Євросоюз засуджує звірства, вчинені збройними силами РФ щодо українських військовополонених, - Боррель

ЄС засуджує звірства російських збройних сил і їх маріонеток щодо українських військовополонених, винних у воєнних злочинах буде притягнуто до відповідальності.

Про це йдеться в заяві високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Європейський Союз рішуче засуджує звірства, вчинені російськими збройними силами та їх маріонетками. Ці нелюдські, варварські акти є серйозними порушеннями Женевських конвенцій і Додаткового протоколу до них та прирівнюються до воєнних злочинів", - заявив Боррель.

Головний дипломат ЄС констатував, що незаконна і невиправдана агресивна війна Росії проти України та її народу, яка триває, "щодня призводить до нових жахливих звірств". "Повідомляється, що сьогодні в Оленівці на сході України Росія вбила десятки українських військовополонених, зокрема захисників маріупольського меткомбінату "Азовсталь", які здалися Росії, були зареєстровані МКЧХ у травні та перебували під правовим захистом Росії в межах міжнародних гуманітарних законів. Докази у вигляді жахливих відеозаписів сьогодні широко поширені в прокремлівських соціальних мережах, на яких російські солдати чинять гидкі звірства щодо українського військовополоненого", - йдеться у заяві.

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З огляду на це Боррель запевнив, що "винних у воєнних злочинах та інших серйозних порушеннях, а також відповідальних державних чиновників і військових представників буде притягнуто до відповідальності". "Європейський Союз активно підтримує всі заходи щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, здійснені під час російської агресії в Україні", - наголосив представник ЄС.