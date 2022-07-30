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Новини Війна
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Євросоюз засуджує звірства, вчинені збройними силами РФ щодо українських військовополонених, - Боррель

боррель

ЄС засуджує звірства російських збройних сил і їх маріонеток щодо українських військовополонених, винних у воєнних злочинах буде притягнуто до відповідальності.

Про це йдеться в заяві високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Європейський Союз рішуче засуджує звірства, вчинені російськими збройними силами та їх маріонетками. Ці нелюдські, варварські акти є серйозними порушеннями Женевських конвенцій і Додаткового протоколу до них та прирівнюються до воєнних злочинів", - заявив Боррель.

Головний дипломат ЄС констатував, що незаконна і невиправдана агресивна війна Росії проти України та її народу, яка триває, "щодня призводить до нових жахливих звірств". "Повідомляється, що сьогодні в Оленівці на сході України Росія вбила десятки українських військовополонених, зокрема захисників маріупольського меткомбінату "Азовсталь", які здалися Росії, були зареєстровані МКЧХ у травні та перебували під правовим захистом Росії в межах міжнародних гуманітарних законів. Докази у вигляді жахливих відеозаписів сьогодні широко поширені в прокремлівських соціальних мережах, на яких російські солдати чинять гидкі звірства щодо українського військовополоненого", - йдеться у заяві.

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З огляду на це Боррель запевнив, що "винних у воєнних злочинах та інших серйозних порушеннях, а також відповідальних державних чиновників і військових представників буде притягнуто до відповідальності". "Європейський Союз активно підтримує всі заходи щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, здійснені під час російської агресії в Україні", - наголосив представник ЄС.

Автор: 

Євросоюз (13440) Боррель Жозеп (1074) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+19
Забудут через неделю, как забыли и не вспоминают за Бучу и дальше будут перед ****** на коленях стоять просить газ
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30.07.2022 00:08
+12
Ми самі притягнемо всіх кацапів до горизонтальної відповідальності. Просто надавайте зброю і перекривайте газ, імпотенти балакучі.
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30.07.2022 00:14
+9
Да, но он не грабил народ Украины, не разорял нашу армию, не пилил бюджет и не подписывал позорных Будапешских меморандумов.
Не передавал самолеты и ракеты в оплату газа.
Все эти преступления сделали Украинские чиновники. Беря при этом зарплату с бюджета
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30.07.2022 00:18
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Засунь своє засудження собі в дупу.....
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30.07.2022 00:06 Відповісти
Да, но он не грабил народ Украины, не разорял нашу армию, не пилил бюджет и не подписывал позорных Будапешских меморандумов.
Не передавал самолеты и ракеты в оплату газа.
Все эти преступления сделали Украинские чиновники. Беря при этом зарплату с бюджета
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30.07.2022 00:18 Відповісти
Забудут через неделю, как забыли и не вспоминают за Бучу и дальше будут перед ****** на коленях стоять просить газ
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30.07.2022 00:08 Відповісти
Просто весь день чувство беспомощности, они зашли в чужую страну и творят все, что только захотят, а нам ничем нельзя ответят. Типа "если ударили левую щеку, подставь правую", а отвечать нельзя. А они и дальше продолжают делать все, что захотят.
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30.07.2022 00:09 Відповісти
ЗСУ відповідають, й не погано. Не ний а допомогай ЗСУ!
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30.07.2022 00:57 Відповісти
Ми теж засуджуємо.
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30.07.2022 00:12 Відповісти
Ми самі притягнемо всіх кацапів до горизонтальної відповідальності. Просто надавайте зброю і перекривайте газ, імпотенти балакучі.
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30.07.2022 00:14 Відповісти
Що саме цікаве це неспроможність ЄС чинити опір, ціни на енергоносії вгорі, зброі нема, ну можемо засудити. Кацапи вже ржуть з них та продовжують свою загарбницьку, смертоносну політику. Нажаль усе так.
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30.07.2022 00:15 Відповісти
Та ні.
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30.07.2022 07:27 Відповісти
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30.07.2022 00:25 Відповісти
Твердая уверенность, что если кацапская ДРГ кастрирует парочку еврочиновников в Брюсселе, то и тогда они проявят твердую, глубокую, 1001-ю, но всего лишь озабоченность и осуждение.
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30.07.2022 00:29 Відповісти
А шо там німці кажуть ? Чи достойні в них прєємнікі ?
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30.07.2022 00:29 Відповісти
ЄС засуджує та фінансує тероризм!
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30.07.2022 00:36 Відповісти
ЕС должен признать Россию - страной террористом!!!
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30.07.2022 00:43 Відповісти
Ага,разогнались!А себя спонсором терроризма
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30.07.2022 00:50 Відповісти
добре що хоч засуджують, а не вітають.
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30.07.2022 01:39 Відповісти
****** засудження
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30.07.2022 02:31 Відповісти
"Засуджують?"
И что это значит кроме слов ?
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30.07.2022 06:05 Відповісти
це ті самі вагнери яких відпустив зеля з ермаком
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30.07.2022 06:17 Відповісти
Помаленьку потихеньку дякуючи ФСБешнику дерьмаку і всій ЗЕшоблі повертаються "занепокоєння" глибокі "занепокоєння" "засудження" вже навіть про "санкції" ніхто не згадує!
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30.07.2022 07:56 Відповісти
ну накінець, як я чекав на ваші черргові засудження, лєйберасти!
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30.07.2022 08:01 Відповісти
Скоро лайки будуть ставити, чи як його там робиться.
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30.07.2022 08:10 Відповісти
бордель осудил и аж на душе полегчало
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30.07.2022 08:29 Відповісти
як це чутливо
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30.07.2022 09:27 Відповісти
а хто ж цих Героів здав?
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30.07.2022 09:30 Відповісти
очередная озабоченность

Представьте как сейчас родным азовцев в ожидании неизвестности кто погиб просто страшно
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30.07.2022 14:23 Відповісти
Хтось ще слухає (читає?) цього дебіла?
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30.07.2022 16:28 Відповісти
 
 