США реагуватимуть на будь-які спроби анексії з боку Росії: ми не будемо мовчки стояти осторонь, - заява в ООН

Сполучені Штати разом з іншими союзниками й партнерами в ООН реагуватимуть на будь-які спроби Росії анексувати нові території України, щоби захистити світовий порядок і Статут ООН.

Про це заявила в п’ятницю під час засідання РБ ООН постійна представниця США при Організації Лінда Томас-Грінфілд, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз Росія переглядає плани щодо спроби анексії Херсонської та Запорізької областей, а також усіх територій Донецької та Луганської областей. Це дратує", - зауважила представниця Сполучених Штатів.

Вона підкреслила, що захоплення території силою є кричущим порушенням Статуту ООН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен попередив Лаврова про нові санкції у разі приєднання Росією окупованих територій України

"Ми не будемо стояти осторонь та мовчки дозволяти цьому відбуватися", - підкреслила Томас-Грінфілд.

Вона також звернулася до представників тих країн, які закликають "усі сторони" до дипломатії й не називають при цьому Росію: "Давайте говорити чітко: саме нинішні дії РФ є єдиною перешкодою для розв’язання цієї кризи".