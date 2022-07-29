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Новини Війна
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ООН і Червоний Хрест, що мали гарантувати збереження життя наших військовополонених, повинні негайно відреагувати на теракт РФ в Оленівці, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо теракту в Оленівці, умисно влаштованого окупантами проти українських військовополонених.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

У нараді взяли участь Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, виконувач обов'язків голови Служби безпеки Василь Малюк та уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Детально обговорили теракт, влаштований російськими нелюдами в Оленівці, унаслідок якого було цинічно вбито понад 50 полонених українських захисників. Доказів, що це був спланований злочин, задосить. І це чергове підтвердження того, що Росія – держава-терорист.

ООН і МКЧХ, що мали гарантувати збереження життя та здоров’я наших військовополонених, повинні негайно відреагувати", - зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники вимагають від ООН та Червоного Хреста відправити представників в Оленівку: ви виступали гарантами життя військовополонених, - спільна заява

Нагадаємо, рашисти обстріляли колонію в Оленівці, де перебували українські військовополонені, та звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) полонені (2267) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+95
Ты приказал им сдаться, ты за них и отвечаешь в первую очередь.
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29.07.2022 22:07
+72
А сам не хочеш відповісти за попередні дії?
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29.07.2022 22:04
+65
Президент, Верховный Главнокомандующий отвечает ЗА ВСЕ! За сдачу юга, за смерть КАЖДОГО Украинца.
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29.07.2022 22:12
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Два импотента гарантировали что то там гарантировали. Пздц. Пацанов жалко. Лучше было погибнуть в бою как можно больше уничтожив рашистов чем умереть в мучениях от самодовольных русофашистов.
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29.07.2022 23:16 Відповісти
Еще и битву за Херсон можем просрать. Пока мы пугали рашистов ковыряя мосты через Днепр по кусочках и призывали рашистов уйти по хорошему, рашисты в ето время по так называемым *поврежденным* мостам удвоили свою группировку в Херсоне. Теперь их выбивать будет вдвое труднее и затратнее
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29.07.2022 23:20 Відповісти
В полон до росіян здаватися не можна в жодному разі... вони тварини, і всіх скоріше всього катують і багатьох вбивають... Треба оборонятися до останнього патрона чи снаряда... потім брати в руки ножа... але не здаватися... росіяни це тварі!
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29.07.2022 23:20 Відповісти
Є відео як пропагандони рашистські в шпиталі питають у виживших азовців "як вам екстрашн?" просто знущання, а чмо ще гордилось що воно найвпливовіше в світі. неЛОХ.
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29.07.2022 23:22 Відповісти
А хто нині в Україні повинен за своїми прямими обов'язками обороняти країну та громадян - ООН і Червоний хрест? Хто в 2019 ліз у президенти без вазеліну щоб показати щопапірєднік був поганим президентом?
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29.07.2022 23:25 Відповісти
Когда проклятая Русня зверствовала в Чечне, то почему-то террористами клеймили чеченцев. Теперь весь мир воочию убедился кто есть кто. Для этого надо было убить десятки тысяч украинцев и разрушить пол Украины? Безумие.Забыть и простить то, что они творили тогда и творят по сей день нельзя, даже по прошествии 1000 лет.
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29.07.2022 23:27 Відповісти
не все их так клеймили
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29.07.2022 23:38 Відповісти
А що, ООН і Червоний хрест щось можуть гарантувати? Що за дурня?
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29.07.2022 23:35 Відповісти
Порядна людина подає прохання про відставку, як не спроможна
керувати державою. Не можна рівняти " балаган-95" з Україною.
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29.07.2022 23:54 Відповісти
это бесполезные и пустые организации на дотациях, которые ничего не решают и от которых ничего не зависит. ноли. так зачем к ним обращаться?
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30.07.2022 00:07 Відповісти
Уроди при владі, імпотенти, організуйте фонд на державному рівні, за кошти якого будуть іти виплати за кожну тварину, причетну за звірства над українцями.
Голова = випла....
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30.07.2022 00:47 Відповісти
Зеленському варто і пора писати заяву, "за власним бажанням".
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30.07.2022 01:09 Відповісти
вішатися йому пора за власним бажанням
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30.07.2022 01:15 Відповісти
ООО!!! "Велчайшее брехло современности" уже отдаёт распоряжения ООН и Красному кресту !
А ты зеля , уже объявил войну войной , правовой пох**ист качающий правовые предъявы ?
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30.07.2022 07:55 Відповісти
проституты красного креста спонсоры ************* бандитизма,срочно вводить 82 Бригаду США и выявлять и уничтожать всех кремлинов причастных к убийству и пыткам Солдат ВСУ
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30.07.2022 08:18 Відповісти
зэШка и кодла сдали Азов кремлинам
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30.07.2022 08:19 Відповісти
Зеленьский, гнида вонюча, щоб ти здохло в страшних муках.
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30.07.2022 08:49 Відповісти
А то оно не знало, что оккупанты пытают и убивают пленных и мирных украинцев. Если ООН и МККК гарантировали им жизнь без пыток, почему не было с пленными мониторинговой группы и их не вернули в Украину? А ответ такой: был договорняк с агрессором, как с шашлыком, когда разминировали Южный фронт и оставили все мосты и жд линии в целости, чтоб агрессор Юг Украины занял. Националисты мешают этой ЗЕбильной клепто-олигархической власти, при которой все коллаборанты на свободе и по миру выездные.
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30.07.2022 09:29 Відповісти
ужас яке лицемірство
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30.07.2022 09:33 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

"Зеленський провів нараду щодо вбивства захисників в Оленівці: доказів вини РФ " Ну і куди ти заштовхаєш ті докази? Ці люди пішли в полон під твоє слово. А воно нічого не варте. Пусті слова пустої людини.
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30.07.2022 10:01 Відповісти
Все пройдет, но будет хуже…

@IsraelThreads

·

https://twitter.com/IsraelThreads/status/1553125855299309573 9 ч

В ООН «шокированы и обеспокоены» последними зверствами РФ в Украине. Бесполезные куски го&на.
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30.07.2022 10:03 Відповісти
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