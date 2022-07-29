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Новини Допомога Україні Війна
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США дуже скоро оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, - Білий дім

сша

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі на закритому брифінгу у п’ятницю анонсував оголошення нового пакету військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Кірбі зазначив, що новий пакет військової допомоги буде оголошено "дуже скоро", але відмовився уточнювати, що увійде до його складу. Відомо, що йтиметься про виділення зброї із наявних запасів армії США указом президента.

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"Загалом можете очікувати (в новому пакеті військової допомоги) побачити ті ж речі, що й у військовій допомозі, яку ви вже бачили", – додав представник Білого дому.

Нагадаємо, 22 липня США офіційно повідомили про виділення нового і наразі останнього пакета військової допомоги для України з чотирма HIMARS і 580 дронами. Сполучені Штати із партнерами й союзниками загалом зобов’язалися передати Україні понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, заявив 20 липня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Загальний обсяг військової допомоги Україні з боку адміністрації Джо Байдена наразі становить 8,2 мільярда доларів.

Автор: 

зброя (7471) США (23024) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+22
З 14-го і почали, але з 19-го великі будівельники вирішили що це не на часі...
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29.07.2022 23:03
+10
Ту зброю яка змінить швидко баланс сил та допоможе знищити рашизм ніхто ненадасть й непродасть - її потрібно самому робити.
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29.07.2022 22:59
+9
а знаєш що робити, коли нема настрою, або засмучений, або злий?донатити на дрон. Не треба матюкатись, лаятись, когось там катувати.
Краще скинути на дрон. 1 влучна міна - завжди найкращий аргумент
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29.07.2022 23:35
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дайте старикану подсрачника,чтоб шевелился быстрее.
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29.07.2022 22:57 Відповісти
***, а можно быстрей. Эти гандоны стягиваются к Херсону, с крыма, области и Донбасса. Будут двигать на Николаев. Не зря мосты наши расхерячили. Но это и не к контрнаступлению нашему увы, как глупые блогеры кудахтают.
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29.07.2022 23:15 Відповісти
ну если они дебилы то пускай пробуют тогда им точно трында,они думать должны как остаться вживых под херсоном а если клоуны еще пойдут в атаку будет им трындец быстрый без снабжений,много баржей бк не повозишь)))к концу августа ИМХО вернем херсон что зря марченка возвращали)
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29.07.2022 23:22 Відповісти
Надеюсь. Просто сегодня настроение вообще говно...
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29.07.2022 23:26 Відповісти
а знаєш що робити, коли нема настрою, або засмучений, або злий?донатити на дрон. Не треба матюкатись, лаятись, когось там катувати.
Краще скинути на дрон. 1 влучна міна - завжди найкращий аргумент
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29.07.2022 23:35 Відповісти
Машовець розкручує таку версію. Але що Машовець казав пару тижнів тому? Про план наступу росіян на Слов'янськ та Краматорськ.
Тому треба перш за все думати своєю головою а не слухати "експертів".
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30.07.2022 00:33 Відповісти
США дуже практичнi. Чи б могли б вони дати зброi одразу ? Думаю, могли. Вони дають час партнёрам НАто переозброiтись , коли орда потихоньку суне.... Тому дають лишень каплю в морi, щоб тримати оборону й знищувати рос. танки. Ось так....
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30.07.2022 07:29 Відповісти
Ту зброю яка змінить швидко баланс сил та допоможе знищити рашизм ніхто ненадасть й непродасть - її потрібно самому робити.
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29.07.2022 22:59 Відповісти
Треба було починати з 14-го року, якщо не з 1994 го
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29.07.2022 23:01 Відповісти
З 14-го і почали, але з 19-го великі будівельники вирішили що це не на часі...
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29.07.2022 23:03 Відповісти
Зараз дебіли, замість будівництва укріплень та захищених військових підприємств, продовжують класти асфальт та плитку. До того ж інженерів, замість розробки зброї, відправляють на фронт. То ж сподіватись, що Україна переможе, коли країною керують дебіли та зрадники - марна справа.
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29.07.2022 23:46 Відповісти
Перепрошую, а скільки одиниць тієї ж Богдани було випущено в період 2014-2019? Почали то почали, та, на жаль, недостатньо.
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30.07.2022 00:03 Відповісти
треба було не переставати...
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29.07.2022 23:03 Відповісти
Як її робити, коли прилітає в будь-яку точку?
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29.07.2022 23:03 Відповісти
1. закарпаття
2. бункери типу азовсталі
3. закордон типу польщі
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29.07.2022 23:08 Відповісти
1. в Закарпаття теж прилітало.
2. Бетонобійні ракети. "Кинжал" вже наче літав в березні по нашим ракетним складам.
3. Оптимальний варіант, та чи багато країн готові намалювати на собі мішень.
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29.07.2022 23:27 Відповісти
Кілька шарів залізобетону і тільки атомною бомбою можно буде пробити. А якшо ще сховище персоналу десь поряд, щоб у разі атаки вивозити... велику площу зайняти, але використовувати тільки секретні приміщення...
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30.07.2022 01:08 Відповісти
Лендліз уже відмінили? Звичайно самим робити то було б ідеально, але всі заводи розбиті, де взяти гроші для будівництва нових десь у західній Україні? У нас і так з економікою проблеми
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30.07.2022 01:11 Відповісти
Пакет потрібен уже вчора. Зробіть поправку на сьогодні і доповніть пакет зброєю,щоб кацапам смерть благом показалась
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29.07.2022 22:59 Відповісти
Тебе забули спитати, як їм робити.
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30.07.2022 01:48 Відповісти
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29.07.2022 22:59 Відповісти
За последние сутки ВСУ установили рекорд по демилитаризации оккупантов - 12 БК и 4 базы:

-Генический район - минус склад БК.
-Херсонский район - минус БК.
-Каховский район - минус БК.
-Бериславский район - минус БК.
-Иловайск, Донецкая область - минус БК.
-Новая Каховка (район), Херсонщина - 2 удара в районе ГЭС + базирование русни.
-Чернобаевка (район) - минус база+БК.
-Олешки (район), Херсонщина - минус БК.
-Бриловка, Херсонщина - минус БК.
-Сватово, Луганщина - минус база+БК.
-Донецк - минус БК.
-Брянка, Луганщина - минус БК+база.
-Ясиноватая, Донецкая область - минус БК.
-Васильковский район, Запрж - минус БК.
https://t.me/Sharpreview/15966
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30.07.2022 00:08 Відповісти
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30.07.2022 01:06 Відповісти
Очередные два снаряда, прям как с бильярдными шарами https://www.youtube.com/watch?v=6ht19HRX1sY
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29.07.2022 22:59 Відповісти
Atacms и ***** мосту
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29.07.2022 23:03 Відповісти
Нам дають зброї плюс мінус щоб тримали лінію, за Херсон багато людей заплатять життям.
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29.07.2022 23:10 Відповісти
Himars 4 stuki kak vsegda,xoroso bylo sto dali PRO Patriot oni bi sbyvali Iskander raketi.
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29.07.2022 23:10 Відповісти
Оце більш за все нас цікавить, а не чергова демагогія про санкції, які діряві як решето.
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29.07.2022 23:11 Відповісти
Тупо чувство безнадёги.
Кидают кости, чтобы мы окончательно не сдохли (в любом случае и за это спасибо, вроде ничем и не обязаны), а с другом стороны продлевают мучения без любых шансов для нашей победы, делают все, чтобы заморозить войну надолго на тех позициях, на которых мы сейчас находимся, закладывают войну на десятилетия
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29.07.2022 23:11 Відповісти
рУсня умирать будет долго, но умрет
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29.07.2022 23:14 Відповісти
ссуться, що путлер застосує ядерну зброю.

ех((

давно стежу за вами, все думала - який песиміст, мабуть, бот. тепер якось уже так не думаю.
треба їх трясти!! хай спам'ятаються!!
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29.07.2022 23:19 Відповісти
люди схаменiться . Перевод. Люди опомнитесь. Люди спам'ятайтесь не чув )))
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29.07.2022 23:59 Відповісти
донать на дрони. Це наблизить перемогу
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29.07.2022 23:37 Відповісти
А можливо щоб ординці змирилися з думкою що в них перемоги не буде.І щоб не використали ядерної зброї,потім в нас немає стільки підготовлених людей тією зброєю користуватися.Дають як проходять навчання люди, потім зараз дають БЕЗКОШТОВНО,а як буде по ленд-ліз то нам потрібно буде за неї платити потім.Вже бачимо що заяви там не такі бравурні як в лютому.Повірте мені в США та Англії знають що робити.Жабу варять повільно...
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29.07.2022 23:53 Відповісти
Та ну, ви помиляєтеся. Війни швидко не закінчуються. Це логістика і вона не буває швидкою. От, до прикладу, де поблизу лінії фронту взяти достатньо пального на умовних 100 танків? Вони ж жруть, що дурні. І так по багатьом моментам.
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30.07.2022 00:07 Відповісти
О та ти вчорашній експерт , попередній акк забанили ?
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29.07.2022 23:19 Відповісти
Ленд-лиз запланирован в бюджете нового финансового года для федерального правительства а это 1 октября
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29.07.2022 23:22 Відповісти
Тепер треба прохати рф, щоб зачекала до нового року?
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29.07.2022 23:49 Відповісти
самая необходимая помощь Украине - ликвидация фсбшной агентуры, захватившей ключевые посты в органах власти, правопорядка, безопасности, оборонных министерствах и ведомствах.
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30.07.2022 09:13 Відповісти
 
 