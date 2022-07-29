Червоний Хрест намагатиметься дістатися до обстріляної колонії в Оленівці: вже подали запит на відвідання

Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста подали запит і намагатимуться дістатися до обстріляної колонії в Оленівці, де загинули українські військовополонені.

Про це Суспільному повідомив, фахівець зі зв’язків з громадськістю та медіа МКЧХ Олександр Власенко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми звичайно знаємо про цю ситуацію і попросили якомога швидше доступ до цього місця для того, щоб переконатися та побачити на власні очі, що відбулося і чи хтось з тих людей, що там перебувають, потребує нашої допомоги", — сказав він.

Власенко наголосив, якщо представники організації отримають доступ в обстріляну колонію, то до їхнього повернення звідти у Червоному Хресті нічого розповідати про це не буде.

"Це звичайна практика, яка пов’язана з безпекою людей", — зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники вимагають від ООН та Червоного Хреста відправити представників в Оленівку: ви виступали гарантами життя військовополонених, - спільна заява

За словами Власенка, цими вихідними у Женеві працюватиме гаряча лінія центрального агентства Червоного Хреста, куди можуть звернутися родичі військовополонених.

"Родичі можуть звертатися на неї, аби з’ясувати долю конкретної людини. Якщо вони повідомляють ім’я та прізвище цієї людини і у нас буде інформація про цю людину, то ми спробуємо їм про це сказати, На жаль, тільки родичам ми можемо це повідомити", — сказав представник МКЧХ.