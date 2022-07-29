ООН і Червоний Хрест, що мали гарантувати збереження життя наших військовополонених, повинні негайно відреагувати на теракт РФ в Оленівці, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо теракту в Оленівці, умисно влаштованого окупантами проти українських військовополонених.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
У нараді взяли участь Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, виконувач обов'язків голови Служби безпеки Василь Малюк та уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
"Детально обговорили теракт, влаштований російськими нелюдами в Оленівці, унаслідок якого було цинічно вбито понад 50 полонених українських захисників. Доказів, що це був спланований злочин, задосить. І це чергове підтвердження того, що Росія – держава-терорист.
ООН і МКЧХ, що мали гарантувати збереження життя та здоров’я наших військовополонених, повинні негайно відреагувати", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, рашисти обстріляли колонію в Оленівці, де перебували українські військовополонені, та звинуватили в цьому ЗСУ.
В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
неЛОХ.
керувати державою. Не можна рівняти " балаган-95" з Україною.
Голова = випла....
А ты зеля , уже объявил войну войной , правовой пох**ист качающий правовые предъявы ?
@tZEinform
"Зеленський провів нараду щодо вбивства захисників в Оленівці: доказів вини РФ " Ну і куди ти заштовхаєш ті докази? Ці люди пішли в полон під твоє слово. А воно нічого не варте. Пусті слова пустої людини.
@IsraelThreads
·
https://twitter.com/IsraelThreads/status/1553125855299309573 9 ч
В ООН «шокированы и обеспокоены» последними зверствами РФ в Украине. Бесполезные куски го&на.