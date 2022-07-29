Українські захисники вимагають від ООН та Червоного Хреста відправити представників в Оленівку: ви виступали гарантами життя військовополонених, - спільна заява

Після вбивства російськими окупантами військовополонених в Оленівці, українські захисники вимагають, аби ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських воїнів, направили своїх представників в колонію, де росіяни утримують захисників.

Про це йдеться в спільній заяві ЗСУ, ГУР Міноборони, СБУ та українського омбудсмена, передає Цензор.НЕТ.

"СПІЛЬНА ЗАЯВА

щодо масового вбивства українських військовополонених 29 липня 2022 року

у смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області

В ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії № 210 смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Внаслідок нього була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені. За даними росіян, загинуло більше 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Жоден працівник колонії, бойовик "ДНР" чи російський військовий, що здійснювали охорону приміщення, згідно з коментарями російської сторони внаслідок вибуху не постраждав. Одразу після вибуху Росія звинуватила Україну в обстрілі виправної колонії з використанням американської зброї та вбивстві українських військових. З цього приводу заявляємо таке:

1. Вчинений вибух є цинічним терористичним актом Російської Федерації, військовою провокацією та класичною false flag operation, метою якого є приховування воєнних злочинів, дискредитація Збройних Сил України, зрив постачання західної зброї та підвищення соціальної напруги в українському суспільстві.

2. Збройні Сили України завдають ударів винятково по російським військовим об‘єктам: складам з паливом, озброєнням та боєприпасами, командним пунктам, обʼєктам військової інфраструктури. Українська армія має достатньо засобів для ідентифікації цілей, включно з системами космічної розвідки. Україна не здійснювала ракетних та артилерійських обстрілів смт. Оленівка.

3. 16 травня, за посередництва ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, розпочався процес евакуації захисників Маріуполя з території заводу "Азовсталь", що тривалий час був оточений та знаходився під ударами російських військ. Формат евакуації передбачав встановлення режиму тиші та здачу українських військових в полон з подальшим обміном під гарантії ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Даний формат був обраний та затверджений захисниками Маріуполя, що брали участь в перемовинах. 29 червня відбувся перший із запланованих обмінів військовополонених, в результаті якого в Україну повернулися 144 захисника. Серед них — 95 оборонців "Азовсталі".

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4. Ключовою умовою обраного формату були зобов’язання російської сторони перед міжнародними організаціями щодо збереження життя та здоров‘я українських захисників. Дана гарантія була цинічно порушена.

5. В ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії смт. Оленівка відбулося організоване вбивство українських військовополонених. На спланований характер цього злочину та вчинення його російською стороною вказують багато задокументованих доказів: зокрема, умисне переведення бійців в нове приміщення незадовго до вибуху, аналіз характеру ушкоджень та руху вибухової хвилі, перехоплення телефонних розмов бойовиків, відсутність обстрілів у вказаному місці та інші. Все це не залишає сумніву: вибух в Оленівці був російським терористичним актом та грубим порушенням міжнародних домовленостей.

Враховуючи вищевказане,

ВИМАГАЄМО:

1. Від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста, які виступали гарантами життя та здоров'я українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, здійснений Російською Федерацією.

2. Негайно направити представників Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та представників Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених на територію колонії в смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії", - йдеться в заяві.