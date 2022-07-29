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Новини Війна
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США реагуватимуть на будь-які спроби анексії з боку Росії: ми не будемо мовчки стояти осторонь, - заява в ООН

томас-грінфілд,лінда

Сполучені Штати разом з іншими союзниками й партнерами в ООН реагуватимуть на будь-які спроби Росії анексувати нові території України, щоби захистити світовий порядок і Статут ООН.

Про це заявила в п’ятницю під час засідання РБ ООН постійна представниця США при Організації Лінда Томас-Грінфілд, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз Росія переглядає плани щодо спроби анексії Херсонської та Запорізької областей, а також усіх територій Донецької та Луганської областей. Це дратує", - зауважила представниця Сполучених Штатів.

Вона підкреслила, що захоплення території силою є кричущим порушенням Статуту ООН.

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"Ми не будемо стояти осторонь та мовчки дозволяти цьому відбуватися", - підкреслила Томас-Грінфілд.

Вона також звернулася до представників тих країн, які закликають "усі сторони" до дипломатії й не називають при цьому Росію: "Давайте говорити чітко: саме нинішні дії РФ є єдиною перешкодою для розв’язання цієї кризи".

Автор: 

ООН (3358) США (23024) анексія (125) Томас-Грінфілд Лінда (51)


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Топ коментарі
+14
Ну чому мовчки-ви будете продовжувати занепокоюватись...
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29.07.2022 21:11
+6
А що зробило ООН для того, щоб зупинити агресию росії проти Украіни?
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29.07.2022 21:18
+4
Якщо окуповані території на Сході і Півдні України рашисти приєднають до своєї пітьми, то цим вони зрівняють їх за статусом із анексованим Кримом. Тоді всі питання у західних союзників України щодо необхідності визволення Кримського півострову воєнним шляхом відпадуть самі собою.
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29.07.2022 21:15
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Ну чому мовчки-ви будете продовжувати занепокоюватись...
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29.07.2022 21:11 Відповісти
да я шо-то не видел тебя на акциях протеста против обстрела палестинскими террористами еврейцев

или на акции против херни Талибана в Афгане.
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29.07.2022 21:26 Відповісти
Так я и не предъявляю претензий Израилю и Афгану за то, что они не голосуют за изгнание Кацапии из Совбеза ООН
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29.07.2022 22:37 Відповісти
мощно
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29.07.2022 21:15 Відповісти
Якщо окуповані території на Сході і Півдні України рашисти приєднають до своєї пітьми, то цим вони зрівняють їх за статусом із анексованим Кримом. Тоді всі питання у західних союзників України щодо необхідності визволення Кримського півострову воєнним шляхом відпадуть самі собою.
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29.07.2022 21:15 Відповісти
+ 100 !

якщо ЗСУ можна воювати в Таврії, то чому не можна в "сакральному" Криму ?
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29.07.2022 22:08 Відповісти
А що зробило ООН для того, щоб зупинити агресию росії проти Украіни?
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29.07.2022 21:18 Відповісти
нiчого
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29.07.2022 21:19 Відповісти
Сейчас форумные поцреоты вам ответят, что ООН нам ничего не должна, потому что дороги, шашлыки, асфальтом кидайтесь, гы-гы-гы.
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29.07.2022 21:26 Відповісти
а наши гении звали на шашлыки вместо производства оружия в надежде, шо ООН их защитит

или в надежде увидеть мир в очках ***** ?
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29.07.2022 21:29 Відповісти
Не одна страна мира, кроме США и Китая не имеет достаточно оружия чтобы отбиться от армии парашки в одиночку, и вы это прекрасно знаете. Рашку могли сдержать только убойные превентивные санкции и/или система коллективной безопасности. И в том и в другом Украине цинично отказали.
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29.07.2022 21:42 Відповісти
Польща створює армію, яка зможе самотужки відбитись від рашки на конвенціональному рівні, а

ядерна дубінка, якою любить махати *****, одразу переводить війну до рангу світової, із залученням тих самих США та Китаю
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29.07.2022 22:11 Відповісти
Польша покупает вооружение у США без оганичения. У Украины такой возможности нет даже сейчас.
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29.07.2022 22:52 Відповісти
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29.07.2022 23:09 Відповісти
флаг вам в руки -- душіт рашку
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29.07.2022 21:23 Відповісти
то ж сказали що 11-го захоплять території,
6-й місяць йде війна на території України,

що ще треба чекати?
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29.07.2022 21:24 Відповісти
Дратує так шо аж кушать не может.
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29.07.2022 21:24 Відповісти
ну так лишите их право вето!!!
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29.07.2022 21:25 Відповісти
ну так ты и лиши, в чём проблема ?

ООН - это не частная фирма, где владелец увольняет любого по своей прихоти
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29.07.2022 21:30 Відповісти
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29.07.2022 21:28 Відповісти
Скажіть як ви будете реагувати?? Скажіть бо вже соромно за все всі ці занепокоєння ,за стурбованість , за флеш-моби , за обережну дію- не дай Боже спровокувати (((((((
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29.07.2022 21:42 Відповісти
США уже слились. "Переговоры США об обмене заключенными с РФ продолжатся непублично, - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге". Щас им кацапы распишут в красках, что и где этим пленным отрежут на камеру, если не прекратите давать Украине оружие. Завтра ждем очередное заявление Белого дурдома- о том, что мы уважаем мнение конгресса, но ракеты 300 км Украине давать не будем. Ну, чтобы не нагнетать.
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29.07.2022 21:44 Відповісти
*****! А те, що ці гниди вторглись в іншу країну вас не дратує? Влаштований геноцид вас не дратує?! То якщо окрім стурбованості ні на що не здатні, краще стулити пельку і прямо так казати, щоб звичайні люди розуміли хто ви і нахіба.
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29.07.2022 21:47 Відповісти
сколько можно еще аннексий и оккупаций, что бы были реальные действия.
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29.07.2022 22:09 Відповісти
А з тими що вже анексовані вони вже змирилися? Так ніби і має бути.
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29.07.2022 22:15 Відповісти
Что вы им сделаете? соли на хвост насыпете?
стыдно США.
Я бы сказал, гидотно...
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29.07.2022 23:11 Відповісти
*******, завжди дешевше та безпечно, чим брати на себе відповідальність у прийнятті стратегічних рішень
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29.07.2022 23:39 Відповісти
 
 