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США будуть готові до діалогу з РФ щодо України, якщо вважатимуть, що це може принести користь, - Блінкен

блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон готовий робити дипломатичні зусилля для взаємодії з Росією щодо України, якщо буде така можливість.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми весь цей час говоримо, що якщо є якась можливість просувати дипломатичний підхід, щоб покласти край діям Росії в Україні, ми, звичайно ж, скористаємося нею", - сказав Блінкен на пресконференції.

Однак, на його думку, Росія поки що не демонструє "готовності і бажання" до такої взаємодії.

"Якщо є питання, які можуть змінити (підхід - ред.) високопоставлених російських офіційних осіб, якщо вони почують це безпосередньо від мене чи моїх колег, то ми, звичайно, працюватимемо над цим", - зазначив держсекретар США.

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Блінкен також заявив, що США будуть і надалі допомагати Україні захищатися та, спільно з партнерами, будуть працювати над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за її агресію.

"Ми також будемо продовжувати підтримувати Україну в її здатності захищатися, та накладатимемо витрати на Росію, доки вона не припинить свою агресію. Ми продовжуємо тісно співпрацювати з союзниками та партнерами, в тому числі з дуже близькими, такими як Японія, щоб підтримати Україну та притягнути Москву до відповідальності", – сказав очільник Держдепу.

Автор: 

США (23024) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+10
Пользу всему миру принесёт только превентивный массированный термоядерный удар США по Параше. Для начала до 2 тыс. боеголовок, а потом ещё столько, сколько потребуется для того, чтобы на тысячи лет вбить эту бывшую территорию в каменный век.
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29.07.2022 22:46
+10
Ех, Блінкен((
ти бачиш, що тут робиться(((
реально тут тільки Томагавки допоможуть, а не перемовини...
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29.07.2022 22:48
+10
Переговори на яких умовах ********* капітулює.
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29.07.2022 22:48
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Пользу всему миру принесёт только превентивный массированный термоядерный удар США по Параше. Для начала до 2 тыс. боеголовок, а потом ещё столько, сколько потребуется для того, чтобы на тысячи лет вбить эту бывшую территорию в каменный век.
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29.07.2022 22:46 Відповісти
Тайвань подивився - і готується.

Между тем авианосная группа США во главе с авианосцем «Рональд Рейган» перемещается к берегам Китая из-за обострения ситуации. Насколько вероятен конфликт сверхдержав, пока большой вопрос.
https://news.zerkalo.io/world/18894.html?c
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29.07.2022 22:46 Відповісти
Это игра это не "противостояние" Когда СССР воевало с США? Вот тут такой же фокус, почитайте "1984" там популярно пояснено для чего сверхдержавы.
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29.07.2022 22:49 Відповісти
Китай не наддержава.
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29.07.2022 22:50 Відповісти
Китай умело воевал только в кино,китайском....
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29.07.2022 22:56 Відповісти
ще в армії бачив тоді секретний фільм про китайську армію. Особливо запамяталось, як китайська кіннота (50-60 роки) хвацько скаче на конях і на ходу стріляє з АК, Це жесть, зараз десь є на ЮТУБ.
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29.07.2022 23:15 Відповісти
Дипломатією ворога не перемагають.А от Томагавками перемагають.
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29.07.2022 22:47 Відповісти
Ех, Блінкен((
ти бачиш, що тут робиться(((
реально тут тільки Томагавки допоможуть, а не перемовини...
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29.07.2022 22:48 Відповісти
Переговори на яких умовах ********* капітулює.
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29.07.2022 22:48 Відповісти
«28 июля во время рекогносцировки местности снайпер Вооруженных Сил Украины ликвидировал командира 331 парашютно-десантного полка (в/ч 71211, Кострома) 88 парашютно-десантной дивизии Западного военного округа Вооруженных Сил РФ Ивана Поздеева», - говорится в сообщении.
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29.07.2022 22:51 Відповісти
пришел П-здееву,звиздец...
а снайпер,просто молодец!
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29.07.2022 22:54 Відповісти
Парускій єзик" в автора повідомлення просто чудовий. Так хто ж проводив "рєкоґносціровку мєстності"? Снайпер? Чи командир 331 "і протчяя" звіздєєфф?
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29.07.2022 23:12 Відповісти
Может зря, может он живым больше бы своих подставил.
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29.07.2022 22:53 Відповісти
І тоді 2+2 - буде 5? (або ж 3...). А от 4 - це вже астрологічна астрономія для зацікавлених надто балакучих спеців.
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29.07.2022 22:52 Відповісти
не нравятся мне такие разговоры.....
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29.07.2022 22:52 Відповісти
всё таки как жаль,что Мк Кейн ушёлиз жизни...
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29.07.2022 22:52 Відповісти
не сотвори себе кумира - покойный был злобен и завистлив и ничего хорошего для Америки не сделал
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29.07.2022 23:11 Відповісти
Арестович у Фейгина сегодня сказал что не будет никакого нашего наступления на Херсонском направлении, которым нас пол года ублажали. Стаем в оборону.
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29.07.2022 22:53 Відповісти
"рф готує наступ. звільнення Херсона відкладається. арестовіч."
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29.07.2022 23:08 Відповісти
Носяться зі своїми діалогами, задовбали... Кожен день гинуть люди, наші люди. І гинуть найзвірішими способами, які, здавалося б, і уявити неможливо було. А вони діалогу шукають. З моральними уродами, маньяками і вбивцями, збоченцями і гвалтівниками діалогу. Ненавиджу
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29.07.2022 22:54 Відповісти
краще б швидше дали нам ракет на 300км,
ніж були готовими до діалогу
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29.07.2022 22:55 Відповісти
Э, нет, у озабоченцев так не бывает. Или ракеты или диалог. Если готовы к диалогу то ракеты не дадут. Если бы дали ракеты, то не были бы готовы к диалогу.
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29.07.2022 23:09 Відповісти
Діалог....поки що тільки монологи,бо рашка глухотупа
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29.07.2022 23:03 Відповісти
Диалог с террористами? Их мочить надо. Быстрее объявляйте их страной-спонсором терроризма и приступайте к работе.
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29.07.2022 23:04 Відповісти
Вы там вообще *бнулись? Вместо дать кремлевскому террористу по зубам вы его обнадеживаете диалогом? После всего диалог хотите? Вы подкармливаете кровавыми младенцами кремлевского зверя. Завтра ***** даст приказ расстрелять всех оставшихся пленных и США скажет что теперь нужен диалог? да ниодни переговоры с рашистами не принесли Украине ничего хорошего за последние 9 лет войны.
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29.07.2022 23:12 Відповісти
От тому росія і чинить в Україні що хоче, бо сподівається викрутитись за допомогою дипломатії.
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29.07.2022 23:14 Відповісти
Зустріч була про обмін Віктора Бута на двох американців, які були взяті в аманати і сидять без суду по 4 роки. А Коняра в натурі запросив переговори тет а тет з америкосами по Україні. Чітко дали зрозуміти, що не на часі. Чим вкинули в прострацію управляючого Зеленським. А він так бажав Салівена. З Блінкеном його шахрайська натура не проканає. А він і Папу просив, з Османа не злазить .... і все теж саме і крокодил не ловиться і не росте кокос. Блінкіну, як казав Піонтковський, потрібно дати як і Борису Джонсону героя України.
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29.07.2022 23:23 Відповісти
та пошел ты в жопу
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30.07.2022 00:21 Відповісти
Людк, а Людк! Це друг України і держсекретар Америки! Так недипломатично посилати дипломата може лише рузьке курва.
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30.07.2022 00:32 Відповісти
Вот смотрю на все это и удивляюсь, какое зерно, какой африканский голод,какие денги в бюджет, вы что все сума сошли!!!?Давайте ещё фарватори разминируете чтоби дельфни защишёнее плавали.Во первых этим африканцам насрат на всю европу, включая и на вас, во вторых это не украинская проблема, в третих какие денги,кто верить что эти денги до казни дойдут, а не до турков и ваших чинуш.Зато дали этому сатане ошутить силу и условия ставить.чтото рано вы включили тупого.Цвет нации гибнет и украине гибель грозить,а вы какюту хрень несёте.сожгиже на фиг ето яблоко раздора и сконцентируитес на победу в воине.
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30.07.2022 02:41 Відповісти
 
 