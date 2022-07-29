ООН і Червоний Хрест, що мали гарантувати збереження життя наших військовополонених, повинні негайно відреагувати на теракт РФ в Оленівці, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо теракту в Оленівці, умисно влаштованого окупантами проти українських військовополонених.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

У нараді взяли участь Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, виконувач обов'язків голови Служби безпеки Василь Малюк та уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Детально обговорили теракт, влаштований російськими нелюдами в Оленівці, унаслідок якого було цинічно вбито понад 50 полонених українських захисників. Доказів, що це був спланований злочин, задосить. І це чергове підтвердження того, що Росія – держава-терорист.

ООН і МКЧХ, що мали гарантувати збереження життя та здоров’я наших військовополонених, повинні негайно відреагувати", - зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, рашисти обстріляли колонію в Оленівці, де перебували українські військовополонені, та звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.