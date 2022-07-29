США дуже скоро оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, - Білий дім
Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі на закритому брифінгу у п’ятницю анонсував оголошення нового пакету військової допомоги Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Кірбі зазначив, що новий пакет військової допомоги буде оголошено "дуже скоро", але відмовився уточнювати, що увійде до його складу. Відомо, що йтиметься про виділення зброї із наявних запасів армії США указом президента.
"Загалом можете очікувати (в новому пакеті військової допомоги) побачити ті ж речі, що й у військовій допомозі, яку ви вже бачили", – додав представник Білого дому.
Нагадаємо, 22 липня США офіційно повідомили про виділення нового і наразі останнього пакета військової допомоги для України з чотирма HIMARS і 580 дронами. Сполучені Штати із партнерами й союзниками загалом зобов’язалися передати Україні понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, заявив 20 липня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Загальний обсяг військової допомоги Україні з боку адміністрації Джо Байдена наразі становить 8,2 мільярда доларів.
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Краще скинути на дрон. 1 влучна міна - завжди найкращий аргумент
Тому треба перш за все думати своєю головою а не слухати "експертів".
2. бункери типу азовсталі
3. закордон типу польщі
2. Бетонобійні ракети. "Кинжал" вже наче літав в березні по нашим ракетним складам.
3. Оптимальний варіант, та чи багато країн готові намалювати на собі мішень.
-Генический район - минус склад БК.
-Херсонский район - минус БК.
-Каховский район - минус БК.
-Бериславский район - минус БК.
-Иловайск, Донецкая область - минус БК.
-Новая Каховка (район), Херсонщина - 2 удара в районе ГЭС + базирование русни.
-Чернобаевка (район) - минус база+БК.
-Олешки (район), Херсонщина - минус БК.
-Бриловка, Херсонщина - минус БК.
-Сватово, Луганщина - минус база+БК.
-Донецк - минус БК.
-Брянка, Луганщина - минус БК+база.
-Ясиноватая, Донецкая область - минус БК.
-Васильковский район, Запрж - минус БК.
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Кидают кости, чтобы мы окончательно не сдохли (в любом случае и за это спасибо, вроде ничем и не обязаны), а с другом стороны продлевают мучения без любых шансов для нашей победы, делают все, чтобы заморозить войну надолго на тех позициях, на которых мы сейчас находимся, закладывают войну на десятилетия
ех((
давно стежу за вами, все думала - який песиміст, мабуть, бот. тепер якось уже так не думаю.
треба їх трясти!! хай спам'ятаються!!