Резніков про обстріл Росією колонії з військовополоненими в Оленівці: Це українська Катинь
Росія - це непримиренна терористична держава, яка повинна бути переможена на полі битви.
Про це у своєму твіттері написав міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
"Обстріл Росією в'язниці в Оленівці - це українська Катинь. Катування і вбивства українських військовополонених - це порушення Женевських конвенцій. Росія - це непримиренна терористична держава, яка повинна бути переможена на полі битви", - наголосив Резніков.
Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.
В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.
Топ коментарі
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Но убийства ими военнопленных это только частный случай подлых убийств ими. А массовые убийства украинской интеллигенции в 30 годах, голодомор 33. А геноцид, через повальные убийства иваном грозным, отдельного этноса новгородцев.
Kassap по тюркски это мясник, убийца. Это слово к ним возникло после резни войсками ивана грозного в Казани. Они обещали защитникам, что если те сдадутся, то не будет террора. Когда те сдались, кацапье устроило резню.
Андрей боголюбский, иван грозный, сталин, путин - это естественные вожди у кацапья. У них запрос на таких вождей-убийц.
Программа убийц проходит через ДНК их народа через столетия.
Скажи сразу - Бабій яр!
Сьома не будь такім серйозним.
Ми всьо понімаєм.
Вчіть історію
Монгольська заварка московитів.
Тягне розстріл полонених УНР під Базаром.
Або знищення Києва Боголюбським у 1169- зе до монголів