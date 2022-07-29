Червоний Хрест намагатиметься дістатися до обстріляної колонії в Оленівці: вже подали запит на відвідання
Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста подали запит і намагатимуться дістатися до обстріляної колонії в Оленівці, де загинули українські військовополонені.
Про це Суспільному повідомив, фахівець зі зв’язків з громадськістю та медіа МКЧХ Олександр Власенко, передає Цензор.НЕТ.
"Ми звичайно знаємо про цю ситуацію і попросили якомога швидше доступ до цього місця для того, щоб переконатися та побачити на власні очі, що відбулося і чи хтось з тих людей, що там перебувають, потребує нашої допомоги", — сказав він.
Власенко наголосив, якщо представники організації отримають доступ в обстріляну колонію, то до їхнього повернення звідти у Червоному Хресті нічого розповідати про це не буде.
"Це звичайна практика, яка пов’язана з безпекою людей", — зазначив він.
За словами Власенка, цими вихідними у Женеві працюватиме гаряча лінія центрального агентства Червоного Хреста, куди можуть звернутися родичі військовополонених.
"Родичі можуть звертатися на неї, аби з’ясувати долю конкретної людини. Якщо вони повідомляють ім’я та прізвище цієї людини і у нас буде інформація про цю людину, то ми спробуємо їм про це сказати, На жаль, тільки родичам ми можемо це повідомити", — сказав представник МКЧХ.
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Московия (настоящее название - российская федерация) - колониальная империя, которая возникла путем захвата чужих, не московских территорий, и порабощения чужих, немосковских народов.
В 1988-1991 годах порабощенные московией страны бывшего социалистического лагеря и все «республики» бывшего советского союза обрели государственную независимость.
Однако многие народы, входившие в так называемую РСФСР, поверили в призыв Ельцина «берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить» и остались в российской федерации. Этот лозунг, как и все, что провозглашают московские правители, оказался ложью, и даже те республики, государственный суверенитет которых был признан, например, Татарстан и Ичкерия, были давлением или войной возвращены в состав российской федерации и лишены своих прав. За последние 20 лет российская федерация ликвидировала значительную часть государственных автономий методом присоединения их к другим регионам московии.
Очевидно, за ширмой российской федерации скрывается самая ужасная колониальная империя и путин только продолжает политику своих кровавых кремлевских предшественников, подвергая геноциду порабощенные народы, омоскавливая и грабя их и оккупированные страны.
Поработившиеся московией народы подвергаются постоянному нарушению их национальных прав, предусмотренных международными институтами (ООН, Советом Европы и других) и даже конституцией российской федерации.
На оккупированных московской территориях проводится обычная колониальная политика грабежа и эксплуатации природных ресурсов. Вырученные от этого средства московская колониальная империя использует для финансирования административно-репрессивного аппарата, армии, военно-промышленного комплекса, пропаганды, московского культурного продукта и системы образования.
За счет порабощенных народов принудительно пополняется московская армия, ныне воюющая против Украины. В результате преступной военной политики московии порабощенные народы как уникальные этнокультурные сообщества предстали перед угрозой полного исчезновения.
Языки порабощенных московией народов выбрасываются из образования и общественной жизни и заменяются московским языком.
Очевидно, нужно сделать то, что не было сделано в 1991 году - добить московского имперского монстра и освободить порабощенные московией народы путем его разделения на независимые национальные государства. Это создаст предпосылки для мира и сотрудничества в огромном пространстве от Балтики до Тихого океана.
Учитывая, что Устав Организации Объединенных Наций, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, резолюции ГА ООН «Право народов и наций на самоопределение», «Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам» и другие соответствующие резолюции по деколонизации признают основополагающее право на самоопределение всех народов, с учетом которого они свободно устанавливают свой политический статус и осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие,
считая, что сохранение колониализма во всех его формах и проявлениях является преступлением и что колониальные народы имеют неотъемлемое право на борьбу против колониальных государств и господства всеми возможными средствами,
напоминая, что искоренение колониализма было одной из первоочередных задач Организации Объединенных Наций и остается таким по сей день,
констатируя, что после коллапса российской империи в 1917 году боровшиеся за собственную свободу народы были силой покорены московским коммуно-большевистским режимом,
признавая неотъемлемое право порабощенных московией народов на свободу и самоопределение и на законность их борьбы за восстановление этих прав любыми доступными им средствами, в частности, путем восстания, как последнего средства против тирании и угнетения,
подчеркивая, что реализация права народа на самоопределение является предпосылкой для пользования всеми основными правами человека,
помня, что украинцы всегда были в авангарде борьбы против московского империализма и принесли огромные жертвы на алтарь Независимости,
Верховная Рада Украины провозглашает Декларацию о предоставлении независимости порабощенным московией народам и странам, каковой:
признает российскую федерацию московской колониальной империей, осуждает ее как самую грубую форму колониализма всех времен и выступает за раздел московской колониальной империи на национальные государства всех порабощенных московией народов и уничтожение преступной системы «русского мира»;
осуждает многочисленные геноциды, которые совершила московия на протяжении последних столетий относительно порабощенных народов, за что должна понести наказание перед судом международного сообщества;
поддерживает национально-освободительную борьбу за свободу и независимость порабощенных московией народов и признает их государственный суверенитет;
объявляет, что Украинское государство предоставляет возможность открытия организованных представительств порабощенных московией народов, будет способствовать деятельности медиа-центра для их нужд и вводит должность Уполномоченного по правам порабощенных московией народов;
предостерегает, что отстранение от власти Путина не решит проблему независимости порабощенных московией народов и любое последующее правительство российской федерации будет продолжать политику их порабощения и эксплуатации;
считает, что московия должна пройти контролируемую цивилизованным миром деконструкцию, демилитаризацию, денуклеаризацию, декоммунизацию и дерашизацию;
провозглашает, что поддержка Украиной порабощенных московией народов будет продолжаться до тех пор, пока не исчезнет угроза со стороны московии для их существования.
Учитывая изложенное, Верховная Рада Украины:
призывает все свободные нации дать всестороннюю активную, включая милитарную, поддержку порабощенным московией народам, стремящимся реализовать свое право на полную независимость в пределах своих национальных территорий;
призывает все свободные нации разорвать с московией дипломатические, экономические, культурные и другие отношения и исключить ее из всех международных институтов цивилизованного мира;
призывает Организацию Объединенных Наций заявить о поддержке стремлений народов, находящихся под московским колониальным правлением, осуществить свое право на самоопределение, включая государственную независимость, и принять все необходимые меры для предоставления порабощенным московией народам возможности полностью и как можно быстрее осуществить это право, а именно:
признать, что российская федерация является империалистическим, колониальным и террористическим государством, и осудить такие его проявления;
провозгласить, что раздел московской колониальной империи на национальные государства всех порабощенных московией народов и стран и коренное уничтожение системы «русского мира» соответствует целям и принципам Устава ООН;
поддержать антиимперский, антиколониальный фронт национальных движений, политических и общественных организаций порабощенных московией народов, выступающих за обретение реального суверенитета и независимости;
исключить российскую федерацию из Организации Объединенных Наций за дерзкое и систематическое нарушение ее основополагающих основ, а именно - развязывание агрессивных войн, попирание прав других наций, разрушение системы международного права, совершение военных преступлений и геноцидов, разорение и грабеж других стран. Совершить этот акт по аналогии с исключением в 1939 году СССР из Лиги Наций за развязывание агрессивной войны против Финляндии;
учредить при Организации Объединенных Наций Представительство народов, порабощенных московской колониальной империей;
установить День порабощенных московией народов и отмечать его ежегодно 21 ноября, в годовщину Первой конференции порабощенных народов Восточной Европы и Азии, состоявшейся в 1943 году в Украине.
Со времени создания ООН многие народы Восточной Европы, Азии и Африки избавились от колониальной зависимости и достигли национальной самостоятельности.
Настало время свободы для народов Идель-Урала, Карелии, Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока, казачьих земель и других до сих пор порабощенных московией народов, в том числе тех, которые, как белорусский народ, попали в колониальную зависимость в XXI веке. Пора выгнать московию с оккупированных ею территорий Украины, Литвы, Эстонии, Молдовы, Грузии, Японии и Финляндии.
Московская колониальная империя должна быть уничтожена, а порабощенные ею народы освобождены!
Свобода народам! Свобода человеку!
так люди ж уже трупы
какая безопасность ?
вон рейтерс наснімала вам відосіків (куди їх допустили). мало?
· 17 мая
Гарнізон Маріуполь є свідками злочинів рос.армії. Капітуляція не вихід, тому що росія не зацікавлена в наших життях. Вони використають будь-який шанс стратити та обмовити нас.
росія прийшла руйнувати, ми повинні усунути цю загрозу для всього вільного світу. https://mobile.twitter.com/OlderYaga/status/1526552979792351232
До сраки этот красный крест.
Нужно больше оружия.
а они не согласятся
и что потом???
пусть хотя бы где в росии и еще где держат украинских пленных ищут
а то как российских пленных находить они работают и находят
а выяснить где как содержат украинских ничего не делают