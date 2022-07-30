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Новини Війна
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Резніков про обстріл Росією колонії з військовополоненими в Оленівці: Це українська Катинь

резніков

Росія - це непримиренна терористична держава, яка повинна бути переможена на полі битви.

Про це у своєму твіттері написав міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Обстріл Росією в'язниці в Оленівці - це українська Катинь. Катування і вбивства українських військовополонених - це порушення Женевських конвенцій. Росія - це непримиренна терористична держава, яка повинна бути переможена на полі битви", - наголосив Резніков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ООН і Червоний Хрест, як гаранти, повинні захистити життя сотень українських військовополонених, - Зеленський. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

Автор: 

росія (65336) Резніков Олексій (1446) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+6
Таких вбивств,може ще бути дуже багато.Де була справжня оборона Маріуполя з ппо і іншими засобами? Чому південь так швидко захопили і Маріуполь попав в облогу? Ці питання і до міністра оборони.Балабольство,вже набридло.Люди помирають страшними смертями.
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30.07.2022 00:06
+6
Кацапью далеко не впервой уничтожать пленных. В том числе Катынь, где расстреляли десятки тысяч пленных польских офицеров.

Но убийства ими военнопленных это только частный случай подлых убийств ими. А массовые убийства украинской интеллигенции в 30 годах, голодомор 33. А геноцид, через повальные убийства иваном грозным, отдельного этноса новгородцев.

Kassap по тюркски это мясник, убийца. Это слово к ним возникло после резни войсками ивана грозного в Казани. Они обещали защитникам, что если те сдадутся, то не будет террора. Когда те сдались, кацапье устроило резню.

Андрей боголюбский, иван грозный, сталин, путин - это естественные вожди у кацапья. У них запрос на таких вождей-убийц.

Программа убийц проходит через ДНК их народа через столетия.
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30.07.2022 00:16
+3
Они военные. Им приказал Верховный Главнокомандующий.
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30.07.2022 00:42
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Таких вбивств,може ще бути дуже багато.Де була справжня оборона Маріуполя з ппо і іншими засобами? Чому південь так швидко захопили і Маріуполь попав в облогу? Ці питання і до міністра оборони.Балабольство,вже набридло.Люди помирають страшними смертями.
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30.07.2022 00:06 Відповісти
До хлопців з Азовсталі ті самі питання. 2600+ військових ховалися на заводі. Я розумію, що виснаження і все таке інше. Але невже не зрозуміло було, що як стратили польських офіцері, так і тут тим же закінчиться, треба було прориватися як є усім одночасно в разніх напрямках під покровом ночі. Усі офіцери Азову можуть бути так само. Просто невже цього вони не розуміли....
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30.07.2022 00:38 Відповісти
Они военные. Им приказал Верховный Главнокомандующий.
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30.07.2022 00:42 Відповісти
у них раненные на руках умирали, лекарств, боекомплекта нет. куда прорываться?
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30.07.2022 09:32 Відповісти
це сказав нє рєзніков, а Омелян...
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30.07.2022 00:06 Відповісти
Кацапью далеко не впервой уничтожать пленных. В том числе Катынь, где расстреляли десятки тысяч пленных польских офицеров.

Но убийства ими военнопленных это только частный случай подлых убийств ими. А массовые убийства украинской интеллигенции в 30 годах, голодомор 33. А геноцид, через повальные убийства иваном грозным, отдельного этноса новгородцев.

Kassap по тюркски это мясник, убийца. Это слово к ним возникло после резни войсками ивана грозного в Казани. Они обещали защитникам, что если те сдадутся, то не будет террора. Когда те сдались, кацапье устроило резню.

Андрей боголюбский, иван грозный, сталин, путин - это естественные вожди у кацапья. У них запрос на таких вождей-убийц.

Программа убийц проходит через ДНК их народа через столетия.
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30.07.2022 00:16 Відповісти
Резніков - ти дурак?!
Скажи сразу - Бабій яр!
Сьома не будь такім серйозним.
Ми всьо понімаєм.
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30.07.2022 00:17 Відповісти
Це ваш кінець зе тварі
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30.07.2022 01:05 Відповісти
Українська Катинь це розмтріл полонених УНР під с. Базар.
Вчіть історію
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30.07.2022 09:09 Відповісти
Правильно - Катынь! И Зеленский, с Ермаком и тобой - сопричастные к этому.
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30.07.2022 09:17 Відповісти
а у города того залишились два (татарські) воєводи Цигиркан і Тешюкан на Мстислава і зятя його Андрія і на Олександра Дубровицького: бо було два князя з Мстиславом. Тут ж бродники з татарами були, і воєвода їхній Плоскиня, і той окаянний цілував хрест чесний Мстиславу і обом князям, що їх не уб'ють, але відпусьтять за викуп, і збрехав окаянний: передав їх, зв'язавши, татарам; а город взяли і людей посікли і тут кістьми пали; а князів вони задавили, поклавши під дошки, а самі зверху сіли обідати, і так життя їх (князів) скінчилось.

Монгольська заварка московитів.
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30.07.2022 11:19 Відповісти
Битва на Калці не тягне.
Тягне розстріл полонених УНР під Базаром.
Або знищення Києва Боголюбським у 1169- зе до монголів
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30.07.2022 14:02 Відповісти
 
 