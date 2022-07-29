США реагуватимуть на будь-які спроби анексії з боку Росії: ми не будемо мовчки стояти осторонь, - заява в ООН
Сполучені Штати разом з іншими союзниками й партнерами в ООН реагуватимуть на будь-які спроби Росії анексувати нові території України, щоби захистити світовий порядок і Статут ООН.
Про це заявила в п’ятницю під час засідання РБ ООН постійна представниця США при Організації Лінда Томас-Грінфілд, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Зараз Росія переглядає плани щодо спроби анексії Херсонської та Запорізької областей, а також усіх територій Донецької та Луганської областей. Це дратує", - зауважила представниця Сполучених Штатів.
Вона підкреслила, що захоплення території силою є кричущим порушенням Статуту ООН.
"Ми не будемо стояти осторонь та мовчки дозволяти цьому відбуватися", - підкреслила Томас-Грінфілд.
Вона також звернулася до представників тих країн, які закликають "усі сторони" до дипломатії й не називають при цьому Росію: "Давайте говорити чітко: саме нинішні дії РФ є єдиною перешкодою для розв’язання цієї кризи".
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или на акции против херни Талибана в Афгане.
якщо ЗСУ можна воювати в Таврії, то чому не можна в "сакральному" Криму ?
или в надежде увидеть мир в очках ***** ?
ядерна дубінка, якою любить махати *****, одразу переводить війну до рангу світової, із залученням тих самих США та Китаю
6-й місяць йде війна на території України,
що ще треба чекати?
ООН - это не частная фирма, где владелец увольняет любого по своей прихоти
стыдно США.
Я бы сказал, гидотно...