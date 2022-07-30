Резніков про обстріл Росією колонії з військовополоненими в Оленівці: Це українська Катинь

Росія - це непримиренна терористична держава, яка повинна бути переможена на полі битви.

Про це у своєму твіттері написав міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Обстріл Росією в'язниці в Оленівці - це українська Катинь. Катування і вбивства українських військовополонених - це порушення Женевських конвенцій. Росія - це непримиренна терористична держава, яка повинна бути переможена на полі битви", - наголосив Резніков.

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Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.