США будуть готові до діалогу з РФ щодо України, якщо вважатимуть, що це може принести користь, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон готовий робити дипломатичні зусилля для взаємодії з Росією щодо України, якщо буде така можливість.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми весь цей час говоримо, що якщо є якась можливість просувати дипломатичний підхід, щоб покласти край діям Росії в Україні, ми, звичайно ж, скористаємося нею", - сказав Блінкен на пресконференції.
Однак, на його думку, Росія поки що не демонструє "готовності і бажання" до такої взаємодії.
"Якщо є питання, які можуть змінити (підхід - ред.) високопоставлених російських офіційних осіб, якщо вони почують це безпосередньо від мене чи моїх колег, то ми, звичайно, працюватимемо над цим", - зазначив держсекретар США.
Блінкен також заявив, що США будуть і надалі допомагати Україні захищатися та, спільно з партнерами, будуть працювати над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за її агресію.
"Ми також будемо продовжувати підтримувати Україну в її здатності захищатися, та накладатимемо витрати на Росію, доки вона не припинить свою агресію. Ми продовжуємо тісно співпрацювати з союзниками та партнерами, в тому числі з дуже близькими, такими як Японія, щоб підтримати Україну та притягнути Москву до відповідальності", – сказав очільник Держдепу.
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Между тем авианосная группа США во главе с авианосцем «Рональд Рейган» перемещается к берегам Китая из-за обострения ситуации. Насколько вероятен конфликт сверхдержав, пока большой вопрос.
https://news.zerkalo.io/world/18894.html?c
ти бачиш, що тут робиться(((
реально тут тільки Томагавки допоможуть, а не перемовини...
а снайпер,просто молодец!
ніж були готовими до діалогу