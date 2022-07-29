Європейська економіка не може відмовитись від російського газу за одну ніч, - Боррель
Неможливо вимагати від європейської економіки відмовитись від російського газу за одну ніч. ЄС поступово продовжуватиме скорочувати закупівлю газу у Росії.
Про це заявив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Країни ЄС за період з початку російського військового вторгнення в Україну скоротили закупівлю природного газу з Росії наполовину, заявив Боррель. "Якщо до початку війни частка російських енергоносіїв у ЄС становила 40 відсотків, то зараз вона опустилася до 20 відсотків", – сказав він. За словами Борреля, неможливо "вимагати від європейської економіки припинити закупівлю газу за одну ніч", "ми не можемо творити дива".
На питання, чому Брюссель не ввів штрафні тарифи на російський газ, щоб зменшити приплив коштів у військову скарбницю Москви, Боррель сказав, що ця пропозиція серйозно розглядалася, але була відкинута. За його словами, натомість було прийнято "тверде рішення" "припинити купувати (російську. - Ред.) нафту з кінця року, і тепер ми в процесі припинення купівлі газу (з Росії. - Ред.)". При цьому він наголосив, що подальше скорочення імпорту російського газу відбудеться "швидко".
Головний дипломат ЄС також відкинув твердження про те, що російська економіка поки що не сильно постраждала від західних санкцій, тоді як європейські споживачі вже відчувають на собі тягар високих рахунків за електроенергію. На його думку, важливішим за скорочення споживання російського газу є зусилля, спрямовані на "розрив зв'язків російської економіки з рештою світу".
"Російська військова машина потребує не тільки грошей, а й технологій", - зауважив він, вказавши на російські танки, в яких використовуються західні компоненти. "Погляньте на корпус підбитого російського танка. І ви побачите, скільки там електронних компонентів західних компаній. Вони (росіяни) більше не матимуть до них доступу", - сказав Боррель.
Як зазначив голова дипломатії ЄС, ВВП Росії цього року скоротиться на 10%, що, за його словами, призведе до "найбільшої рецесії… з часів розпаду Радянського Союзу". Дуже скоро президенту Росії Володимиру Путіну "доведеться обирати між зброєю та маслом для народу", сказав Боррель.
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Та ні, спочатку віддамо Фірташу 100 млрд, як заборгованість перед облгазами, потім 100 млрд. віддамо Бєні через суди Портнова, після чого вже надрукуємо 100, щоб закрити хоч трохи діри в бюджеті - в фіналі вимагатемимо 9 млрд.баксів на місяць у Заходу, а Спратц ніхароша трампістка!
ВЕСЬ газ который добывается в мире, имеет своего покупателя. Быстро нарастить обьём добычи - невозможно. Чтоб взять его из другого источника - надо сделать так чтоб продавцу стало выгоднее продать его вам (купить дороже). При том, в том месте куда не дойдёт купленный вами газ, возникнет его дефицит. То есть вам фактически придётся устроить аукцион по покупке газа с местным покупателем и выиграть его, заплатив дороже. И даже если вы его купите, отказавшись от газа РФ. России ничего не помешает продать не купленный вами газ, чтоб заместить закупленное вами (при том ещё и дороже чем вам).
Чмо безроге, не лякай нас, ми лякані і без твоїх казок.
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
JPMorgan: у России не возникло проблем с изменением маршрута экспорта нефти, никакого спада добычи нет...
JPMorgan ожидает, что добыча нефти в России в третьем квартале составит 9,95 млн баррелей в день, что выше 9,76 млн баррелей в день, добытых в том же квартале годом ранее.
https://www.profinance.ru/news/2022/07/29/c6hb-jpmorgan-u-rossii-ne-vozniklo-problem-s-izmeneniem-marshruta-eksporta-nefti-nika.html
Коли схаменулися, то вже було запізно, бо два відгодовані монстри: срср та нацистська німеччина, розпочали Другу світову війну.
Так що, краще було б таки відмовитися від рашистського газу, причому якнайшвидше!
Шось корупцію та зраду в найвищих ваших колах бачу я...