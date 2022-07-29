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Новини Газова війна
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Європейська економіка не може відмовитись від російського газу за одну ніч, - Боррель

газпром

Неможливо вимагати від європейської економіки відмовитись від російського газу за одну ніч. ЄС поступово продовжуватиме скорочувати закупівлю газу у Росії.

Про це заявив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Країни ЄС за період з початку російського військового вторгнення в Україну скоротили закупівлю природного газу з Росії наполовину, заявив Боррель. "Якщо до початку війни частка російських енергоносіїв у ЄС становила 40 відсотків, то зараз вона опустилася до 20 відсотків", – сказав він. За словами Борреля, неможливо "вимагати від європейської економіки припинити закупівлю газу за одну ніч", "ми не можемо творити дива".

На питання, чому Брюссель не ввів штрафні тарифи на російський газ, щоб зменшити приплив коштів у військову скарбницю Москви, Боррель сказав, що ця пропозиція серйозно розглядалася, але була відкинута. За його словами, натомість було прийнято "тверде рішення" "припинити купувати (російську. - Ред.) нафту з кінця року, і тепер ми в процесі припинення купівлі газу (з Росії. - Ред.)". При цьому він наголосив, що подальше скорочення імпорту російського газу відбудеться "швидко".

Головний дипломат ЄС також відкинув твердження про те, що російська економіка поки що не сильно постраждала від західних санкцій, тоді як європейські споживачі вже відчувають на собі тягар високих рахунків за електроенергію. На його думку, важливішим за скорочення споживання російського газу є зусилля, спрямовані на "розрив зв'язків російської економіки з рештою світу".

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"Російська військова машина потребує не тільки грошей, а й технологій", - зауважив він, вказавши на російські танки, в яких використовуються західні компоненти. "Погляньте на корпус підбитого російського танка. І ви побачите, скільки там електронних компонентів західних компаній. Вони (росіяни) більше не матимуть до них доступу", - сказав Боррель.

Як зазначив голова дипломатії ЄС, ВВП Росії цього року скоротиться на 10%, що, за його словами, призведе до "найбільшої рецесії… з часів розпаду Радянського Союзу". Дуже скоро президенту Росії Володимиру Путіну "доведеться обирати між зброєю та маслом для народу", сказав Боррель.

Також читайте: Італія планує стати незалежною від російського газу у 2024 році

Автор: 

газ (10447) Євросоюз (13440) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+23
якби розія їбанула ракетой по берліну - вони би за 10 сек відмовились
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29.07.2022 23:15
+6
Руслан Ролл@roll_slonosl

https://twitter.com/roll_slonosl/status/1553065759622008833 3 ч


Та ні, спочатку віддамо Фірташу 100 млрд, як заборгованість перед облгазами, потім 100 млрд. віддамо Бєні через суди Портнова, після чого вже надрукуємо 100, щоб закрити хоч трохи діри в бюджеті - в фіналі вимагатемимо 9 млрд.баксів на місяць у Заходу, а Спратц ніхароша трампістка!
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29.07.2022 23:32
+5
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни рук падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
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29.07.2022 23:30
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якби розія їбанула ракетой по берліну - вони би за 10 сек відмовились
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29.07.2022 23:15 Відповісти
та засцыт рабсия бить по странам НАТО, обе стороны это понимают.
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29.07.2022 23:18 Відповісти
Нє факт.
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29.07.2022 23:22 Відповісти
Зеля тоже так говорил!!!
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29.07.2022 23:26 Відповісти
І пішла 1001 ніч розгляду очка миру.
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29.07.2022 23:18 Відповісти
Миллер.....
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29.07.2022 23:20 Відповісти
Нюхнув газу ? Відмовляється ?
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29.07.2022 23:24 Відповісти
Та ви ніколи не відмовитесь від раськіних газів, мабуть мрієте, щоб Україна програла війну та припинила існувати, а у вас би знову все стало, як і було раніше.
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29.07.2022 23:20 Відповісти
Нужно, дядя. Напрягите булки.
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29.07.2022 23:24 Відповісти
А ви спробуйте. В світі повно газу. Присмокталися до кацапів
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29.07.2022 23:24 Відповісти
Руслан Ролл@roll_slonosl

https://twitter.com/roll_slonosl/status/1553065759622008833 3 ч


Та ні, спочатку віддамо Фірташу 100 млрд, як заборгованість перед облгазами, потім 100 млрд. віддамо Бєні через суди Портнова, після чого вже надрукуємо 100, щоб закрити хоч трохи діри в бюджеті - в фіналі вимагатемимо 9 млрд.баксів на місяць у Заходу, а Спратц ніхароша трампістка!
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29.07.2022 23:32 Відповісти
В світі повно газу.

ВЕСЬ газ который добывается в мире, имеет своего покупателя. Быстро нарастить обьём добычи - невозможно. Чтоб взять его из другого источника - надо сделать так чтоб продавцу стало выгоднее продать его вам (купить дороже). При том, в том месте куда не дойдёт купленный вами газ, возникнет его дефицит. То есть вам фактически придётся устроить аукцион по покупке газа с местным покупателем и выиграть его, заплатив дороже. И даже если вы его купите, отказавшись от газа РФ. России ничего не помешает продать не купленный вами газ, чтоб заместить закупленное вами (при том ещё и дороже чем вам).
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30.07.2022 00:51 Відповісти
КаZZап, примерно то же было написано почти 100 лет назад. Ты не оригинален.
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30.07.2022 08:14 Відповісти
Цікаво скільки років продовжуватимется ця "одна ніч".
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29.07.2022 23:25 Відповісти
Країни ЄС відверто за#бали, я глянув на на процент споживання газу, то населення в ЄС споживає 30% на опалення приготування їжі, 40% споживає хімічна та інша промисловість, а решту 30% споживають електростанції, якщо трішки напрястися то генерацію на газу можна виключити, повернувши використання на ТЕЦ вугілля або нафти, все ж буде дешевше аніж спалювати газ по 1900$ за 1000 кубів, щоб генерувати електроенергію.
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29.07.2022 23:26 Відповісти
Вже давно було потрібно доводити для всіх споживачів газу і нафти з РФ, та вводити обов'язкове імпортне мито розміром 50-75% від вартості, хто хоче купувати у РФ нафту і газ має розуміти, що він фінансує тероризм!!!
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29.07.2022 23:27 Відповісти
тобто заради нас вони повинні поховати свою промисловість бо боневтік рогами буцяє? а вони нам "нічєго нє должни"(с),дефективним не зрозуміти що якщо впаде економіка ЄС,то першою СОСНЕ іменно УКРАЇНА,бо не буде ***** фін допомоги,а твої зелені ******* уже повністю вбили нашу економіку,і без західного бабла ти будеш сосати на трассі за пайку при курсі по сотці бакс,а тепер давайте кричіть щоб Європа враз все відрубала вам же так легко в голову ТІЛЬКИ ЖЕРТИ
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30.07.2022 02:51 Відповісти
Кремлівський бот вийшло на стежку війни.

Чмо безроге, не лякай нас, ми лякані і без твоїх казок.
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30.07.2022 03:03 Відповісти
Якщо ЄС поміняють форсунки і перейдуть на спалювання нафти на електростанціях, вони можуть повністю відмовитись від імпорту газу з РФ, залишивши газ з інших джерел для промисловості та населення.
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30.07.2022 09:57 Відповісти
газ принадлежит тем народам, которых московия оккупировала. Не на московии же его добывают.
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29.07.2022 23:26 Відповісти
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни рук падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
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29.07.2022 23:30 Відповісти
А ось, що є насправді. Де ***** сакнкції!!!
JPMorgan: у России не возникло проблем с изменением маршрута экспорта нефти, никакого спада добычи нет...
JPMorgan ожидает, что добыча нефти в России в третьем квартале составит 9,95 млн баррелей в день, что выше 9,76 млн баррелей в день, добытых в том же квартале годом ранее.
https://www.profinance.ru/news/2022/07/29/c6hb-jpmorgan-u-rossii-ne-vozniklo-problem-s-izmeneniem-marshruta-eksporta-nefti-nika.html
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29.07.2022 23:36 Відповісти
Аякже, москальські сайти пишуть тільки правду
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30.07.2022 07:15 Відповісти
Це я скинув посилання, що ви зрозуміли на російській мові стаття JPMorgan...
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30.07.2022 09:51 Відповісти
А взимку ще не те почуємо
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29.07.2022 23:30 Відповісти
ну це і так зрозуміло...
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29.07.2022 23:32 Відповісти
За одну ніч? Це з лексикону проститутки. Обмовка за Фройдом.
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29.07.2022 23:34 Відповісти
В 30-х роках минулого століття, теж був актуальним лозунг бізнес поза політикою!
Коли схаменулися, то вже було запізно, бо два відгодовані монстри: срср та нацистська німеччина, розпочали Другу світову війну.
Так що, краще було б таки відмовитися від рашистського газу, причому якнайшвидше!
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29.07.2022 23:36 Відповісти
Жаль ми не можемо цих рашистських виродків випхати на місяць в ЄС "покутить", також виразив би занепокоєння коли б під Берліном кацапи місцевих гвалтували.
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29.07.2022 23:37 Відповісти
Що ви пишите, при чому тут другі коли свого розуму немає. Ви дорогами кишені президента наповнювали,а повинні були ЗСУ зброєю забезпечити. Не було б ні Бучі ні Оленівки.
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29.07.2022 23:46 Відповісти
А ви фінансуєте вбивство українців, та ще й гавкаєте тут із жирної та безпечної Німеччини. Бажаю вам взимку замерзнути у власному ліжку під музику Вагнера.
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30.07.2022 00:27 Відповісти
а ти тварин ко не скавчи бо думати то не твоє
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30.07.2022 02:53 Відповісти
Горбать ко, ******* дупою - це точно твоє.
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30.07.2022 02:56 Відповісти
А при тому, що німці відгодовувати рашку стільки років своїми грошима, хоча їх всі попереджали, що з цього вийде.
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30.07.2022 07:19 Відповісти
так а якого.. борреля.. ви собі дисятиріччями будували таку -залежну від оркув-економіку?
Шось корупцію та зраду в найвищих ваших колах бачу я...
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29.07.2022 23:44 Відповісти
Упрекать Европу газом, может сначала свою трубу обрежем, по ней до сих пор идёт транзит...
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29.07.2022 23:53 Відповісти
Вся беда в том что почти перевелись политики глобального уровня способные мыслить на перспективу типа Рональда Рейгана или Маргарет Тетчер. А у руля оказались такие ничтожества как Боррель, Гутерриш, Меркель, Обама и тд.
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29.07.2022 23:58 Відповісти
Ти себе на який бік поставив до Меркель чи Черчеля?
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30.07.2022 11:09 Відповісти
То ти, Борель, просто ще не бачив на порозі своєї фазенди незабутнє хлєбало "рускава міра" і знаєш, Боррель, це хлєбало геть не схоже ані на Достоєвського, ані на Толстова, бо хлєбало "рускава міра" це обдовбаний бурят або бухой в гівно ванька з Рязані, котрий тобі, Боррель просто прострелить твою макітру, а потім твої скривавлені окуляри з розбитими "стєкляшкамі" начепить на твої ж вуха, зробить з тобою, вже мертвим, "селфі" та відішле цю композицію своїй бухой в сраку москальській свині - Манькє, або Дашкє з підписом: Європа дайот дабро... Тож, подумай, Боррель, може краще обрати замість кацапського газу "європейські принципи" та зберегти свої дорогі окуляри?
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30.07.2022 00:25 Відповісти
Я думаю, що якби напали на європу, а не на україну - то змогла б відмовитись за 1 ніч.
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30.07.2022 03:07 Відповісти
Як мене ******* всі ці зрадойопи, які вважають, що весь світ нам должєн. Та ми маємо на колінах дякувати Євросоюзу, що вони допомогають даючи нам мільярди щомісяця, що вони самі затягнули пасок і споживають газ по 1900 євро куб собі в колосальний збиток. Не можливо за день чи місяць, чи півроку повністю відмовитися від кацапського газу - кацапський газ потрібно чимось замінити. Так само європейська промисловість з мільйонами робочих місць не можуть зупинитися і чекати, коли будуть нові контракти на постачання газу. За рік-два Європа диверсифікує постачання і тоді рашистів викинуть з європейського ринку. До речі, я просто нагадаю, що зараз Україна споживає сама кацапський газ і особливо не спішить відмовлятися від нього.
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30.07.2022 06:45 Відповісти
єс як і оон, обсє, парє по факту це ширма для великого бізнесу.
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30.07.2022 08:07 Відповісти
Крысы мавзолейные подали на украинскую ГТС бешенное давление...думали соорудить аварию...но все нормик...трубы выдержали нагрузку...
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30.07.2022 08:11 Відповісти
Интересно, что в различных заявлениях Запада очень часто используется понятие "конец года"
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30.07.2022 08:46 Відповісти
 
 