанатов. ноту протеста в БЕСПОЛЕЗНОЕ оон и красный крест. только так. иначе - все до сраки.
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29.07.2022 21:06
+56
Відправте зеленського туди. Він же гарант всього на світі.
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29.07.2022 21:06
+40
Пропонувалося суспільству - " Армія . Мова . Віра . " . 73 % проголосувало за " Пожрать , поржать і на Україну зеленим поносом на.рать . " Тож зеленський лиш виконавець мрій зебілів .
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29.07.2022 21:16
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запретить немедленно выход пароходов с зерном из Одессы. отказаться полностью от морского судоходства в сторону ****** африки. вагонами, машинами, тачками - в страны Балтии, в Польшу, куда угодно, только не обезьянам. дать ***** турции, только не понятно как за футбольных фанатов. ноту протеста в БЕСПОЛЕЗНОЕ оон и красный крест. только так. иначе - все до сраки.
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29.07.2022 21:06 Відповісти
люто плюсують..мене ніяк не їбе доля ні дітей ні їх батьків на тому континенті
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29.07.2022 21:23 Відповісти
на каком континенте ?

В ООН 193 страны.

Из них в Европе 43, включая Сербию и Венгрию

и в Северной Америке 2 страны - США и Канада.

Если тебе пох на мнение 75 % стран, то будь готов, шо ты им тоже абсолютно пох.

Им не претензии надо предъявлять и не видосики показывать.

С ними надо работать и работать должны профессиональные дипломаты, а не наловленные на троллейбусных остановках слуги народа
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29.07.2022 21:54 Відповісти
у нас наголос був на дітей Африки

і вчіть вже українську, а не геополітику викладайте..

І таки..я вболіваю за долю дітей України, а не 75% стран.

Задовбали відсоткові..
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29.07.2022 22:06 Відповісти
а кто это делать будет ? 95 квартал во главе с ермаком ? не смеши . этим зеленым гнидам нравится когда украинцев убивают, они видосики и озабоченность только проявить могут, у нас нет власти для народа и за народ, власть в Украине клоунская, фсб-эшная, и любящя бабло , ВСЕ !!! Все силовые структуры - крышеватели базнесов, вся депутатская рать - на откатах, глава офиса президента- агент фсб, сам президент - управляемая кукла, КТО И ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ??????
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29.07.2022 21:46 Відповісти
с вашей точки зрения - что делать? если глобально - нужен Майдан. хорошо - война, на руку путину этот будет Майдан. ладно. что делать без Майдана? кричать в сети все пропало?
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29.07.2022 21:56 Відповісти
Всі надії на військових! Який майдан під час війни?! Гіпотетичні майданівці зараз на фронті.
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29.07.2022 22:23 Відповісти
Відправте зеленського туди. Він же гарант всього на світі.
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29.07.2022 21:06 Відповісти
"Ну при чем здесь Зеленский?"
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29.07.2022 21:18 Відповісти
Та действительно, ООН же гарантии давал напрямую https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid033NUuwm1zQrRFHf6H8i6A1X7mCaoWMBkcmNsYymajMC6qJehM2sfbwqPxKrMVjF4Xl?__tn__=%2CO*F ВСУ, ГУР Минобороны, СБУ и украинскому омбудсмену.

Вот все они с представителем ООН сидели за столом и он им всем давал гарантии.

Или кто там сидел за столом с представителем ООН ?

Может к этому сидевшему и вопросы ?

Шо они там наподписывали ?

Кто видел ?
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29.07.2022 21:36 Відповісти
При том, что оно лично кукарекало: защитников *Азовстали* пытать и убивать не будут. Всех вернут в Украину. За шашлык дружеский с агрессором напомнить? А теперь главное: ЗЕбилы втайне радуются, что оккупанты их убили. Потому, националистов эта власть олигархо-клептократическая и боится.
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29.07.2022 22:08 Відповісти
РосСМИ начали снимать ролики с пленными, которым удалось выжить после трагедии в Еленовке.

Бойцы еле разговаривают, а их пытаются убедить в том, что их обстреляли Himars.

https://t.me/charter97_org/79454?single
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29.07.2022 21:06 Відповісти
Отмазывают своё преступление. Ска даже выговорить не могут правильно. И кто это там пистел, что кремль не при чем, это фсё вагнеровцы? Ага, не при чем...
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29.07.2022 21:10 Відповісти
Ракеты Химарс наводятся по координатам которые дают США. Так что американцы знают когда и куда улетела каждая их ракета.
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29.07.2022 21:18 Відповісти
И даже регистрируется каждое попадание.
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29.07.2022 21:45 Відповісти
відправте краще туди зєльонкіна-екстрактора
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29.07.2022 21:06 Відповісти
Дуже багато читав польових записів УПА - те що робе руська наволоч, це не вперше.

В 1946-му, в одному селі, командир МГБ з підданими заарештували 15-ти річну дівчину за ніби то звязки з УПА, та привели її в дім сільського голови. В нього попросили вони бутль горілки та гармошку, а самого відправили ночувати до хліва. Всю ніч вони знущалися над тою дівчиною, а зранку напівживу відвели до лісу, та повісили.

Вони завжди такими були.
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29.07.2022 21:07 Відповісти
Да такими они были и остаются,а ещё они могут связать между двух танков человека и разорвать,а ещё во время зачистки могут забрать обычных людей, потому что просто не понравились, связать их и посадить в круг,заложить взрывчатку и взорвать так что от них кусочки остаются,и ещё смеяться с этого,типа развлечение,и ещё кучу страшных дел.
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29.07.2022 21:17 Відповісти
не "руська наволоч" а "КАЦАПСЬКА".
Потрібно називати їх власним іменем КАЦАН- тобто ЖИВОДЕР
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29.07.2022 22:00 Відповісти
І найвеличніший також був гарантом. І саме воно віддало наказ.
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29.07.2022 21:08 Відповісти
Пропонувалося суспільству - " Армія . Мова . Віра . " . 73 % проголосувало за " Пожрать , поржать і на Україну зеленим поносом на.рать . " Тож зеленський лиш виконавець мрій зебілів .
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29.07.2022 21:16 Відповісти
відвали зі своїми відсотками..коли ж зрозумієте вже про куплені й намальовані вибори
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29.07.2022 21:26 Відповісти
Вистачає і серед чоловіків, особливо - серед молодих довбодятлів.
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29.07.2022 22:26 Відповісти
А хто саме купив, і хто саме намалював вибори. І що саме намалювали?
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29.07.2022 21:32 Відповісти
Тобто Порошенко сам собі купив програш у виборах і оплатив дебільним виборцям їх голоси проти себе ?

Ти давно на обліку в психдиспансері ?
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29.07.2022 21:39 Відповісти
бачу тебе на вихідні відпустили..і до чого тут Порошенко?
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29.07.2022 22:10 Відповісти
і до чого тут Порошенко?

ти точно адекватний ?

у другому турі виборів було лише 2 (два !!!) кандидати - Зеленський і Порошенко.

Один одного мочили в ЗМІ за гроші.

Якщо Зеленський купив перемогу на виборах, то хто йому продав свою поразку ?
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29.07.2022 22:41 Відповісти
фройляйн, в тебе мізки скломоєм просякнуті..тобто інших варіантів немає?))
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29.07.2022 22:57 Відповісти
ну покажи мені третій варіант з існуючих двох ?
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29.07.2022 23:20 Відповісти
Хто кому шо продав ?
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29.07.2022 23:22 Відповісти
Прикольно Вы только что, назвали 73% - продажными тварями
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29.07.2022 22:10 Відповісти
ООН наразі повний імпотент...
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29.07.2022 21:09 Відповісти
І саме цьому імпотенту та червоному хресту, який неодноразово проявляв себе, як прокацапський, Боневтік довірив бути гарантами.
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29.07.2022 21:20 Відповісти
яка була альтернатива?
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29.07.2022 21:44 Відповісти
Ну, наприклад, тихенька погроза автокатастрофи з участю дітей і внуків ***** та потомства Патрушева ...

Але в любому випадку саме погроза чимось, а не "пасматрєть в глаза"
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29.07.2022 22:06 Відповісти
Це ж тільки в тебе нема ні внуків, ні дітей, яким можуть погрожувати у відповідь.
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29.07.2022 22:17 Відповісти
так може вони ще досі живі, шо я на погрозу вибити око вибиваю око ?
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29.07.2022 22:42 Відповісти
ВЫступить гарантами и выполнить гарантии в политике, это как пообещать и жениться - 2 абсолютно разных понятия. ООН и Красный Крест пообещали
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29.07.2022 21:09 Відповісти
Какие нахер гарантии? какие нахер договоренности? за 8 лет ничему не научились, идиоті
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29.07.2022 21:13 Відповісти
оон і червоний херст їм в опу.в мають одних нафто-газових спонсорів з кацапії.це вже мені, далекому від політики розуміло
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29.07.2022 21:13 Відповісти
шо ви хочете від Гутееріса ? що ви очікуєте ?
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29.07.2022 21:13 Відповісти
что бы он убилсяапсетну или хотя-бы подал в отставку
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29.07.2022 21:31 Відповісти
А пам'ятаєте як нас закликали мовчати, не зірвати здачу, не нашкодити домовленостям і що в результаті?
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29.07.2022 21:13 Відповісти
... банки зобов"язали мовчати про курс долара ... Щоб не нашкодити !?!!!
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29.07.2022 21:19 Відповісти
Пам'ятаю, це мене бісило, бо передчуття були дуже-дуже погані!
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29.07.2022 22:29 Відповісти
Вы ООН и красный крест, которых кацапоиды подсрачниками гоняют уже 8 лет, сделали гарантами жизней наших пленных? Ну и что они кроме озабоченностей предьявят теперь? Какое наказание для гарантов в таком случае предусмотрено?
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29.07.2022 21:16 Відповісти
Там були наші нардепи, кацапські депутати, європейські високопосадовці але як завжди це було нає**лово, до всього до чого прикладають руку зелені перетворюється не в золото, а субстанцію коричневого кольору.
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29.07.2022 21:21 Відповісти
Просто, усуньте Єрмака від посади...
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29.07.2022 21:17 Відповісти
зла не хватает. только представьте, что сейчас творится в семьях Азовцев. это тихий ужас. по идее - это должен быть Майдан. и такой, что-бы аж пищали и тикали ермаки и Ко. так и получается - что нас всех и каждого вот так сольют, ********* при власти.
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29.07.2022 21:17 Відповісти
Думки уйла зачитав? Майдана не буде, буде русня розвішана як герлянди на деревах.
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29.07.2022 21:22 Відповісти
та хватит уже херню мне писать! пройди мимо, деятель.
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29.07.2022 21:22 Відповісти
Я тебе чимось образив коли сказав що русня буде на деревах висіти?
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29.07.2022 21:25 Відповісти
ты много навешал русни? трепло зеленое - или твой боневтiк ?
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29.07.2022 21:33 Відповісти
Ти ж не будеш проти що русню в Україні розвішають як герлянди?
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29.07.2022 21:51 Відповісти
Именно семьи требовали сдачу в плен больше всех. Они не понимали кому сдаются? Лучше было умереть с оружием в руках, чем от пыток и издевательств безоружными в плену.
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29.07.2022 21:30 Відповісти
100%
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29.07.2022 21:43 Відповісти
семьи не виноваты. люди никогда не сталкивались с таким чудовищем, как армия рф. не могу сюда ссылку вставить - в твиттере - https://twitter.com/hashtag/russiaisateroriststate?src=hashtag_click #russiaisateroriststate - там все есть. но знать бы об этом раньше.
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29.07.2022 21:53 Відповісти
Стоп!!! А ЗЄ особисто не несе ніякої відповідальності?
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29.07.2022 21:19 Відповісти
Зеленский Ермак Подоляк Арестович все кто говорили про эвакуауцию наших солдат - должны нести криминальную ответсвенность
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29.07.2022 21:35 Відповісти
Він нікому нічого не винен. Дивись сьогоднішній його свіжий відосік, скоро по тєліку будуть показувати.
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29.07.2022 21:39 Відповісти
РФ не признає ні яких міжнародних угод. Тільки сила.
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29.07.2022 21:20 Відповісти
Залужний, ти віддавав "наказ" азовцям на здачу в полон?

це ж так просто: кажи як воно є
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29.07.2022 21:20 Відповісти
При чому тут Залужний? Фільтруй базар, придурок.
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29.07.2022 21:25 Відповісти
Залужний- головнокомандувач. Над ним є верховний головнокомандувач, накази якого він виконує. Бубочка Боневтік.
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29.07.2022 21:26 Відповісти
покищоневтік..
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29.07.2022 21:30 Відповісти
сгинь кацапка ты спалилась
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29.07.2022 21:37 Відповісти
ото ти чудило лішнєхромосомноє
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29.07.2022 22:13 Відповісти
Ушльопок ти, раз на Залужного смердиш.
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29.07.2022 21:42 Відповісти
При чому тут Залужний?!! Бот подоляка із завданням таким паскудним чином відбілювати злочини Зе, єрмака та їх шісток?!!
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29.07.2022 22:34 Відповісти
Підори з ООН та МКЧХ лише черговий раз розкажуть про свою велику стурбованість.
Немає слів.
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29.07.2022 21:24 Відповісти
Навіщо їх взяли гарантами, щоб перекласти відповідальність?
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29.07.2022 21:27 Відповісти
Як Тепер слухати про гарантів миру для України від деяких краін ?
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29.07.2022 21:28 Відповісти
даю 199% вони вже були мертві; закатовані. А це просто спроба якось замести сліди.
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29.07.2022 21:25 Відповісти
а ми тварюк їх лікуємо..бо еуропейська спільнота..бла-бла-бла..скоро пенсію їм за інвалідністю призначемо..
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29.07.2022 21:33 Відповісти
В украінській мові немає матерних слів, це притаманно кацапам, бо вони на ней разговаривают. Тому дурень кацапський, вонюча потвора, навчись чемно розмовляти з жінкою, бо в твоій родині мабудь і діти матюкаються.
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29.07.2022 22:07 Відповісти
якщо я не правий, поправте: все почалося з закликів і флешмобів "Save Mariupol", навіть Калуш Оркестра зі сцени закликала на Євробаченні. "Save Mariupol" - добре, але як і хто? На наступ не було сил. Як тоді врятувати? Почали шукати вихід. Знайшли: здатися в полон. Те що вибрали ООН і Червоний Хрест як гарантів-навіть говорити не хочеться. Може, я помиляюся?
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29.07.2022 21:31 Відповісти
добавлю-Маіуполь був приречений. Чи воювати дальше чи здатися в полон? Деяких азовців все-таки обміняли?
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29.07.2022 21:43 Відповісти
**** не був приречений - Калина сказав, що в Україні кілька мільйонів чоловіків, здатних тримати зброю - і удар по ворогу під Маріуполем таким кулаком вирішив би долю не тільки азовців, але й усієї війни: ворога було б скинуто в море, за кілька днів Україна звільнилася і пішла далі до перемоги
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29.07.2022 21:56 Відповісти
не перечу. Тільки військові все-таки говорили, що немає можливості
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29.07.2022 22:05 Відповісти
Навіть в Лізі Націй ,в порівнянні з ООН,були якісь поняття про честь.
Чи комусь невідомо про відвідування Червоним хрестом нацистських концтаборів ?
А "напишіть скаргу в ООН",-хіба не з фольклору ?
Виглядає,як знущання над армією...
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29.07.2022 21:33 Відповісти
Немає від кого вимагати. ООН,червоний хрест...Це все одне велике загальносвітове фуфло.
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29.07.2022 21:33 Відповісти
цинизм зашкаливает !!! просто за гранью...

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29.07.2022 21:33 Відповісти
Гебельс зараз волосся собі рве.
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29.07.2022 21:45 Відповісти
ООН абсолютно безхребетна та безпринципна організація яка любить гроші.
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29.07.2022 21:35 Відповісти
скільки ще можна повторювати???
ДОГОВІР З КАЦАПОМ НЕ ВАРТИЙ ПАПЕРУ, НА ЯКОМУ ВІН ПІДПИСАНИЙ
Одеський порт москалі обстріляли на наступний день після гарантій ******* ООН та ******** Ердогана.
Коли Зе!лена шмаркля здавала Азов в полон, мені все було ясно - їх здали на смерть від тортур.
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29.07.2022 21:41 Відповісти
в Израиле называли ООН - "УУМ ШМУМ" - по аббревиатуре и звучании. Это выражает отношение к гребаной организации, которая ничего не делает и ни за что не отвечает! Почему гребаный ЗЕ полагался на этих подонков и гребаный красный крест, который уже засветился в москвораше?!!!!
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29.07.2022 21:42 Відповісти
ГІРШЕ ВІЙНИ З КАЦАПАМИ ТІЛЬКИ МИР З КАЦАПАМИ
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29.07.2022 21:43 Відповісти
Як подивишся на того Гутереша і далі не треба нічого говорити про ООН. Хіба це чиновник світового масштабу .Це якийсь старенький дідусь,безвредний,недалекий,обмежений ні на що велике і масштабне не здатний .Ну що з нього можна взяти? От коли Джонсон стане генсеком отоді може щось і поміняється.
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29.07.2022 21:50 Відповісти
дві мертві організації котрі тільки можуть отримувати внески на своє існування, гаранти мать їх ...
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29.07.2022 21:51 Відповісти
ми вже знаємо що таке GARANTY - це значить "ніякої відповідальності"
так було з міморандумом, так і з усім іншим
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29.07.2022 21:58 Відповісти
When organization subscribes to be a (life/wellbeing) guarantor, it should put their representatives to live on the premises. Otherwise, it's only MANIFESTED guarantee and should not be trusted at any point. This case is an ultimate confirmation of that, sadly.
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29.07.2022 22:02 Відповісти
так, по пару представників від оон та хреста
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29.07.2022 22:13 Відповісти
Мені сподобались аргументи в розповіді Швеца про зерновий торговий коридор в Чорному морі. Слухайте, міркуйте. Все стає на своі місця. Нє хочу наврочити .....
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30.07.2022 00:21 Відповісти
Да ООНу и червоному хресту ****. Ийдемо жарити шашлики на майские
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30.07.2022 01:49 Відповісти
У України один гарант ЗСУ Переможемо
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30.07.2022 08:13 Відповісти
 
 